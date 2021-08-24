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Россия сформирует в захваченном Крыму новый десантно-штурмовой полк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия сформирует в захваченном Крыму новый десантно-штурмовой полк

Российская Федерация намерена до 1 декабря этого года сформировать в захваченном Крыму новый десантно-штурмовой полк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

По словам командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова, новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).

"Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой. - Ред.) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года", - заявил он.

Отметим, до этого российские ВДВ были представлены десантно-штурмовым батальоном, который периодически меняется по принципу ротации.

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Топ комментарии
+9
Козломордый, здесь водки нет) Чего своей власовской тряпкой брезгуешь?)
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24.08.2021 14:21
+6
Чего стесняешься Хуйла Хуйлом обозвать?)))
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24.08.2021 14:30
+5
если 46 стран, участников Крымской платформы возьмут Крым в окружение - этот полк рискует попасть в Крымский котёл, в котором может свариться заживо ...
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24.08.2021 14:22
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Ещё пара тысяч на мясо.
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24.08.2021 14:17 Ответить
В Афганістані на простих пацанів з кількамісячною піхотною підготовкою натягували форму десантників але десантниками вони від цього не ставали...
Те ж саме буде і з цим "десантно-штурмовим" полком... Просто буде "гарматне м"ясо" у формі ДШВ
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24.08.2021 14:39 Ответить
Майже це я й подумав. Декілька десятків, а може, й пару сотен "двухсотих" не завадить.
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24.08.2021 15:13 Ответить
Козломордый, здесь водки нет) Чего своей власовской тряпкой брезгуешь?)
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24.08.2021 14:21 Ответить
Чего стесняешься ***** ****** обозвать?)))
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24.08.2021 14:30 Ответить
Обозвали харьковские с донецкими) А одесские ему его новоотсосию в задницу запхали, коктейлем молотова)
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24.08.2021 14:45 Ответить
*********, а чего ты здесь забыл? Ящик с триколором и граффитти 200?
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24.08.2021 14:38 Ответить
если 46 стран, участников Крымской платформы возьмут Крым в окружение - этот полк рискует попасть в Крымский котёл, в котором может свариться заживо ...
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24.08.2021 14:22 Ответить
комментарий отмечен как спам
Медики без зарплат, педегоги без отпускных.. Декораторам палаток 2 ляма на плядей и водку...Красиво гуляем
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24.08.2021 14:22 Ответить
не скули кацап
с ними учителя делятся
они уже по 4000 $ получают
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24.08.2021 14:27 Ответить
Филя, больше креатива, эта методичка в комментах ко всем новостям гуляет. За что вам только деньги платят?
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24.08.2021 15:00 Ответить
педЕгоги, кацапсинка? )
у Вас там, на паРаше, совсем, видать, хреново с образованием, сраная ты *********.
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24.08.2021 15:09 Ответить
раска піфєдераска
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24.08.2021 17:30 Ответить
Росія сформує в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк - Цензор.НЕТ 2520
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24.08.2021 17:39 Ответить
Где они тела забирают? такая большая территория и вся открытая со стороны Китая, чуть какой то внутренний конфликт и Расея начнёт рассыпаться на Московию и на кучу независимых государств
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24.08.2021 14:24 Ответить
Я вот тоже подумал, что нужное количество туловищ лапотники доставят с Луны, с рогозинской базы, но тут нашел такую новость:
Таджикистан передал Турции часть 201-й российской базы. Русским предложили потесниться
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24.08.2021 14:40 Ответить
Не не.. пусть воюют. И желательно с Афганистаном напрямую.
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24.08.2021 15:20 Ответить
В принципе, "русские" там ничего не смогут сделать полезного(впрочем, как и везде запоребриком), потому таджики и просят помощи у турков. А "русских" пока вежливо просят потесниться, а, лучше, вообще уйти и не мешать.
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24.08.2021 15:30 Ответить
якщо можуть, то нехай валять Росія сформує в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк - Цензор.НЕТ 3987 звідусіль де тільки вони є, і України в т.ч.
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24.08.2021 17:31 Ответить
Засруть ці дшб і дшп попрожніми пляшками від бутильованої води залишки узбережжя та степово-солончакової зони.
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24.08.2021 14:25 Ответить
Ну и Новость , - Как будто бы полк может решить глобальные задачи в завоевании Стран и Континентов. Интеллектуальная и электронно - техническая Война, а не техника не имеющая Аналога в Мире В Виду никому не нужности.
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24.08.2021 14:27 Ответить
Немає куди до яких верстатів людські ресури ставити. То їх усіх в армію, на м'ясо, на загарбницькі війни. Нормальна практика.
Нафта з газом у трубах, кооператив олігархів сидить на яхтах і під пальмами, а напівголодний кацапський людський рід - на війнах і по казармах.
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24.08.2021 14:33 Ответить
Хочу Вам відповісти , - Про людські ресурси. Багато років вони відновлювались з України , - Україну зробили Бідною , в росія платила більше , ось і їхали в рабство . З відновленням ринку люди поїхали де платять не як Рабам , а по роботі .А в росії остався інтелект розведений боярою і сурогатом величия . А станки потребують Інтелект , а так на Авось вони не працюють.Дивіться , все падає і уже нижче колін в Багні . Багато років тому говорив , - перестануть їхати в росію Українці , все їм кабздець.
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24.08.2021 15:44 Ответить
Я додам, можливо, не зовсім не зовсім у цьому аспекті (верстати-робочі руки-високий інтелект) ремарку про те, що я ще понад півтора, а то й два десятки років тому читав про таку от проблему, яка вирішується перенаправленням чиїхось, умовно кажучи, рук (передусім, молоді) з галузі виробництва на шляхи війни.
Бо інакше їх немає куди дівати.
Власники цих рук - це у перспективі невдоволені народні маси.
Вони можуть бути заворушниками будь-якої смути.
Мені погано вірилося в такий вихід як війни.
Але як бачимо, так воно й вийшло.
Снайпери-піхота-спецпризначенці-танкісти-флот і все таке інше.
Вони заробляють на смертях наших співвітчизників, а наші заробітчани, хотіли би вони цього чи ні, але сприяють підвищенню технічного, військового та економічного потенціалу агресора.
Ото так.
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24.08.2021 17:31 Ответить
А что, кацапчеги, БАМ уже достроили? Теперь можно и "полком" заняться?
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24.08.2021 14:32 Ответить
Хробачкам сподобається...
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24.08.2021 14:36 Ответить
Я десять років пишу що потрібно за любі гроші найняти китайців і прокопати канал з Чорного в Азовське море в обхід Криму. Це не астрономічні кошти але канал вирішить велитчезну купу проблем. Тут і безпека країни з півдня, тут і спокійне мореплавання до Маріуполя та Бердянська , тут військова база США або НАТО в Азовському морі . Але... для цього потрібна сильна воля Президента а не ???????????. І у нас немає поки що свого Ердогана чи Алієва а вибираємо чомусь найгірше з того вибору що нам надають
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24.08.2021 14:39 Ответить
КРИМ ЦЕ --- УКРАЇНА!!!Росія сформує в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк - Цензор.НЕТ 3759
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24.08.2021 15:13 Ответить
Ей же приходится защищать украденное.
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24.08.2021 15:17 Ответить
почитайте военную историю) десантные войска самые бестолковые из всех)
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24.08.2021 18:00 Ответить
да будет раССеянским свиньям и оккупантам в погибель и проклятие.

Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
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24.08.2021 19:08 Ответить
Так русофашисти давно мріяли у Криму військову базу построїть.
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24.08.2021 23:06 Ответить
 
 