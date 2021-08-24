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Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" назначило нескольких исполняющих обязанности высших чиновников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, в понедельник, 23 августа, талибы назначили муллу Абдулкахара, известного как Хаджи Мухаммед Эдрис, и.о. главы центрального банка Афганистана, а Гемат Ахундзада стал и.о. министра образования.

Кроме того, движение назначило своих представителей на должность министра образования и губернатора столицы города Кабул.

Талибы пообещали вскоре сформировать "инклюзивное" правительство, в котором не будет места коррупции.

Читайте: Талибы против продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа, - Associated Press

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Топ комментарии
+9
Возьмите туда нашего Кловуна. Он вас научит как страной управлять.
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24.08.2021 20:08
+4
Арахамия и ещё несколько подобных?😁😁😁😁
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24.08.2021 20:10
+4
мулла - глава центробанка? это как епифания назначить главой нацбанка. весело у них там
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24.08.2021 20:11
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Возьмите туда нашего Кловуна. Он вас научит как страной управлять.
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24.08.2021 20:08 Ответить
Арахамия и ещё несколько подобных?😁😁😁😁
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24.08.2021 20:10 Ответить
Агрохимию сосен и Корниенка с Аналтабу.
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24.08.2021 20:17 Ответить
мулла - глава центробанка? это как епифания назначить главой нацбанка. весело у них там
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24.08.2021 20:11 Ответить
а клован - президент? это как что?
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24.08.2021 20:33 Ответить
надо его к талибам эмиром отправить
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24.08.2021 20:36 Ответить
+++ Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 1142но можно и шутом придворным, но те 100% юмор не оценят Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 7682
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24.08.2021 20:40 Ответить
мусульмане любят евреев. примут как родного
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24.08.2021 20:41 Ответить
не оскорбляйте пожалуйста всех евреев, т.к. этот мягко говоря бракованный...
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24.08.2021 20:49 Ответить
так я и не оскорблял. я сказал что мусульмане любят евреев
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24.08.2021 20:56 Ответить
Одне з двох-або цей мулла в людуші банкір, або банкір, який мріяв стати муллою. В обидвох випадках фінансам - звізда!
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24.08.2021 20:45 Ответить
Не совсем так. Мулла у них - это вещающий коран,знаток корана,самый уважаемый и справедливый, грамотный и образованный. Так что самое то для фин вопросов)
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24.08.2021 22:07 Ответить
Так, в понедельник, 23 августа, талибы назначили муллу Абдулкахара, известного как Хаджи Мухаммед Эдрис, и.о. главы центрального банка Афганистана Источник: https://censor.net/ru/n3284337\\\\\\\\\

Раньше деньги давала Обама, а теперь будет давать Аллах, который в сто раз богаче Обамы Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства - Цензор.НЕТ 4750
Хотя например Шредер - внезапно заделался проффесиональным газонефтевиком, то мулла банкиром тоже неплохим будет - главное шоб все подчиненные три раза вна день повертались жёппами в обратную от Мекки сторону - били наклоны и нахваливали Аллаха)
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24.08.2021 20:15 Ответить
А на велосипеді вебуде їздити?
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24.08.2021 20:27 Ответить
а у Корані є хоч слово про якихсь членів уряду? Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства - Цензор.НЕТ 2351
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24.08.2021 20:28 Ответить
в рецептах засолки чы консервации...
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24.08.2021 20:41 Ответить
Якщо буде емірат, кого і коли оголосять еміром?
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24.08.2021 20:31 Ответить
Блііін! Це справді важливо! Особливо у контексті світової політики і глобальної економіки. 😁 Як на мене, еміром можуть призначити навіть осла. Контекст не постраждає.
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24.08.2021 20:50 Ответить
того который толстый как его что б сьел там все))))))))))))))))))))и паранджу правда по размеру не найдешь придется штору рвать
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24.08.2021 20:48 Ответить
Пропоную Міхо
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24.08.2021 21:15 Ответить
Я думаю что РФ и Китай и все соседи сейчас им будут активно помогать строить государственность чтобы создав хоть какую то стабильность в Афганистане чтобы не был сильно проблемным.. вполне ожидаю что создание каких то китайско-афганских значимых экономических проектов.
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24.08.2021 20:47 Ответить
и.. министор кумыса песка и кебабаба доярка полка лукавый бармалей с бровями по кличке ибн фон изя шниперсон...кончил два года прапорщиков заочно в институте патрисы лумуммбы
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24.08.2021 20:48 Ответить
Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 2925
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24.08.2021 20:59 Ответить
У лідера, якщо бороду поголити, обличчя радянського замполіта з рязащини
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24.08.2021 21:18 Ответить
Александр Родионович Бородач (Абакум Гани Барадар). Родом из Рязани. Проповедует идею "панять и прастить..." Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 8369
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24.08.2021 22:09 Ответить
как ни садятся= квартет((((
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25.08.2021 01:23 Ответить
Ну, що г7 може сказати? Талібан з 30-ти тисячною армією озброєною ак-47 втер носа усім.
Тепер у талібів є зброя якою вони навчаться користуватися, чекайте біди…
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24.08.2021 21:11 Ответить
 
 