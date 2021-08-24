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Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція

Сьогодні, 24 серпня, в центрі Києва лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка облили зеленкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відео, на якому Порошенко із забрудненим зеленкою обличчям звертається до правоохоронців, моментально поширилося в соціальних мережах.

Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук політтехнолог Тарас Березовець, це сталося в момент покладання квітів біля пам'ятного знака Героям Небесної Сотні.

За його словами, людину, яка облила Порошенка зеленкою, затримано.

Цю інформацію "Інтерфакс-Україна" підтвердили також у департаменті комунікацій Нацполіції України.

За інформацією правоохоронців, особа нападника встановлюється.

Зазначається, що Порошенко перебуває у відділенні поліції.

У пресслужбі "Європейської Солідарності" щодо цього інциденту заявили: "Провокатор від Зеленського кинув зеленкою в лідера опозиції Петра Порошенка. Інцидент стався під час вшанування разом із сім'єю загиблого морпіха Ярослава Журавля Героїв Небесної Сотні. Російські і провладні телеграм-канали повідомили про це відразу - буквально через хвилину після того, як це сталося. Зафіксоване нами відео свідчить, що поліція повела провокатора на вулицю Банкову і там сховала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності

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Топ коментарі
+141
Какой же зеЛя ссыкливый и ничтожный чмырь..фуу просто
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24.08.2021 18:16
+132
мелочность зеленой банды не знает границ
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24.08.2021 18:16
+91
походу раша кинула сьогодні всі сили на дескридитацію нашого свята і створення негативної картинки
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24.08.2021 18:16
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И дать ему прикурить.
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25.08.2021 08:56 Відповісти
Вы хотели написать СОЕЙ?
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26.08.2021 19:04 Відповісти
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Зелёнку выдумала Партия Регионов.
Партию Регионов выдумал Порошенко.
Круг истории замкнулся
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25.08.2021 07:51 Відповісти
ты что, не веришь своему кумиру киле азирову?! Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3516
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25.08.2021 08:22 Відповісти
Чому не вірить? Можливо, в цьому питанні Азірову він вірить. )))
﻿Азаров: Порошенко обдурив мене - не здав документів, не ліквідував "Солідарності"

"У моєму кабінеті я йому вручив статутні документи на партію "Солідарність". Цю партію створили два донецькі хлопці: Саша Болдирєв і Юрій Болдирєв, - і вона ледве животіла. Я думав, що треба знайти якогось спонсора, який міг би, значить, вкласти певний ресурс у розкручування цієї політичної партії, щоб надалі вона влилася у створювану мною велику Партію регіонів. Туди увійшли Партія праці, Партія пенсіонерів, партія "За красиву Україну", ще якісь партії... І був розрахунок, щоб увійшла партія "Солідарність" Порошенка", - розповів експрем'єр.
За його словами, Порошенка йому відрекомендували як "принципового хлопця, який хоче брати участь у політиці, успішного бізнесмена".
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25.08.2021 12:23 Відповісти
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Я всем верю:

«...К антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей Партии регионов. В интересах России занимаюсь привлечением крупных иностранных инвестиций на заводы «Рошен» (Липецкая область» и «Богдан» (Нижегородская область), создаю и предоставляю рабочие места россиянам, своевременно и в полном объеме выплачиваю налоги...» © Порошенко (Лолита)
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25.08.2021 12:54 Відповісти
деркач чергові "плівки" підігнав? ФСБ може...
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25.08.2021 13:39 Відповісти
Это с вашего бобинника
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25.08.2021 14:05 Відповісти
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Дешёвый театр
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25.08.2021 08:28 Відповісти
У тебя дома? Так не будь таким доверчивым Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7285
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25.08.2021 08:55 Відповісти
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Да согласен . Повелся на сказки от пети в 14 году. Стыдно что за него голосовал .
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25.08.2021 11:47 Відповісти
Я не сторонник Порошенка і не хотів би бачити його знову в кріслі гетьмана,але ЗЕлупа це найгірше що можно було посадити в крісло президента воюючої країни))))
І на даний час в Україні ще немає лідера який би був гідний зайняти це місце.
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25.08.2021 08:42 Відповісти
А також,до тих пір доки будуть зеледебіли в країні то країна ще дуже довго з лайна не вилізе,а поки що ЗЕлупа на параді хваствся технікою яка була виготовлена під час каденції п'ятого президента і багато чим і по цей час воно здобутками попередника користується.Тому що при ЗЕлупі нічого гарного для країни не було зроблено.
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25.08.2021 08:49 Відповісти
Зеленка отмоется, а вот ссыкливый ЗЕленый выб...док - никогда

