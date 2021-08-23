Країнам доведеться конкурувати за право транзиту російського газу, - Лавров
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Російська Федерація не відмовиться від існуючих домовленостей щодо транзиту газу після запуску "Північного потоку-2", проте країнам-транзитерам доведеться конкурувати за право його здійснювати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю угорській газеті "Мадяр Немзет".
"З уведенням "Північного потоку-2" в експлуатацію буде забезпечена додаткова диверсифікація маршрутів транзиту "блакитного палива" без збільшення його обсягів на цей час. Стійкі поставки газу європейським споживачам можна буде здійснювати найкоротшим шляхом, що приведе до зниження "екологічного сліду" від його транспортування", - сказав Лавров.
"Крім того, ми не відмовляємося від дотримання наявних домовленостей щодо поставок російського газу в Європу - при цьому країнам-транзитерам у майбутньому доведеться конкурувати за право транзиту, а не намагатися диктувати власні умови", - зазначив він.
За словами Лаврова, в Москві вважають необґрунтованими твердження, що "Північний потік-2" посилить залежність Європи від поставок газу з Росії.
"Більш правильно, на наш погляд, говорити про позитивну взаємозалежність - адже Росія теж зацікавлена в тому, щоб європейці купували її товари, в цьму випадку - енергоресурси", - пояснив Лавров.
Міністр зазначив, що довіру Росії до багатьох європейських партнерів в енергетичній сфері "серйозно підірвано".
"У травні 2019 року спеціально під проєкт "ПП-2" в ЄС ухвалили поправки до так званої газової директиви "Третього енергопакету". Ухвалили заднім числом, коли основні інвестиції вже були зроблені. Тим самим було завдано удару по одному з фундаментальних принципів ринкових відносин - захист прав добросовісного інвестора. Звичайно, це не додало нам впевненості в надійності наших партнерів", - сказав він.
За словами глави МЗС РФ, для відновлення довіри потрібен час.
"Першим конструктивним кроком з боку Євросоюзу могла б стати відмова від спроб політизувати торговельно-економічну взаємодію з Росією", - додав Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
Бо коли без ******** технологій кривими руками будувати складний механізм то імовірність техногенних аварій є великою.
І ще , конкурувати так конкурувати, тобто потрібно зробити відкритою інформацію щодо попиту на наші газосховища. Хочу бачити кому і по якій ціні їх здають в оренду. Бо з таким кривозліпленим ПП2 попит на страховку повинен бути великим.
Для того щоб "труба" функціонувала треба мати "технічний" газ, проводити регулярні профілактичні роботи, тримати повний склад персоналу ... цє все затрати ... для країни транзитера нести такі витрати без гарантій стабільного прибутку річ дуже сумнівна ...
відмовитись від мАцкальского газу Україна не зможе через великі промислові підприємства ...
для населення газу вистачить , але що робити з купою людей яки залишаться без роботи ???
проблему можна вирішити, та не це ************ роки і велика купа грошей ... а шо заважало це робити з 2014 року ? ... саме ці люди і будуть заважати робити Україну єнергонезалежною і далі ...
Покупатели российского газа через Украину, которым это направление может быть выгодным, чем через северные потоки - это Польша и другие страны Восточной Европы, это Балканы и Южная Европа. Но Польша хочет в принципе отказаться от российского газа и покупать только американский (и не только для себя, но и для реэкспорта), другие страны Восточной Европы закупают небольшие объемы. Турция, которая раньше тоже через Украину покупала, уже не покупает, но из-за своего потока, Балканы, Болгария, Венгрия присматриваются к транзиту через Турцию, а Южная Европа пытается нарастить поставки из Африки.
Поэтому нужно быть реалистами и понимать, что былого объема российского газа через Украину скорее всего не будет, потому что его и без СП-2 уже значительно меньше. Повторюсь, никакая Еврокомиссия не заставит Газпром качать газ через Украину, если его покупатели выберут другое направление. Не заставит в том смысле, что не будет этого делать.
Все же понимают, что значение трубы в другом - в энергетической и военной безопасности : чтобы не замёрзнуть + для взаимозависимости с русскими, чтобы они не были заинтересованы атаковать всю Украину, потому что трубу, которая их (русских) кормит, война может банально повредить. Энергетическую компоненту шантажа за последние годы во многом сняли - и я не про бумажный реверс, а про то, сколько перемычек в Европе настроили за эти годы (теперь газ, при критической необходимости можно подать с других направлений, в т.ч. сжиженный газ поставлять из портов Адриатики или Балтики, где уже регазификационные терминалы есть, и Украина не замёрзнет). Кроме того, есть газ собственной добычи + потребление газа в Украине сжимается само по себе (домохозяйства переходят на электричество, пилеты, биотопливо - кто во что горазд, потому что газ дорогой + промышленность дохлая и потребляет мало, значительная часть промпотребителей на оккупированной территории и т.п.).
