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Новини За кордоном
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G-7 (286) Афганістан (395) Талібан (130) фон дер Ляєн Урсула (155)

Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн

Всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан" законною владою Афганістану.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми займаємо єдину позицію щодо питання їх визнання. Зараз питання про визнання не стоїть на порядку денному", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі за підсумками віртуального саміту лідерів G7.

Фон дер Ляєн зазначила, що метою переговорів G7 була "координація та вироблення єдиної позиції".

"Ці завдання були вирішені", - сказала вона.

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Топ коментарі
+5
Если честно, я никогда этого не понимал, почему ЕС и США имея рычаги в виде семей, родственников всяких режимов никак не давили на эти режимы либо попросту не отправляли все эти семьи назад. Это касается и Укран. Насколько помню некоторые дети из так называемого руководства луганды учились в украинских ВУЗах.
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24.08.2021 20:54
+5
навіяло...
Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4692
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24.08.2021 20:56
+3
т.е. кто кого поборет
тот того - попорет
а мы понаблюдаем...
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24.08.2021 20:48
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т.е. кто кого поборет
тот того - попорет
а мы понаблюдаем...
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24.08.2021 20:48 Відповісти
Не лізти ж їм знову на 20 років у дику країну, що надавали їм по пиці.
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24.08.2021 20:55 Відповісти
Недавно Эрдоган пропорол эту Урсулу
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24.08.2021 20:56 Відповісти
Ясное дело незаконным. Закрыть афган после окончания эвакуации и голодные талибы войдут в подбрюшье рабсеи через Узбекистан и Туркменистан аж бегом. У тупина больше нет бабла на их содержание.
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24.08.2021 21:11 Відповісти
Мечты, мечты. Как Вы думаете что делают сейчас в Афгане посольства кацапов и Китая? У ***** может и нет бабла (хотя еще вопрос - пенсионный фонд рашки еще не полностью раздерибанили), но это бабло в достаточном количестве есть у Китая. И сейчас они там с кацапами разыгрывают свою политическую карту. И пусть Вас не успокаивает, что кацапы объявили талибан террористами и они запрещены в казламордии. Кацапы циничны, бесчестны и наглы. Переобуваться налету их политический конек был всегда. Попомните, не пройдет и года как кацап и талиб станут братья навек. Так что ни в чье побрюшье ближайшие года три талибан не войдет точно. Да и потом вряд ли. Кстати и Китай всегда играл свою политическую игру на мировой арене. Посему он будет теперь в этом регионе основной страной влияния. Ну а казламордия у него на подхвате как шестерка у боса для грязной работы.
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24.08.2021 22:36 Відповісти
В том-то и дело что Китай не делает как рашка основную ставку на бряцание вундервафлями при нищем бюджете. Пустыни Афгана Китаю пока что не нужны. Есть Сибирь со всеми вкусняшками. И Китай по-восточному разыгрывает свою геополитическую карту, которую тупин в упор не видит. Если Китай дойдет до Урала, то никто кроме обложенного всем миром санкций тупина и ни слова не скажет. А за счет этого возможно ослабление экономического противостояния Китая и США.
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24.08.2021 22:44 Відповісти
Вот и мне любопытно что так не нужно Китаю в пустыне Афганистана, что они там свое посольство оставили и делают подобные заявления.
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР

Не выдавайте желаемое за действительное. А действительность такова, что в ближайшие годы позиции Китая и казламордии будут сближаться. И уже сейчас Китай имеет в Сибири свои территории влияния без всякой конфронтации с кацапами.
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24.08.2021 23:05 Відповісти
SCORPION 2.0

К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..

Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4205
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24.08.2021 20:49 Відповісти
Если честно, я никогда этого не понимал, почему ЕС и США имея рычаги в виде семей, родственников всяких режимов никак не давили на эти режимы либо попросту не отправляли все эти семьи назад. Это касается и Укран. Насколько помню некоторые дети из так называемого руководства луганды учились в украинских ВУЗах.
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24.08.2021 20:54 Відповісти
Певно, ви ще не досягли рівня очільників ЄС чи США.
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24.08.2021 20:56 Відповісти
Я и не стремлюсь достигнуть их уровня, но эта вся толерантность до добра не доведет.
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24.08.2021 21:02 Відповісти
Тому не розумієте, що не намагаєтесь.
Я не роблю оцінок, але на мою думку це, власне, є різницею між західною і східною цивілізаціями. Хоча сам талібан до цивілізації, з нашої точки зору, віднести важко.
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24.08.2021 21:10 Відповісти
Негласное правило - не трогать родственников политиков проживающих в твоей стране... Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 9597
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24.08.2021 20:56 Відповісти
Зачем трогать? домой отправил и дело с концом.
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24.08.2021 21:01 Відповісти
Дивне формулювання.
Їх взагалі не можливо визнати законною владою. Бо вони захопили території і виборів не проводили.
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24.08.2021 20:49 Відповісти
У світі існують держави, де виборів не буває. І поза тим, повноваження визнаються за фактом того, що влада є.
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24.08.2021 20:54 Відповісти
визнають терористів владою ?
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24.08.2021 21:20 Відповісти
Не лише терористи уникають виборів. Північний альянс, якщо переможе, буде діяти без виборів. Принаймні, якийсь час. Але із ним будуть співпрацювати.
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24.08.2021 21:25 Відповісти
у московії нема виборів вже багато років і що?
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24.08.2021 21:29 Відповісти
С террористом путлером в десна целуются и этих убийц признают со временем ! Мир перевернулся … КОШМАР
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24.08.2021 22:31 Відповісти
пока...в этом суть.
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24.08.2021 20:50 Відповісти
навіяло...
Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 4692
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24.08.2021 20:56 Відповісти
Ви там, теж, до речі, - в першому ряду.
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24.08.2021 21:12 Відповісти
фемініст? Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 5958
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24.08.2021 21:14 Відповісти
А ви з ЛГБТ?
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24.08.2021 21:21 Відповісти
судячи з тексту лгбт сидять позаду
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24.08.2021 21:23 Відповісти
Та я вас усіх плутаю, не судіть суворо.
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24.08.2021 21:27 Відповісти
Альцгеймер, можна зрозуміти.
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24.08.2021 21:30 Відповісти
Тоді я вам щиро співчуваю.
Але про вашу хворобу було важко зрозуміти з однієї кацапомовної світлини.
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24.08.2021 21:34 Відповісти
мабуть не я феміністок з гєйцями плутаю...а кацапомовна картинка то таке, їх, на жаль, значно більше ніж україномовних. але здається не у мові справа.
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24.08.2021 21:38 Відповісти
Дійсно. Справа в тому, що вас там нема.
Але іншим ви закидаєте. Хоч би які вони були.
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24.08.2021 21:41 Відповісти
взагалі то це свого роду алегорія про диванних "борців за..."
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24.08.2021 21:43 Відповісти
То хіба вони на щось таке підписувались?
Я не чув.
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24.08.2021 21:48 Відповісти
звісно ні, бо "боротися" значно зручніше у Лондоні чи Берліні, аніж у Кабулі чи Могадішо.
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24.08.2021 21:50 Відповісти
Ті, хто б мав боротися в Кабулі, намагаються втекти. А ті, хто в Лондоні - можуть не робити нічого. А хтось, може, щось і зробить. Може, врятує когось. Не бачу тут біди.
А кацапи свою пропаганду пихають. Ницу, як на мене, зважаючи на те, що вони вже в Афган самі не полізуть.
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24.08.2021 22:01 Відповісти
Біда у тому, що подібні активісти відсутні там, де у них дійсно є потреба. От і усе.
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24.08.2021 22:05 Відповісти
Як ви собі уявляєте: ЛГБТ з автоматами, а феміністки - керують танками?
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24.08.2021 22:14 Відповісти
ніяк не уявляю. то хай хоч волають удома про утиски там. але і на це не кожен з них наважиться.
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24.08.2021 22:28 Відповісти
в третьем ряду у окна симпотная...
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24.08.2021 21:15 Відповісти
Тех терпимости к геям учить не надо, они ещё сами научить могут. Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 8
В Афганистане давно практикуется так называемая бача-бази, в буквальном переводе - "забавы с мальчиками". Это у них такого рода своя скрепа. ))
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25.08.2021 00:17 Відповісти
та хай хоч з вівцями паруються, їх не переробиш.
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25.08.2021 00:38 Відповісти
Ось тут Ви маєте рацію.
Хоча одне іншому не заважає. ))
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25.08.2021 10:47 Відповісти
Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 6104
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24.08.2021 21:01 Відповісти
помовчала б уже,поки не вивезуть іноземців з аеропорту...
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24.08.2021 21:13 Відповісти
Визнають
спочатку визнають Китай, Пакистан, Мьянма, кремлядь
можливо визнають васали кремля - Білорусь та Вірменія під тиском
потім всі решта почнуть потроху визнавати
А головне - основна на найближчий час ціль талібів - Індія, обовязково почуємо про тиск на ІНдію
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24.08.2021 21:27 Відповісти
в Афгане карты сдала Америка
поэтому она и должна выиграть
многоходовочкам фуйла -
пришёл пушной зверёк в тюрбане
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24.08.2021 21:29 Відповісти
"пока не собираются" - позорище
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24.08.2021 21:51 Відповісти
Пока не собираются. Как всегда очень гибкие.
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24.08.2021 22:04 Відповісти
Вода из Родника освятится сама по себе,и совершенно без участия какой то власти,какого то президента или премьер-министра...,а тем более какой то партии или движения,типа талибараны или ХАМАСбараны....
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24.08.2021 22:30 Відповісти
"Один "Мудрий" нарід на планете Земля сумел избрать своим начальником дважды не сидевшего и трижды не привлекавшегося к Суду чувака из так назваемого региона Украины...,но он не талибанец обосранец... Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн - Цензор.НЕТ 5860
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24.08.2021 22:39 Відповісти
Другой "мудрий нарід" типа рюсские,95 % которых поддержали акт террора против Украины 1 марта 2014 года,так что перевод стрелок на фюрера КГБшного не пройдет...тараканы и Саранча.... *********-Скарабеева и прочие прочие...
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24.08.2021 22:49 Відповісти
 
 