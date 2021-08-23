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Лавров (1155) Северный поток (1034) Транзит газа (222)

Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

Российская Федерация не откажется от существующих договоренностей по транзиту газа после запуска "Северного потока-2", однако странам-транзитерам придется конкурировать за право его осуществлять.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

"С вводом "Северного потока-2" в эксплуатацию будет обеспечена дополнительная диверсификация маршрутов транзита "голубого топлива" без увеличения его объемов на данный момент. Устойчивые поставки газа европейским потребителям можно будет осуществлять по кратчайшему пути, что приведет к снижению "экологического следа" от его транспортировки", - сказал Лавров.

"Кроме того, мы не отказываемся от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам российского газа в Европу - при этом странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия", - подчеркнул он.

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По словам Лаврова, в Москве считают необоснованными утверждения, что "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны.

"Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости - ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае - энергоресурсы", - пояснил Лавров.

Министр отметил, что доверие России ко многим европейским партнерам в энергетической сфере "серьезно подорвано".

"В мае 2019 года специально под проект "СП-2" в ЕС были приняты поправки в так называемую газовую директиву "Третьего энергопакета". Приняты задним числом, когда основные инвестиции уже были произведены. Тем самым был нанесен удар по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений - защите прав добросовестного инвестора. Конечно, это не добавило нам уверенности в надежности наших партнеров", - сказал он.

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По словам главы МИД РФ, для восстановления доверия потребуется время.

"Первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией", - добавил Лавров.

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Топ комментарии
+41
Починається шантаж. Далі буде.
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23.08.2021 09:56
+27
ни разу не палится ))))
газ жеж вне политики...
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23.08.2021 09:55
+23
Выбрали ЗЕбилы клоуна-наркомана вместо гетмана вот теперь и живите как наголосовали! Мажте на хлеб писюн играющий на пианине можете его еще и посмоктать! Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров - Цензор.НЕТ 6271
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23.08.2021 09:54
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Ископаемый вид - слонокантроп.
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23.08.2021 10:51 Ответить
Секретный Прооткол о сотрудничестве двух негодяев 20- века был подписан отдельно,вечером когда нажралсь Шнапсу и прочего дерьма...,Сралин объявил Тост : За здоровье Канцлера Вяликай Германии...!,Риббеннтроп в ответ сказал : наш нерушимый союз будет долгим и плодотворным.... Країнам доведеться конкурувати за право транзиту російського газу, - Лавров - Цензор.НЕТ 228
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23.08.2021 10:31 Ответить
Рашка всю историю что- то пытается сбыть. Пенька, шкуры, зерно,.. теперь вот газ. Но это тоже не навсегда.
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23.08.2021 10:32 Ответить
На РАБссии двигатель нормальный собрать не могут для ИЛов МИГов и прочих СУ...нашли вяликих блин... Країнам доведеться конкурувати за право транзиту російського газу, - Лавров - Цензор.НЕТ 1786Самолетопад продлолжается...
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23.08.2021 10:34 Ответить
РАБссией правит Наркоткартель и любой Договор с этими баранами не стоит и 1 бакса...
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23.08.2021 10:36 Ответить
Нехай пан Лошак не каже гоп поки не перескочив, ще побачимо яка буде реальна собівартість перекачкою ПП2 у порівняні з нашою ГТС хоча б на протязі 1 року.
Бо коли без ******** технологій кривими руками будувати складний механізм то імовірність техногенних аварій є великою.
І ще , конкурувати так конкурувати, тобто потрібно зробити відкритою інформацію щодо попиту на наші газосховища. Хочу бачити кому і по якій ціні їх здають в оренду. Бо з таким кривозліпленим ПП2 попит на страховку повинен бути великим.
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23.08.2021 10:44 Ответить
Собівартість буде нижчою, навіть тому, що на весь цей маршрут потрібна лише одна компресорна станція, а в нас -через кожні 150 км.
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23.08.2021 21:39 Ответить
Це було би правдою але є але ...
Для того щоб "труба" функціонувала треба мати "технічний" газ, проводити регулярні профілактичні роботи, тримати повний склад персоналу ... цє все затрати ... для країни транзитера нести такі витрати без гарантій стабільного прибутку річ дуже сумнівна ...
відмовитись від мАцкальского газу Україна не зможе через великі промислові підприємства ...
для населення газу вистачить , але що робити з купою людей яки залишаться без роботи ???
проблему можна вирішити, та не це ************ роки і велика купа грошей ... а шо заважало це робити з 2014 року ? ... саме ці люди і будуть заважати робити Україну єнергонезалежною і далі ...


