Зеркаль о трехсторонней встрече по "Северному потоку-2": Позиция Украины и США была очень близкой. Немецкому министру приходилось отбиваться

Сегодня, 23 августа, на полях "Крымской платформы" состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, США и ФРГ.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Карфаген должен быть разрушен. Экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета. Собственно, на этом сошлись сегодня представители США, Германии и Украины. Трехсторонняя встреча министров энергетики на полях "Крымской платформы" вышла живой и активной. Буду откровенной, немецкому министру порой приходилось откровенно отбиваться ...", - подчеркивает Зеркаль.

"Немецкий подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой - совсем другое" - больше не работает. Что хочется подчеркнуть - позиция Украины и США была настолько близкой, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции "пытаемся оправдаться хоть как-то". Но это откровенно слабо получается", - добавляет она.

"Руководитель американского министерства энергетики Дженнифер Гренголм была просто блестящей. Тезис о том, что российский газ - самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантажа и манипуляции - просто бальзам на сердце", - резюмировала Зеркаль.

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