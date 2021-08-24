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Країни G7 поки не збираються визнавати талібів законною владою Афганістану, - Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всі країни G7 зараз згодні, що рано порушувати питання про визнання руху "Талібан" законною владою Афганістану.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми займаємо єдину позицію щодо питання їх визнання. Зараз питання про визнання не стоїть на порядку денному", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі за підсумками віртуального саміту лідерів G7.
Фон дер Ляєн зазначила, що метою переговорів G7 була "координація та вироблення єдиної позиції".
"Ці завдання були вирішені", - сказала вона.
Топ коментарі
+5 Алексей Рябов 1b2bb5d9
показати весь коментар24.08.2021 20:54
+5 Палєо Мустьє
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+3 Andy Jumeirach
показати весь коментар24.08.2021 20:48
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тот того - попорет
а мы понаблюдаем...
Китай и РФ должны укреплять стратегическое сотрудничество для защиты своих интересов в Афганистане, - глава МИД КНР
Не выдавайте желаемое за действительное. А действительность такова, что в ближайшие годы позиции Китая и казламордии будут сближаться. И уже сейчас Китай имеет в Сибири свои территории влияния без всякой конфронтации с кацапами.
К слову: дочь одного из представителей Талибана живёт в Швейцарии.
Несчастная девушка.. Там же и камнями зах@ярить могут..
Я не роблю оцінок, але на мою думку це, власне, є різницею між західною і східною цивілізаціями. Хоча сам талібан до цивілізації, з нашої точки зору, віднести важко.
Їх взагалі не можливо визнати законною владою. Бо вони захопили території і виборів не проводили.
Але про вашу хворобу було важко зрозуміти з однієї кацапомовної світлини.
Але іншим ви закидаєте. Хоч би які вони були.
Я не чув.
А кацапи свою пропаганду пихають. Ницу, як на мене, зважаючи на те, що вони вже в Афган самі не полізуть.
В Афганистане давно практикуется так называемая бача-бази, в буквальном переводе - "забавы с мальчиками". Это у них такого рода своя скрепа. ))
Хоча одне іншому не заважає. ))
спочатку визнають Китай, Пакистан, Мьянма, кремлядь
можливо визнають васали кремля - Білорусь та Вірменія під тиском
потім всі решта почнуть потроху визнавати
А головне - основна на найближчий час ціль талібів - Індія, обовязково почуємо про тиск на ІНдію
поэтому она и должна выиграть
многоходовочкам фуйла -
пришёл пушной зверёк в тюрбане