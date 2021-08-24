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Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, призначив декількох виконуючих обов'язки вищих чиновників.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Так, у понеділок, 23 серпня, таліби призначили муллу Абдулкахара, відомого як Хаджі Мухаммед Едріс, в.о. голави центрального банку Афганістану, а Гемат Ахундзада став в.о. міністра освіти.
Крім того, рух призначив своїх представників на посаду міністра освіти і губернатора столиці міста Кабул.
Таліби пообіцяли незабаром сформувати "інклюзивний" уряд, в якому не буде місця корупції.
Топ коментарі
+9 Вася Быколог
показати весь коментар24.08.2021 20:08
+4 Олег Васильевич 44790e6c
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+4 Андрій Васильович
показати весь коментар24.08.2021 20:11
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Раньше деньги давала Обама, а теперь будет давать Аллах, который в сто раз богаче Обамы
Хотя например Шредер - внезапно заделался проффесиональным газонефтевиком, то мулла банкиром тоже неплохим будет - главное шоб все подчиненные три раза вна день повертались жёппами в обратную от Мекки сторону - били наклоны и нахваливали Аллаха)
Тепер у талібів є зброя якою вони навчаться користуватися, чекайте біди…