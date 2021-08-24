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Глава МЗС Франції підтвердив намір Макрона здійснити візит до України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Франції Емманюель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію.
Про це сьогодні під час пресконференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - зазначив Кулеба.
Україна зі свого боку чекає на новий етап співробітництва з Францією.
Топ коментарі
+8 Харьков Сумской
показати весь коментар24.08.2021 14:45
+7 Nick Antos
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+6 Garry Grant
показати весь коментар24.08.2021 15:01
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Ми знаємо наперед, що він нам скаже: я вам приніс мир, віддайте путіну те, те і те...
Путин не выполняет пункт 1 (прекращения огня), а вы выполните пункты 2-15: измените конституцию, дайте оркам провести выборы, а потом Путин не выполнит последний пункт: вывод войск, и все довольны - вот с такими пропозициями приедет Макрон.