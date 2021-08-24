Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Нападавший задержан, - Нацполиция

Сегодня, 24 августа, в центре Киева лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео, на котором Порошенко с испачканным зеленкой лицом обращается к правоохранителям, моментально распространилось в социальных сетях.

Как отметил на своей странице в соцсети Фейсбук политтехнолог Тарас Березовец, это произошло в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной Сотни.

По его словам, человек, обливший Порошенко зеленкой, задержан.

Данную информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили также в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, личность нападавшего устанавливается.

Отмечается, что Порошенко находится в отделении полиции.

В пресс-службе "Европейской солидарности" по данному инциденту заявили: "Провокатор от Зеленского бросил зеленкой в ​​лидера оппозиции Петра Порошенко. Инцидент произошел во время чествования вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля Героев Небесной Сотни. Российские и провластные телеграмм каналы сообщили об этом сразу - буквально через минуту после того, как это произошло. Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала".

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