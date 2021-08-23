Зеленський нагородив учасників саміту Кримської платформи орденами
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Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам іноземних держав, які взяли участь у першому саміті Кримської платформи.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Після закінчення першого саміту Кримської платформи Президент Володимир Зеленський подякував його учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди", - сказано в повідомленні.
Зокрема, орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду та виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.
Орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня був відзначений Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен.
Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, Президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, Прем'єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагороджені орденом "За заслуги" І ступеня.
Будь ласка, зачекайте...
- все как при Брежневе в позднем совке..
Обесценивает награды Украины - превращает их в металлолом..
обесцениваются награды...как значки раздаются...
не кожна зустріч закінчується омєдаліванієм... усіх...(по списку чи як?)
совместное решение отключить свифт и заблокировать счета русни в западных банках
было бы в 100 раз эффективнее всего этого показушного лицемерия
но как отключить и заблокировать
когда те кто приехал тоже кормятся с этих денег ...
..
"Грабил бедную страну
С бандою министров
И высокие награды
Вешал всем подряд..."
Джамала, "велика патріотка" України, на День незалежності заспіває пісеньку.
За виконання пісеньки, з ДержБюджета їй заплатять 337 400 грн.
П - "патріотизм"...)
тащит лыбу, глядя как какие- то дяди хотят его утихомирить
с помощью добра и уговоров
он поручает своим архаровцам
на завтра придумать что нибудь поподлее, чтобы поиздеваться над этими
беспомощными клоунами, которых он имеет уже не один десяток лет, кого за страх, а кого за деньги...
Там їхатимуть МАЗ-Богдани розроблені, закуплені і поставлені у війська за Порошенка.!
Там демонструватимуть БПЛА, прийняті на озброєння за Порошенка.! Тощо, тощо, тощо... !!!!!
Завтра шостий президент буде показувати нам армію, створену п'ятим президентом. ❗❗❗
Завтра буде парад Порошенка, але без самого Порошенка - в ОПУ всерйоз бояться, що військові внахалку почнуть вітати Порошенка. Після пісеньок про Пуйла, від яких Зеленського викручує гвинтом В ОПУ чекають ще й не такого.
Коротше - Зеленський панічно боїться Порошенка.
Боїться так, що вже бігає від Порошенка. Сильна людина може ненавидіти противника, але вона від нього не бігає. Вона або його нишить, або виказує повагу, як сильному противнику.
Зеленський же поводиться як боягузливе тріпло, яке оббрехало людину, а тепер уникає нагод з нею зустрітися - бо знає, можна і в рило здобути.
Чесно скажу, я багато чекав від цієї команди.
Але такого боягузства я навіть не припускав.
Вова сильно намагається виглядати криворізьким гопником, але щоразу поводиться як тремтячий ..)
Хоча в одному з ЗЕкомандою я згоден.
Їм треба нас боятися.!!
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Пруфы -
Боти Подоляка креативлять на повну!
Награды "саммитанцам" + поднятите флага с участием ЗЕбила -сколько денег похоронили.
Совсем стыд(а он есть?) потерял! не трать народные деньги..
Взял в шкафу одну медальку, прицепил шуту на бант.
Так придумать эту ж мать, как народу продавать, тоннами лапшу на уши.
Мог бы сразу орден дать.
А почему бы не раздать ордена участницам саммита Первых Бабищ?
А то ж бабищи возбухнут: "Наш саммит не кислее вашего, а по шмоткам - так и покруче будет".