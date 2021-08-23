Отряды сопротивления Масуда в афганской Панджшере отказались сдаться талибам
Глава сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения "Талибана" сдаться и передать контроль над территориями.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает Al Arabiya.
Накануне талибы объявили об отправке сотен бойцов в провинцию Панджшер, которая находится под контролем сил сопротивления. Ранее "Талибан" заявил, что дал Масуду четыре часа, чтобы сдаться.
По словам Масуда, если талибы попытаются контролировать провинцию, "мы готовы сопротивляться". Он также отметил, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, и что он вновь превращается в "убежище для терроризма".
Масуд заявил, что он "хочет положить конец войне в Афганистане" и стремится к диалогу, а также призвал международное сообщество поддержать афганский народ.
15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.
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касаби навчили талібів розпускати чутки по базарах "от біжіть у Кабул до еропорту - притетить залізна птиця й забере вас в гамерику" у підсумку аеропорт є в облозі вже тиждень, утікачі душаться там довкола в юрбі та душать малих і слабих - тож касабам і чорний піар проти США в руки, вони такими картинками деморалізують давно й професійно
Голова есть, многое понимают
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/08/22/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
Наем со всей семьей в 15000 бойцов выдвинулся на освобождение Кабула.