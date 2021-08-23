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Новости Захват власти в Афганистане
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Отряды сопротивления Масуда в афганской Панджшере отказались сдаться талибам

Отряды сопротивления Масуда в афганской Панджшере отказались сдаться талибам

Глава сопротивления в афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения "Талибана" сдаться и передать контроль над территориями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщает Al Arabiya.

Накануне талибы объявили об отправке сотен бойцов в провинцию Панджшер, которая находится под контролем сил сопротивления. Ранее "Талибан" заявил, что дал Масуду четыре часа, чтобы сдаться.

По словам Масуда, если талибы попытаются контролировать провинцию, "мы готовы сопротивляться". Он также отметил, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, и что он вновь превращается в "убежище для терроризма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

Масуд заявил, что он "хочет положить конец войне в Афганистане" и стремится к диалогу, а также призвал международное сообщество поддержать афганский народ.

15 августа радикальное движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки"

Автор: 

Афганистан (605) Талибан (171)


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Топ комментарии
+37
Надеюсь, повстанцы докажут, что они настоящие наследники дела легендарного Панджшерского льва, а Ахмад Масуд - его достойный наследник
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23.08.2021 11:25
+21
Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам - Цензор.НЕТ 923
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23.08.2021 12:03
+16
от третьего лаптями мокшанскими
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23.08.2021 11:58
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Надеюсь, повстанцы докажут, что они настоящие наследники дела легендарного Панджшерского льва, а Ахмад Масуд - его достойный наследник
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23.08.2021 11:25 Ответить
Наследник который всю жизнь прожил в Лондоне? Это вряд ли.
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23.08.2021 11:26 Ответить
я же сказал - надеюсь. Вот и посмотрим
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23.08.2021 11:33 Ответить
Добре, що Членін ні ногою з Симбірську.
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23.08.2021 13:17 Ответить
как они различают друг друга, интересно. халат, арафатка и ак-47, единая униформа, как я вижу. или все стычки начинаются с тёрок "ты с какого аллаха, пацанчик?!"
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23.08.2021 11:27 Ответить
изначально было просто . талибы это черные тюрбаны . сейчас когда у них полно примазавшихся и временных союзников . все усложнилось до невозможности
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23.08.2021 11:42 Ответить
от одних говном воняет а от других шампунем лондонским)
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23.08.2021 11:48 Ответить
от третьего лаптями мокшанскими
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23.08.2021 11:58 Ответить
Шапочки можуть відрізнятися - у узбеків одні, у пуштунів інші, у таджиків ще якісь.
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23.08.2021 11:58 Ответить
Тепер в одних будуть АК-47, а в інших М-16.
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23.08.2021 12:37 Ответить
відеозвітів з Панджшеру - йок, а з-під Кабульського аеропорту - сотні...

касаби навчили талібів розпускати чутки по базарах "от біжіть у Кабул до еропорту - притетить залізна птиця й забере вас в гамерику" у підсумку аеропорт є в облозі вже тиждень, утікачі душаться там довкола в юрбі та душать малих і слабих - тож касабам і чорний піар проти США в руки, вони такими картинками деморалізують давно й професійно
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23.08.2021 11:27 Ответить
кацапи не розуміють що показують своє майбутнє так будуть тікати олігархи з мацквабаду.
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23.08.2021 12:00 Ответить
по любому путин влез!!!!Ща пойдут камазы с ГУМ конвоем для ополченцев!!!
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23.08.2021 11:32 Ответить
Что и требовалось доказать. Когда нет внешнего врага, эти ублюдки устроят грызню между собой.
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23.08.2021 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zCyPmwsGmVI Хорошие новости и пища для раздумий.
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23.08.2021 11:39 Ответить
Еще есть герои..
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23.08.2021 11:44 Ответить
скорее всего установится статус кво . Массуду силенок не хватит на весь Афган но и талибы пупок надорвут брать Панджшерское ущелье
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23.08.2021 11:45 Ответить
Эти ещё не устали от войны.
Голова есть, многое понимают
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23.08.2021 11:52 Ответить
Загони опору Масуда в афганській Панджшері відмовилися здатися талібам - Цензор.НЕТ 923
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23.08.2021 12:03 Ответить
коли вже це лайно здохне
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23.08.2021 12:16 Ответить
ладно ок тримайте у курсе
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23.08.2021 12:05 Ответить
об этом сообщает https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/08/22/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 Al Arabiya

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/08/22/%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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23.08.2021 12:17 Ответить
А беженцы с аэропорта да и по всей стране не хотят примкнуть к повстанцам???? Да этого никогда не будет!!!!!! Афганистан это разноплеменной сброд - узбеки, таджики, пуштуны-муштуны, там десятки племен и они всю жизнь воевали друг с другом и лишь на период чей либо агрессии объединялись. Так было и когда Союз ввел войска и после ухода из Афгана началась резня между племенами, так будет и сейчас как только начнут делить власть - дело времени.
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23.08.2021 12:14 Ответить
Cдулись талибы!
Наем со всей семьей в 15000 бойцов выдвинулся на освобождение Кабула.
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23.08.2021 12:23 Ответить
Так уже вроде освободили. Или ещё раз? Найем этнический пуштун, а они как раз поддерживают Талибан.
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23.08.2021 14:49 Ответить
Сразу после вывода совковых войск из Афгана , дисантура , расположенная в Таджикистане , делала набеги на приграничные афганские аулы , раньше я осуждал , возмущался , а сейчас я понимаю все правильно делали 😡
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23.08.2021 12:24 Ответить
Десантура накривала конкурентів грушників по наркотрафику.
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23.08.2021 13:19 Ответить
правильно потомшо просто расстреляют
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23.08.2021 12:36 Ответить
 
 