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23.08.2021 10:45 Ответить
Действительно, что мешало в 2014
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23.08.2021 10:58 Ответить
якби хто дав американцям залізні гарантії, що далі існуючої лінії фронту касапи не посунуть; і, взагалі касапів виженуть з Донбасу - то в районі Слов'янська вони би почали бурити свердлвини по видобутку сланцевого газу. Але 73/43%"акакаяразніца" і їх клоуни можуть дати гарантії лише на словах.
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23.08.2021 11:22 Ответить
Политика- она такая политика. Каждый ищет выгоду для своей страны. Теперь не только ЗЕ! будет заглядывать в очко *****, но и все, кому понадобится рашкинский газ. И не только будут заглядывать, но и подлизывать. Дома будем готовить на электрике, спиртовках и кострах. Доставайте примусы у кого сохранились
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23.08.2021 10:47 Ответить
Это еще не все. Когда дата контракта на транзит через Украину подойдет к завершению, Газпром подаст иск к Нафтогазу за возможную переплату по схеме плати или качай, аргументируя тем, что его по такой же схеме в свое время засудили. Выиграет или нет, но нервы потреплет. К тому же в реальности никакая Еврокомиссия не заставит Газпром поставлять те объемы газа через Украину, которые покупатели газа предпочтут покупать через северные потоки. А если будет общий рост покупки газа, что актуальным будут все потоки, то россияне только за, ведь они заработают гораздо больше, чем Украина на транзите.

Покупатели российского газа через Украину, которым это направление может быть выгодным, чем через северные потоки - это Польша и другие страны Восточной Европы, это Балканы и Южная Европа. Но Польша хочет в принципе отказаться от российского газа и покупать только американский (и не только для себя, но и для реэкспорта), другие страны Восточной Европы закупают небольшие объемы. Турция, которая раньше тоже через Украину покупала, уже не покупает, но из-за своего потока, Балканы, Болгария, Венгрия присматриваются к транзиту через Турцию, а Южная Европа пытается нарастить поставки из Африки.

Поэтому нужно быть реалистами и понимать, что былого объема российского газа через Украину скорее всего не будет, потому что его и без СП-2 уже значительно меньше. Повторюсь, никакая Еврокомиссия не заставит Газпром качать газ через Украину, если его покупатели выберут другое направление. Не заставит в том смысле, что не будет этого делать.
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23.08.2021 11:03 Ответить
Кончится тем, что потребители перейдут на СПГ. Себестоимость уже сравнялась.
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23.08.2021 11:09 Ответить
Влажные мечты застоявшейся лошади Как бы такие высказывания раше боком не вышли и газ по СП вообще качать перестали.
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23.08.2021 11:06 Ответить
Транзит газа приносил Нафтогазу (Украине) 3 млрд. долларов в год. Если взять общий размер ВВП за 2020 год - 155,6 млрд. дол. (по данным МВФ и Всемирного банка), то это, конечно, немало - 2% ВВП. Но и не смертельно, если произойдёт потеря этого объёма.
Все же понимают, что значение трубы в другом - в энергетической и военной безопасности : чтобы не замёрзнуть + для взаимозависимости с русскими, чтобы они не были заинтересованы атаковать всю Украину, потому что трубу, которая их (русских) кормит, война может банально повредить. Энергетическую компоненту шантажа за последние годы во многом сняли - и я не про бумажный реверс, а про то, сколько перемычек в Европе настроили за эти годы (теперь газ, при критической необходимости можно подать с других направлений, в т.ч. сжиженный газ поставлять из портов Адриатики или Балтики, где уже регазификационные терминалы есть, и Украина не замёрзнет). Кроме того, есть газ собственной добычи + потребление газа в Украине сжимается само по себе (домохозяйства переходят на электричество, пилеты, биотопливо - кто во что горазд, потому что газ дорогой + промышленность дохлая и потребляет мало, значительная часть промпотребителей на оккупированной территории и т.п.).
Военная же гарантия безопасности в виде транзитной трубы - относительна. Во-первых, русским это не помешало захватить Крым и ОРДиЛО, потому что наши зассали взорвать трубу при этом захвате. Ну и во-вторых, самое главное, при наличии обходных маршрутов это уже ничего не даст. Если бы наши рванули трубу завтра, Европа просто сняла бы ограничения (50%) на Северный поток - 1 и всё. А тут ещё и Северный поток - 2.

Поэтому нашей стране надо перестать рефлексировать на эту тему и стонать на всю Европу, что нам нужны гарантии транзита. Не будет их - это очевидно, понимая скотский характер путина и Ко. Даже если будут на бумаге, русские теракт на нашей магистрали устроят или аварию на своём куске трубы, который к нам идёт (и будут чинить 2 года, мол всё сложно). Объективно - о транзите надо забыть, если конечно наш спецназ не готов повзрывать трубы, которые идут через море (Северные и турецкий потоки) и Белоруссию. Было бы круто, но даже если наши силовики технически способны на это, то у политического руководства яйца - не железные, т.е. этого не будет. Поэтому о транзите надо забыть. Собрать инженеров и экономистов и подумать, как трубу использовать дальше (зелёный водород с поставками на Европу из Украины, временное хранение газа европейских операторов в наших хранилищах, поставки газа в Украину с закупкой из Европы и т.д.), потому что демонтировать жалко, конечно, не по-хозяйственному. Даже если система будет просто сама себя окупать, надо будет это делать, потому что это всё равно какие-то рабочие места, налоги и заказы смежникам - всё лучше, чем ничего не делать.
Единственное, что перемычку с русскими я бы демонтировал, чтобы раз и навсегда разрубить эту нить, которая нас связывает - пожалуй транзитные трубы это последнее, из-за чего технически проблемно Берлинскую стену на восточной границе построить . . .
Соответственно, Лаврова можно и нужно послать с его высокомерным "конкурируйте". Не хотите - не надо. Идите на 3 буквы или на 5, как угодно. Заработать 3 миллиарда уж как-нибудь сможем и без вашего транзита. Жалко, конечно, потерь, да и усилия для организации жизни в новых условиях надо будет приложить недетские, мягко говоря, но если бывший "партнёр" тебя ненавидит и работать с тобой ни в какую не хочет, да ещё и стреляет в тебя, то насильно мил не будешь - надо выдохнуть и жить дальше без него.
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23.08.2021 11:15 Ответить
И ещё :

