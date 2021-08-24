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Новости Политика Украины
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Большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику и против упразднения института президентства, - Головаха

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику и против упразднения института президентства, - Головаха

Большинство украинцев не поддерживают идею сугубо парламентской формы правления.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал социолог, замглавы директора Института социологии НАНУ Евгений Головаха.

"Я не уверен, что Украине лучше иметь парламентскую республику. Да и подавляющее большинство украинцев выступают за парламентско-президентскую республику. По нашим опросам, чисто парламентскую форму правления поддерживают 15-17%. Все-таки украинцы хотят иметь лицо, на которое возлагают главную ответственность.

Возможно, это представление изменится, когда Украина придет к устойчивой демократии. Но в нынешних условиях люди опасаются, что парламентская республика будет совсем неуправляемой. А неуправляемость при нынешних обстоятельствах очень страшная. Украина очень часто попадает в ситуацию, когда нужно принимать очень быстрые, даже единоличные решения. В парламентских республиках для этого путь закрыт",  отметил он.

Полное интервью с Евгением Головахой читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемия COVID-19 не объясняет 25% прироста смертности в Украине. Здесь и другие болезни, и снижение уровня жизни, - социолог Головаха

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Топ комментарии
+6
Мы за президентскую республику, но без Янелохов и Хамов. Подобным персонажам избираться надо запретить законодательно. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5638
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24.08.2021 16:44
+4
В нас парламенту фактично вже немає.
Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
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24.08.2021 16:49
+4
Аби не лізли такі свині як ти.
От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
Смерть ворогам ! Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 3656
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24.08.2021 16:54
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Ха!
73%?
Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 2081
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24.08.2021 16:34 Ответить
проводь референдум на росії.
задовбав.
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24.08.2021 16:50 Ответить
За інститут гетьманства, і за 2 партії.
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24.08.2021 16:40 Ответить
гетьманство представительское, многопартийная система и двухпалатный парламент по 4 года, с довыборами каждые 2 года.
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24.08.2021 18:12 Ответить
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Правильно народ думает. Даже в Европе в некоторых странах парламентское правление периодически приводит к параличу власти из-за борьбы между партиями. Представьте что начнется в Украине.
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24.08.2021 16:43 Ответить
Если бы они еще понимали,что это такое... А вообще,назваться можно как угодно. Будет ли толк...
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24.08.2021 16:43 Ответить
Мы за президентскую республику, но без Янелохов и Хамов. Подобным персонажам избираться надо запретить законодательно. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5638
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24.08.2021 16:44 Ответить
Не ми, а ви.
Той, хто забуває історію, приречений її повторювати. Позаяк, Україна обирала червоних замість націоналістіів, популістів замість державників, хамів, проте своїх місцевих, - то нажаль, це вже є частиною політичної традиції. І тому буде траплятися й надалі.
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24.08.2021 17:18 Ответить
Кто запрещать будет и по каким критериям?
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24.08.2021 17:19 Ответить
По отсидкам (даже "погашенным") и по наркоте. Как минимум так. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5313
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24.08.2021 18:29 Ответить
В Украине президенты вообще не нужны. В стране нужно создавать условия для установления традиции техно-кратического правительства возглавляемого премьером или канцлером из известных экономистов.
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24.08.2021 16:46 Ответить