Военная же гарантия безопасности в виде транзитной трубы - относительна. Во-первых, русским это не помешало захватить Крым и ОРДиЛО, потому что наши зассали взорвать трубу при этом захвате. Ну и во-вторых, самое главное, при наличии обходных маршрутов это уже ничего не даст. Если бы наши рванули трубу завтра, Европа просто сняла бы ограничения (50%) на Северный поток - 1 и всё. А тут ещё и Северный поток - 2.
Поэтому нашей стране надо перестать рефлексировать на эту тему и стонать на всю Европу, что нам нужны гарантии транзита. Не будет их - это очевидно, понимая скотский характер путина и Ко. Даже если будут на бумаге, русские теракт на нашей магистрали устроят или аварию на своём куске трубы, который к нам идёт (и будут чинить 2 года, мол всё сложно). Объективно - о транзите надо забыть, если конечно наш спецназ не готов повзрывать трубы, которые идут через море (Северные и турецкий потоки) и Белоруссию. Было бы круто, но даже если наши силовики технически способны на это, то у политического руководства яйца - не железные, т.е. этого не будет. Поэтому о транзите надо забыть. Собрать инженеров и экономистов и подумать, как трубу использовать дальше (зелёный водород с поставками на Европу из Украины, временное хранение газа европейских операторов в наших хранилищах, поставки газа в Украину с закупкой из Европы и т.д.), потому что демонтировать жалко, конечно, не по-хозяйственному. Даже если система будет просто сама себя окупать, надо будет это делать, потому что это всё равно какие-то рабочие места, налоги и заказы смежникам - всё лучше, чем ничего не делать.
Единственное, что перемычку с русскими я бы демонтировал, чтобы раз и навсегда разрубить эту нить, которая нас связывает - пожалуй транзитные трубы это последнее, из-за чего технически проблемно Берлинскую стену на восточной границе построить . . .
Соответственно, Лаврова можно и нужно послать с его высокомерным "конкурируйте". Не хотите - не надо. Идите на 3 буквы или на 5, как угодно. Заработать 3 миллиарда уж как-нибудь сможем и без вашего транзита. Жалко, конечно, потерь, да и усилия для организации жизни в новых условиях надо будет приложить недетские, мягко говоря, но если бывший "партнёр" тебя ненавидит и работать с тобой ни в какую не хочет, да ещё и стреляет в тебя, то насильно мил не будешь - надо выдохнуть и жить дальше без него.
Меркель: Европа полностью откажется от российского газа через 25 лет
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/merkel-evropa-polnostyu-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-cherez-25-let-1030750757
Бери от бюджета, а ещё от его статей, которые придётся подрезать.
Но даже если бы и всё отдавал, то это 10% государственного (не сводного, а только государственного) бюджета. А так, учитывая, что не всё отдаёт, то где-то 4-5. Много, конечно, только и это не смертельно для такой страны, как Украина. Подрежут поддержку сельскому хозяйству, которое и так гипер-рентабельно, ужмутся на всяких "Великих крадівництвах, пардон - будівництвах" и вопрос решён.
И снова-таки, я же говорю, что трубу надо будет чем-то занять, например, поставками водородного топлива, перекачкой газа европейских трейдеров в хранилища, реверсом газа из Европы украинским потребителям. Это тоже объёмы хозяйственной деятельности и они тоже будут приносить деньги.
Общий вывод - да, убытки болезненные, безусловно, в этом Вы правы. Вот только не смертельные они. За удовольствие больше не видеть и не слышать россиян, обрубив последние серьёзные нити экономических связей, я бы эти деньги заплатил на месте нашей страны. Плюс закрытие восточной границы, прекращение прямого ж/д и автомобильного сообщения (авиа уже закрыто), запрет торговли и визовый режим для россиян (выдавать визы только единично, по личному решению Президента или Министра иностранных дел, если там сборная на какой-нибудь чемпионат мира в Украину едет, условно говоря, и то на 10 дней только).Ну и ров по всей линии границы, с крокодилами, а на нашем берегу - с колючей проволкой, ДОТами и ДЗОТами. И, ясное дело, депортация всех обладателей российских паспортов, прекращение деятельности российских инвесторов на нашей территории (даже при непрямом контроле через оффшоры всякие), лишение гражданства тех наших, у кого есть русский паспорт, глушение видео и радиосигналов из россии, блокировка интернет-траффика из доменной зоны ".ру" . . . Короче, полный набор. Потому что нас убивают, а мы с ними общаемся не только через прицел автомата - бред, конечно, так не должно быть.
А так же неминуемый и болезненный рост тарифов для населения.