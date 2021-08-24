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Новини Політика України
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Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха

Більшість українців не підтримують ідею суто парламентської форми правління.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав соціолог, заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.

"Я не певен, що Україні краще мати парламентську республіку. Та і переважна більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку. За нашими опитуваннями, чисто парламентську форму правління підтримують 15-17%. Все-таки українці хочуть мати особу, на яку покладають головну відповідальність.

Можливо, це уявлення зміниться, коли Україна прийде до усталеної демократії. Але в нинішніх умовах люди побоюються, що парламентська республіка буде зовсім некерованою. А некерованість за нинішніх обставин дуже страшна. Україна дуже часто потрапляє в ситуацію, коли треба приймати дуже швидкі, навіть одноосібні рішення. У парламентських республіках для цього шлях закритий", зазначив він.

Повне інтерв'ю з Євгеном Головахою читайте тут.

Також читайте: Ривок у бік євроатлантичних симпатій був забезпечений зміною свідомості Центру України - найбільшого регіону, - Головаха

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Топ коментарі
+6
Мы за президентскую республику, но без Янелохов и Хамов. Подобным персонажам избираться надо запретить законодательно. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5638
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24.08.2021 16:44
+4
В нас парламенту фактично вже немає.
Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
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24.08.2021 16:49
+4
Аби не лізли такі свині як ти.
От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
Смерть ворогам ! Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 3656
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24.08.2021 16:54
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Ха!
73%?
Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 2081
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24.08.2021 16:34 Відповісти
проводь референдум на росії.
задовбав.
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24.08.2021 16:50 Відповісти
За інститут гетьманства, і за 2 партії.
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24.08.2021 16:40 Відповісти
гетьманство представительское, многопартийная система и двухпалатный парламент по 4 года, с довыборами каждые 2 года.
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24.08.2021 18:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Правильно народ думает. Даже в Европе в некоторых странах парламентское правление периодически приводит к параличу власти из-за борьбы между партиями. Представьте что начнется в Украине.
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24.08.2021 16:43 Відповісти
Если бы они еще понимали,что это такое... А вообще,назваться можно как угодно. Будет ли толк...
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24.08.2021 16:43 Відповісти
Мы за президентскую республику, но без Янелохов и Хамов. Подобным персонажам избираться надо запретить законодательно. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5638
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24.08.2021 16:44 Відповісти
Не ми, а ви.
Той, хто забуває історію, приречений її повторювати. Позаяк, Україна обирала червоних замість націоналістіів, популістів замість державників, хамів, проте своїх місцевих, - то нажаль, це вже є частиною політичної традиції. І тому буде траплятися й надалі.
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24.08.2021 17:18 Відповісти
Кто запрещать будет и по каким критериям?
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24.08.2021 17:19 Відповісти
По отсидкам (даже "погашенным") и по наркоте. Как минимум так. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5313
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24.08.2021 18:29 Відповісти
В Украине президенты вообще не нужны. В стране нужно создавать условия для установления традиции техно-кратического правительства возглавляемого премьером или канцлером из известных экономистов.
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24.08.2021 16:46 Відповісти
Ну Вы бы за всю Украину не говорили. И потом - кто сейчас мешает технократическое правительство формировать?
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24.08.2021 17:21 Відповісти
