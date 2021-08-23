Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам іноземних держав, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Після закінчення першого саміту Кримської платформи Президент Володимир Зеленський подякував його учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди", - сказано в повідомленні.

Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду та виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

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Орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня був відзначений Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, Президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, Прем'єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагороджені орденом "За заслуги" І ступеня.