Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям иностранных государств, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку Украины и вручил им высокие государственные награды", – сказано в сообщении.
В частности, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистьо, президент Словении Борут Пахор, президент Молдовы Мая Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
Орденом Ярослава Мудрого II степени был отмечен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
Премьер-министр Грузии Гарибашвили, президент Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер-министр Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович награждены орденом "За заслуги" I степени.
Пожалуйста, подождите...
- все как при Брежневе в позднем совке..
Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
обесцениваются награды...как значки раздаются...
не кожна зустріч закінчується омєдаліванієм... усіх...(по списку чи як?)
совместное решение отключить свифт и заблокировать счета русни в западных банках
было бы в 100 раз эффективнее всего этого показушного лицемерия
но как отключить и заблокировать
когда те кто приехал тоже кормятся с этих денег ...
..
"Грабил бедную страну
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
Джамала, "велика патріотка" України, на День незалежності заспіває пісеньку.
За виконання пісеньки, з ДержБюджета їй заплатять 337 400 грн.
П - "патріотизм"...)
тащит лыбу, глядя как какие- то дяди хотят его утихомирить
с помощью добра и уговоров
он поручает своим архаровцам
на завтра придумать что нибудь поподлее, чтобы поиздеваться над этими
беспомощными клоунами, которых он имеет уже не один десяток лет, кого за страх, а кого за деньги...
Там їхатимуть МАЗ-Богдани розроблені, закуплені і поставлені у війська за Порошенка.!
Там демонструватимуть БПЛА, прийняті на озброєння за Порошенка.! Тощо, тощо, тощо... !!!!!
Завтра шостий президент буде показувати нам армію, створену п'ятим президентом. ❗❗❗
Завтра буде парад Порошенка, але без самого Порошенка - в ОПУ всерйоз бояться, що військові внахалку почнуть вітати Порошенка. Після пісеньок про Пуйла, від яких Зеленського викручує гвинтом В ОПУ чекають ще й не такого.
Коротше - Зеленський панічно боїться Порошенка.
Боїться так, що вже бігає від Порошенка. Сильна людина може ненавидіти противника, але вона від нього не бігає. Вона або його нишить, або виказує повагу, як сильному противнику.
Зеленський же поводиться як боягузливе тріпло, яке оббрехало людину, а тепер уникає нагод з нею зустрітися - бо знає, можна і в рило здобути.
Чесно скажу, я багато чекав від цієї команди.
Але такого боягузства я навіть не припускав.
Вова сильно намагається виглядати криворізьким гопником, але щоразу поводиться як тремтячий ..)
Хоча в одному з ЗЕкомандою я згоден.
Їм треба нас боятися.!!
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Пруфы -
Боти Подоляка креативлять на повну!
Награды "саммитанцам" + поднятите флага с участием ЗЕбила -сколько денег похоронили.
Совсем стыд(а он есть?) потерял! не трать народные деньги..
Взял в шкафу одну медальку, прицепил шуту на бант.
Так придумать эту ж мать, как народу продавать, тоннами лапшу на уши.
Мог бы сразу орден дать.
А почему бы не раздать ордена участницам саммита Первых Бабищ?
А то ж бабищи возбухнут: "Наш саммит не кислее вашего, а по шмоткам - так и покруче будет".