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Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба

Президент Франції Емманюель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію.

Про це сьогодні під час пресконференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - зазначив Кулеба.

Україна зі свого боку чекає на новий етап співробітництва з Францією.

Також дивіться: Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України. ФОТО

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Топ коментарі
+8
Не треба готувати візит Макрона в Україну.
Ми знаємо наперед, що він нам скаже: я вам приніс мир, віддайте путіну те, те і те...
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24.08.2021 14:45
+7
Этот лягушатник тоже на мокшанские болота сначала поедет визит согласовывать?
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24.08.2021 14:53
+6
Меркельша "умыла руки",остался геронтофил-подкаблучник. Приедет-будет здесь мычать своё "жюнюсвипа,росиякарашё". Пшел он..
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24.08.2021 15:01
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Не треба готувати візит Макрона в Україну.
Ми знаємо наперед, що він нам скаже: я вам приніс мир, віддайте путіну те, те і те...
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24.08.2021 14:45 Відповісти
Глава МИД Франции подтвердил намерение Макрона совершить визит в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1784
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24.08.2021 14:49 Відповісти
Минские договорняки втирать приедет, 100%
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24.08.2021 15:23 Відповісти
Там хитрые договорняки.
Путин не выполняет пункт 1 (прекращения огня), а вы выполните пункты 2-15: измените конституцию, дайте оркам провести выборы, а потом Путин не выполнит последний пункт: вывод войск, и все довольны - вот с такими пропозициями приедет Макрон.
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24.08.2021 15:26 Відповісти
По обіцянкам "найвеличнішого" ЗЕбіла - Макрон до нас їде з 2019 року Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3493 і ніяк не доїде...
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24.08.2021 16:30 Відповісти
Этот лягушатник тоже на мокшанские болота сначала поедет визит согласовывать?
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24.08.2021 14:53 Відповісти
Меркельша "умыла руки",остался геронтофил-подкаблучник. Приедет-будет здесь мычать своё "жюнюсвипа,росиякарашё". Пшел он..
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24.08.2021 15:01 Відповісти
Фрау не достигла , в Украине, того что хотела Тепеь вторая попытка Но уже Франции И фрау, и Макрон потенциальные кандидаты на службу в ГАЗПРОМе. Вот и пытаются лоббировать интересы расеи.
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24.08.2021 15:02 Відповісти
Рафаель покупуть в случае локализации производства в Киеве, или Харькове, или Одессе или Львове, не менее 50 процентов!!!!!!
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24.08.2021 15:25 Відповісти
Также история с Амстором они не единственное в мире!!!!
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24.08.2021 15:26 Відповісти
Что имеет в этот раз сообщить Собака-на-Сене?
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24.08.2021 15:31 Відповісти
Нафиг нам тут дебильный макарон, которого ненавидит уже вся Aранция, приедет проверять как вакцинировалась Украина? У этих ублюдочных левацких политиков только одна повестка - вакцинация всего и вся. А, есть еще одно - зеленая энергетика и климат, без этого нельзя, других проблем нет...
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24.08.2021 15:36 Відповісти
Ну не друзья Украины немцы и французы, Не друзья. И вся их политика это нагнуть Украину и угодить Путину. Комсомолка Меркель зарабатывает теплое местечко в структуре газпрома, а перепуганный протестами российских желтых жилетов Макрон готов служить Путину бескорыстно лишь бы тот не подымал протестную волну во Франции.
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24.08.2021 15:37 Відповісти
Будет рассказывать как ЗЕ лучше стать на колени чтобы заглянуть Х***лу в глаз?
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24.08.2021 15:52 Відповісти
Макарон такой человек что после рукопожатия с ним нужно мыть руки. Неизвестно что теми руками он у Х***ла трогал или мазал
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24.08.2021 15:54 Відповісти
Ага, а как же без жабоеда, клоун всем медальки раздал а микрон без регалий???? Вот и едет жабоед за наградкой коими наш буанапарта щедр на раздачи!!!!!
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24.08.2021 16:22 Відповісти
А що - у Зєлі ордени ще залишились? І цей хоче?
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24.08.2021 17:11 Відповісти
 
 