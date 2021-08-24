Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України

Верховна Рада на позачерговій сесії прийняла за основу в першому читанні законопроєкт про Великий Державний Герб України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 257 народних депутатів.

Перед цим народний депутат "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що його фракція не братиме участі в голосуванні.

Після ухвалення в першому читанні законопроєкту спікер Дмитро Разумков закрив позачергову сесію ВРУ.

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