Ну Вы бы за всю Украину не говорили. И потом - кто сейчас мешает технократическое правительство формировать?
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24.08.2021 17:21 Ответить
Мешает не кто, а что - отсутствие самих технократов. А те, кого сейчас так называют, это даже пародией на технократов не назовёшь. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 6306
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24.08.2021 17:56 Ответить
Ага, а когда отменят президентов, то технократы как по мановению волшебной палочки из ничего материализуются. Я правильно понял?
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24.08.2021 21:02 Ответить
Неправильно, от слова совсем. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8543
Технократов нужно готовить, а для этого нужны соответствующие институции для подготовки кадров. В Украине я их пока не наблюдаю. А те что есть работают чисто декларативно, но зато выдают дипломы направо и налево, хотя и не безвозмездно. ))
Да и против парламентско-президентской модели я против тоже ничего имею, но только если она работает. А не так, как у нас занимаются борьбой по перетягиванию одеяла полномочий.
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24.08.2021 22:17 Ответить
А кто Вам сказал, что технократов готовят только в Украине? Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 7238 Полюбопытствуйте на счет такой аббревиатуры как UGS (Ukraine Global Scholars). И чем эта организация занимается. И думаю, что не она одна. К примеру в этом году было набрано 50 человек соискателей и 12 джунов. Последние это те кто еще не имеет возраста 16 лет. В конкурсе участвовали более 500 человек.
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24.08.2021 22:45 Ответить
Мне и любопытствовать не надо, и так в курсе. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8312
Только вопрос в том, сколько лет такими темпами у нас кадры будут готовить, и сколько специалистов захочет потом работать в Украине. Я специально упор делал на отечественной подготовке. Дешевле и разумнее было бы преподавателей оттуда "выписать". Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5878
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24.08.2021 22:56 Ответить
А это уже совсем другой вопрос. У нас не проблема нехватки технократов. Мозгов хватает на столько, что мы ими еще и разбрасываемся налево и направо. Проблема в том, что у нас во власть попадают по совсем другим критериям. И это далеко не самые лучшие черты человеческой натуры. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 4697
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24.08.2021 23:10 Ответить
Совершенно верно!
Я, собственно говоря, высказал эту же мысль в своём первом ответе Вам, только в несколько иной форме. ))
Пока что у нас кумовство и бабло работают безотказно. Это пожалуй единственный механизм в стране, который функционирует без сбоев.
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24.08.2021 23:24 Ответить
Президент пригодится, так сказать, для "украшения". ))
А вот технократы действительно необходимы, и не только в правительстве.
Только одна проблема - где их в Украине взять?
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24.08.2021 17:53 Ответить
Экономисты Лановой и Новак
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24.08.2021 20:32 Ответить
Если даже и допустить, что они супер профи, то сколько их на всю страну?
Не говоря уже о других отраслях и аспектах.
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24.08.2021 22:19 Ответить
Аби не лізли такі свині як ти.
От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
Смерть ворогам ! Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 3656
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24.08.2021 16:54 Ответить
Обов'язково )
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24.08.2021 16:57 Ответить
Не кормите эту русскую свинью.
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24.08.2021 16:59 Ответить
сьогодні можна Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5099
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24.08.2021 17:03 Ответить
На мою думку , влучно було,- більшість громадян України -за імпічмент та кримінальну відповідальність всіх слуг із забороною обиратися та займати посади мін на 20 років. Постскріптум - імпічмент за законом про ТСК , прийнятий минулою радою .
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24.08.2021 16:48 Ответить
Патріотично написано, але незрозуміло, що таке імпічмент депутанів та держслужбовців?
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24.08.2021 16:50 Ответить
Транслюю- імпічмент - головзебілу. Співучасникам та слугам - кримінальна відповідальність , головне, щоб невідворотня.
