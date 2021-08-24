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МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика

МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине

Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в европейские страны через территорию Украины. Но пока об этом речи не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. - Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

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Топ комментарии
+58
Не успели ещё достроить а уже нарушают обязательства! Договор с кацапами не стоить той бумаги на которой подписан! Бандитский лаптестан должен быть разрушен!
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24.08.2021 11:45
+42
а скажите это первой фрау Меркель...она должна обрадоваться...
(воно і зразу було видно - як казали моя бабунічка ))))
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24.08.2021 11:44
+32
бабушке осенью в ГазПрём идти работать!
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24.08.2021 11:46
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Та хрін на той газ. З ворогом не повинно бути ніяких відносин. Можемо постачати тільки вміст для їхніх гробів з їхнього матеріалу.
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24.08.2021 12:33 Ответить
МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 6790 МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 2815
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24.08.2021 12:33 Ответить
та й нам пора до цього бути готовими. Труба не вічна
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24.08.2021 12:34 Ответить
А какой объём они будут пропускать. Ведь существует тех. минимум, при котором

работают газоперекачивающие станции. Может получится, что Украине не будет

смысла работать себе в убыток.
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24.08.2021 12:34 Ответить
Короче, розбираємо трубу, раз така справа... МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 8611
Простим українцям від неї ітак ні холодно, ні жарко...
Блєфуя пуцька!
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24.08.2021 12:37 Ответить
А если ее сдать на металлолом ? Сколько может Украина на этом заработать ?
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24.08.2021 16:42 Ответить
А может и моя компетенция . Откуда тебе , кацап, это знать 😀😀😀
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24.08.2021 23:27 Ответить
Спасибо,Меркельша.Чтоб тебя,суку((((((Можно еще вспомнить,как именно ОНА требовала от Порошенко продления позорного "Одностороннего прекращения огня" в 14-ом.Эта мразь и тогда действовала в интересах *****-действует и сейчас.Ее слова-туфта,а надеяться и считать союзниками можем реально только США,Канаду и Польшу.И то,при сраном Байдене и демократах будет сложно.Вывод:только сильная экономика и,соответственно,сильная Армия-единственный вариант,когда данный юбилей не будет последним.Только вот с "керманычами" нам не везет.Ниче.Отстояли в 14-ом-хащитим и дальше.Слава Україні!Смерть ворогам!
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24.08.2021 12:39 Ответить
Я бы еще добавил в союзники Великобританию. Она помогают всегда.
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24.08.2021 13:27 Ответить
Сейчас-да,раньше-нет.Согласен с Вами.Сам проход кораблей Флота Ее Величества там,где мы сами ссым пройти- это шедевр.Вроде и чепуха,но так плюнули в кацапскую харю,что хрен отмажешься.Потому и заткнулись быстро(кацапы),как при сбитом турками МИГе
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24.08.2021 15:48 Ответить
З якого раніше Британія мала нам допомагати і яким чином?
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24.08.2021 16:14 Ответить
"БМ"-не слышало о таком?
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24.08.2021 17:20 Ответить
КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН - ТОТ ВООРУЖЕН.
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24.08.2021 12:40 Ответить
смажить Меркель оленину :
- Ой, а як там ... Україна ?
ставить стейки на газок :
- Чи все в Україні - ОК ? МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 9865
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24.08.2021 12:48 Ответить
Если запустят СП-2, то транзит прекратят на 1000%. Нахуа тогда строить его было? И так можно было транспортировать, Украина ни разу не нарушала обязательств(а зря, как по мне).
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24.08.2021 13:04 Ответить
Ну все . Цирк окончен . ********* понеслась по запланированному шантажу . Просто чуточку раньше с цепи сорвались.
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24.08.2021 13:05 Ответить
Кацапи та в кінці кінців подавіться чи захлиніться своім газом
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24.08.2021 13:08 Ответить
Рф не могла обойтись без подарка на день независимости)
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24.08.2021 13:25 Ответить
Готові так готові. Думаю, що і ми навчимось, якщо забажаємо, обходитись без російського транзиту. Тим більше, що газ - це вчорашній день і скоро закінчиться. Можливо, це буде стимулювати розвиток в Україні нових ******** джерел енергії. Правда, для цього потрібні розумні, чесні і адекватні люди при владі...
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24.08.2021 13:45 Ответить
В случае эмбарго кремль может "обойтись" и без северного потока.
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24.08.2021 14:02 Ответить
все ясно, треба чекати теракти на трубі