Я не буду рассказывать про парад. Я не буду даже рассказывать про Марш. Все это вы точно видели.
Я расскажу про ... зеленку.
Это приговор. Это финальная черта. Это последний писк. Это финиш этой зеленой плесени.
Ибо когда "антирейтинг" и "сбитый летчик" легко выводит на Хрещатик десятки тысяч своих сторонников... Когда он идет в толпу людей, не боясь и не переживая... Когда люди плачут от восторга... Когда все, что может сделать власть - нанять 4 человека, заплатив им по 100$ каждому (уже ж есть все-все данные)...
Полшестому преЗЕденту ЗЕ страшно, и он пускает под себя струйку. Как думаете - через три года, в августе 2024-го - полшестой сможет так безбоязненно выйти в центре Киева на улицу?
Отож.
Prozapas
____________
Д.Чекалкін:
Коли люди починали скандувати "Порошенко", то той, хто був біля мікрофона і колонок, починав викрикувати патріотичні гасла, щоб заглушити вигуки «Порошенко»

Nataliya:
Мало того, що Порошенка не було запрошено на урочистості, і тільки вже вранці, після скандалу в соцмережах, принесли йому запрошення. Мало того, що ЗЕ оминув Пороха, коли називав всіх президентів України, так вони ще і облили його зеленкою !!! ПоКидьки !!!

Валерій Прозапас:
Нда... три роки кричати про "вирок" і "саджати будемо", а в результаті - кинути в Пороха здалека зеленкою і втекти в ОП до Подоляка під спідницю.
Це їхній максимум, і той - через сраку, як і все у ЗЕлених.

Iryna Geraschenko:
Здається, День Незалежності України неможливо спаскудити. Але Зеленський примудрився.

День, який мав стати Днем нашої Єдності, він зробив днем образ і принижень, кидаючи в парламент і суспільство теми розколу.
Бачить Бог, ми не хотіли сьогодні нікого критикувати . Але.
Тільки Зеленський міг примудритися на військовому параді, в одному ряду із загиблими Героями, нагороджувати шоу бізнес.

Тільки він в своїй дрібязковості не запросив на військовий парад і урочистий прийом депутатів першого скликання. Стільці зайняли слуги. А Коля Тіщенко навіть на пам'ятному фото біля ВР відтер своєю спиною Легенду України Мустафу Джемілєва.

Тільки Зеленський в своїй ненависті до П'ятого президента не запросив його на жодні урочистості, врешті, після скандалу в соцмережах Банкова передала запрошення на парад за годину до початку.

В своїй промові той, хто чотири рази відкосив від Армії, забув згадати свого попередника, хоч Хрещатиком рухалася техніка, випущена і поставлена в ЗСУ за часів Порошенка.

Тільки Зеленський міг додуматися скликати позачергове засідання в цей святковий і урочистий день і разом з олігархічними групами і слугами протягти в першому читанні закон про так званий великий герб. На шевронах нашої Армії - Тризуб, це наш герб, який в серцях воїнів. Але Зеленському все мало шоу і картинки.

Й апофеозом ницості Банкової став провокатор, який під час Маршу ветеранів і волонтерів кинув в п'ятого президента зеленку. За секунду після інциденту, про це написали ТГканали Банкової, радісно розмістивши фото і відео засланих казачків. А «поліція діалогу» повела злодійкуватого зеленого ідіота, який спаплюжив цей день, десь в сторону Банкової. За гонораром?