Мешает не кто, а что - отсутствие самих технократов. А те, кого сейчас так называют, это даже пародией на технократов не назовёшь. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 6306
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24.08.2021 17:56 Відповісти
Ага, а когда отменят президентов, то технократы как по мановению волшебной палочки из ничего материализуются. Я правильно понял?
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24.08.2021 21:02 Відповісти
Неправильно, от слова совсем. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8543
Технократов нужно готовить, а для этого нужны соответствующие институции для подготовки кадров. В Украине я их пока не наблюдаю. А те что есть работают чисто декларативно, но зато выдают дипломы направо и налево, хотя и не безвозмездно. ))
Да и против парламентско-президентской модели я против тоже ничего имею, но только если она работает. А не так, как у нас занимаются борьбой по перетягиванию одеяла полномочий.
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24.08.2021 22:17 Відповісти
А кто Вам сказал, что технократов готовят только в Украине? Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 7238 Полюбопытствуйте на счет такой аббревиатуры как UGS (Ukraine Global Scholars). И чем эта организация занимается. И думаю, что не она одна. К примеру в этом году было набрано 50 человек соискателей и 12 джунов. Последние это те кто еще не имеет возраста 16 лет. В конкурсе участвовали более 500 человек.
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24.08.2021 22:45 Відповісти
Мне и любопытствовать не надо, и так в курсе. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8312
Только вопрос в том, сколько лет такими темпами у нас кадры будут готовить, и сколько специалистов захочет потом работать в Украине. Я специально упор делал на отечественной подготовке. Дешевле и разумнее было бы преподавателей оттуда "выписать". Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5878
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24.08.2021 22:56 Відповісти
А это уже совсем другой вопрос. У нас не проблема нехватки технократов. Мозгов хватает на столько, что мы ими еще и разбрасываемся налево и направо. Проблема в том, что у нас во власть попадают по совсем другим критериям. И это далеко не самые лучшие черты человеческой натуры. Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 4697
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24.08.2021 23:10 Відповісти
Совершенно верно!
Я, собственно говоря, высказал эту же мысль в своём первом ответе Вам, только в несколько иной форме. ))
Пока что у нас кумовство и бабло работают безотказно. Это пожалуй единственный механизм в стране, который функционирует без сбоев.
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24.08.2021 23:24 Відповісти
Президент пригодится, так сказать, для "украшения". ))
А вот технократы действительно необходимы, и не только в правительстве.
Только одна проблема - где их в Украине взять?
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24.08.2021 17:53 Відповісти
Экономисты Лановой и Новак
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24.08.2021 20:32 Відповісти
Если даже и допустить, что они супер профи, то сколько их на всю страну?
Не говоря уже о других отраслях и аспектах.
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24.08.2021 22:19 Відповісти
Аби не лізли такі свині як ти.
От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
Смерть ворогам ! Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 3656
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24.08.2021 16:54 Відповісти
Обов'язково )
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24.08.2021 16:57 Відповісти
Не кормите эту русскую свинью.
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24.08.2021 16:59 Відповісти
сьогодні можна Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 5099
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24.08.2021 17:03 Відповісти
На мою думку , влучно було,- більшість громадян України -за імпічмент та кримінальну відповідальність всіх слуг із забороною обиратися та займати посади мін на 20 років. Постскріптум - імпічмент за законом про ТСК , прийнятий минулою радою .
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24.08.2021 16:48 Відповісти
Патріотично написано, але незрозуміло, що таке імпічмент депутанів та держслужбовців?
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24.08.2021 16:50 Відповісти
Транслюю- імпічмент - головзебілу. Співучасникам та слугам - кримінальна відповідальність , головне, щоб невідворотня.
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24.08.2021 16:53 Відповісти
Мені нецікавий діалог з сторонніми гребінцями. Є конкретні порушення ,як конституції України , так і кку гундосим та командою.
