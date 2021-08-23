Країнам доведеться конкурувати за право транзиту російського газу, - Лавров

Російська Федерація не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску "Північного потоку-2", проте країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право його здійснювати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю угорській газеті "Мадяр Немзет".

"З уведенням "Північного потоку-2" в експлуатацію буде забезпечена додаткова диверсифікація маршрутів транзиту "блакитного палива" без збільшення його обсягів на цей час. Стійкі поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати найкоротшим шляхом, що приведе до зниження "екологічного сліду" від його транспортування", - сказав Лавров.

"Крім того, ми не відмовляємося від дотримання наявних домовленостей щодо поставок російського газу в Європу - при цьому країнам-транзитерам у майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови", - зазначив він.

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За словами Лаврова, в Москві вважають необґрунтованими твердження, що "Північний потік-2" посилить залежність Європи від поставок газу з Росії.

"Більш правильно, на наш погляд, говорити про позитивну взаємозалежність - адже Росія теж зацікавлена в тому, щоб європейці купували її товари, в цьму випадку - енергоресурси", - пояснив Лавров.

Міністр зазначив, що довіру Росії до багатьох європейських партнерів в енергетичній сфері "серйозно підірвано".

"У травні 2019 року спеціально під проєкт "ПП-2" в ЄС ухвалили поправки до так званої газової директиви "Третього енергопакету". Ухвалили заднім числом, коли основні інвестиції вже були зроблені. Тим самим було завдано удару по одному з фундаментальних принципів ринкових відносин - захист прав добросовісного інвестора. Звичайно, це не додало нам впевненості в надійності наших партнерів", - сказав він.

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За словами глави МЗС РФ, для відновлення довіри потрібен час.

"Першим конструктивним кроком з боку Євросоюзу могла б стати відмова від спроб політизувати торговельно-економічну взаємодію з Росією", - додав Лавров.