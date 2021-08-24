Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха

Більшість українців не підтримують ідею суто парламентської форми правління.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав соціолог, заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.

"Я не певен, що Україні краще мати парламентську республіку. Та і переважна більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку. За нашими опитуваннями, чисто парламентську форму правління підтримують 15-17%. Все-таки українці хочуть мати особу, на яку покладають головну відповідальність.

Можливо, це уявлення зміниться, коли Україна прийде до усталеної демократії. Але в нинішніх умовах люди побоюються, що парламентська республіка буде зовсім некерованою. А некерованість за нинішніх обставин дуже страшна. Україна дуже часто потрапляє в ситуацію, коли треба приймати дуже швидкі, навіть одноосібні рішення. У парламентських республіках для цього шлях закритий", зазначив він.

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