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24.08.2021 17:07 Відповісти
Див . Вище. Якщо незрозуміла , то краще сходи на лекцію бузини на концерті кобздона
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24.08.2021 17:17 Відповісти
Як легко визначити рашистську свиню або манкурта . Улюблена тема - анал та півні.😁😁😁
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24.08.2021 17:20 Відповісти
Враховуючи стан країни потрібна справжня та жорстка люстрація. З перевіркою усіх доходів та витрат чиновництва починаючи з 1991 року. Для усіх без винятку з посади, наприклад, не менше заступника міністра та рівні йому. А потім вже можна якось говорити про фіскальну амністію.
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24.08.2021 17:14 Відповісти
и кто будет проверять? Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8038 Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 8075
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26.08.2021 01:04 Відповісти
найскладніше питання.
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26.08.2021 07:54 Відповісти
В нас парламенту фактично вже немає.
Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
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24.08.2021 16:49 Відповісти
управляет государством беня. и если ему нужно будет, то парламент за две минуты станет настолько оппозиционным к, прости господи, президенту, что даже пасечник посмеется
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24.08.2021 18:14 Відповісти
и зарплату и содержание урезать до уровня средней пенсии
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24.08.2021 16:50 Відповісти
Нужно вначале сделать единым Украинский народ, передать все СМИ Украинскому народу, реформировать государство Украина ,чтобы Украинский народ не был в своём государстве на правах КРЕПОСТНОГО народа, а потом можно и парламентское президентское творение создавать
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24.08.2021 17:04 Відповісти
Да не переживайте вы так , Осел Оманский постарается и через год вся Украина будет уверена , что президент в стране на хер не нужен. А когда узнают , что за это время оно стало долларовым миллиардером , то те же 73% его лично захотят линчивать на Майдане.
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24.08.2021 17:10 Відповісти
кто даст ему миллиард? он на зарплате
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24.08.2021 18:15 Відповісти
Ну да на зарплате у Ермака , которому все заносят откаты и с большого крадивнытства в том числе.
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24.08.2021 18:34 Відповісти
Украина Гетьманская держава Правильно хочет народ Украины Нам нужна президенская форма правления Но, чтобы Украина стала президенской ..Нужно не один год работать над законодательством Нужно учесть все азейки для президента Нужно чётко прописать за что ему можно объявить импичмент Нужен гражданский контроль за деятельностью президента Нужно дать народному ВИЧЕ право объявлять импичмент И тд..Вот только после этого можно вводить президентскую форму правления От президенсткой формы правление всегда эффект больше чем от парламентской В парламенской форме правления заговорят любую инициативу Или так перекрутят проект закона, поправками, что он потеряет любой смысл. Вот имеем парламентскую... Кабмин парламентский .Программу кабмина не утвердил тот же парламент который его и избраль По логике кабмин в полном составе должен уйти в отставку Работает и без утверждённой программы И никто не сможет предъвить ему что он не выполняет свою программу Театр абсурда.Но, всех всё устраивает.
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24.08.2021 17:14 Відповісти
Как показала новейшая история 73% из проголосовавших верят в сказки , по тому надеяться на то что они вдруг быстро поумнеют бессмысленно.
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24.08.2021 18:38 Відповісти
І в чому казка ? В тому що ти як курка, бачиш лише те що під носом А глянути на пару кроків наперед не вистарчає розуму .Ще раз , для особливо обдарованих тупістю. Не буде ніколи в Україні порядку, не буде розвитку , доти доки Україною буде керувати свора проходимців.Саме це і відбувається у нас впродрвж всього періоду незалежності Україні потрібен один керівник І повний котроль народу за його правлінням. Хочеш жити в колгоспі - живи Я не хочу.
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24.08.2021 20:38 Відповісти
Поверить в то что в Украине при ВВП в 3 штуки баксов зарплата у учителя может быть выше чем в Германии где ВВП 50 штук баксов , может только идиот и пока эти идиоты будут голосовать , то ты можешь хоть лопнуть , но они или поумнеют или не хрена тут не измениться.
