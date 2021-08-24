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ВР (9407) герб (80) законопроект (1095)

Рада приняла в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины

Верховная Рада на внеочередной сессии приняла за основу в первом чтении законопроект о Большом Государственном Гербе Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 257 народных депутатов.

Перед этим народный депутат "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что его фракция не будет принимать участие в голосовании.

После принятия в первом чтении законопроекта спикер Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.

Читайте также: Большой Герб рассмотрят на заседании 24 августа. ДОКУМЕНТ

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Топ комментарии
+51
Скоти зелені. Таке свято зіпсували.
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24.08.2021 15:19
+50
та они там сейчас такие жизнерадостно-восторженные (наверное и по дополнительному праздничному конвертику получили) шо им сейчас подсунь акт о капитуляции - они б и не задумываясь натыцнули б....хоть в первом чтении хоть совсем без прочтения ))))
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24.08.2021 15:19
+44
УРОДИ!
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24.08.2021 15:18
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Страница 2 из 2
После концетрации земли у алыгархов всё гораздо хуже
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24.08.2021 16:21 Ответить
Намекают, что Зелю коронуют.
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24.08.2021 16:39 Ответить
Эпопея с Большим Гербом, .Украины, скорее всего, будет успешно закончена. Выглядит он, конечно-же, гораздо величальне Малого Герба - Трезуба. Кому-то не нравился сине-желтый флаг, который приняли наперекор их справедливому желанию - желто-синему. Приживется и тризуб, естественно. Малахольных, тех, которым что-то всегда не нравится, потому, что они что-то знают вроде такое, чего другие не знают, и постоянно открывают Америку, чтоб их почитали каждый раз за новых Колумбов, у нас таких пруд пруди, к счастью все нынче движется не по их хотелкам.
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24.08.2021 16:45 Ответить
для дебилкуватых типа тебя

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9427
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24.08.2021 17:54 Ответить
Вот зачем ты эти картинки суешь из одного места в другое? Кого ты хочешь убедить, показывая что кто-то и что-то уже имеет очень похожее, не из тех кто, что-то из себя представляет? Кому это должно быть интересно? Мне - нет. Один раз показал - и понятно в чем твои проблемы. Я знал одного такого типа - который до сих пор считает, что некие беды не оставляют Украину лишь потому, что у нее цвета на флаге не в той последовательности идут: вот если бы все было так, как он хочет, все было бы по-иному (не обязательно, что лучше).
Обычное обострение на Лахте?
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24.08.2021 19:52 Ответить
Якби замість лева був би Порошенко з Томосом, то всіх би все влаштувало. Але допустити, щоб зелень залишила слід в історії прийнявши великий герб- ніззя
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24.08.2021 21:38 Ответить
Тебе у школу треба відправити, орфографію та граматику перепроходити.
Не дивно, що саме такі індивіди підтримують ініціативу із гербом Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9551
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24.08.2021 18:01 Ответить
отправь, недоумок. видать, шо не шибко на вчёный. токо что не к месту. та и фамилиё у тебя, - собаковая. так что, канай атсюда, как бы чё не вникай дурак м..чудак писак
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24.08.2021 19:56 Ответить
я не против Большого герба. Но корона там лишняя - мы не монархия.
И не хватает тамги как символа Крыма.
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25.08.2021 09:55 Ответить
"я не против Большого герба"
Герб красивый, полный украинских смыслов. Каждый может найти свое, если захочет. Тамги, действительно, нет. Она там лишняя. Крым следует рассматривать только с точки зрения попутчика нашей независимости. Он, все таки, имеет свою отличительную историю. Пока что им лучше держатся нас, украинцев. Потом бы созрела другая форма исторических взаимоотношений. Мы не имперцы, не россияне, которые не русские.
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25.08.2021 10:16 Ответить
"...полный украинских символов..." У тебя тоже две левых ноги? Или просто голова квадратная?
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25.08.2021 11:49 Ответить
Списки голосовавших имбицилов в студию!
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24.08.2021 17:30 Ответить
Слуги, довіра, Юльківщіна - всі "за"
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25.08.2021 08:11 Ответить
в України вже є Герб України і він - найкращий..
а те, що обрало вбога монібільшість кріпаків, нехай приб"ють собі на лоба з підходящої пивної кришечки.. 257 баранів безвольних
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24.08.2021 17:34 Ответить
что не так

