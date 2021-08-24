УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
36828 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
4579 29
Афганістан (395) Талібан (130)

Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, призначив декількох виконуючих обов'язки вищих чиновників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Так, у понеділок, 23 серпня, таліби призначили муллу Абдулкахара, відомого як Хаджі Мухаммед Едріс, в.о. голави центрального банку Афганістану, а Гемат Ахундзада став в.о. міністра освіти.

Крім того, рух призначив своїх представників на посаду міністра освіти і губернатора столиці міста Кабул.

Таліби пообіцяли незабаром сформувати "інклюзивний" уряд, в якому не буде місця корупції.

Читайте також: Таліби проти продовження термінів евакуації з Кабула після 31 серпня, - Associated Press

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
Возьмите туда нашего Кловуна. Он вас научит как страной управлять.
показати весь коментар
24.08.2021 20:08
+4
Арахамия и ещё несколько подобных?😁😁😁😁
показати весь коментар
24.08.2021 20:10
+4
мулла - глава центробанка? это как епифания назначить главой нацбанка. весело у них там
показати весь коментар
24.08.2021 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Возьмите туда нашего Кловуна. Он вас научит как страной управлять.
показати весь коментар
24.08.2021 20:08 Відповісти
Арахамия и ещё несколько подобных?😁😁😁😁
показати весь коментар
24.08.2021 20:10 Відповісти
Агрохимию сосен и Корниенка с Аналтабу.
показати весь коментар
24.08.2021 20:17 Відповісти
мулла - глава центробанка? это как епифания назначить главой нацбанка. весело у них там
показати весь коментар
24.08.2021 20:11 Відповісти
а клован - президент? это как что?
показати весь коментар
24.08.2021 20:33 Відповісти
надо его к талибам эмиром отправить
показати весь коментар
24.08.2021 20:36 Відповісти
+++ Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 1142но можно и шутом придворным, но те 100% юмор не оценят Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 7682
показати весь коментар
24.08.2021 20:40 Відповісти
мусульмане любят евреев. примут как родного
показати весь коментар
24.08.2021 20:41 Відповісти
не оскорбляйте пожалуйста всех евреев, т.к. этот мягко говоря бракованный...
показати весь коментар
24.08.2021 20:49 Відповісти
так я и не оскорблял. я сказал что мусульмане любят евреев
показати весь коментар
24.08.2021 20:56 Відповісти
Одне з двох-або цей мулла в людуші банкір, або банкір, який мріяв стати муллою. В обидвох випадках фінансам - звізда!
показати весь коментар
24.08.2021 20:45 Відповісти
Не совсем так. Мулла у них - это вещающий коран,знаток корана,самый уважаемый и справедливый, грамотный и образованный. Так что самое то для фин вопросов)
показати весь коментар
24.08.2021 22:07 Відповісти
Так, в понедельник, 23 августа, талибы назначили муллу Абдулкахара, известного как Хаджи Мухаммед Эдрис, и.о. главы центрального банка Афганистана Источник: https://censor.net/ru/n3284337\\\\\\\\\

Раньше деньги давала Обама, а теперь будет давать Аллах, который в сто раз богаче Обамы Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства - Цензор.НЕТ 4750
Хотя например Шредер - внезапно заделался проффесиональным газонефтевиком, то мулла банкиром тоже неплохим будет - главное шоб все подчиненные три раза вна день повертались жёппами в обратную от Мекки сторону - били наклоны и нахваливали Аллаха)
показати весь коментар
24.08.2021 20:15 Відповісти
А на велосипеді вебуде їздити?
показати весь коментар
24.08.2021 20:27 Відповісти
а у Корані є хоч слово про якихсь членів уряду? Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства - Цензор.НЕТ 2351
показати весь коментар
24.08.2021 20:28 Відповісти
в рецептах засолки чы консервации...
показати весь коментар
24.08.2021 20:41 Відповісти
Якщо буде емірат, кого і коли оголосять еміром?
показати весь коментар
24.08.2021 20:31 Відповісти
Блііін! Це справді важливо! Особливо у контексті світової політики і глобальної економіки. 😁 Як на мене, еміром можуть призначити навіть осла. Контекст не постраждає.
показати весь коментар
24.08.2021 20:50 Відповісти
того который толстый как его что б сьел там все))))))))))))))))))))и паранджу правда по размеру не найдешь придется штору рвать
показати весь коментар
24.08.2021 20:48 Відповісти
Пропоную Міхо
показати весь коментар
24.08.2021 21:15 Відповісти
Я думаю что РФ и Китай и все соседи сейчас им будут активно помогать строить государственность чтобы создав хоть какую то стабильность в Афганистане чтобы не был сильно проблемным.. вполне ожидаю что создание каких то китайско-афганских значимых экономических проектов.
показати весь коментар
24.08.2021 20:47 Відповісти
и.. министор кумыса песка и кебабаба доярка полка лукавый бармалей с бровями по кличке ибн фон изя шниперсон...кончил два года прапорщиков заочно в институте патрисы лумуммбы
показати весь коментар
24.08.2021 20:48 Відповісти
Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 2925
показати весь коментар
24.08.2021 20:59 Відповісти
У лідера, якщо бороду поголити, обличчя радянського замполіта з рязащини
показати весь коментар
24.08.2021 21:18 Відповісти
Александр Родионович Бородач (Абакум Гани Барадар). Родом из Рязани. Проповедует идею "панять и прастить..." Таліби призначають в Афганістані нових членів уряду - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
24.08.2021 22:09 Відповісти
как ни садятся= квартет((((
показати весь коментар
25.08.2021 01:23 Відповісти
Ну, що г7 може сказати? Талібан з 30-ти тисячною армією озброєною ак-47 втер носа усім.
Тепер у талібів є зброя якою вони навчаться користуватися, чекайте біди…
показати весь коментар
24.08.2021 21:11 Відповісти
 
 