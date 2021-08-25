РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53964 посетителя онлайн
Новости Общество
34650 57
Укрзализныця (1329) Мининфраструктуры (423) Кубраков Александр (126) Deutsche Bahn (11)

Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци"

"Укрзализныця" подписала с Deutsche Bahn договор о сотрудничестве. С 2022 года немецкие менеджеры будут управлять пассажирскими перевозками.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал член совета директоров Deutsche Bahn по вопросам инфраструктуры Рональд Пофалла, до конца 2021 года его компания должна делегировать своих менеджеров. Если это удастся успешно реализовать, уже с начала 2022 года немцы непосредственно будут заниматься управлением пассажирскими перевозками в Украине.

"Тот путь, на который сейчас стала "Укрзализныця", Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество", - сказал Пофалла.

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, передача в управление пассажирских перевозок является первым шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине. Он отметил, что в 2021 году государство впервые профинансировало пассажирские перевозки "Укрзализныци".

Смотрите: На Крюковском вагоностроительном заводе уже начали производство 100 новых пассажирских вагонов, - Кубраков. ФОТОрепортаж

"Имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, мы начинаем Большое строительство на "Укрзализныце", которое коснется всей инфраструктуры, парка подвижного состава и сервиса", - считает Кубраков.

Deutsche Bahn должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие 5 лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

Также читайте: Благодаря повышению тарифов "Укрзализныця" получит 12 миллиардов за два года и проведёт модернизацию, - член набсовета "УЗ" Лещенко

Кроме того, эксперты Deutsche Bahn должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность "Укрзализныци" в капитальных инвестициях на обновление поездов.

Немцы также предоставят оценку перспективы закупки и производства пассажирских поездов — региональных электропоездов, дизель-поездов, вагонов для ночных поездов. Кроме того, они оценят возможности производства таких поездов в пределах международного сотрудничества с участием украинского производителя.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+14
и что, теперь Сырожа Лещенко и Мустфа Внайом будут разносить чай и газетки в поездах?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:06
+12
Не понятно. Если Укрзализниця будет платить дойче бан за управление, зачем содержать управленческий персонал самой зализныци? Тем более набсовет с Серлещом по 500 тыс. ежемесячно?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:07
+5
а шо так?внезапный дефицит рабиновичей криворогих?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Может наконец-то откроют прямое ж-д сообщение Киев-Берлин
показать весь комментарий
24.08.2021 21:05 Ответить
Газ возитимуть?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:11 Ответить
Каштан всегда был, даже прицепной Днепр-Берлин был
показать весь комментарий
24.08.2021 21:26 Ответить
Был прицепной в Симферополь, и шёл он через Днепр)
показать весь комментарий
24.08.2021 21:32 Ответить
а еще был Донецк-Берлин прицепной вагон и тоже шел через Днепр
а еще был прицепной вагон Днепр-Берлин
показать весь комментарий
24.08.2021 21:35 Ответить
Пока летают лоукостеры, этот поезд зачем? Поездом дороже и дольше.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:33 Ответить
Поезда лучше. Романтика)) А многие ещё и боятся самолёта.
показать весь комментарий
24.08.2021 23:19 Ответить
Не много тех, кто боится летать. Не думаю, что они смогут заполнить поезд. Мне тоже больше нравятся поезда, но слишком дорого и долго.
показать весь комментарий
24.08.2021 23:46 Ответить
Путешествие на поезде человечнее и уютнее : кроме того, лично я никогда не повезу моих малых детей на лоукостере какой-то непонятной венгерско-польской, не то венгерско-словацкой авиакомпании, использующих ярко-раскрашенные новой краской старые самолёты б/у, купленные где-то по дешёвке.
показать весь комментарий
25.08.2021 06:36 Ответить
Да, конечно - вместо 2-х часов полета - едешь два дня! Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9702 Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 752
показать весь комментарий
25.08.2021 12:19 Ответить
Ехать в поезде Берлин-Киев не два, а всего лишь 1,5 дня: спокойно едешь по твёрдой земле в просторном уютном купе с широкими спальными местами с чистейшими простынями, с вагоном-рестораном украинской кухни(борщ, голубцы, вареники и т.п.), а не в старой металлической трубе б/у, в которой люди утрамбованы, как сельдь в бочке.

Как говорится, "Почувствуйте разницу"...
показать весь комментарий
25.08.2021 12:27 Ответить
Ура-а-а-а-а !