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24.08.2021 14:03 Ответить
Кто бы сомневался?
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24.08.2021 14:32 Ответить
Смотря телевизор наблюдаешь
Как меняются ''оракулы''лет пятнадцать
назад кричали /не нужно нам газ россии /
Чтобы исключить шантаж росссия
пошла в обход Украины
Было единое хозяйство ссср
Прежде чем кричать молча сесть просчитать
результаты -,,действий щирых украинцев''
Свою независимость национальную идею
Нужно отстаивать не криком
А рациональными не приносящими вреда методами
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24.08.2021 14:34 Ответить
Восстановить УССР? Или какие еще рациональные методы возможны с кацапней? По принципу таракана? Сиди не высовывайся, кацапа в жепу целуй и чествуй?
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24.08.2021 15:35 Ответить
Україна має власних розвіданих запасів газу при нинішньому рівні споживання на 600 років. Кацапський газ нам не потрібен. Зовсім. Тому якщо кацапи стріляють собі спершу в голову а потім в кишеню, то це їх проблеми. Ми повинні взагалі порізати трубу на метал кілометрів на 30-50 від кордону з *********** щоб навіть думки про транзит не виникало! Сьогодні світ відмовляється від газу та нафти. Майбутнє в альтернативних та відновлюваних джерелах енергії. А це економічна смерть **********. Національна ідея, манкурте, тепер спрощена до "Путін *****" і "кацапи ідіть на ***"!
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24.08.2021 15:44 Ответить
Так Україна ніколи не шантажувала московитів транзитом, саме навпаки, москалі шантажували відключенням, а якщо порахувати то да, Україна раніше купляла 50 млрд щороку, наразі навіть з реверсом 20, геніальний хід фуйлішки.
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24.08.2021 16:09 Ответить
Найраціональніший метод співпраці з росіянами - це рів з крокодилами на кордоні, та вишки з кулеметниками.
а з газом вже якось розберемося.
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24.08.2021 20:00 Ответить
трубу пустим на гиперлуп, короче МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 8017
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24.08.2021 14:58 Ответить
Труб несколько. Очевидно, транзитную законсервируют. Останется внутренняя сеть и соединения в западном направлении к подземным хранилищам.
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24.08.2021 15:36 Ответить
Засіб шантажу є дієвим, доки не станеться факт, навчимось жити і без транзиту.
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24.08.2021 16:07 Ответить
Транзит газа приносит нам 3-5% ВВП. Это немало, но потеря даже 5% - это неприятно, но несмертельно. У кацапов на экспорте нефти и газа держится 70% ВВП, вот где наркоманская зависимость.
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24.08.2021 16:41 Ответить
1-2% дает транзит . А вот переводы заробитчан в 3 разa больше .
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24.08.2021 18:59 Ответить
см. ниже, лень два раза одно и тоже писать.
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25.08.2021 01:39 Ответить
ВВП 150 млрд долл, транзит 2 млрд долл, калькулятор есть посчитать? МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 6058
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24.08.2021 22:51 Ответить
Это только прямые поступления. Обслуживание трубы дает работу тысячам предприятий, а те - ещё другим, вплоть до выплавки стали, из которых делаются трубы, и добычи угля, из которого делают кокс, чтобы выплавить эту сталь. Это называется мультипликативный эффект. Чем больше таких экономических связей, тем больше доля ВВП впрямую зависит от наличия или отсутствия поступлений. На мокшанских болотах прямые поступленияя от экспорта углеводородов тоже не больше 40%, но у них по сути вся экономика держится на обслуживании добычи нефти и газа и военном бюджете. Убери нефть и газ, и посыпется всё.
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25.08.2021 01:37 Ответить
Поспешили. Ещё не пустили газ немцам.
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24.08.2021 16:33 Ответить
Так уже все сдались, СП достроят по любому.
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24.08.2021 16:41 Ответить
А хрюгав знает где начинается труба?
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24.08.2021 16:52 Ответить
А чого й то не захочет ??? Хто ж відмовляється від бабла за просто так ?)
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24.08.2021 16:59 Ответить
потрібно добувати свій газ якого дуже багато і продавати
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24.08.2021 19:18 Ответить
А мы не умеем его добывать. Ни на больших глубинах не умеем, ни гидроразрывом пластов. Поэтому газ у нас есть, но добывать его мы не можем. Нет оборудования, нет специалистов, нет денег, чтобы это всё купить и организовать. А главное, государство делает всё возможное, чтобы не было ни денег, ни оборудования, ни специалистов. Вот как прям по писаному, делает всё, чтобы ничего не было.
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25.08.2021 01:43 Ответить
Може хоч це змусить наших хапуг швидше міркувати про перехід на водень
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24.08.2021 20:37 Ответить
Фантазер. Мечтатель. Они даже слов то таких не знают.
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25.08.2021 01:45 Ответить
Понты гоняют, ******* ведрами будут газ носить, лишь бы кто купил.
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25.08.2021 00:00 Ответить
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