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 3841
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24.08.2021 17:54 Ответить
зачем они городят этот ужас имея нормальный герб? Ну взяли бы герб УНР, тризуб поместили бы на щит с вязью по кругу и нормально бы было, раз так большой герб хочется.
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24.08.2021 18:08 Ответить
BBC / 20 листопада 2020 року. Багато експертів та геральдистів переконані - ця ідея мертвонароджена й варто залишити єдиним гербом нинішній тризуб. Але, як розповідають експерти, до 30 річниці незалежності, яку відзначатимуть наступного року, команда нинішнього президента хотіла "залишити слід" в історії. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9245

https://www.bbc.com/ukrainian/features-55018815
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24.08.2021 20:56 Ответить
Залишили хіба що послід в унітазі. Змиємо разом з ними. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5479
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25.08.2021 03:53 Ответить
собственно, так и есть. Почти герб УНР. Убрали Михаила как христианский символ - мы свеское государство. Ну и другие лишние детали.
Что не так?
Герб УНР: "жёлтый лев на голубом фоне, комбинированный герб со львом и архангелом Михаилом, казак с мушкетом, золотой одноглавый орёл на синем фоне и даже полумесяц со звёздами и крестом над ним."
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25.08.2021 09:58 Ответить
Геральдика проігнорована. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 5057 "Великий герб України" - зображення корони, але химерної, тому якщо ми маємо герб, то він має бути сакралізований реальними зображеннями. В тому числі короною, що намальована достовірніше, ніж та, що є просто химерою. Для ЗЕлених - це просто бульбашки на фоні їхніх "великих справ".

3Д-модель зображення корони Королівства Русь, яка належала Данилу Романовичу.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 8322
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24.08.2021 20:48 Ответить
никто не знает, как выглядела та корона. Нет ни описаний, ни картины, ни ее следов.
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25.08.2021 09:27 Ответить
А с каких пор в Украине водятся львы? Почему не Лыбидь или второй казак?
И при чём тут корона? Монархов у нас уже лет 100 как нет. Или Зеленский планирует короноваться?
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24.08.2021 22:42 Ответить
Тобі спочатку тре ознайомитися з поняттям геральдика. Перші звістки про український геральдичний матеріял розпорошені в різноманітних європейських гербових книгах, датованих поч. 14-15 ст. А те, що герб із левом, щодо земель Руси (України) видавали у європейських гербовниках ще у 15 сторіччі, то ці зображення з посиланнями я вже тут викладав: 25.08.2021 00:09, та 25.08.2021 00:15.

Ось ще один герб Руси, 1480 р.
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 679
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25.08.2021 06:45 Ответить
Лев - символ Львова, названного Даниилом Галицким в честь своего сына ЛЬВА.
Собсно, ему он город Львов и подарил.
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25.08.2021 09:28 Ответить
Это с момента, когда Тимошенко подарила львенка Зубкову, а может даже чуть раньше

(Позже Зубков назовет очередного львенка шариком... В честь сами поймете кого)
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25.08.2021 09:58 Ответить
Згоден на 100,200, 300 відсотків ! Наш Герб не потребує ніяких доповнень. Він досконален !
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24.08.2021 23:49 Ответить
что не так с мозгами идиотов...
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25.08.2021 04:03 Ответить
Кто голосовал вместе с зеленой плесенью, ну конечно же старая вешалка для новых платьев и остальные гнидные юльки
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24.08.2021 17:55 Ответить
Ко второму чтению не до герба будет. Провалится, надеюсь.
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24.08.2021 18:00 Ответить
Партія Родіна імені Тимошенко допомогла єрмакам, татаровим, зеленським.
І вже не вперше.
Як і беніна "За майбутнє".
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 1184
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24.08.2021 18:10 Ответить
Без їхніх голосів зелені не протягнули би цю ганьбу.
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24.08.2021 18:13 Ответить
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Зате як одностайно не дали "ЗА" жодного голосу і риги, і бариги. Та воно й не дивно: брати-близнюки...
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24.08.2021 19:36 Ответить
"Голос" також не дав голосів ЗА.
Але ж деяким треба тикнути саме в ригів, щоб виправдати григяншу.
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24.08.2021 19:42 Ответить
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"Голос" - це партія-фейк. Була заснована тільки з одною метою, відтягти, а точніше - стирити голоси виборців у "Батьківщини". Своє завдання славко виконав на "5". На майбутніх виборах ця "партія" і 1% не візьме. Зате з'явиться якийсь новий "славко", щедро профінансований і ригами і баригами.
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24.08.2021 19:55 Ответить
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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9637
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24.08.2021 20:04 Ответить
То що, Родіна правильно зробила, що проголосувала за це ганьбище?
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24.08.2021 20:24 Ответить
В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ, так! Тридцять років Незалежній Україні і в неї нема Великого Герба... Чи - похрін?
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24.08.2021 20:30 Ответить
В українців є тризуб.
А це лайно григян із зеленським та покидьком яценко можуть зробити своїми фамильними гербами.