Військовий Парад ми дивилися на Хрещатику, серед людей. В мене погані новини для Банкової - під час виступу Зеленського Майдан мовчав.
І якщо хто думає, що приниженням опонентів ви заробите чергові аплодисменти, як робили це в часи 95 кварталу - це помилка. Огидно.
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25.08.2021 09:10 Відповісти
Зеленка то отмоется, а вот дибилы так и останутся дибилами....
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25.08.2021 09:11 Відповісти
Теперь Пётр тоже Зеленый!
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4627
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25.08.2021 09:18 Відповісти
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7864
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25.08.2021 22:01 Відповісти
Что сдесь плохого раствор брилиантовой зелени обладает бактерицидным и заживляющим лекарством в период пандемии только на пользу...
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25.08.2021 09:20 Відповісти
облили ЗЕленкой - символично
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25.08.2021 09:41 Відповісти
4 жды уклонист только такими способами действует
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25.08.2021 09:42 Відповісти
Про яйцо почему ничего не написано? Перед зелёнкой яйцом ещё в Порошенко целились злоумышленники. С моста над алеей Небесной Сотни. Не попали.
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25.08.2021 10:11 Відповісти
Интересно, сколько Пэтя ему заплатил? Теперь отмажет и всё на ЗЕ спихнёт.....
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25.08.2021 10:34 Відповісти
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Так и задумано было....Петя ещё тот артист, Зеле до него далеко.
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25.08.2021 10:56 Відповісти
ох сколько подоляцких шавок прискакало. не зря жОПешные каналы в первые секунды стали фото и видео распространять. как там гонорары?
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25.08.2021 11:15 Відповісти
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Порошенко пиар-эстет, любитель красивой картинки. Чинно пройтись с ветеранами. Пофоткаться с радостными тётками. Взгрустнуть перед портретом погибшего героя. Это стиль Петра! Растерянный гетман, с зелёным лицом это однозначно не его формат.)) Версию с самозаказом сразу отметаем.
Когда ты много десятилетий ведёшь активную деятельность и в большой политике, и в большом бизнесе, будь готов к большому числу недоброжелателей. Согласно социологии, Порошенко не любят до 75% взрослого населения Украины. Гадать кто из этих десятков миллионов недоброжелателей решился на этот вопиющий акт вандализма или заказал таковой, дело не благодарное.
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25.08.2021 11:25 Відповісти
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На 100500% согласен... НО! "Хочу булаву" до такой степени овладело пациентом, что мой вариант тоже имеет право быть...
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25.08.2021 11:46 Відповісти
но зеЛенкой плескал 22-х летний ушлёпок. угадай с трёх раз - за политику, или за бабло с банковой?
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25.08.2021 11:55 Відповісти
Я не сторонник угадываний. Предпочитаю факты. Зелёнка на лице Порошенко-факт. Задержание человека её пролившего- факт. Всё остальное пока лишь слухи и домыслы.
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25.08.2021 12:25 Відповісти
Браво хлопче помазав вавку Петру Олексійовичу...Як раз голівка у Петра Олексійовича саме хвора...хай лічеться ...
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25.08.2021 12:42 Відповісти
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Мені подобоється ця гра... Народ а яєчко не пробували?? Може він впаде як енакіївске чмо...
О новий влеш моб... облий пороха ...Понеслась... А може краще Дай пороху підсрачник???
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25.08.2021 12:52 Відповісти
Кнури шмарклі вже радісно рохкають.
Зебидло, як будете скиглити, коли судитимуть вашого застуженого?)))
Якщо, звичайно, не встигне здриснути до Ростова?)))))))
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25.08.2021 13:26 Відповісти
Вот бы Цензору прогу, которая бы банила комменты рашн-ботов, которые "типа за Пороха", рашн-ботов которые "типа за Зелю" и рашн-ботов, которые "типа раздувают бардак".