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24.08.2021 16:53 Ответить
Мені нецікавий діалог з сторонніми гребінцями. Є конкретні порушення ,як конституції України , так і кку гундосим та командою.
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24.08.2021 17:07 Ответить
Див . Вище. Якщо незрозуміла , то краще сходи на лекцію бузини на концерті кобздона
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24.08.2021 17:17 Ответить
Як легко визначити рашистську свиню або манкурта . Улюблена тема - анал та півні.😁😁😁
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24.08.2021 17:20 Ответить
Враховуючи стан країни потрібна справжня та жорстка люстрація. З перевіркою усіх доходів та витрат чиновництва починаючи з 1991 року. Для усіх без винятку з посади, наприклад, не менше заступника міністра та рівні йому. А потім вже можна якось говорити про фіскальну амністію.
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24.08.2021 17:14 Ответить
и кто будет проверять? Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8038 Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8075
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26.08.2021 01:04 Ответить
найскладніше питання.
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26.08.2021 07:54 Ответить
В нас парламенту фактично вже немає.
Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
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24.08.2021 16:49 Ответить
управляет государством беня. и если ему нужно будет, то парламент за две минуты станет настолько оппозиционным к, прости господи, президенту, что даже пасечник посмеется
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24.08.2021 18:14 Ответить
и зарплату и содержание урезать до уровня средней пенсии
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24.08.2021 16:50 Ответить
Нужно вначале сделать единым Украинский народ, передать все СМИ Украинскому народу, реформировать государство Украина ,чтобы Украинский народ не был в своём государстве на правах КРЕПОСТНОГО народа, а потом можно и парламентское президентское творение создавать
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24.08.2021 17:04 Ответить
Да не переживайте вы так , Осел Оманский постарается и через год вся Украина будет уверена , что президент в стране на хер не нужен. А когда узнают , что за это время оно стало долларовым миллиардером , то те же 73% его лично захотят линчивать на Майдане.
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24.08.2021 17:10 Ответить
кто даст ему миллиард? он на зарплате
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24.08.2021 18:15 Ответить
Ну да на зарплате у Ермака , которому все заносят откаты и с большого крадивнытства в том числе.
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24.08.2021 18:34 Ответить
Украина Гетьманская держава Правильно хочет народ Украины Нам нужна президенская форма правления Но, чтобы Украина стала президенской ..Нужно не один год работать над законодательством Нужно учесть все азейки для президента Нужно чётко прописать за что ему можно объявить импичмент Нужен гражданский контроль за деятельностью президента Нужно дать народному ВИЧЕ право объявлять импичмент И тд..Вот только после этого можно вводить президентскую форму правления От президенсткой формы правление всегда эффект больше чем от парламентской В парламенской форме правления заговорят любую инициативу Или так перекрутят проект закона, поправками, что он потеряет любой смысл. Вот имеем парламентскую... Кабмин парламентский .Программу кабмина не утвердил тот же парламент который его и избраль По логике кабмин в полном составе должен уйти в отставку Работает и без утверждённой программы И никто не сможет предъвить ему что он не выполняет свою программу Театр абсурда.Но, всех всё устраивает.
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24.08.2021 17:14 Ответить
Как показала новейшая история 73% из проголосовавших верят в сказки , по тому надеяться на то что они вдруг быстро поумнеют бессмысленно.
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24.08.2021 18:38 Ответить
І в чому казка ? В тому що ти як курка, бачиш лише те що під носом А глянути на пару кроків наперед не вистарчає розуму .Ще раз , для особливо обдарованих тупістю. Не буде ніколи в Україні порядку, не буде розвитку , доти доки Україною буде керувати свора проходимців.Саме це і відбувається у нас впродрвж всього періоду незалежності Україні потрібен один керівник І повний котроль народу за його правлінням. Хочеш жити в колгоспі - живи Я не хочу.
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24.08.2021 20:38 Ответить
