Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президенты Украины и Польши встретились на полях саммита Крымской платформы.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский обсудил с Анджеем Дудой широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, традиционно имеющего насыщенную повестку дня. Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта "Северный поток-2", - сказано в сообщении.
"Проект "Северный поток-2" мы рассматриваем прежде всего как угрозу безопасности. Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это - в интересах энергетической безопасности Европы в целом", - подчеркнул Зеленский.
Также президенты Украины и Польши обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере и совместные проекты по диверсификации поставок энергоносителей.
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46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу, волю идти до конца, и это заслуга тех воинов, которые сейчас в тяжелых условиях хаоса и бардака в системе обороны, сражаются с врагом, рискуют собой, льют свою кровь. И Верховный Главнокомандующий обязан был начать саммит с объявления минуты молчания в память о Юрии Михайлове - командире взвода 28-й механизированной бригады, который вчера погиб под огнем российских войск на Донбассе, в Марьинке.
Субъектность Украины и такое большое участие разных стран обеспечивают украинские воины, и благодарить Зеленский прежде всего должен именно их. Никакая дипломатия Украины не будет эффективной без вооруженного сопротивления. Освобождение оккупированных территорий ввозможно только военно-дипломатическим путем.(с)
Себе под нос:"-Щас только Меркель орденом награжу".
Дуда согласился и в ответ предложил Зеленскому "не откладывая в долгий ящик"© скинуться на два акваланга и один большой напильник.