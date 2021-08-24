УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53091 відвідувач онлайн
Новини Економіка
31752 150
газ (1120) транзит газу (205)

МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну

Новини Цензор.НЕТ Економіка

МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну

Російська Федерація готова обійтися без транзиту газу в європейські країни через територію України. Але поки про це не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський заявив, що Москва готова обійтися, якщо "Київ не захоче транзиту російського газу".

"Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо поставок газу в Європу. - Ред.), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну", - зауважив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країнам доведеться конкурувати за право транзиту російського газу, - Лавров

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+58
Не успели ещё достроить а уже нарушают обязательства! Договор с кацапами не стоить той бумаги на которой подписан! Бандитский лаптестан должен быть разрушен!
показати весь коментар
24.08.2021 11:45
+42
а скажите это первой фрау Меркель...она должна обрадоваться...
(воно і зразу було видно - як казали моя бабунічка ))))
показати весь коментар
24.08.2021 11:44
+32
бабушке осенью в ГазПрём идти работать!
показати весь коментар
24.08.2021 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Та хрін на той газ. З ворогом не повинно бути ніяких відносин. Можемо постачати тільки вміст для їхніх гробів з їхнього матеріалу.
показати весь коментар
24.08.2021 12:33 Відповісти
МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 6790 МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 2815
показати весь коментар
24.08.2021 12:33 Відповісти
та й нам пора до цього бути готовими. Труба не вічна
показати весь коментар
24.08.2021 12:34 Відповісти
А какой объём они будут пропускать. Ведь существует тех. минимум, при котором

