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Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона совершить визит в Украину, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетит в Украину с визитом. Министр МИД страны Жан-Ив Ле Дриан подтвердил соответствующую информацию.
Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона совершить визит, который станет символичным и знаковым для наших двусторонних отношений", - отметил Кулеба.
Украина, со своей стороны, ждет нового этапа сотрудничества с Францией.
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Ми знаємо наперед, що він нам скаже: я вам приніс мир, віддайте путіну те, те і те...
Путин не выполняет пункт 1 (прекращения огня), а вы выполните пункты 2-15: измените конституцию, дайте оркам провести выборы, а потом Путин не выполнит последний пункт: вывод войск, и все довольны - вот с такими пропозициями приедет Макрон.