Страны G7 пока не собираются признавать талибов законными властями Афганистана, - Ляйен

Все страны G7 сейчас согласны, что рано поднимать вопрос о признании движения "Талибан" законными властями Афганистана.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы занимаем единую позицию по вопросу их признания. Сейчас вопрос о признании не стоит на повестке дня", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуального саммита лидеров G7.

Фон дер Ляйен отметила, что целью переговоров G7 была "координация и выработка единой позиции".

"Эти задачи были решены", - сказала она.

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