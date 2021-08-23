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Новини Політика України
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Зеленський (17376) нагорода (1099) орден (106) Кримська платформа (314)

Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам іноземних держав, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Після закінчення першого саміту Кримської платформи Президент Володимир Зеленський подякував його учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди", - сказано в повідомленні.

Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду та виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс Кримської платформи відкрили в Києві. ФОТОрепортаж

Орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня був відзначений Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, Президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, Прем'єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагороджені орденом "За заслуги" І ступеня.
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Топ коментарі
+26
сразу видно воспитание ватных маман и папан - каждый день раздает значки, медали и ордена кому попало и без счета..
- все как при Брежневе в позднем совке..
Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
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23.08.2021 23:41
+17
зачем? за что? за то что приехали???
обесцениваются награды...как значки раздаются...
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23.08.2021 23:44
+13
ал-лё....там все хватило ? так! по два не брать...
Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 865

..
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23.08.2021 23:46
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сразу видно воспитание ватных маман и папан - каждый день раздает значки, медали и ордена кому попало и без счета..
- все как при Брежневе в позднем совке..
Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
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23.08.2021 23:41 Відповісти
Зате піару повні памперси.
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23.08.2021 23:44 Відповісти
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 6672
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24.08.2021 01:01 Відповісти
Видно пана по халяві - типовий ворюга 😀
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24.08.2021 09:47 Відповісти
зачем? за что? за то что приехали???
обесцениваются награды...как значки раздаются...
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23.08.2021 23:44 Відповісти
Ця шпана і прийшла щоб споганити все українське.
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23.08.2021 23:45 Відповісти
от гості здивувались...
не кожна зустріч закінчується омєдаліванієм... усіх...(по списку чи як?)
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23.08.2021 23:49 Відповісти
А случайно брежневским поцелуем их не отблагодарил?
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23.08.2021 23:44 Відповісти
это на следующий год запланировано...
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23.08.2021 23:46 Відповісти
Ватный совкопед Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 3832 Следующий саммит пройдет в засос а ля Дарагой Леонид Ильич Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 1152
Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 5634
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23.08.2021 23:44 Відповісти
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 7847.
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23.08.2021 23:53 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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24.08.2021 00:17 Відповісти
результат нулевой, пробуксовка на месте
совместное решение отключить свифт и заблокировать счета русни в западных банках
было бы в 100 раз эффективнее всего этого показушного лицемерия
но как отключить и заблокировать
когда те кто приехал тоже кормятся с этих денег ...
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23.08.2021 23:45 Відповісти
ал-лё....там все хватило ? так! по два не брать...
Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 865

..
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23.08.2021 23:46 Відповісти
Толку от этих посиделок будет, как от Нормандских и прочих форматов, но ордена с первого дня уже раздаём мешками. Зеленский наградил участников саммита Крымской платформы орденами - Цензор.НЕТ 3914
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23.08.2021 23:48 Відповісти
Вчера словами Талькова прокомментировал награждение Меркель. Сегодня всех участников саммита. Повторю
"Грабил бедную страну
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
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23.08.2021 23:54 Відповісти
Велика "патріотка", мать би твою ...
Джамала, "велика патріотка" України, на День незалежності заспіває пісеньку.
За виконання пісеньки, з ДержБюджета їй заплатять 337 400 грн.
П - "патріотизм"...)
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23.08.2021 23:54 Відповісти
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 7943 . ніфіга собі - таріфи .!!! Як за повний концерт Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 9410 .. Могла б і безкоштовно ,, все таки національне св'ято .
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23.08.2021 23:59 Відповісти
Безкоштовно не треба, але ціна явно завищена а це означає відкат. Звідси корумповане падло корумпує всіх підряд... І це сумно і огидно. Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 6484
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24.08.2021 00:47 Відповісти
мировое зло - фуйло сидя в своём бункере-
тащит лыбу, глядя как какие- то дяди хотят его утихомирить
с помощью добра и уговоров
он поручает своим архаровцам
на завтра придумать что нибудь поподлее, чтобы поиздеваться над этими
беспомощными клоунами, которых он имеет уже не один десяток лет, кого за страх, а кого за деньги...
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23.08.2021 23:56 Відповісти
Одно слово деокупация Крыма от воришки Х#йло приводит кацапскую ботоферму в конвульсии...Это вам не медаль за воровство Крыма...
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24.08.2021 00:06 Відповісти
На, держи себе тоже мЯЯдальку. Заслужил, бобик.

Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 4953
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24.08.2021 00:48 Відповісти
Завтра на параді пройдуть війська, вдягнуті, взуті та забезпеченні технікою за Порошенка!
Там їхатимуть МАЗ-Богдани розроблені, закуплені і поставлені у війська за Порошенка.!
Там демонструватимуть БПЛА, прийняті на озброєння за Порошенка.! Тощо, тощо, тощо... !!!!!
Завтра шостий президент буде показувати нам армію, створену п'ятим президентом. ❗❗❗
Завтра буде парад Порошенка, але без самого Порошенка - в ОПУ всерйоз бояться, що військові внахалку почнуть вітати Порошенка. Після пісеньок про Пуйла, від яких Зеленського викручує гвинтом В ОПУ чекають ще й не такого.
Коротше - Зеленський панічно боїться Порошенка.
Боїться так, що вже бігає від Порошенка. Сильна людина може ненавидіти противника, але вона від нього не бігає. Вона або його нишить, або виказує повагу, як сильному противнику.
Зеленський же поводиться як боягузливе тріпло, яке оббрехало людину, а тепер уникає нагод з нею зустрітися - бо знає, можна і в рило здобути.
Чесно скажу, я багато чекав від цієї команди.
Але такого боягузства я навіть не припускав.
Вова сильно намагається виглядати криворізьким гопником, але щоразу поводиться як тремтячий ..)
Хоча в одному з ЗЕкомандою я згоден.
Їм треба нас боятися.!!
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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24.08.2021 00:08 Відповісти
"Петро Олексійович не образився. Образа - це щось таке, чим можна удостоїти рівного собі. А тут... Ідеш ти по вулиці, і раптом вступаєш у бруд. Що, будеш в калюжу ображатися? прикро, але підошву витер і пішов далі, викинувши з голови", - написала в соцмережах волонтер Тамара Горіха Зерня. https://ukraine.segodnya.ua/ua/amp-ukraine/veleno-ne-puskat-poroshenko-ne-priglasili-na-parad-v-chest-dnya-nezavisimosti-1570358.html
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24.08.2021 00:18 Відповісти
какое убожество, галимый пиар от видосика
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24.08.2021 00:12 Відповісти
совковый цирк
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24.08.2021 00:18 Відповісти
Всё хуже. Обнаружена подмена медалей. Венедиктова и Баканов созвали экстренное совещание. Зеленский избил Ермака булавой. Вещественные доказательства изъяты, Портнов подаёт иск к Петру Порошенко.
Пруфы -
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 4468
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24.08.2021 01:22 Відповісти
А обсмоктати не забув?
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24.08.2021 00:23 Відповісти
Ничего не изменилось)))) Зе мама
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24.08.2021 00:30 Відповісти
Смотреть в первую очередь при пищевом отравлении, поможет лучше марганцовки.
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24.08.2021 01:28 Відповісти
Бугагашеньки! ;Новітній лідер Європи;! Я під столом.
Боти Подоляка креативлять на повну!
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 2731
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24.08.2021 06:34 Відповісти
"У "Центрэнерго" нет денег на закупку угля, - Министерство энергетики"!!!!
Награды "саммитанцам" + поднятите флага с участием ЗЕбила -сколько денег похоронили.
Совсем стыд(а он есть?) потерял! Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 931 не трать народные деньги..
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24.08.2021 06:49 Відповісти
Интересный вариант, новоизбранный талант.
Взял в шкафу одну медальку, прицепил шуту на бант.
Так придумать эту ж мать, как народу продавать, тоннами лапшу на уши.
Мог бы сразу орден дать.
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24.08.2021 08:11 Відповісти
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 3924
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24.08.2021 08:12 Відповісти
Йде обезцінення державних нагород. Зібрались три дестки іноземців незрозумілого рангу, побалакали, попили каву і отримали по ордену. Що писав Зеленський в нагородниих листах, за які заслуги нагороджував? Медальок Баканова ім би цілком вистачило, так ні -роздає державні нагороди наліво і направо.
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24.08.2021 08:17 Відповісти
Микроимператор разошелся не на шутку. Ермак, охлади немного Бубочку. Абы чего не вышло.
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24.08.2021 08:23 Відповісти
?????? Это пиндец если каждый саммит будет обходиться казне такой ценой !!!!! Приехали времяпроводители на шару которые все эти годы обеспокаивались, озабочивались и приняв на душу по пару бокалов шампустика наобещали клоуну горы свернуть и в итоге получив высшие награды страны, которые не удосужились вручить защитникам Родины, завтра же забудут все что наговорили, но зато пропиарили шута горохова!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2021 08:32 Відповісти
Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами - Цензор.НЕТ 7757
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24.08.2021 08:34 Відповісти
Коли вже скінчиться ні не так, коли то ми вже покладемо край цьому кіно, яке влада крутить для нас, за ширмою якого вони збагачуються. ПРОКИДАЙМОСЯ!
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24.08.2021 09:02 Відповісти
Та шо нам, жалко? У нас этих орденов как говнища. На всех хватит.
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24.08.2021 09:22 Відповісти
"Сгоріла хата - гори й сарай"©
А почему бы не раздать ордена участницам саммита Первых Бабищ?
А то ж бабищи возбухнут: "Наш саммит не кислее вашего, а по шмоткам - так и покруче будет".
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24.08.2021 10:00 Відповісти
Достойное окончание совершенно бесполезного мероприятия.
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24.08.2021 12:38 Відповісти
"берите, берите, я себе еще нарисую"...
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24.08.2021 15:07 Відповісти
 
 