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Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" назначило нескольких исполняющих обязанности высших чиновников.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Так, в понедельник, 23 августа, талибы назначили муллу Абдулкахара, известного как Хаджи Мухаммед Эдрис, и.о. главы центрального банка Афганистана, а Гемат Ахундзада стал и.о. министра образования.
Кроме того, движение назначило своих представителей на должность министра образования и губернатора столицы города Кабул.
Талибы пообещали вскоре сформировать "инклюзивное" правительство, в котором не будет места коррупции.
Топ комментарии
+9 Вася Быколог
показать весь комментарий24.08.2021 20:08
+4 Олег Васильевич 44790e6c
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+4 Андрій Васильович
показать весь комментарий24.08.2021 20:11
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Раньше деньги давала Обама, а теперь будет давать Аллах, который в сто раз богаче Обамы
Хотя например Шредер - внезапно заделался проффесиональным газонефтевиком, то мулла банкиром тоже неплохим будет - главное шоб все подчиненные три раза вна день повертались жёппами в обратную от Мекки сторону - били наклоны и нахваливали Аллаха)
Тепер у талібів є зброя якою вони навчаться користуватися, чекайте біди…