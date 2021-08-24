Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" назначило нескольких исполняющих обязанности высших чиновников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Так, в понедельник, 23 августа, талибы назначили муллу Абдулкахара, известного как Хаджи Мухаммед Эдрис, и.о. главы центрального банка Афганистана, а Гемат Ахундзада стал и.о. министра образования.

Кроме того, движение назначило своих представителей на должность министра образования и губернатора столицы города Кабул.

Талибы пообещали вскоре сформировать "инклюзивное" правительство, в котором не будет места коррупции.

Читайте: Талибы против продления сроков эвакуации из Кабула после 31 августа, - Associated Press