Нардеп Яценко, який повернувся в "Батьківщину", демонстративно не встав під час виконання гімну. ВIДЕО



https://censor.net/ua/video_news/3267164/nardep_yatsenko_yakyyi_povernuvsya_v_batkivschynu_demonstratyvno_ne_vstav_pid_chas_vykonannya_gimnu
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24.08.2021 20:41 Ответить
Ну Тризуб - малий герб України. Яценко - ГНИДА! А от риги і бариги, походу, не зацікавлені в тому, щоб в України був Великий Герб. Та воно й не дивно - "партіями"-близнюками керуть кумці.
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24.08.2021 20:54 Ответить
Навіщо ваша путлєріотка взяла гниду Яценко в свою партію?
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24.08.2021 21:02 Ответить



Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·12 ч

Просто напомню терпилам: Она единственная хоть что-то вернувшая из ваших просраных сберкнижек.Она отжала у зятя Кучмы"Криворожсталь" и продала ее на открытом аукционе. Против Юлии Тимошенко раскручивается какая-то стр-ая политтехнология-Александр Кочетков
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24.08.2021 21:09 Ответить
Я не питала думку алкаша кочеткова, який готовий обслуговувати будь-кого, хто платить.
Я запитала у вас за які заслуги Григян взяла в свою партію покидька, українофоба яценка?
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24.08.2021 21:16 Ответить
Якщо підняти досьє на декого з партї "ПЕСів", то в порівнянні з ними, яценко - ангел. Про ангела яценка - жарт. ГНИДА, вона і в Африці - ГНИДА! Я суджу по діям Тимошенко і мені її звинувачувати ні в чому. І тільки не кажіть за "злочинні газові угоди", "вана хіхікала" і іншу маячню. Не треба.
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24.08.2021 21:20 Ответить
А бабло потом куда делось? Что-то его никто так и не увидел.
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25.08.2021 11:53 Ответить
От Тимошенко быстро избавились.
Деньгами распоряжались уже другие премьеры Ехануров и Янукович
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25.08.2021 12:09 Ответить
Дебилы плять. Малороские долпоепы из страны сделали большой цирк
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24.08.2021 19:10 Ответить
замість того щоб займатися реальною економікою,розвивати виробництво займаються показухою ,відосіками,переписуваннями знаків дорожніх .... Невже так горить і є така необхідність в виготовленні картинки так би мовити Великого Герба? Тризуб то міг би бути і великим і малим гербом. І вже 30 років ним і є
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24.08.2021 20:10 Ответить
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7158
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24.08.2021 20:38 Ответить
Герб, кажете? А не пивна етикетка?
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24.08.2021 20:51 Ответить
Ще раз.

Вахтанг Кіпіані:

Прапор і герб - це те, що об'єднує всіх громадян. І тому спроба "покращити" те, що вже давно є предметом абсолютного консенсусу - це в нормальній країні важко уявити. У нас можна - бо це поле для експериментів, де президентом мудрий нарід обере як не кримінальника, так придурка.

Український тризуб - древній, досконалий, впізнаваний символ країни. Спроба криворізького вундеркінда, який за життя не прочитав жодної книжки про історію замінити шедевр карикатурою - це водночас і диверсія, і слабоуміє.
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24.08.2021 20:52 Ответить
Кипиани - не истина в последней инстанции.
Герб вполне хорош. Лишняя корона вверху (корона - максимум на льве должна быть) и не хватает тамги внизу щита, как символа Крыма.
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25.08.2021 09:33 Ответить
пивна етикетка то герб?! От блін... Ну і нахрена, питається? Є стилізований тисячолітній символ, ну нахрена то позорище?! А нахрена - поясню. Убоге створіння, нездатне на реальні дії так хоче себе ствердити - всілякою хріновиною, всілякими символами, всілякою дурнею. Всім, чим його обмежені розумові здібності дозволяють.
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25.08.2021 09:39 Ответить
Гал, меньше бухай, и не будут везде видеться пивные этикетки.
"всиляки символы" - это ты про льва, геральдический символ Галичины и про козака - геральдический символ Запорожской сечи перданул?
нормально..
герб Франции: - чем не пивная этикетка?
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 4558
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25.08.2021 10:00 Ответить
герб Британии. Тоже украсил бы любую пивную этикетку. По твоему алкашному мнению.

