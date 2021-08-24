Зеленський запропонував Дуді разом боротися проти "Північного потоку-2"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президенти України і Польщі зустрілися на полях саміту Кримської платформи.
Про це повідомляє пресслужба президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський обговорив з Анджеєм Дудою широке коло питань двосторонньої взаємодії, що традиційно має насичений порядок денний. Особлива увага була приділена координації позицій сторін з протидії проекту "Північний потік – 2"", - сказано в повідомленні.
"Проект "Північний потік – 2" ми розглядаємо передусім як безпекову загрозу. Тому маємо спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуску. Це – в інтересах енергетичної безпеки Європи загалом", – наголосив Зеленський.
Також президенти України і Польщі обговорили перспективи співробітництва в енергетичній сфері, зокрема спільні проєкти щодо диверсифікації постачання енергоносіїв.
Будь ласка, зачекайте...
46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу, волю идти до конца, и это заслуга тех воинов, которые сейчас в тяжелых условиях хаоса и бардака в системе обороны, сражаются с врагом, рискуют собой, льют свою кровь. И Верховный Главнокомандующий обязан был начать саммит с объявления минуты молчания в память о Юрии Михайлове - командире взвода 28-й механизированной бригады, который вчера погиб под огнем российских войск на Донбассе, в Марьинке.
Субъектность Украины и такое большое участие разных стран обеспечивают украинские воины, и благодарить Зеленский прежде всего должен именно их. Никакая дипломатия Украины не будет эффективной без вооруженного сопротивления. Освобождение оккупированных территорий ввозможно только военно-дипломатическим путем.(с)
Себе под нос:"-Щас только Меркель орденом награжу".
Дуда согласился и в ответ предложил Зеленскому "не откладывая в долгий ящик"© скинуться на два акваланга и один большой напильник.