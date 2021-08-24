МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну

Російська Федерація готова обійтися без транзиту газу в європейські країни через територію України. Але поки про це не йдеться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський заявив, що Москва готова обійтися, якщо "Київ не захоче транзиту російського газу".

"Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо поставок газу в Європу. - Ред.), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну", - зауважив дипломат.

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