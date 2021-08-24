Росія сформує в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк
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Російська Федерація має намір до 1 грудня цього року сформувати в захопленому Криму новий десантно-штурмовий полк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС.
За словами командувача Повітряно-десантних військ (ПДВ) генерал-полковника Андрія Сердюкова, нова військова частина перебуватиме в складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (Новоросійськ).
"Указ президента РФ про формування полку підписано, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї (десантно-штурмовий. - Ред.) полк у Криму буде сформований до грудня поточного року", - заявив він.
Зазначимо, до цього російські ПДВ були представлені десантно-штурмовим батальйоном, який періодично змінюється за принципом ротації.
Будь ласка, зачекайте...
Те ж саме буде і з цим "десантно-штурмовим" полком... Просто буде "гарматне м"ясо" у формі ДШВ
с ними учителя делятся
они уже по 4000 $ получают
у Вас там, на паРаше, совсем, видать, хреново с образованием, сраная ты *********.
піфєдераска
Таджикистан передал Турции часть 201-й российской базы. Русским предложили потесниться
Нафта з газом у трубах, кооператив олігархів сидить на яхтах і під пальмами, а напівголодний кацапський людський рід - на війнах і по казармах.
Бо інакше їх немає куди дівати.
Власники цих рук - це у перспективі невдоволені народні маси.
Вони можуть бути заворушниками будь-якої смути.
Мені погано вірилося в такий вихід як війни.
Але як бачимо, так воно й вийшло.
Снайпери-піхота-спецпризначенці-танкісти-флот і все таке інше.
Вони заробляють на смертях наших співвітчизників, а наші заробітчани, хотіли би вони цього чи ні, але сприяють підвищенню технічного, військового та економічного потенціалу агресора.
Ото так.
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.