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Страны G7 пока не собираются признавать талибов законными властями Афганистана, - Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан" законными властями Афганистана.
Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы занимаем единую позицию по вопросу их признания. Сейчас вопрос о признании не стоит на повестке дня", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуального саммита лидеров G7.
Фон дер Ляйен отметила, что целью переговоров G7 была "координация и выработка единой позиции".
"Эти задачи были решены", - сказала она.
Топ комментарии
+5 Алексей Рябов 1b2bb5d9
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+5 Палєо Мустьє
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+3 Andy Jumeirach
показать весь комментарий24.08.2021 20:48
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тот того - попорет
а мы понаблюдаем...
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР
Не выдавайте желаемое за действительное. А действительность такова, что в ближайшие годы позиции Китая и казламордии будут сближаться. И уже сейчас Китай имеет в Сибири свои территории влияния без всякой конфронтации с кацапами.
К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..
Я не роблю оцінок, але на мою думку це, власне, є різницею між західною і східною цивілізаціями. Хоча сам талібан до цивілізації, з нашої точки зору, віднести важко.
Їх взагалі не можливо визнати законною владою. Бо вони захопили території і виборів не проводили.
Але про вашу хворобу було важко зрозуміти з однієї кацапомовної світлини.
Але іншим ви закидаєте. Хоч би які вони були.
Я не чув.
А кацапи свою пропаганду пихають. Ницу, як на мене, зважаючи на те, що вони вже в Афган самі не полізуть.
В Афганистане давно практикуется так называемая бача-бази, в буквальном переводе - "забавы с мальчиками". Это у них такого рода своя скрепа. ))
Хоча одне іншому не заважає. ))
спочатку визнають Китай, Пакистан, Мьянма, кремлядь
можливо визнають васали кремля - Білорусь та Вірменія під тиском
потім всі решта почнуть потроху визнавати
А головне - основна на найближчий час ціль талібів - Індія, обовязково почуємо про тиск на ІНдію
поэтому она и должна выиграть
многоходовочкам фуйла -
пришёл пушной зверёк в тюрбане