работают газоперекачивающие станции. Может получится, что Украине не будет

смысла работать себе в убыток.
показати весь коментар
24.08.2021 12:34 Відповісти
Короче, розбираємо трубу, раз така справа... МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 8611
Простим українцям від неї ітак ні холодно, ні жарко...
Блєфуя пуцька!
показати весь коментар
24.08.2021 12:37 Відповісти
А если ее сдать на металлолом ? Сколько может Украина на этом заработать ?
показати весь коментар
24.08.2021 16:42 Відповісти
А может и моя компетенция . Откуда тебе , кацап, это знать 😀😀😀
показати весь коментар
24.08.2021 23:27 Відповісти
Спасибо,Меркельша.Чтоб тебя,суку((((((Можно еще вспомнить,как именно ОНА требовала от Порошенко продления позорного "Одностороннего прекращения огня" в 14-ом.Эта мразь и тогда действовала в интересах *****-действует и сейчас.Ее слова-туфта,а надеяться и считать союзниками можем реально только США,Канаду и Польшу.И то,при сраном Байдене и демократах будет сложно.Вывод:только сильная экономика и,соответственно,сильная Армия-единственный вариант,когда данный юбилей не будет последним.Только вот с "керманычами" нам не везет.Ниче.Отстояли в 14-ом-хащитим и дальше.Слава Україні!Смерть ворогам!
показати весь коментар
24.08.2021 12:39 Відповісти
Я бы еще добавил в союзники Великобританию. Она помогают всегда.
показати весь коментар
24.08.2021 13:27 Відповісти
Сейчас-да,раньше-нет.Согласен с Вами.Сам проход кораблей Флота Ее Величества там,где мы сами ссым пройти- это шедевр.Вроде и чепуха,но так плюнули в кацапскую харю,что хрен отмажешься.Потому и заткнулись быстро(кацапы),как при сбитом турками МИГе
показати весь коментар
24.08.2021 15:48 Відповісти
З якого раніше Британія мала нам допомагати і яким чином?
показати весь коментар
24.08.2021 16:14 Відповісти
"БМ"-не слышало о таком?
показати весь коментар
24.08.2021 17:20 Відповісти
КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН - ТОТ ВООРУЖЕН.
показати весь коментар
24.08.2021 12:40 Відповісти
смажить Меркель оленину :
- Ой, а як там ... Україна ?
ставить стейки на газок :
- Чи все в Україні - ОК ? МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 9865
показати весь коментар
24.08.2021 12:48 Відповісти
Если запустят СП-2, то транзит прекратят на 1000%. Нахуа тогда строить его было? И так можно было транспортировать, Украина ни разу не нарушала обязательств(а зря, как по мне).
показати весь коментар
24.08.2021 13:04 Відповісти
Ну все . Цирк окончен . ********* понеслась по запланированному шантажу . Просто чуточку раньше с цепи сорвались.
показати весь коментар
24.08.2021 13:05 Відповісти
Кацапи та в кінці кінців подавіться чи захлиніться своім газом
показати весь коментар
24.08.2021 13:08 Відповісти
Рф не могла обойтись без подарка на день независимости)
показати весь коментар
24.08.2021 13:25 Відповісти
Готові так готові. Думаю, що і ми навчимось, якщо забажаємо, обходитись без російського транзиту. Тим більше, що газ - це вчорашній день і скоро закінчиться. Можливо, це буде стимулювати розвиток в Україні нових ******** джерел енергії. Правда, для цього потрібні розумні, чесні і адекватні люди при владі...
показати весь коментар
24.08.2021 13:45 Відповісти
В случае эмбарго кремль может "обойтись" и без северного потока.
показати весь коментар
24.08.2021 14:02 Відповісти
все ясно, треба чекати теракти на трубі
показати весь коментар
24.08.2021 14:03 Відповісти
Кто бы сомневался?
показати весь коментар
24.08.2021 14:32 Відповісти
Смотря телевизор наблюдаешь
Как меняются ''оракулы''лет пятнадцать
назад кричали /не нужно нам газ россии /
Чтобы исключить шантаж росссия
пошла в обход Украины
Было единое хозяйство ссср
Прежде чем кричать молча сесть просчитать
результаты -,,действий щирых украинцев''
Свою независимость национальную идею
Нужно отстаивать не криком
А рациональными не приносящими вреда методами
показати весь коментар
24.08.2021 14:34 Відповісти
Восстановить УССР? Или какие еще рациональные методы возможны с кацапней? По принципу таракана? Сиди не высовывайся, кацапа в жепу целуй и чествуй?
показати весь коментар
24.08.2021 15:35 Відповісти
Україна має власних розвіданих запасів газу при нинішньому рівні споживання на 600 років. Кацапський газ нам не потрібен. Зовсім. Тому якщо кацапи стріляють собі спершу в голову а потім в кишеню, то це їх проблеми. Ми повинні взагалі порізати трубу на метал кілометрів на 30-50 від кордону з *********** щоб навіть думки про транзит не виникало! Сьогодні світ відмовляється від газу та нафти. Майбутнє в альтернативних та відновлюваних джерелах енергії. А це економічна смерть **********. Національна ідея, манкурте, тепер спрощена до "Путін *****" і "кацапи ідіть на ***"!
показати весь коментар
24.08.2021 15:44 Відповісти
Так Україна ніколи не шантажувала московитів транзитом, саме навпаки, москалі шантажували відключенням, а якщо порахувати то да, Україна раніше купляла 50 млрд щороку, наразі навіть з реверсом 20, геніальний хід фуйлішки.
показати весь коментар
24.08.2021 16:09 Відповісти
Найраціональніший метод співпраці з росіянами - це рів з крокодилами на кордоні, та вишки з кулеметниками.
а з газом вже якось розберемося.
показати весь коментар
24.08.2021 20:00 Відповісти
трубу пустим на гиперлуп, короче МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 8017
показати весь коментар
24.08.2021 14:58 Відповісти
Труб несколько. Очевидно, транзитную законсервируют. Останется внутренняя сеть и соединения в западном направлении к подземным хранилищам.
показати весь коментар
24.08.2021 15:36 Відповісти
Засіб шантажу є дієвим, доки не станеться факт, навчимось жити і без транзиту.
показати весь коментар
24.08.2021 16:07 Відповісти
Транзит газа приносит нам 3-5% ВВП. Это немало, но потеря даже 5% - это неприятно, но несмертельно. У кацапов на экспорте нефти и газа держится 70% ВВП, вот где наркоманская зависимость.
показати весь коментар
24.08.2021 16:41 Відповісти
1-2% дает транзит . А вот переводы заробитчан в 3 разa больше .
показати весь коментар
24.08.2021 18:59 Відповісти
см. ниже, лень два раза одно и тоже писать.
показати весь коментар
25.08.2021 01:39 Відповісти
ВВП 150 млрд долл, транзит 2 млрд долл, калькулятор есть посчитать? МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 6058
показати весь коментар
24.08.2021 22:51 Відповісти
Это только прямые поступления. Обслуживание трубы дает работу тысячам предприятий, а те - ещё другим, вплоть до выплавки стали, из которых делаются трубы, и добычи угля, из которого делают кокс, чтобы выплавить эту сталь. Это называется мультипликативный эффект. Чем больше таких экономических связей, тем больше доля ВВП впрямую зависит от наличия или отсутствия поступлений. На мокшанских болотах прямые поступленияя от экспорта углеводородов тоже не больше 40%, но у них по сути вся экономика держится на обслуживании добычи нефти и газа и военном бюджете. Убери нефть и газ, и посыпется всё.
показати весь коментар
25.08.2021 01:37 Відповісти
Поспешили. Ещё не пустили газ немцам.
показати весь коментар
24.08.2021 16:33 Відповісти
Так уже все сдались, СП достроят по любому.
показати весь коментар
24.08.2021 16:41 Відповісти
А хрюгав знает где начинается труба?
показати весь коментар
24.08.2021 16:52 Відповісти
А чого й то не захочет ??? Хто ж відмовляється від бабла за просто так ?)
показати весь коментар
24.08.2021 16:59 Відповісти
потрібно добувати свій газ якого дуже багато і продавати
показати весь коментар
24.08.2021 19:18 Відповісти
А мы не умеем его добывать. Ни на больших глубинах не умеем, ни гидроразрывом пластов. Поэтому газ у нас есть, но добывать его мы не можем. Нет оборудования, нет специалистов, нет денег, чтобы это всё купить и организовать. А главное, государство делает всё возможное, чтобы не было ни денег, ни оборудования, ни специалистов. Вот как прям по писаному, делает всё, чтобы ничего не было.
показати весь коментар
25.08.2021 01:43 Відповісти
Може хоч це змусить наших хапуг швидше міркувати про перехід на водень
показати весь коментар
24.08.2021 20:37 Відповісти
Фантазер. Мечтатель. Они даже слов то таких не знают.
показати весь коментар
25.08.2021 01:45 Відповісти
Понты гоняют, ******* ведрами будут газ носить, лишь бы кто купил.
показати весь коментар
25.08.2021 00:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 