как сейчас помню, когда войска кайзера Вильгельма ІІ вошли в Киев,
они повесили на вокзале парочку воров, приказали отмыть его и поезда стали ходить четко по расписанию Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 54
показать весь комментарий
24.08.2021 23:11 Ответить
а при Адольфе в Берлине расстреляли зайцев всего поезда и с тех пор все немцы платят за проезд Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9278
показать весь комментарий
24.08.2021 23:20 Ответить
Шаркнем Дойче баном по украинскому бездорожью, товарищи ! Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1800
показать весь комментарий
24.08.2021 23:21 Ответить
если так получилось что в Украине нельзя найти честных людей для управления такими активами. то кто ж вам доктор?
как у зеленского в слуге народа: был был украинцем, а получил должность стал хохлом. почему так? ХЗ
показать весь комментарий
25.08.2021 11:45 Ответить
это где ты в слуге народа украинцев увидел? Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7163
показать весь комментарий
25.08.2021 12:20 Ответить
и что, теперь Сырожа Лещенко и Мустфа Внайом будут разносить чай и газетки в поездах?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:06 Ответить
ну прям, просто будут бухать и ездить в германию с немцами "по работе"
показать весь комментарий
24.08.2021 22:12 Ответить
Ostarbeiter
показать весь комментарий
24.08.2021 22:20 Ответить
Не понятно. Если Укрзализниця будет платить дойче бан за управление, зачем содержать управленческий персонал самой зализныци? Тем более набсовет с Серлещом по 500 тыс. ежемесячно?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:07 Ответить
А головним менеджером буде внучка Меркельші?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:12 Ответить
а шо так?внезапный дефицит рабиновичей криворогих?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:13 Ответить
Дебилы хоть бы поинтересовались, что это шараж-монтаж еще похлеще укрзализныци.
Нормальные в Великобритании, Японии.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:17 Ответить
Да, в Германии постоянно опаздывают и выпадают поезда. Японцев надо было брать.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:36 Ответить
Ну так через їхні шашні із здичавілими скоро будемо ржати над мерсами та БМВ як раніше над запорожцями Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9594
показать весь комментарий
25.08.2021 10:41 Ответить
ну наверное таки поинтересовались. и распилят себе все что можно и что нельзя. а "дебилы" - это мы.
показать весь комментарий
24.08.2021 22:14 Ответить
Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 7088
показать весь комментарий
24.08.2021 21:18 Ответить
спалился сирожа...вангует вечерами на танюшу мундян двумя руками?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:23 Ответить
Ого. Она когда-то даже на человека была похожа
показать весь комментарий
24.08.2021 21:23 Ответить
Hör zu, was ich sage! Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1046 Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1046 Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1046
показать весь комментарий
24.08.2021 21:21 Ответить
Докизделся...))
показать весь комментарий
24.08.2021 21:28 Ответить
Oh,ja ja Waldemar,das ist fantastisch!
🤣
показать весь комментарий
24.08.2021 21:24 Ответить
да какой подвижной состав!!! ребята, вы научитесь вначале полотно и рельсы укладывать, как дойче бан...
показать весь комментарий
24.08.2021 21:25 Ответить
Бгг. Даже с трансляцией концерта лажанули. Ничерта не слышно
показать весь комментарий
24.08.2021 21:25 Ответить
компутер проверь.. нормульный звук.. вот артисты так себе..
https://www.youtube.com/watch?v=OKj8KOyc6RQ
показать весь комментарий
24.08.2021 21:42 Ответить
Не. Лажа все равно. Вокал забит аранжировкой. Разве что в наушниках терпимо.
показать весь комментарий
24.08.2021 22:10 Ответить
повысят опять цены, а сервис останется прежним?
показать весь комментарий
24.08.2021 21:38 Ответить
Дурик, ты хоть знеком с системой цен на ж/д в Германии? То, что не ездил видно сразу, потребуй ешё скидки для мокшан.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:51 Ответить
мне как бы до жопы, как там в германии.
я знаю что у нас за 30 лет все преобразования сводились только к росту цену. которые уже выше той же германии
показать весь комментарий
24.08.2021 22:05 Ответить
Перечитай название темы и увянь.
показать весь комментарий
24.08.2021 22:12 Ответить
как увидишь результат, а он будет именно таким как я сказал, поцелуешь себя в жопу
показать весь комментарий
24.08.2021 22:31 Ответить
См. выше.
показать весь комментарий
24.08.2021 22:37 Ответить
что еще выше смотреть? как ты облажался?
показать весь комментарий
24.08.2021 22:38 Ответить
Немец из дойчебана проживет на укрзализныце не дольше карася,которого вытащили из воды.По таким дорогам поезда не ездят.То, что ездит - не поезда.При Бисмарке у них дороги были получше.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:38 Ответить
Не свисти, после Гитлера у них порядок на железке чуть лучше, чем в польше, где ездят по 200 рыл в купейном вагоне.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:51 Ответить
Ага,бардак полный.Пригородная электричка проходит за 15 минут 40 километров.По этому билету можно с вокзала проехать по городу.Везде чисто и поезда ходят минута в минуту.Есть свой флот самолетов типа "Эмбраер",которыми можно подлететь,если сложный маршрут.На вокзалах одно расписание и газеты и ни одного киоска с шаурмой.Бардак конечно.
показать весь комментарий
25.08.2021 06:24 Ответить
да он отсидит свой контракт и свалит обратно. я таких топов видел десятки. все они только языком умели ля ля, а результата ноль
показать весь комментарий
24.08.2021 22:06 Ответить
ну на гитаре могут сыграть)
показать весь комментарий
25.08.2021 12:12 Ответить
Нойе орднунг.
показать весь комментарий
24.08.2021 21:43 Ответить
фигня. сирожа -прокладка в пинжаке сам все построит. надо ему з.п. удвоить только
показать весь комментарий
24.08.2021 21:54 Ответить
Поезда в Германии комфортные в целом, плюс незабитые(всегда много свободных мест), чистые, удобные. Но то забастовки, то опоздания.... далеко не всё гладко.
показать весь комментарий
24.08.2021 23:22 Ответить
головне, не приймати опломбовані вагони з Німеччини
показать весь комментарий
25.08.2021 00:16 Ответить
Как вам фраза" оценят возможности производства таких поездов в пределах международного сотрудничества с участием украинского производителя"
Немцы вместе с Меркель своего не подарят.
показать весь комментарий
25.08.2021 09:51 Ответить
Все, пропав Deutsche Bahn! Наші корупціонери туго знають свою справу.
показать весь комментарий
25.08.2021 10:56 Ответить
Можно себе представить, что получится из этой затеи - цены а билеты будут немецкие, а весь остальной бардак - наш, родной.
показать весь комментарий
25.08.2021 11:16 Ответить
кто уже только эту Укрзализницю не насиловал...
показать весь комментарий
25.08.2021 12:11 Ответить
Man hat Deutschland zu vergessen. Das sind totale Putinversteher. Und "Made in Germany" hat keine Wert mehr.
показать весь комментарий
25.08.2021 13:22 Ответить
 
 