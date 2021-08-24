Більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку і проти скасування інституту президентства, - Головаха
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Більшість українців не підтримують ідею суто парламентської форми правління.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав соціолог, заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.
"Я не певен, що Україні краще мати парламентську республіку. Та і переважна більшість українців виступають за парламентсько-президентську республіку. За нашими опитуваннями, чисто парламентську форму правління підтримують 15-17%. Все-таки українці хочуть мати особу, на яку покладають головну відповідальність.
Можливо, це уявлення зміниться, коли Україна прийде до усталеної демократії. Але в нинішніх умовах люди побоюються, що парламентська республіка буде зовсім некерованою. А некерованість за нинішніх обставин дуже страшна. Україна дуже часто потрапляє в ситуацію, коли треба приймати дуже швидкі, навіть одноосібні рішення. У парламентських республіках для цього шлях закритий", зазначив він.
Повне інтерв'ю з Євгеном Головахою читайте тут.
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73%?
задовбав.
Той, хто забуває історію, приречений її повторювати. Позаяк, Україна обирала червоних замість націоналістіів, популістів замість державників, хамів, проте своїх місцевих, - то нажаль, це вже є частиною політичної традиції. І тому буде траплятися й надалі.
Технократов нужно готовить, а для этого нужны соответствующие институции для подготовки кадров. В Украине я их пока не наблюдаю. А те что есть работают чисто декларативно, но зато выдают дипломы направо и налево, хотя и не безвозмездно. ))
Да и против парламентско-президентской модели я против тоже ничего имею, но только если она работает. А не так, как у нас занимаются борьбой по перетягиванию
одеялаполномочий.
Только вопрос в том, сколько лет такими темпами у нас кадры будут готовить, и сколько специалистов захочет потом работать в Украине. Я специально упор делал на отечественной подготовке. Дешевле и разумнее было бы преподавателей оттуда "выписать".
Я, собственно говоря, высказал эту же мысль в своём первом ответе Вам, только в несколько иной форме. ))
Пока что у нас кумовство и бабло работают безотказно. Это пожалуй единственный механизм в стране, который функционирует без сбоев.
А вот технократы действительно необходимы, и не только в правительстве.
Только одна проблема - где их в Украине взять?
Не говоря уже о других отраслях и аспектах.
От що ти вмієш ? Що ти можеш ? Раб фуйловий...
Люди на багато що можуть піти, аби позбутись вас - росіских козлів.
До речі. Вітаю тебе з нашим святом !
Смерть ворогам !
Бовдур не просто керує державою, а вертить як йому заманеться.
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Але українці не бачать, що те "лицо" перетягує на себе повноваження КМ, а іноді і порушує Конституцію України. При цьому президент бере на себе функції, які йому не належать і у випадку їх не виконання не несе за це відповідальність, за винятком політичної.
Дуалізм влади ні до чого доброго не приведе. КМ і ОП будуть постійно у протистоянні, а ВРУ залишатиметься імпотентною законодавчою гілкою влади.