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24.08.2021 22:51 Відповісти
Ну, нашлись же идиоты кторые проголосовали за дилетанта, во всём Он им обещал - Зробимо їх разом .Идиоты думали что не входять в - ЇХ Входят, ещё как Вот и делает клоун всю страну.. Ментальность идиотов ещё никто не смог изменить Те же идиоты повторно избрать клоуна Одной каденции им будет мало , чтобы поумнеть Хотя, вряд ли поумнеют ))))
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25.08.2021 00:55 Відповісти
Ждать пришлось не долго. Я предпологал это произойдет на четвертый год правления ЗЕ. Видимо торопится выполнить приказ кремля сделать Украину только президентской республикой. Это первый шаг к узурпации власти как в рфии. Потом изнасиловании конституции. Если это произойдет Украина никогда не избавится от ЗЕ и перестанет существовать. Не давайте абсолютную власть ЗЕ это будет печальный итог. СЛАВА УКРАИНЕ.
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24.08.2021 17:15 Відповісти
Єто типа Зеленский защищал Украину 7 лет на гастролях 95 квартала в Израиле,Кипре,Греции,Грузии,РАБссии Турции...,а Порошенко в єто время сидел на Мальдивах... Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 517 Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха - Цензор.НЕТ 517
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24.08.2021 17:36 Відповісти
Народ..ві даже не бідло 73% ві хуже стада баранов МОИСЕЯ...вам не 40 лет надо по пустіне бродить......а 200
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24.08.2021 17:38 Відповісти
Средняя продолжительность жизни с тех времен увеличилась в 2 раза , по тому нам надо 80.
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24.08.2021 18:40 Відповісти
Моисей умер в 120 лет.
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24.08.2021 19:32 Відповісти
Авраам, патриарх всех евреев в 180 лет, Адам в 900 лет .
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24.08.2021 19:34 Відповісти
Моисей водил по пустыне не по тому что так хотел , а ждал когда умрет последний раб . То есть если допустить что ребенок рожденный в рабстве и его родители ушли из Египта на следующий день , то не надо быть великим математиком , что бы прикинуть среднюю продолжительность жизни.
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24.08.2021 19:38 Відповісти
Ты ошибаешся, речь идет о менталитете, потому что взрослые которые были рабами в египте постоянно вспоминали прошлую жизнь как им было хорош(лучше чем в пустыне) там давали на стройке лепешки (хлеб по 16 коп.) И луковый суп (колбаса по 2.20) и один выходной.и постоянно роптали на Бога и Моисея. Ребенок уже не будет помнить этого.
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24.08.2021 20:23 Відповісти
Я как раз не ошибаюсь , у нас продолжительность жизни в два раза больше , по тому что бы сдох последний совок надо 80 лет , 30 уже прошло , осталось 50.
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24.08.2021 22:53 Відповісти
Эх, пропала роль, такая роль, нет в этом фильме безусловно, в этом фильме был я все-таки король.
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24.08.2021 17:46 Відповісти
УКРА!!! Більшість українців вибирає ПАНЩИНУ, а НЕ ГЕТЬМАНЩИНУ.
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24.08.2021 19:37 Відповісти
навіть фахівці не можуть нормально пояснити що таке парламентсько-президентска форма правління, годі й казати про рядових обивателів.
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24.08.2021 19:41 Відповісти
БОЛЬШИНСТВО - это РАБЫ! СВОБОДНЫМ людям не то что "президент" и "депутаты" не нужны, они сами могут справится с управлением в РЕСПУБЛИКЕ ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ /но это будет ГОСУДАРСТВО МЕНЬШИНСТВА/!
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24.08.2021 20:04 Відповісти
"Все-таки украинцы хотят иметь лицо, на которое возлагают главную ответственность."
***
Але українці не бачать, що те "лицо" перетягує на себе повноваження КМ, а іноді і порушує Конституцію України. При цьому президент бере на себе функції, які йому не належать і у випадку їх не виконання не несе за це відповідальність, за винятком політичної.
Дуалізм влади ні до чого доброго не приведе. КМ і ОП будуть постійно у протистоянні, а ВРУ залишатиметься імпотентною законодавчою гілкою влади.
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24.08.2021 21:26 Відповісти
тут так много спецов области государства и права, шо захотелось просто пукнуть и уйти)))- шо и сотвориллллллллл))))))))))
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25.08.2021 00:58 Відповісти
 
 