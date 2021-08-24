МЗС РФ: Ми готові обійтися без транзиту газу через Україну
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Російська Федерація готова обійтися без транзиту газу в європейські країни через територію України. Але поки про це не йдеться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Зокрема, директор департаменту економічного співробітництва МЗС Росії Дмитро Бірічевський заявив, що Москва готова обійтися, якщо "Київ не захоче транзиту російського газу".
"Ми зможемо виконувати всі зобов'язання (щодо поставок газу в Європу. - Ред.), але це не означає, що ми відмовляємося від транзиту через Україну", - зауважив дипломат.
Топ коментарі
+58 Владимир Пономаренко 336ef173
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+42 Вася Шевченко f77d76ba
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+32 Владимир Пономаренко 336ef173
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Будь ласка, зачекайте...
работают газоперекачивающие станции. Может получится, что Украине не будет
смысла работать себе в убыток.
Простим українцям від неї ітак ні холодно, ні жарко...
Блєфуя пуцька!
- Ой, а як там ... Україна ?
ставить стейки на газок :
- Чи все в Україні - ОК ?
Как меняются ''оракулы''лет пятнадцать
назад кричали /не нужно нам газ россии /
Чтобы исключить шантаж росссия
пошла в обход Украины
Было единое хозяйство ссср
Прежде чем кричать молча сесть просчитать
результаты -,,действий щирых украинцев''
Свою независимость национальную идею
Нужно отстаивать не криком
А рациональными не приносящими вреда методами
а з газом вже якось розберемося.