Меркель: Европа полностью откажется от российского газа через 25 лет

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/merkel-evropa-polnostyu-otkazhetsya-ot-rossiyskogo-gaza-cherez-25-let-1030750757
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23.08.2021 11:23 Ответить
Ты не от ВВП бери. ВВП не являются деньгами в распоряжении государства.
Бери от бюджета, а ещё от его статей, которые придётся подрезать.
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23.08.2021 12:26 Ответить
А 3 млрд. - это не деньги бюджета, это деньги Нефтегаза. Который хоть и госкомпания, но не все деньги бюджету отдаёт, а тратит на эксплуатационную деятельность, развитие, НА ОПЛАТУ ДОЛГОВ, коих немало в виде всяких там еврооблигаций, и т.п. Я уже не говорю о том, что и дерибанят, конечно, тоже какую-то часть (через эксплуатацию).

Но даже если бы и всё отдавал, то это 10% государственного (не сводного, а только государственного) бюджета. А так, учитывая, что не всё отдаёт, то где-то 4-5. Много, конечно, только и это не смертельно для такой страны, как Украина. Подрежут поддержку сельскому хозяйству, которое и так гипер-рентабельно, ужмутся на всяких "Великих крадівництвах, пардон - будівництвах" и вопрос решён.

И снова-таки, я же говорю, что трубу надо будет чем-то занять, например, поставками водородного топлива, перекачкой газа европейских трейдеров в хранилища, реверсом газа из Европы украинским потребителям. Это тоже объёмы хозяйственной деятельности и они тоже будут приносить деньги.

Общий вывод - да, убытки болезненные, безусловно, в этом Вы правы. Вот только не смертельные они. За удовольствие больше не видеть и не слышать россиян, обрубив последние серьёзные нити экономических связей, я бы эти деньги заплатил на месте нашей страны. Плюс закрытие восточной границы, прекращение прямого ж/д и автомобильного сообщения (авиа уже закрыто), запрет торговли и визовый режим для россиян (выдавать визы только единично, по личному решению Президента или Министра иностранных дел, если там сборная на какой-нибудь чемпионат мира в Украину едет, условно говоря, и то на 10 дней только).Ну и ров по всей линии границы, с крокодилами, а на нашем берегу - с колючей проволкой, ДОТами и ДЗОТами. И, ясное дело, депортация всех обладателей российских паспортов, прекращение деятельности российских инвесторов на нашей территории (даже при непрямом контроле через оффшоры всякие), лишение гражданства тех наших, у кого есть русский паспорт, глушение видео и радиосигналов из россии, блокировка интернет-траффика из доменной зоны ".ру" . . . Короче, полный набор. Потому что нас убивают, а мы с ними общаемся не только через прицел автомата - бред, конечно, так не должно быть.
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23.08.2021 13:21 Ответить
Только вот -3 млрд. для Нафтогаза, который никогда не отличался особой окупаемостью, означает, что эту компашку придётся субсидировать из того же бюджета.
А так же неминуемый и болезненный рост тарифов для населения.
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23.08.2021 14:02 Ответить
Цього ніколи не було і вже не станеться - оно, вже міжнародна група фізиків-ядерників наближається до довготривалої термоядерної реакції. Щойно вони цього досягнуть, рашці не буде чим крити.
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23.08.2021 11:22 Ответить
Так мы эту войну не закончим. Раша должна быть признана страной пособником терроризма как минимум. А это значит что никакой газ, никакой нефти никто у нее покупать не имеет право.
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23.08.2021 11:39 Ответить
Для начала это должна сделать Украина. И ещё в начале войны в 2014-м. Но этого никто не сделал. В Европе этого не понимают. И логично рассуждают - если Украине можно торговать с рашкой, почему тогда нам нельзя ?
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23.08.2021 13:35 Ответить
И кто же её таковой признает и на сколько это является реальным в условиях зависимости от этой самой нефти и газа?
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23.08.2021 14:03 Ответить
Ну вы поняли. Не успела Меркель уехать а Лавров уже заявил что газ будут получать только те кто будет стоять перед кремлем раком.
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23.08.2021 12:05 Ответить
Альфа-самец?
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23.08.2021 12:17 Ответить
Надо эту трубу укоротить по дну моря...
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23.08.2021 15:55 Ответить
Трохи подорожчав газ,і вже понти посипались.
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24.08.2021 06:23 Ответить
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