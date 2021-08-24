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Новости За рубежом
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G7 (302) Афганистан (430) Талибан (138) Урсула фон дер Ляйен (136)

Страны G7 пока не собираются признавать талибов законными властями Афганистана, - Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Страны G7 пока не собираются признавать талибов законными властями Афганистана, - Ляйен

Все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан" законными властями Афганистана.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы занимаем единую позицию по вопросу их признания. Сейчас вопрос о признании не стоит на повестке дня", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуального саммита лидеров G7.

Фон дер Ляйен отметила, что целью переговоров G7 была "координация и выработка единой позиции".

"Эти задачи были решены", - сказала она.

Читайте: Талибы назначают в Афганистане новых членов правительства

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Топ комментарии
+5
Если честно, я никогда этого не понимал, почему ЕС и США имея рычаги в виде семей, родственников всяких режимов никак не давили на эти режимы либо попросту не отправляли все эти семьи назад. Это касается и Укран. Насколько помню некоторые дети из так называемого руководства луганды учились в украинских ВУЗах.
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24.08.2021 20:54
+5
навіяло...
Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4692
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24.08.2021 20:56
+3
т.е. кто кого поборет
тот того - попорет
а мы понаблюдаем...
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24.08.2021 20:48
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т.е. кто кого поборет
тот того - попорет
а мы понаблюдаем...
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24.08.2021 20:48 Ответить
Не лізти ж їм знову на 20 років у дику країну, що надавали їм по пиці.
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24.08.2021 20:55 Ответить
Недавно Эрдоган пропорол эту Урсулу
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24.08.2021 20:56 Ответить
Ясное дело незаконным. Закрыть афган после окончания эвакуации и голодные талибы войдут в подбрюшье рабсеи через Узбекистан и Туркменистан аж бегом. У тупина больше нет бабла на их содержание.
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24.08.2021 21:11 Ответить
Мечты, мечты. Как Вы думаете что делают сейчас в Афгане посольства кацапов и Китая? У ***** может и нет бабла (хотя еще вопрос - пенсионный фонд рашки еще не полностью раздерибанили), но это бабло в достаточном количестве есть у Китая. И сейчас они там с кацапами разыгрывают свою политическую карту. И пусть Вас не успокаивает, что кацапы объявили талибан террористами и они запрещены в казламордии. Кацапы циничны, бесчестны и наглы. Переобуваться налету их политический конек был всегда. Попомните, не пройдет и года как кацап и талиб станут братья навек. Так что ни в чье побрюшье ближайшие года три талибан не войдет точно. Да и потом вряд ли. Кстати и Китай всегда играл свою политическую игру на мировой арене. Посему он будет теперь в этом регионе основной страной влияния. Ну а казламордия у него на подхвате как шестерка у боса для грязной работы.
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24.08.2021 22:36 Ответить
В том-то и дело что Китай не делает как рашка основную ставку на бряцание вундервафлями при нищем бюджете. Пустыни Афгана Китаю пока что не нужны. Есть Сибирь со всеми вкусняшками. И Китай по-восточному разыгрывает свою геополитическую карту, которую тупин в упор не видит. Если Китай дойдет до Урала, то никто кроме обложенного всем миром санкций тупина и ни слова не скажет. А за счет этого возможно ослабление экономического противостояния Китая и США.
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24.08.2021 22:44 Ответить
Вот и мне любопытно что так не нужно Китаю в пустыне Афганистана, что они там свое посольство оставили и делают подобные заявления.
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР

Не выдавайте желаемое за действительное. А действительность такова, что в ближайшие годы позиции Китая и казламордии будут сближаться. И уже сейчас Китай имеет в Сибири свои территории влияния без всякой конфронтации с кацапами.
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24.08.2021 23:05 Ответить
SCORPION 2.0

К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..

Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4205
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24.08.2021 20:49 Ответить
Если честно, я никогда этого не понимал, почему ЕС и США имея рычаги в виде семей, родственников всяких режимов никак не давили на эти режимы либо попросту не отправляли все эти семьи назад. Это касается и Укран. Насколько помню некоторые дети из так называемого руководства луганды учились в украинских ВУЗах.
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24.08.2021 20:54 Ответить
Певно, ви ще не досягли рівня очільників ЄС чи США.
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24.08.2021 20:56 Ответить
Я и не стремлюсь достигнуть их уровня, но эта вся толерантность до добра не доведет.
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24.08.2021 21:02 Ответить
Тому не розумієте, що не намагаєтесь.
Я не роблю оцінок, але на мою думку це, власне, є різницею між західною і східною цивілізаціями. Хоча сам талібан до цивілізації, з нашої точки зору, віднести важко.
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24.08.2021 21:10 Ответить
Негласное правило - не трогать родственников политиков проживающих в твоей стране... Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 9597
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24.08.2021 20:56 Ответить
Зачем трогать? домой отправил и дело с концом.
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24.08.2021 21:01 Ответить
Дивне формулювання.
Їх взагалі не можливо визнати законною владою. Бо вони захопили території і виборів не проводили.
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24.08.2021 20:49 Ответить
У світі існують держави, де виборів не буває. І поза тим, повноваження визнаються за фактом того, що влада є.
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24.08.2021 20:54 Ответить
визнають терористів владою ?
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24.08.2021 21:20 Ответить
Не лише терористи уникають виборів. Північний альянс, якщо переможе, буде діяти без виборів. Принаймні, якийсь час. Але із ним будуть співпрацювати.
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24.08.2021 21:25 Ответить
у московії нема виборів вже багато років і що?
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24.08.2021 21:29 Ответить
С террористом путлером в десна целуются и этих убийц признают со временем ! Мир перевернулся … КОШМАР
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24.08.2021 22:31 Ответить
пока...в этом суть.
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24.08.2021 20:50 Ответить
навіяло...
Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4692
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24.08.2021 20:56 Ответить
Ви там, теж, до речі, - в першому ряду.
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24.08.2021 21:12 Ответить
фемініст? Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 5958
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24.08.2021 21:14 Ответить
А ви з ЛГБТ?
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24.08.2021 21:21 Ответить
судячи з тексту лгбт сидять позаду
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24.08.2021 21:23 Ответить
Та я вас усіх плутаю, не судіть суворо.
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24.08.2021 21:27 Ответить
Альцгеймер, можна зрозуміти.
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24.08.2021 21:30 Ответить
Тоді я вам щиро співчуваю.
Але про вашу хворобу було важко зрозуміти з однієї кацапомовної світлини.
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24.08.2021 21:34 Ответить
мабуть не я феміністок з гєйцями плутаю...а кацапомовна картинка то таке, їх, на жаль, значно більше ніж україномовних. але здається не у мові справа.
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24.08.2021 21:38 Ответить
Дійсно. Справа в тому, що вас там нема.
Але іншим ви закидаєте. Хоч би які вони були.
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24.08.2021 21:41 Ответить
взагалі то це свого роду алегорія про диванних "борців за..."
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24.08.2021 21:43 Ответить
То хіба вони на щось таке підписувались?
Я не чув.
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24.08.2021 21:48 Ответить
звісно ні, бо "боротися" значно зручніше у Лондоні чи Берліні, аніж у Кабулі чи Могадішо.
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24.08.2021 21:50 Ответить
Ті, хто б мав боротися в Кабулі, намагаються втекти. А ті, хто в Лондоні - можуть не робити нічого. А хтось, може, щось і зробить. Може, врятує когось. Не бачу тут біди.
А кацапи свою пропаганду пихають. Ницу, як на мене, зважаючи на те, що вони вже в Афган самі не полізуть.
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24.08.2021 22:01 Ответить
Біда у тому, що подібні активісти відсутні там, де у них дійсно є потреба. От і усе.
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24.08.2021 22:05 Ответить
Як ви собі уявляєте: ЛГБТ з автоматами, а феміністки - керують танками?
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24.08.2021 22:14 Ответить
ніяк не уявляю. то хай хоч волають удома про утиски там. але і на це не кожен з них наважиться.
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24.08.2021 22:28 Ответить
в третьем ряду у окна симпотная...
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24.08.2021 21:15 Ответить
Тех терпимости к геям учить не надо, они ещё сами научить могут. Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 8
В Афганистане давно практикуется так называемая бача-бази, в буквальном переводе - "забавы с мальчиками". Это у них такого рода своя скрепа. ))
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25.08.2021 00:17 Ответить
та хай хоч з вівцями паруються, їх не переробиш.
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25.08.2021 00:38 Ответить
Ось тут Ви маєте рацію.
Хоча одне іншому не заважає. ))
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25.08.2021 10:47 Ответить
Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 6104
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24.08.2021 21:01 Ответить
помовчала б уже,поки не вивезуть іноземців з аеропорту...
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24.08.2021 21:13 Ответить
Визнають
спочатку визнають Китай, Пакистан, Мьянма, кремлядь
можливо визнають васали кремля - Білорусь та Вірменія під тиском
потім всі решта почнуть потроху визнавати
А головне - основна на найближчий час ціль талібів - Індія, обовязково почуємо про тиск на ІНдію
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24.08.2021 21:27 Ответить
в Афгане карты сдала Америка
поэтому она и должна выиграть
многоходовочкам фуйла -
пришёл пушной зверёк в тюрбане
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24.08.2021 21:29 Ответить
"пока не собираются" - позорище
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24.08.2021 21:51 Ответить
Пока не собираются. Как всегда очень гибкие.
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24.08.2021 22:04 Ответить
Вода из Родника освятится сама по себе,и совершенно без участия какой то власти,какого то президента или премьер-министра...,а тем более какой то партии или движения,типа талибараны или ХАМАСбараны....
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24.08.2021 22:30 Ответить
"Один "Мудрий" нарід на планете Земля сумел избрать своим начальником дважды не сидевшего и трижды не привлекавшегося к Суду чувака из так назваемого региона Украины...,но он не талибанец обосранец... Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 5860
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24.08.2021 22:39 Ответить
Другой "мудрий нарід" типа рюсские,95 % которых поддержали акт террора против Украины 1 марта 2014 года,так что перевод стрелок на фюрера КГБшного не пройдет...тараканы и Саранча.... *********-Скарабеева и прочие прочие...
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24.08.2021 22:49 Ответить
 
 