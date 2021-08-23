Зеркаль о трехсторонней встрече по "Северному потоку-2": Позиция Украины и США была очень близкой. Немецкому министру приходилось отбиваться
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Сегодня, 23 августа, на полях "Крымской платформы" состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, США и ФРГ.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Карфаген должен быть разрушен. Экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета. Собственно, на этом сошлись сегодня представители США, Германии и Украины. Трехсторонняя встреча министров энергетики на полях "Крымской платформы" вышла живой и активной. Буду откровенной, немецкому министру порой приходилось откровенно отбиваться ...", - подчеркивает Зеркаль.
"Немецкий подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой - совсем другое" - больше не работает. Что хочется подчеркнуть - позиция Украины и США была настолько близкой, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции "пытаемся оправдаться хоть как-то". Но это откровенно слабо получается", - добавляет она.
"Руководитель американского министерства энергетики Дженнифер Гренголм была просто блестящей. Тезис о том, что российский газ - самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантажа и манипуляции - просто бальзам на сердце", - резюмировала Зеркаль.
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Третий энергетический пакет предусматривает для сетевых операторов три варианта разделения:[7]Оператор с разделением собственности (Ownership unbundling, OU) запрещает компаниям, осуществляющим добычу, генерацию или импорт газа и электроэнергии, контролировать или владеть мажоритарным пакетом акций распределительных сетей.
Независимый системный оператор (Independent System Operator, ISO) позволяет вертикально-интегрированным компаниям сохранить сети в собственности, но обязует их передать активы в управление независимому системному оператору, то есть фактически лишает собственников контроля над системой транспортировки.
Независимый оператор передачи (Independent Transmission Operator, ITO) позволяет крупным компаниям сохранить транспортные мощности и в собственности, и в управлении, но под строгим контролем.
Реальное применение законодательства «третьего энергопакета» для ФРГ можно было наблюдать на примере газопровода OPAL и можно сделать следующие выводы по фактическому применению этого закона ЕС:[9]Третий энергопакет касается только эксплуатации газопроводов, но не их строительства, поэтому заблокировать строительство газопроводов он не может
Третий энергопакет не запрещает даже «монополистам», таким, как Газпром, эксплуатировать 50 % мощности газпровода, другая 50 % должна быть зарезервирована для других компаний.
Как отмечают эксперты, Россия может выполнить требования «третьего энергопакета», проведя обсуждавшуюся в 2000-2001 годах законодательную реформу в плане ограничения монополии Газпрома на внешнеторговую деятельность с газом и допустив к 50 % оставшейся мощности другие газодобывающие компании РФ, такие, как Роснефть и Новатэк. Роснефть в 2016 году добыла более 67 млрд м3 газа[10], а Новатэк - 33 млрд м3.[11] Поэтому компании смогут без особых проблем выкупать квоту в 50 % в текущих и новых газопроводах. Фактически этот газ сейчас и продает Газпром, закупая его у этих нефтегазовых компаний и затем продавая дороже потребителям.
Если не имеется других поставщиков, желающих использовать газопровод, или если складывается экстренная необходимость, то ЕК разрешает использовать 100 % мощности газопровода даже «монополистам»
Если Газпром продаст или передаст в управление газопровод независимой компании, то третий энергопакет автоматически прекращает свое действие, но Газпром с партнерами не хотели бы терять контроля над такими активами.
И там много еще чего интересного. Так что далеко не все так хорошо с этим третьим пакетом. Так что как говорится будем посмотреть как оно на самом деле будет.
Типа, если Газпром возьмут за яйца, то он просто создаст в офшоре липовую компанию, формально никак не связанную с Газпромом и даже не российскую, дать ей трубу в управление, отделив тем самым поставщика от оператора и обойдя 3 ЭП.