Поверить в то что в Украине при ВВП в 3 штуки баксов зарплата у учителя может быть выше чем в Германии где ВВП 50 штук баксов , может только идиот и пока эти идиоты будут голосовать , то ты можешь хоть лопнуть , но они или поумнеют или не хрена тут не измениться.
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24.08.2021 22:51 Ответить
Ну, нашлись же идиоты кторые проголосовали за дилетанта, во всём Он им обещал - Зробимо їх разом .Идиоты думали что не входять в - ЇХ Входят, ещё как Вот и делает клоун всю страну.. Ментальность идиотов ещё никто не смог изменить Те же идиоты повторно избрать клоуна Одной каденции им будет мало , чтобы поумнеть Хотя, вряд ли поумнеют ))))
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25.08.2021 00:55 Ответить
Ждать пришлось не долго. Я предпологал это произойдет на четвертый год правления ЗЕ. Видимо торопится выполнить приказ кремля сделать Украину только президентской республикой. Это первый шаг к узурпации власти как в рфии. Потом изнасиловании конституции. Если это произойдет Украина никогда не избавится от ЗЕ и перестанет существовать. Не давайте абсолютную власть ЗЕ это будет печальный итог. СЛАВА УКРАИНЕ.
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24.08.2021 17:15 Ответить
Єто типа Зеленский защищал Украину 7 лет на гастролях 95 квартала в Израиле,Кипре,Греции,Грузии,РАБссии Турции...,а Порошенко в єто время сидел на Мальдивах... Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 517 Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 517
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24.08.2021 17:36 Ответить
Народ..ві даже не бідло 73% ві хуже стада баранов МОИСЕЯ...вам не 40 лет надо по пустіне бродить......а 200
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24.08.2021 17:38 Ответить
Средняя продолжительность жизни с тех времен увеличилась в 2 раза , по тому нам надо 80.
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24.08.2021 18:40 Ответить
Моисей умер в 120 лет.
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24.08.2021 19:32 Ответить
Авраам, патриарх всех евреев в 180 лет, Адам в 900 лет .
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24.08.2021 19:34 Ответить
Моисей водил по пустыне не по тому что так хотел , а ждал когда умрет последний раб . То есть если допустить что ребенок рожденный в рабстве и его родители ушли из Египта на следующий день , то не надо быть великим математиком , что бы прикинуть среднюю продолжительность жизни.
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24.08.2021 19:38 Ответить
Ты ошибаешся, речь идет о менталитете, потому что взрослые которые были рабами в египте постоянно вспоминали прошлую жизнь как им было хорош(лучше чем в пустыне) там давали на стройке лепешки (хлеб по 16 коп.) И луковый суп (колбаса по 2.20) и один выходной.и постоянно роптали на Бога и Моисея. Ребенок уже не будет помнить этого.
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24.08.2021 20:23 Ответить
Я как раз не ошибаюсь , у нас продолжительность жизни в два раза больше , по тому что бы сдох последний совок надо 80 лет , 30 уже прошло , осталось 50.
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24.08.2021 22:53 Ответить
Эх, пропала роль, такая роль, нет в этом фильме безусловно, в этом фильме был я все-таки король.
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24.08.2021 17:46 Ответить
УКРА!!! Більшість українців вибирає ПАНЩИНУ, а НЕ ГЕТЬМАНЩИНУ.
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24.08.2021 19:37 Ответить
навіть фахівці не можуть нормально пояснити що таке парламентсько-президентска форма правління, годі й казати про рядових обивателів.
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24.08.2021 19:41 Ответить
БОЛЬШИНСТВО - это РАБЫ! СВОБОДНЫМ людям не то что "президент" и "депутаты" не нужны, они сами могут справится с управлением в РЕСПУБЛИКЕ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ /но это будет ГОСУДАРСТВО МЕНЬШИНСТВА/!
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24.08.2021 20:04 Ответить
"Все-таки украинцы хотят иметь лицо, на которое возлагают главную ответственность."
***
Але українці не бачать, що те "лицо" перетягує на себе повноваження КМ, а іноді і порушує Конституцію України. При цьому президент бере на себе функції, які йому не належать і у випадку їх не виконання не несе за це відповідальність, за винятком політичної.
Дуалізм влади ні до чого доброго не приведе. КМ і ОП будуть постійно у протистоянні, а ВРУ залишатиметься імпотентною законодавчою гілкою влади.
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24.08.2021 21:26 Ответить
тут так много спецов области государства и права, шо захотелось просто пукнуть и уйти)))- шо и сотвориллллллллл))))))))))
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25.08.2021 00:58 Ответить
 
 