Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Нападавший задержан, - Нацполиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 24 августа, в центре Киева лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко облили зеленкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео, на котором Порошенко с испачканным зеленкой лицом обращается к правоохранителям, моментально распространилось в социальных сетях.
Как отметил на своей странице в соцсети Фейсбук политтехнолог Тарас Березовец, это произошло в момент возложения цветов возле памятного знака Героям Небесной Сотни.
По его словам, человек, обливший Порошенко зеленкой, задержан.
Данную информацию "Интерфакс-Украина" подтвердили также в департаменте коммуникаций Нацполиции Украины.
По информации правоохранителей, личность нападавшего устанавливается.
Отмечается, что Порошенко находится в отделении полиции.
В пресс-службе "Европейской солидарности" по данному инциденту заявили: "Провокатор от Зеленского бросил зеленкой в лидера оппозиции Петра Порошенко. Инцидент произошел во время чествования вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля Героев Небесной Сотни. Российские и провластные телеграмм каналы сообщили об этом сразу - буквально через минуту после того, как это произошло. Зафиксированное нами видео свидетельствует, что полиция повела провокатора на улицу Банковую и там спрятала".
Пожалуйста, подождите...
Партию Регионов выдумал Порошенко.
Круг истории замкнулся
Азаров: Порошенко обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності"
"У моєму кабінеті я йому вручив статутні документи на партію "Солідарність". Цю партію створили два донецькі хлопці: Саша Болдирєв і Юрій Болдирєв, - і вона ледве животіла. Я думав, що треба знайти якогось спонсора, який міг би, значить, вкласти певний ресурс у розкручування цієї політичної партії, щоб надалі вона влилася у створювану мною велику Партію регіонів. Туди увійшли Партія праці, Партія пенсіонерів, партія "За красиву Україну", ще якісь партії... І був розрахунок, щоб увійшла партія "Солідарність" Порошенка", - розповів експрем'єр.
За його словами, Порошенка йому відрекомендували як "принципового хлопця, який хоче брати участь у політиці, успішного бізнесмена".
«...К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов. В интересах России занимаюсь привлечением крупных иностранных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область» и «Богдан» (Нижегородская область), создаю и предоставляю рабочие места россиянам, своевременно и в полном объеме выплачиваю налоги...» © Порошенко (Лолита)
І на даний час в Україні ще немає лідера який би був гідний зайняти це місце.
Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.
Я расскажу про ... зеленку.
Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.
Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...
Полшестому преЗЕденту ЗЕ страшно, и он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?
Отож.
Prozapas
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Д.Чекалкін:
Коли люди починали скандувати "Порошенко", то той, хто був біля мікрофона і колонок, починав викрикувати патріотичні гасла, щоб заглушити вигуки «Порошенко»
Nataliya:
Мало того, що Порошенка не було запрошено на урочистості, і тільки вже вранці, після скандалу в соцмережах, принесли йому запрошення. Мало того, що ЗЕ оминув Пороха, коли називав всіх президентів України, так вони ще і облили його зеленкою !!! ПоКидьки !!!
Валерій Прозапас:
Нда... три роки кричати про "вирок" і "саджати будемо", а в результаті - кинути в Пороха здалека зеленкою і втекти в ОП до Подоляка під спідницю.
Це їхній максимум, і той - через сраку, як і все у ЗЕлених.
Iryna Geraschenko:
Здається, День Незалежності України неможливо спаскудити. Але Зеленський примудрився.
День, який мав стати Днем нашої Єдності, він зробив днем образ і принижень, кидаючи в парламент і суспільство теми розколу.
Бачить Бог, ми не хотіли сьогодні нікого критикувати . Але.
Тільки Зеленський міг примудритися на військовому параді, в одному ряду із загиблими Героями, нагороджувати шоу бізнес.
Тільки він в своїй дрібязковості не запросив на військовий парад і урочистий прийом депутатів першого скликання. Стільці зайняли слуги. А Коля Тіщенко навіть на пам'ятному фото біля ВР відтер своєю спиною Легенду України Мустафу Джемілєва.
Тільки Зеленський в своїй ненависті до П'ятого президента не запросив його на жодні урочистості, врешті, після скандалу в соцмережах Банкова передала запрошення на парад за годину до початку.
В своїй промові той, хто чотири рази відкосив від Армії, забув згадати свого попередника, хоч Хрещатиком рухалася техніка, випущена і поставлена в ЗСУ за часів Порошенка.
Тільки Зеленський міг додуматися скликати позачергове засідання в цей святковий і урочистий день і разом з олігархічними групами і слугами протягти в першому читанні закон про так званий великий герб. На шевронах нашої Армії - Тризуб, це наш герб, який в серцях воїнів. Але Зеленському все мало шоу і картинки.
Й апофеозом ницості Банкової став провокатор, який під час Маршу ветеранів і волонтерів кинув в п'ятого президента зеленку. За секунду після інциденту, про це написали ТГканали Банкової, радісно розмістивши фото і відео засланих казачків. А «поліція діалогу» повела злодійкуватого зеленого ідіота, який спаплюжив цей день, десь в сторону Банкової. За гонораром?
Військовий Парад ми дивилися на Хрещатику, серед людей. В мене погані новини для Банкової - під час виступу Зеленського Майдан мовчав.
І якщо хто думає, що приниженням опонентів ви заробите чергові аплодисменти, як робили це в часи 95 кварталу - це помилка. Огидно.
Когда ты много десятилетий ведёшь активную деятельность и в большой политике, и в большом бизнесе, будь готов к большому числу недоброжелателей. Согласно социологии, Порошенко не любят до 75% взрослого населения Украины. Гадать кто из этих десятков миллионов недоброжелателей решился на этот вопиющий акт вандализма или заказал таковой, дело не благодарное.
О новий влеш моб... облий пороха ...Понеслась... А може краще Дай пороху підсрачник???
Зебидло, як будете скиглити, коли судитимуть вашого застуженого?)))
Якщо, звичайно, не встигне здриснути до Ростова?)))))))
Тогда под любой такой новостью было бы не больше десятка комментариев. И ноль оскорблений.
Я считаю, что зеленка в глаза человеку, бывшему Президенту Украины, политику, в нормальном обществе должна вызывать осуждение у большинства.
А тут почитать так половина готова горло перегрызть другой, потому что зеленка правильно (или нет). Я уверен, что это тролли или дебилы. И это не демократия
Даже при демократии преследуют врагов и предателей.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
Ти? Ти, зажопний - не суспільство
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.