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Новини Політика України
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Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти

Президенти України і Польщі зустрілися на полях саміту Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний. Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту "Північний потік – 2"", - сказано в повідомленні.

"Проект "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.

Також президенти України і Польщі обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.

Читайте також: Польща буде активним учасником "Кримської платформи", - Дуда
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Топ коментарі
+5
Один из въездов в мацкву сегодня утром, наши ночью разукрасили
Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5701
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23.08.2021 23:14
+4
Зеленский обязан наконец понять - 46 стран прислали своих представителей в Киев на Крымскую платформу не потому, что они хотят посидеть за одним столом с президентом Украины и сказать комплименты в адрес нашей страны.
46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу, волю идти до конца, и это заслуга тех воинов, которые сейчас в тяжелых условиях хаоса и бардака в системе обороны, сражаются с врагом, рискуют собой, льют свою кровь. И Верховный Главнокомандующий обязан был начать саммит с объявления минуты молчания в память о Юрии Михайлове - командире взвода 28-й механизированной бригады, который вчера погиб под огнем российских войск на Донбассе, в Марьинке.
Субъектность Украины и такое большое участие разных стран обеспечивают украинские воины, и благодарить Зеленский прежде всего должен именно их. Никакая дипломатия Украины не будет эффективной без вооруженного сопротивления. Освобождение оккупированных территорий ввозможно только военно-дипломатическим путем.(с)
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23.08.2021 23:40
+3
Я вообще чтоб ни один кубометр мордорского газа не был бы прокачан с 2014 года /по любому газопроводу/, но БАРЫЖНЕЧЕСТВО как украинских олигархов, так и европейских не имет никаких принципов /кроме сверхприбылей/!
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24.08.2021 09:03
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Идиот.
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23.08.2021 23:12 Відповісти
Один из въездов в мацкву сегодня утром, наши ночью разукрасили
Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5701
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23.08.2021 23:14 Відповісти
Партизаны !
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24.08.2021 09:02 Відповісти
Конечно это ,респект,тем кто это сделал.Но к сожалению это ничего не меняэт.Вот если бы на каждой букве весел по одному из ,,их там нету,, то было бы класное фото из ихними матерями.А отцы бы и так пахали на ***** под приводом что нужно зарабатывать на семю и не имея возможности придти к этой ,,МОСКВЕ,,
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24.08.2021 09:35 Відповісти
Бороться надо было не за интересы олигархов которые кормятся из транзитного газа а из тем чтоб эту трубу наполнить украинским газом и получить для страны в десятки раз больше прыбыли,правда в таком случае в убытке будут олигархи что никому этого в Украине они не позволят.
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23.08.2021 23:16 Відповісти
А почему украинские олигархи не хотят добывать украинский газ? Это же Кландайк?
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23.08.2021 23:29 Відповісти
Да потому что труба им досталась даром а в добычу нужно вкладывать деньги.А так как для них Украина не место жительства их семей а только как место зароботка денег из ничего то любая конкуренция со стороны Украины для них только уменьшение доходов.
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23.08.2021 23:41 Відповісти
Страно слушать такое. Есть способ вентил закрыт и разогнать всех дармоедов
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24.08.2021 07:46 Відповісти
Как-то флаг Твой не расмотрел,но отвечу.Вентиль ,посто закрыть не возможно.
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24.08.2021 09:29 Відповісти
квартальное зебыдло хочет чтоб все боролись, а он них не делал.
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23.08.2021 23:23 Відповісти
Зеленский обязан наконец понять - 46 стран прислали своих представителей в Киев на Крымскую платформу не потому, что они хотят посидеть за одним столом с президентом Украины и сказать комплименты в адрес нашей страны.
46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу, волю идти до конца, и это заслуга тех воинов, которые сейчас в тяжелых условиях хаоса и бардака в системе обороны, сражаются с врагом, рискуют собой, льют свою кровь. И Верховный Главнокомандующий обязан был начать саммит с объявления минуты молчания в память о Юрии Михайлове - командире взвода 28-й механизированной бригады, который вчера погиб под огнем российских войск на Донбассе, в Марьинке.
Субъектность Украины и такое большое участие разных стран обеспечивают украинские воины, и благодарить Зеленский прежде всего должен именно их. Никакая дипломатия Украины не будет эффективной без вооруженного сопротивления. Освобождение оккупированных территорий ввозможно только военно-дипломатическим путем.(с)
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23.08.2021 23:40 Відповісти
от это он вовремя раздуплился. может он был все время под коксом и думает что сейчас еще 2019-й год?
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24.08.2021 00:25 Відповісти
зелох пукнул в лужу, ах прохрипел
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24.08.2021 00:30 Відповісти
...борцун уев Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9093
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24.08.2021 00:32 Відповісти
Да нет у нас президента НЕТ ! Есть артист комедийного жанра И что что вместе с Дудой ? А ничего Германия последовательно идёт к своей цели А цель её - Быть главным хабом по распределению рос.газа И плевать она хотела на все наши, даже общие , устремления Даже США не смогли повлиять на Германию Что говорить о нас с Польшей Ну отложат на какое то время те или иные вопросы Но ничего это не даст Германия всё равно добъётся своего В этом мире выживет только тот кто рассчитывает только на себя В мире бизнеса, а газ это бизнес, нет друзей
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24.08.2021 01:51 Відповісти
та хорош, Штатам вполне по силам нагнуть и Германию и тем более сраную рашку. Но похоже ссориться с немцами из-за нас они не хотят. Мне больше интересно, почему за 7 лет войны никто в Украине даже не почесался, чтобы избавиться от кацапского газа ? Ожидали, что агрессор будет продолжать транзит вечно ?
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24.08.2021 09:35 Відповісти
А не избавились потому что это только для простых граждан - патриотов, война с расеей А для власть имущих это бизнес Они живут по принципу - Деьги не пахнут и кровь на них не видна У нашей власти нет яиц Они даже против диктатора Лукашенки не могут принять ничего конкретного
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24.08.2021 11:35 Відповісти
Заметьте -- не наоборот, а Зе предложил Дуде. Дуда уже вкурил что и как. Все выглядит плачевно.
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24.08.2021 02:37 Відповісти
Я вообще чтоб ни один кубометр мордорского газа не был бы прокачан с 2014 года /по любому газопроводу/, но БАРЫЖНЕЧЕСТВО как украинских олигархов, так и европейских не имет никаких принципов /кроме сверхприбылей/!
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24.08.2021 09:03 Відповісти
И я всегда был такого мнения
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24.08.2021 09:30 Відповісти
+ много !
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24.08.2021 09:38 Відповісти
Зеленский Дуде:"Давай вместе бороться против СП-2".
Себе под нос:"-Щас только Меркель орденом награжу". Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 208
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24.08.2021 10:24 Відповісти
«Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2"».
Дуда согласился и в ответ предложил Зеленскому "не откладывая в долгий ящик"© скинуться на два акваланга и один большой напильник.
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24.08.2021 11:01 Відповісти
 
 