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9037
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25.08.2021 10:02 Ответить
герб сша
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7203
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25.08.2021 10:03 Ответить
герб словакии
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 7096
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25.08.2021 10:04 Ответить
герб Мексики
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 3520
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25.08.2021 10:04 Ответить
Скажу коротко - зебуїне, йди на хрін. Якщо до тебе не дійшло, то я з ідіотами в дискусію не вступаю. Ну і ще, зебіле, не рівняй всіх по собі, придурку.
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25.08.2021 10:14 Ответить
Черговий плювок українцям в лице, та ще й в такий день.
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24.08.2021 21:26 Ответить
стараюцаца....7.40
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24.08.2021 22:44 Ответить
Ну дві ліві ноги у Лева Щитотримача, ну це "шедевр" від малярів, а що топчуться по прапору - ну це природній стан квартальців та інших зелебобиків. Вважаю, що герб це атрибут державності і повинен затверджуватись в Конституційному порядку.
А то буде як в рейху. Пяний Борис змінив гімн на застольну пісню польських жолнежів з опери Іван Сусанін, так йому нарадили Бурбуліс та його корифан Станкевич (який бігав першим знімати памятник Феліксу). Навіть Путін порахував це кощунством.
Автором точно є Єрмак. В Москві такий же, як наші "умільці" горе скульптор "изваял" памятник Князю Володимиру. І зразу впадає у вічі - у Володимира у руці хрест а на голові монгольський шлем. А князь то православний і з покритою головою (?) при хрещенні. Ну то давай і тут що небудь наляпаємо, щоб росіянам не обідно було.
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24.08.2021 21:37 Ответить
ані рєзвяцаца ..7.40. біомасса галасує.
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24.08.2021 22:46 Ответить
можна перепитати пана кацапа - а шо такоє "Путін", який в тебе шось там "навіть порахував"? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 9734
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26.08.2021 00:51 Ответить
Результат цього дійства жваво нагадує епізод з 12 стільців, коли Остап малював сеятеля, який розкидує облігації і в нього на руці аж 4 пальці. Ну чисто одеський гумор від грінпоца та павліна.
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24.08.2021 21:41 Ответить
Ублюдки
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24.08.2021 22:05 Ответить
нормально.
лучше чем тот кич с архаргелом.
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24.08.2021 23:26 Ответить
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України - Цензор.НЕТ 4000
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24.08.2021 23:30 Ответить
Як можна затвердити герб, на якому тупцюють на державному прапорі ? Іділти ? Ні, це- свідома провокація
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25.08.2021 01:49 Ответить
Який потворний герб. Нема чого доброго казати.
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25.08.2021 06:03 Ответить
Эти уроды делают всё, чтобы расколоть украинское общество и организовать третий майдан. Именно это нужно кремлёвскому паран*ику для ввода в Украину своих собак.
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25.08.2021 06:21 Ответить
почитайте коменти тут, і ви побачите, хто дійсно "розколює Україну".
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25.08.2021 08:51 Ответить
Цікаві більшість коментів. Таке враження, що Конституцію вони не поважають, є єдиними експертами по гербах...
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25.08.2021 08:50 Ответить
тут троли 9 из 10 комментирующих. И им не всегда раздают методички и они просто пишут всякие гадости, лишь бы пукнуть.
Такое..
Если по делу - в гербе лишняя корона и не хватает крымско-татарской тамги. как символа Крыма.
Идеально было бы разместить ее внизу щита, как бы на юге.
Лев слева - как символ Западной Украины (вот на нем и корона бы нормально смотрелась), козак - символ Запорожской Сечи (вчистую списан с Герба Гетманщины). То есть в принципе все остальное на своем месте.
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25.08.2021 09:38 Ответить
Якщо додавати "тамгу", то заразом й кіпу з пейсами, польську курку, смаглявку-молдаванку, бульбу, трембіту та донбаський порожняк.
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25.08.2021 10:35 Ответить
Да, состав порожняка и бубочке бы подошел
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25.08.2021 11:58 Ответить
У Льва- корона Королевства Русь (бывшего Галицко-Волынского княжества).

Сверху- корона киевских великих князей

Но вцелом, малым гербом, нынешний назвали лишь по воле комуняк. Нужно просто тризуб переименовать с "малого" герба просто в "герб".
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26.08.2021 10:55 Ответить
Убожество
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25.08.2021 11:08 Ответить
Об историческом гербе Киева:
https://was.media/uk/2019-02-11-navishho-kiievu-novij-gerb/
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26.08.2021 10:52 Ответить
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