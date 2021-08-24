Россия сформирует в захваченном Крыму новый десантно-штурмовой полк
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Российская Федерация намерена до 1 декабря этого года сформировать в захваченном Крыму новый десантно-штурмовой полк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.
По словам командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова, новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).
"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой. - Ред.) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - заявил он.
Отметим, до этого российские ВДВ были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.
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Те ж саме буде і з цим "десантно-штурмовим" полком... Просто буде "гарматне м"ясо" у формі ДШВ
с ними учителя делятся
они уже по 4000 $ получают
у Вас там, на паРаше, совсем, видать, хреново с образованием, сраная ты *********.
піфєдераска
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Нафта з газом у трубах, кооператив олігархів сидить на яхтах і під пальмами, а напівголодний кацапський людський рід - на війнах і по казармах.
Бо інакше їх немає куди дівати.
Власники цих рук - це у перспективі невдоволені народні маси.
Вони можуть бути заворушниками будь-якої смути.
Мені погано вірилося в такий вихід як війни.
Але як бачимо, так воно й вийшло.
Снайпери-піхота-спецпризначенці-танкісти-флот і все таке інше.
Вони заробляють на смертях наших співвітчизників, а наші заробітчани, хотіли би вони цього чи ні, але сприяють підвищенню технічного, військового та економічного потенціалу агресора.
Ото так.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.