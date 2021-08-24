МИД РФ: Мы готовы обойтись без транзита газа по Украине
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в европейские страны через территорию Украины. Но пока об этом речи не идет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".
"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу. - Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.
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работают газоперекачивающие станции. Может получится, что Украине не будет
смысла работать себе в убыток.
Простим українцям від неї ітак ні холодно, ні жарко...
Блєфуя пуцька!
- Ой, а як там ... Україна ?
ставить стейки на газок :
- Чи все в Україні - ОК ?
Как меняются ''оракулы''лет пятнадцать
назад кричали /не нужно нам газ россии /
Чтобы исключить шантаж росссия
пошла в обход Украины
Было единое хозяйство ссср
Прежде чем кричать молча сесть просчитать
результаты -,,действий щирых украинцев''
Свою независимость национальную идею
Нужно отстаивать не криком
А рациональными не приносящими вреда методами
а з газом вже якось розберемося.