РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13045 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 806 46
Зеленский (16489) награда (1672) орден (186) Крымская платформа (305)

Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям иностранных государств, которые приняли участие в первом саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"После окончания первого саммита Крымской платформы президент Владимир Зеленский поблагодарил участников за поддержку Украины и вручил им высокие государственные награды", – сказано в сообщении.

В частности, орден князя Ярослава Мудрого I степени получили: президент Польши Анджей Дуда, президент Венгрии Янош Адер, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвийской Республики Егилс Левитс, президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Финляндии Саули Ниинистьо, президент Словении Борут Пахор, президент Молдовы Мая Санду и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Орденом Ярослава Мудрого II степени был отмечен премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Смотрите: Офис Крымской платформы открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Грузии Гарибашвили, президент Национального совета Парламента Швейцарской Конфедерации Андреас Эби, премьер-министр Румынии Флорин-Василе Кицу, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович награждены орденом "За заслуги" I степени.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
сразу видно воспитание ватных маман и папан - каждый день раздает значки, медали и ордена кому попало и без счета..
- все как при Брежневе в позднем совке..
Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
показать весь комментарий
23.08.2021 23:41
+17
зачем? за что? за то что приехали???
обесцениваются награды...как значки раздаются...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:44
+13
ал-лё....там все хватило ? так! по два не брать...
Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 865

..
показать весь комментарий
23.08.2021 23:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сразу видно воспитание ватных маман и папан - каждый день раздает значки, медали и ордена кому попало и без счета..
- все как при Брежневе в позднем совке..
Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
показать весь комментарий
23.08.2021 23:41 Ответить
Зате піару повні памперси.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:44 Ответить
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 6672
показать весь комментарий
24.08.2021 01:01 Ответить
Видно пана по халяві - типовий ворюга 😀
показать весь комментарий
24.08.2021 09:47 Ответить
зачем? за что? за то что приехали???
обесцениваются награды...как значки раздаются...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:44 Ответить
Ця шпана і прийшла щоб споганити все українське.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:45 Ответить
от гості здивувались...
не кожна зустріч закінчується омєдаліванієм... усіх...(по списку чи як?)
показать весь комментарий
23.08.2021 23:49 Ответить
А случайно брежневским поцелуем их не отблагодарил?
показать весь комментарий
23.08.2021 23:44 Ответить
это на следующий год запланировано...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:46 Ответить
Ватный совкопед Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 3832 Следующий саммит пройдет в засос а ля Дарагой Леонид Ильич Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 1152
Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 5634
показать весь комментарий
23.08.2021 23:44 Ответить
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 7847.
показать весь комментарий
23.08.2021 23:53 Ответить
А як би на його місці був якийсь дурачок?
показать весь комментарий
24.08.2021 00:17 Ответить
результат нулевой, пробуксовка на месте
совместное решение отключить свифт и заблокировать счета русни в западных банках
было бы в 100 раз эффективнее всего этого показушного лицемерия
но как отключить и заблокировать
когда те кто приехал тоже кормятся с этих денег ...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:45 Ответить
ал-лё....там все хватило ? так! по два не брать...
Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 865

..
показать весь комментарий
23.08.2021 23:46 Ответить
Толку от этих посиделок будет, как от Нормандских и прочих форматов, но ордена с первого дня уже раздаём мешками. Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 3914
показать весь комментарий
23.08.2021 23:48 Ответить
Вчера словами Талькова прокомментировал награждение Меркель. Сегодня всех участников саммита. Повторю
"Грабил бедную страну
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
показать весь комментарий
23.08.2021 23:54 Ответить
Велика "патріотка", мать би твою ...
Джамала, "велика патріотка" України, на День незалежності заспіває пісеньку.
За виконання пісеньки, з ДержБюджета їй заплатять 337 400 грн.
П - "патріотизм"...)
показать весь комментарий
23.08.2021 23:54 Ответить
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 7943 . ніфіга собі - таріфи .!!! Як за повний концерт Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 9410 .. Могла б і безкоштовно ,, все таки національне св'ято .
показать весь комментарий
23.08.2021 23:59 Ответить
Безкоштовно не треба, але ціна явно завищена а це означає відкат. Звідси корумповане падло корумпує всіх підряд... І це сумно і огидно. Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 6484
показать весь комментарий
24.08.2021 00:47 Ответить
мировое зло - фуйло сидя в своём бункере-
тащит лыбу, глядя как какие- то дяди хотят его утихомирить
с помощью добра и уговоров
он поручает своим архаровцам
на завтра придумать что нибудь поподлее, чтобы поиздеваться над этими
беспомощными клоунами, которых он имеет уже не один десяток лет, кого за страх, а кого за деньги...
показать весь комментарий
23.08.2021 23:56 Ответить
Одно слово деокупация Крыма от воришки Х#йло приводит кацапскую ботоферму в конвульсии...Это вам не медаль за воровство Крыма...
показать весь комментарий
24.08.2021 00:06 Ответить
На, держи себе тоже мЯЯдальку. Заслужил, бобик.

Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 4953
показать весь комментарий
24.08.2021 00:48 Ответить
Завтра на параді пройдуть війська, вдягнуті, взуті та забезпеченні технікою за Порошенка!
Там їхатимуть МАЗ-Богдани розроблені, закуплені і поставлені у війська за Порошенка.!
Там демонструватимуть БПЛА, прийняті на озброєння за Порошенка.! Тощо, тощо, тощо... !!!!!
Завтра шостий президент буде показувати нам армію, створену п'ятим президентом. ❗❗❗
Завтра буде парад Порошенка, але без самого Порошенка - в ОПУ всерйоз бояться, що військові внахалку почнуть вітати Порошенка. Після пісеньок про Пуйла, від яких Зеленського викручує гвинтом В ОПУ чекають ще й не такого.
Коротше - Зеленський панічно боїться Порошенка.
Боїться так, що вже бігає від Порошенка. Сильна людина може ненавидіти противника, але вона від нього не бігає. Вона або його нишить, або виказує повагу, як сильному противнику.
Зеленський же поводиться як боягузливе тріпло, яке оббрехало людину, а тепер уникає нагод з нею зустрітися - бо знає, можна і в рило здобути.
Чесно скажу, я багато чекав від цієї команди.
Але такого боягузства я навіть не припускав.
Вова сильно намагається виглядати криворізьким гопником, але щоразу поводиться як тремтячий ..)
Хоча в одному з ЗЕкомандою я згоден.
Їм треба нас боятися.!!
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
показать весь комментарий
24.08.2021 00:08 Ответить
"Петро Олексійович не образився. Образа - це щось таке, чим можна удостоїти рівного собі. А тут... Ідеш ти по вулиці, і раптом вступаєш у бруд. Що, будеш в калюжу ображатися? прикро, але підошву витер і пішов далі, викинувши з голови", - написала в соцмережах волонтер Тамара Горіха Зерня. https://ukraine.segodnya.ua/ua/amp-ukraine/veleno-ne-puskat-poroshenko-ne-priglasili-na-parad-v-chest-dnya-nezavisimosti-1570358.html
показать весь комментарий
24.08.2021 00:18 Ответить
какое убожество, галимый пиар от видосика
показать весь комментарий
24.08.2021 00:12 Ответить
совковый цирк
показать весь комментарий
24.08.2021 00:18 Ответить
Всё хуже. Обнаружена подмена медалей. Венедиктова и Баканов созвали экстренное совещание. Зеленский избил Ермака булавой. Вещественные доказательства изъяты, Портнов подаёт иск к Петру Порошенко.
Пруфы -
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 4468
показать весь комментарий
24.08.2021 01:22 Ответить
А обсмоктати не забув?
показать весь комментарий
24.08.2021 00:23 Ответить
Ничего не изменилось)))) Зе мама
показать весь комментарий
24.08.2021 00:30 Ответить
Смотреть в первую очередь при пищевом отравлении, поможет лучше марганцовки.
показать весь комментарий
24.08.2021 01:28 Ответить
Бугагашеньки! ;Новітній лідер Європи;! Я під столом.
Боти Подоляка креативлять на повну!
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 2731
показать весь комментарий
24.08.2021 06:34 Ответить
"У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, - Министерство энергетики"!!!!
Награды "саммитанцам" + поднятите флага с участием ЗЕбила -сколько денег похоронили.
Совсем стыд(а он есть?) потерял! Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 931 не трать народные деньги..
показать весь комментарий
24.08.2021 06:49 Ответить
Интересный вариант, новоизбранный талант.
Взял в шкафу одну медальку, прицепил шуту на бант.
Так придумать эту ж мать, как народу продавать, тоннами лапшу на уши.
Мог бы сразу орден дать.
показать весь комментарий
24.08.2021 08:11 Ответить
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 3924
показать весь комментарий
24.08.2021 08:12 Ответить
Йде обезцінення державних нагород. Зібрались три дестки іноземців незрозумілого рангу, побалакали, попили каву і отримали по ордену. Що писав Зеленський в нагородниих листах, за які заслуги нагороджував? Медальок Баканова ім би цілком вистачило, так ні -роздає державні нагороди наліво і направо.
показать весь комментарий
24.08.2021 08:17 Ответить
Микроимператор разошелся не на шутку. Ермак, охлади немного Бубочку. Абы чего не вышло.
показать весь комментарий
24.08.2021 08:23 Ответить
?????? Это пиндец если каждый саммит будет обходиться казне такой ценой !!!!! Приехали времяпроводители на шару которые все эти годы обеспокаивались, озабочивались и приняв на душу по пару бокалов шампустика наобещали клоуну горы свернуть и в итоге получив высшие награды страны, которые не удосужились вручить защитникам Родины, завтра же забудут все что наговорили, но зато пропиарили шута горохова!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
24.08.2021 08:32 Ответить
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 7757
показать весь комментарий
24.08.2021 08:34 Ответить
Коли вже скінчиться ні не так, коли то ми вже покладемо край цьому кіно, яке влада крутить для нас, за ширмою якого вони збагачуються. ПРОКИДАЙМОСЯ!
показать весь комментарий
24.08.2021 09:02 Ответить
Та шо нам, жалко? У нас этих орденов как говнища. На всех хватит.
показать весь комментарий
24.08.2021 09:22 Ответить
"Сгоріла хата - гори й сарай"©
А почему бы не раздать ордена участницам саммита Первых Бабищ?
А то ж бабищи возбухнут: "Наш саммит не кислее вашего, а по шмоткам - так и покруче будет".
показать весь комментарий
24.08.2021 10:00 Ответить
Достойное окончание совершенно бесполезного мероприятия.
показать весь комментарий
24.08.2021 12:38 Ответить
"берите, берите, я себе еще нарисую"...
показать весь комментарий
24.08.2021 15:07 Ответить
 
 