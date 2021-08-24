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Рада приняла в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада на внеочередной сессии приняла за основу в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 257 народных депутатов.
Перед этим народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что его фракция не будет принимать участие в голосовании.
После принятия в первом чтении законопроекта спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.
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+51 Іван5
показать весь комментарий24.08.2021 15:19
+50 Вася Шевченко f77d76ba
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+44 Елена Далийчук eb880c6c
показать весь комментарий24.08.2021 15:18
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Обычное обострение на Лахте?
Не дивно, що саме такі індивіди підтримують ініціативу із гербом
И не хватает тамги как символа Крыма.
Герб красивый, полный украинских смыслов. Каждый может найти свое, если захочет. Тамги, действительно, нет. Она там лишняя. Крым следует рассматривать только с точки зрения попутчика нашей независимости. Он, все таки, имеет свою отличительную историю. Пока что им лучше держатся нас, украинцев. Потом бы созрела другая форма исторических взаимоотношений. Мы не имперцы, не россияне, которые не русские.
а те, що обрало вбога монібільшість кріпаків, нехай приб"ють собі на лоба з підходящої пивної кришечки.. 257 баранів безвольних
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55018815
Что не так?
Герб УНР: "жёлтый лев на голубом фоне, комбинированный герб со львом и архангелом Михаилом, казак с мушкетом, золотой одноглавый орёл на синем фоне и даже полумесяц со звёздами и крестом над ним."
3Д-модель зображення корони Королівства Русь, яка належала Данилу Романовичу.
И при чём тут корона? Монархов у нас уже лет 100 как нет. Или Зеленский планирует короноваться?
Ось ще один герб Руси, 1480 р.
Собсно, ему он город Львов и подарил.
(Позже Зубков назовет очередного львенка шариком... В честь сами поймете кого)
І вже не вперше.
Як і беніна "За майбутнє".
Але ж деяким треба тикнути саме в ригів, щоб виправдати григяншу.
А це лайно григян із зеленським та покидьком яценко можуть зробити своїми фамильними гербами.
Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну. ВIДЕО
https://censor.net/ua/video_news/3267164/nardep_yatsenko_yakyyi_povernuvsya_v_batkivschynu_demonstratyvno_ne_vstav_pid_chas_vykonannya_gimnu
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·12 ч
Просто напомню терпилам: Она единственная хоть что-то вернувшая из ваших просраных сберкнижек.Она отжала у зятя Кучмы"Криворожсталь" и продала ее на открытом аукционе. Против Юлии Тимошенко раскручивается какая-то стр-ая политтехнология-Александр Кочетков
Я запитала у вас за які заслуги Григян взяла в свою партію покидька, українофоба яценка?
Деньгами распоряжались уже другие премьеры Ехануров и Янукович
Вахтанг Кіпіані:
Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.
Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
Герб вполне хорош. Лишняя корона вверху (корона - максимум на льве должна быть) и не хватает тамги внизу щита, как символа Крыма.
"всиляки символы" - это ты про льва, геральдический символ Галичины и про козака - геральдический символ Запорожской сечи перданул?
нормально..
герб Франции: - чем не пивная этикетка?
А то буде як в рейху. Пяний Борис змінив гімн на застольну пісню польських жолнежів з опери Іван Сусанін, так йому нарадили Бурбуліс та його корифан Станкевич (який бігав першим знімати памятник Феліксу). Навіть Путін порахував це кощунством.
Автором точно є Єрмак. В Москві такий же, як наші "умільці" горе скульптор "изваял" памятник Князю Володимиру. І зразу впадає у вічі - у Володимира у руці хрест а на голові монгольський шлем. А князь то православний і з покритою головою (?) при хрещенні. Ну то давай і тут що небудь наляпаємо, щоб росіянам не обідно було.
лучше чем тот кич с архаргелом.
Такое..
Если по делу - в гербе лишняя корона и не хватает крымско-татарской тамги. как символа Крыма.
Идеально было бы разместить ее внизу щита, как бы на юге.
Лев слева - как символ Западной Украины (вот на нем и корона бы нормально смотрелась), козак - символ Запорожской Сечи (вчистую списан с Герба Гетманщины). То есть в принципе все остальное на своем месте.
Сверху- корона киевских великих князей
Но вцелом, малым гербом, нынешний назвали лишь по воле комуняк. Нужно просто тризуб переименовать с "малого" герба просто в "герб".
https://was.media/uk/2019-02-11-navishho-kiievu-novij-gerb/