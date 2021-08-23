УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14206 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
16 971 30
Афганістан (450) Талібан (136)

Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам

Глава опору в афганській провінції Панджшер Ахмад Масуд заявив, що його загони відмовилися від пропозиції "Талібану" здатися і передати контроль над територіями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це повідомляє Al Arabiya.

Напередодні таліби оголосили про відправлення сотень бійців у провінцію Панджшер, яка перебуває під контролем сил опору. Раніше "Талібан" заявив, що дав Масуду чотири години, щоб здатися.

За словами Масуда, якщо таліби спробують контролювати провінцію, "ми готові чинити опір". Він також зазначив, що Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи, і що він знову перетворюється на "притулок для тероризму".

Масуд заявив, що він "хоче покласти край війні в Афганістані" і прагне до діалогу, а також закликав міжнародне співтовариство підтримати афганський народ.

15 серпня радикальний рух "Талібан" оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Таліби контролюють і столицю країни - Кабул. Тисячі людей сховалися в столичному аеропорту, намагаючись вибратися з країни.

Також читайте: Лондон вимагатиме запровадити санкції проти талібів на саміті "Великої сімки"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37
Надеюсь, повстанцы докажут, что они настоящие наследники дела легендарного Панджшерского льва, а Ахмад Масуд - его достойный наследник
показати весь коментар
23.08.2021 11:25
+21
Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам - Цензор.НЕТ 923
показати весь коментар
23.08.2021 12:03
+16
от третьего лаптями мокшанскими
показати весь коментар
23.08.2021 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надеюсь, повстанцы докажут, что они настоящие наследники дела легендарного Панджшерского льва, а Ахмад Масуд - его достойный наследник
показати весь коментар
23.08.2021 11:25 Відповісти
Наследник который всю жизнь прожил в Лондоне? Это вряд ли.
показати весь коментар
23.08.2021 11:26 Відповісти
я же сказал - надеюсь. Вот и посмотрим
показати весь коментар
23.08.2021 11:33 Відповісти
Добре, що Членін ні ногою з Симбірську. Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам - Цензор.НЕТ 7247
показати весь коментар
23.08.2021 13:17 Відповісти
как они различают друг друга, интересно. халат, арафатка и ак-47, единая униформа, как я вижу. или все стычки начинаются с тёрок "ты с какого аллаха, пацанчик?!"
показати весь коментар
23.08.2021 11:27 Відповісти
изначально было просто . талибы это черные тюрбаны . сейчас когда у них полно примазавшихся и временных союзников . все усложнилось до невозможности
показати весь коментар
23.08.2021 11:42 Відповісти
от одних говном воняет а от других шампунем лондонским)
показати весь коментар
23.08.2021 11:48 Відповісти
от третьего лаптями мокшанскими
показати весь коментар
23.08.2021 11:58 Відповісти
Шапочки можуть відрізнятися - у узбеків одні, у пуштунів інші, у таджиків ще якісь.
показати весь коментар
23.08.2021 11:58 Відповісти
Тепер в одних будуть АК-47, а в інших М-16.
показати весь коментар
23.08.2021 12:37 Відповісти
відеозвітів з Панджшеру - йок, а з-під Кабульського аеропорту - сотні...

касаби навчили талібів розпускати чутки по базарах "от біжіть у Кабул до еропорту - притетить залізна птиця й забере вас в гамерику" у підсумку аеропорт є в облозі вже тиждень, утікачі душаться там довкола в юрбі та душать малих і слабих - тож касабам і чорний піар проти США в руки, вони такими картинками деморалізують давно й професійно
показати весь коментар
23.08.2021 11:27 Відповісти
кацапи не розуміють що показують своє майбутнє так будуть тікати олігархи з мацквабаду.
показати весь коментар
23.08.2021 12:00 Відповісти
по любому путин влез!!!!Ща пойдут камазы с ГУМ конвоем для ополченцев!!!
показати весь коментар
23.08.2021 11:32 Відповісти
Что и требовалось доказать. Когда нет внешнего врага, эти ублюдки устроят грызню между собой.
показати весь коментар
23.08.2021 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zCyPmwsGmVI Хорошие новости и пища для раздумий.
показати весь коментар
23.08.2021 11:39 Відповісти
Еще есть герои..
показати весь коментар
23.08.2021 11:44 Відповісти
скорее всего установится статус кво . Массуду силенок не хватит на весь Афган но и талибы пупок надорвут брать Панджшерское ущелье
показати весь коментар
23.08.2021 11:45 Відповісти
Эти ещё не устали от войны.
Голова есть, многое понимают
показати весь коментар
23.08.2021 11:52 Відповісти
Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам - Цензор.НЕТ 923
показати весь коментар
23.08.2021 12:03 Відповісти
коли вже це лайно здохне
показати весь коментар
23.08.2021 12:16 Відповісти
ладно ок тримайте у курсе
показати весь коментар
23.08.2021 12:05 Відповісти
А беженцы с аэропорта да и по всей стране не хотят примкнуть к повстанцам???? Да этого никогда не будет!!!!!! Афганистан это разноплеменной сброд - узбеки, таджики, пуштуны-муштуны, там десятки племен и они всю жизнь воевали друг с другом и лишь на период чей либо агрессии объединялись. Так было и когда Союз ввел войска и после ухода из Афгана началась резня между племенами, так будет и сейчас как только начнут делить власть - дело времени.
показати весь коментар
23.08.2021 12:14 Відповісти
Cдулись талибы!
Наем со всей семьей в 15000 бойцов выдвинулся на освобождение Кабула.
показати весь коментар
23.08.2021 12:23 Відповісти
Так уже вроде освободили. Или ещё раз? Найем этнический пуштун, а они как раз поддерживают Талибан.
показати весь коментар
23.08.2021 14:49 Відповісти
Сразу после вывода совковых войск из Афгана , дисантура , расположенная в Таджикистане , делала набеги на приграничные афганские аулы , раньше я осуждал , возмущался , а сейчас я понимаю все правильно делали 😡
показати весь коментар
23.08.2021 12:24 Відповісти
Десантура накривала конкурентів грушників по наркотрафику.
показати весь коментар
23.08.2021 13:19 Відповісти
правильно потомшо просто расстреляют
показати весь коментар
23.08.2021 12:36 Відповісти
 
 