Тогда под любой такой новостью было бы не больше десятка комментариев. И ноль оскорблений.
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25.08.2021 13:34 Відповісти
ну, да, тоді був би не не цензор, а срувесна *************.
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25.08.2021 13:44 Відповісти
я так не считаю.
Я считаю, что зеленка в глаза человеку, бывшему Президенту Украины, политику, в нормальном обществе должна вызывать осуждение у большинства.
А тут почитать так половина готова горло перегрызть другой, потому что зеленка правильно (или нет). Я уверен, что это тролли или дебилы. И это не демократия
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25.08.2021 13:55 Відповісти
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Ага, "демократія" це коли барижні ПЕСики безкарно когось поливають зеленкою, а коли їх, то то вже не "демократія".
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6866
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25.08.2021 14:30 Відповісти
а кто на фото?
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25.08.2021 15:37 Відповісти
А для "демократії" хіба це має якесь значення? Але між цьома двома подіями є певний звьязок, коли обливали Мальдівського Баригу, поруч з ним був ПЕСик, який щонайменше був співучасником ******* цього народного депутата. А при демократії за вчинки ПЕСиків відповідальність мають нести їх господарі.
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25.08.2021 16:34 Відповісти
конечно, имеет.
Даже при демократии преследуют врагов и предателей.
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26.08.2021 13:27 Відповісти
відповідді: на фото - нардеп-зажоп Волошин, який з трибуни заявив, що України як держави не існує. Облив зеленкою його адепт Ляшка, (того Ляшка, який з вилами); облив саме за таку заяву (хоча Волошина покарали і по лінії ВР: забрали право слова на 5 засідань). Зеленка попала і на нардепа Шевченка, колишнього слугу урода, якого виключили з СН через те, що за Луку протопив проти білоруських Майданів. Перепало і ветерану АТО Погребиському (через два місяці після події він став депутатом Київради від ЄС), який просто стояв поруч, і з нападником навіть не знайомий. Тепер їх обох судять. Суд йде ні шатко, ні валко.
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26.08.2021 16:25 Відповісти
А шо у нас вже чиїсь адепти собою підмінюють суд, правоохоронні органи і вирішуть про належність комусь чи ні прав, визначених Конституцією? А що стосується Погрбиського, то на існуючому повному відео (https://www.youtube.com/watch?v=ldUAGiCOKiU з 0:03 по 0:08), читко видно, як він затримує за плече Волошина і в той момент коли він повертає голову в його бік, від його подільника в обличчя отримує зеленкою. Тому не треба нести всю цю мачню, що хтось там стояв і був чогось свідком, як це зробили брехливий Барига і його прихвостні. Якби, ПЄСик Бариги Погребиський зараз сидів за груповий напад на народного депутата, можливо б і Барига не отримав зеленкою в свою пику.
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26.08.2021 18:16 Відповісти
І ось так, згідно ст.15 Конституції в Україні цензура заборонена, але, коментарі про справжні злочини Мальдівського Бариги труть безжалісно. Бо, клали барижні вертухаї-порохоботи на оту Конституцію, як доречі і сам Барига.
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26.08.2021 18:25 Відповісти
"Провокатор Зеленского". Какие же фуфлыжники эти ЕСовцы. Педро сам текст наверное писал. Сын вора есть вор. И клеймо ему навечно. А лучше срок
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25.08.2021 14:20 Відповісти
Знайшла героя нагорода. Нарешті прийняли Мальдівського Баригу в лави аватарів, яких він купами мобілізовував в 2014 році. Тепер Барига може з гордістю носити шеврон, з гаслом яке він мав би зрозуміти, ще в квітні 2019-го, коли народ України його прокатив його на виборах.
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4475
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25.08.2021 14:25 Відповісти
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8207
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25.08.2021 14:45 Відповісти
Не знаю кого він там обіймав чи що він там стискав, але це більше схоже на буккаке.
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25.08.2021 16:09 Відповісти
Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8486
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25.08.2021 14:46 Відповісти
не намажут. Максимум на что способен нарід - это кинуть какашку из-за угла и убежать в ОП прятаться, что бы НАРОД кизды не вломил Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2188
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25.08.2021 15:07 Відповісти
прикольне фото ... Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6016
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25.08.2021 22:03 Відповісти
а Пехе зеленка идет Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Нападника затримано, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7690
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26.08.2021 00:56 Відповісти
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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26.08.2021 16:25 Відповісти
Ст.296 Кримінального кодексу - *********** - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства... А де взагалі порушення громадського порядку, де неповага до суспільства, якщо більшість суспільства ще в 2019 дало під зад Баризі, а він все одно як тарган сунеться до корита з усіх шпарин. Та суспільство аплодує. Нарешті! І чому б слідчим не придивитися до такого собі барижного шниря Погребиського, який бігає там навколо і який минулого року разом з подільниками вчинив точно такий напад, обливши зеленкою народного депутата Волошина. То ж може їх переклинило і вони це зробили, як Балаганов, мєханічєскі.
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26.08.2021 19:30 Відповісти
дебіл, яке суспільство аплодує?
Ти? Ти, зажопний - не суспільство
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26.08.2021 19:52 Відповісти
Заява адвокатів Петра Порошенка щодо скарги до Печерського райсуду про бездіяльність поліції, що полягає у відмові реєстрації злочину про напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" 24.08.2021р. у Києві, скоєний через його політичну діяльність.
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Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
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26.08.2021 17:54 Відповісти
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