Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам

Глава опору в афганській провінції Панджшер Ахмад Масуд заявив, що його загони відмовилися від пропозиції "Талібану" здатися і передати контроль над територіями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це повідомляє Al Arabiya.

Напередодні таліби оголосили про відправлення сотень бійців у провінцію Панджшер, яка перебуває під контролем сил опору. Раніше "Талібан" заявив, що дав Масуду чотири години, щоб здатися.

За словами Масуда, якщо таліби спробують контролювати провінцію, "ми готові чинити опір". Він також зазначив, що Афганістан перебуває на межі гуманітарної катастрофи, і що він знову перетворюється на "притулок для тероризму".

Масуд заявив, що він "хоче покласти край війні в Афганістані" і прагне до діалогу, а також закликав міжнародне співтовариство підтримати афганський народ.

15 серпня радикальний рух "Талібан" оголосив про встановлення контролю над всією територією Афганістану. Таліби контролюють і столицю країни - Кабул. Тисячі людей сховалися в столичному аеропорту, намагаючись вибратися з країни.

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