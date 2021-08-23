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Германия (5996) США (23153) Северный поток (1428) Зеркаль (292)

Зеркаль о трехсторонней встрече по "Северному потоку-2": Позиция Украины и США была очень близкой. Немецкому министру приходилось отбиваться

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеркаль о трехсторонней встрече по

Сегодня, 23 августа, на полях "Крымской платформы" состоялась трехсторонняя встреча министров энергетики Украины, США и ФРГ.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Карфаген должен быть разрушен. Экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета. Собственно, на этом сошлись сегодня представители США, Германии и Украины. Трехсторонняя встреча министров энергетики на полях "Крымской платформы" вышла живой и активной. Буду откровенной, немецкому министру порой приходилось откровенно отбиваться ...", - подчеркивает Зеркаль.

"Немецкий подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой - совсем другое" - больше не работает. Что хочется подчеркнуть - позиция Украины и США была настолько близкой, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции "пытаемся оправдаться хоть как-то". Но это откровенно слабо получается", - добавляет она.

"Руководитель американского министерства энергетики Дженнифер Гренголм была просто блестящей. Тезис о том, что российский газ - самый грязный в мире из-за огромных выбросов СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантажа и манипуляции - просто бальзам на сердце", - резюмировала Зеркаль.

Читайте также: Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Хорошая тетка. Её бы в Президенты. Или премьеры.
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23.08.2021 15:44
+17
Єнто та от которой ты срьош проносом!
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23.08.2021 16:08
+10
Она не тьотка! А надія України, кащею кацапський!
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23.08.2021 16:06
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интересно,каким будет похмелье после этого бальзама?
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23.08.2021 15:43 Ответить
Хорошая тетка. Её бы в Президенты. Или премьеры.
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23.08.2021 15:44 Ответить
Не хватило "хорошего парня"?
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23.08.2021 15:49 Ответить
Она не тьотка! А надія України, кащею кацапський!
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23.08.2021 16:06 Ответить
Хворієте? Співчуваю.
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23.08.2021 16:37 Ответить
Заголовками мыслите?
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23.08.2021 15:48 Ответить
эта зеркаль, которая писялась кипятком от кабального договора по газу в 2019?
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23.08.2021 15:51 Ответить
Єнто та от которой ты срьош проносом!
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23.08.2021 16:08 Ответить
Суть в том, что тезис "российский газ - грязный" не работает в пользу конкретно транзита через Украину вместо северных или других потоков, потому что российский газ одинаково грязный, по какому пути его ни отправляют. Именно поэтому СП-2 все ближе к запуску, потому что Европа не ставит вопрос отказа от российского газа в принципе, и если для Европы покупать российский газ нормально, значит через северные потоки также нормально, как через Украину, и это уже не вопрос "чистоты", а вопрос денег: как дешевле.
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23.08.2021 15:54 Ответить
не обязательно только кацапский газ транспортировать...там среднеазиатского дешевого навалом.то рахой взорваны переходники-коннекторы.
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23.08.2021 16:07 Ответить
Все что производят из газа автоматически получилось грязным...Природный газ также используется в производстве тканей, стекла, стали, пластмасс, красок, синтетических масел и других продуктов. Окислительное дегидрирование этана приводит к образованию этилена, который может быть превращен в этиленэпоксид, этиленгликоль, ацетальдегид или другие олефины. Пропан может быть превращен в пропилен или окислен до акриловой кислоты и акринитрила.
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23.08.2021 16:19 Ответить
Да надо было продать эту трубу через Украину Европе Уже давно и не было бы никак сп 1 и сп 2 , а то как с Укртелеком получится - жадный платит дважды
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23.08.2021 16:11 Ответить
Обывателю до жопы - кто и от кого там отбивался. Пусть бы так отбивался, что глаз бы кому-то выбил. До жопы, кто к кому был близок. Пусть бы так был близок, что вместе испытали бы оргазм. Важен результат, который не в пользу Украины - скоро через "Северный Поток-2" начнётся прокачка газа, что может полностью остановить украинскую ГТС. Не взирая ни на какие европейские энергетические пакеты, хартии и прочую бюрократическую лабуду Путин для Украины разыграет самый жёсткий и изощрённый сценарий. Украина сама, как главный кузнец своих несчастий, виновата в том, что за 30 лет беззастенчивого воровства, тотальной коррупции и безудержного казнокрадства докатилась до нынешней позорной ситуации, которую сама же и "расхлебает" (если не подавится).
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23.08.2021 16:35 Ответить
Сколько у Зеркаль восторженности и эйфории а в сухо остатке что? Идем в вики и читаем:

Третий энергетический пакет предусматривает для сетевых операторов три варианта разделения:[7]Оператор с разделением собственности (Ownership unbundling, OU) запрещает компаниям, осуществляющим добычу, генерацию или импорт газа и электроэнергии, контролировать или владеть мажоритарным пакетом акций распределительных сетей.
Независимый системный оператор (Independent System Operator, ISO) позволяет вертикально-интегрированным компаниям сохранить сети в собственности, но обязует их передать активы в управление независимому системному оператору, то есть фактически лишает собственников контроля над системой транспортировки.
Независимый оператор передачи (Independent Transmission Operator, ITO) позволяет крупным компаниям сохранить транспортные мощности и в собственности, и в управлении, но под строгим контролем.

Реальное применение законодательства «третьего энергопакета» для ФРГ можно было наблюдать на примере газопровода OPAL и можно сделать следующие выводы по фактическому применению этого закона ЕС:[9]Третий энергопакет касается только эксплуатации газопроводов, но не их строительства, поэтому заблокировать строительство газопроводов он не может
Третий энергопакет не запрещает даже «монополистам», таким, как Газпром, эксплуатировать 50 % мощности газпровода, другая 50 % должна быть зарезервирована для других компаний.
Как отмечают эксперты, Россия может выполнить требования «третьего энергопакета», проведя обсуждавшуюся в 2000-2001 годах законодательную реформу в плане ограничения монополии Газпрома на внешнеторговую деятельность с газом и допустив к 50 % оставшейся мощности другие газодобывающие компании РФ, такие, как Роснефть и Новатэк. Роснефть в 2016 году добыла более 67 млрд м3 газа[10], а Новатэк - 33 млрд м3.[11] Поэтому компании смогут без особых проблем выкупать квоту в 50 % в текущих и новых газопроводах. Фактически этот газ сейчас и продает Газпром, закупая его у этих нефтегазовых компаний и затем продавая дороже потребителям.
Если не имеется других поставщиков, желающих использовать газопровод, или если складывается экстренная необходимость, то ЕК разрешает использовать 100 % мощности газопровода даже «монополистам»
Если Газпром продаст или передаст в управление газопровод независимой компании, то третий энергопакет автоматически прекращает свое действие, но Газпром с партнерами не хотели бы терять контроля над такими активами.

И там много еще чего интересного. Так что далеко не все так хорошо с этим третьим пакетом. Так что как говорится будем посмотреть как оно на самом деле будет.
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23.08.2021 16:37 Ответить
Если по СП-1 и СП-2 Россия будет эксплуатировать только 50%, им не хватит мощности и придется использовать украинскую трубу. В этом и смысл.
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23.08.2021 17:20 Ответить
Если Газпром продаст или передаст в управление газопровод независимой компании, то третий энергопакет автоматически прекращает свое действие, но Газпром с партнерами не хотели бы терять контроля над такими активами.

Типа, если Газпром возьмут за яйца, то он просто создаст в офшоре липовую компанию, формально никак не связанную с Газпромом и даже не российскую, дать ей трубу в управление, отделив тем самым поставщика от оператора и обойдя 3 ЭП.
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23.08.2021 17:59 Ответить
да там еще вариант есть но он подороже,на нейтральные воды не действует третья поправка,она действует только на территории германии,перед границей врезают трубу , и вторую половину гонят по ней
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24.08.2021 00:22 Ответить
Ага, давай трави ватные байки про внешнее управление. Пуэрте-рико мы были для рашестана.
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23.08.2021 21:13 Ответить
ця панночка з надривом пропагандує те, що сталося. Апеляція ЄС рішення суду по 3 енергопакету залишила в силі. Газпром може постачати по еврогазопроводам тільки 50 вілсотків свого газу. Позивачем була Польща. Так що, заспокойтесь і не кашляйте. Квартальці ще грудні 2019 року смекнули, що так і буде і взяли "вперед". А те, що Коболев всім "зацікавленим сторонам" не дав премії, то ваші проблеми, а не США та Німеччини.
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23.08.2021 18:13 Ответить
 
 