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Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" підписала з Deutsche Bahn договір про співпрацю. З 2022 року німецькі менеджери будуть керувати пасажирськими перевезеннями.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів член Ради директорів Deutsche Bahn з питань інфраструктури Рональд Пофалла, до кінця 2021 року його компанія повинна делегувати своїх менеджерів. Якщо це вдасться успішно реалізувати, вже з початку 2022 німці безпосередньо займатимуться управлінням пасажирськими перевезеннями в Україні.

"Той шлях, на який зараз стала "Укрзалізниця", Німеччина пройшла близько 10 років тому. Ми раді ділитись власним досвідом та посилювати нашу співпрацю", — сказав Пофалла.

За словами міністра інфраструктури УкраїниОлександра Кубракова, передача в управління пасажирських перевезень є першим кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні. Він зазначив, що у 2021 році держава вперше профінансувала пасажирські перевезення "Укрзалізниці".

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"Маючи належне фінансування та спираючись на досвід німецької залізниці ми розпочинаємо Велике будівництво на Укрзалізниці, яке торкнеться усієї інфраструктури, парку рухомого складу та сервісу", - вважає Кубраков.

Deutsche Bahn має розробити дорожню карту щодо впровадження перевезень пасажирів у дальньому та приміському сполученнях на найближчі 5 років і модель фінансування пасажирських перевезень.

Крім того, експерти Deutsche Bahn мають визначити обсяги перевезень і орієнтовну потребу "Укрзалізниці" в капітальних інвестиціях на оновлення поїздів.

Німці також нададуть оцінку перспективи закупівлі і виробництва пасажирських поїздів - регіональних електропоїздів, дизель-поїздів, вагонів для нічних поїздів. Крім того, вони оцінять можливості виробництва таких поїздів у межах міжнародного співробітництва за участю українського виробника.

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Топ коментарі
+14
и что, теперь Сырожа Лещенко и Мустфа Внайом будут разносить чай и газетки в поездах?
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24.08.2021 21:06
+12
Не понятно. Если Укрзализниця будет платить дойче бан за управление, зачем содержать управленческий персонал самой зализныци? Тем более набсовет с Серлещом по 500 тыс. ежемесячно?
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24.08.2021 21:07
+5
а шо так?внезапный дефицит рабиновичей криворогих?
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24.08.2021 21:13
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Может наконец-то откроют прямое ж-д сообщение Киев-Берлин
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24.08.2021 21:05 Відповісти
Газ возитимуть?
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24.08.2021 21:11 Відповісти
Каштан всегда был, даже прицепной Днепр-Берлин был
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24.08.2021 21:26 Відповісти
Был прицепной в Симферополь, и шёл он через Днепр)
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24.08.2021 21:32 Відповісти
а еще был Донецк-Берлин прицепной вагон и тоже шел через Днепр
а еще был прицепной вагон Днепр-Берлин
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24.08.2021 21:35 Відповісти
Пока летают лоукостеры, этот поезд зачем? Поездом дороже и дольше.
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24.08.2021 21:33 Відповісти
Поезда лучше. Романтика)) А многие ещё и боятся самолёта.
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24.08.2021 23:19 Відповісти
Не много тех, кто боится летать. Не думаю, что они смогут заполнить поезд. Мне тоже больше нравятся поезда, но слишком дорого и долго.
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24.08.2021 23:46 Відповісти
Путешествие на поезде человечнее и уютнее : кроме того, лично я никогда не повезу моих малых детей на лоукостере какой-то непонятной венгерско-польской, не то венгерско-словацкой авиакомпании, использующих ярко-раскрашенные новой краской старые самолёты б/у, купленные где-то по дешёвке.
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25.08.2021 06:36 Відповісти
Да, конечно - вместо 2-х часов полета - едешь два дня! Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9702 Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 752
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25.08.2021 12:19 Відповісти
Ехать в поезде Берлин-Киев не два, а всего лишь 1,5 дня: спокойно едешь по твёрдой земле в просторном уютном купе с широкими спальными местами с чистейшими простынями, с вагоном-рестораном украинской кухни(борщ, голубцы, вареники и т.п.), а не в старой металлической трубе б/у, в которой люди утрамбованы, как сельдь в бочке.

Как говорится, "Почувствуйте разницу"...
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25.08.2021 12:27 Відповісти
Ура-а-а-а-а !

как сейчас помню, когда войска кайзера Вильгельма ІІ вошли в Киев,
они повесили на вокзале парочку воров, приказали отмыть его и поезда стали ходить четко по расписанию Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 54
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24.08.2021 23:11 Відповісти
а при Адольфе в Берлине расстреляли зайцев всего поезда и с тех пор все немцы платят за проезд Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9278
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24.08.2021 23:20 Відповісти
Шаркнем Дойче баном по украинскому бездорожью, товарищи ! Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 1800
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24.08.2021 23:21 Відповісти
если так получилось что в Украине нельзя найти честных людей для управления такими активами. то кто ж вам доктор?
как у зеленского в слуге народа: был был украинцем, а получил должность стал хохлом. почему так? ХЗ
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25.08.2021 11:45 Відповісти
это где ты в слуге народа украинцев увидел? Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 7163
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25.08.2021 12:20 Відповісти
и что, теперь Сырожа Лещенко и Мустфа Внайом будут разносить чай и газетки в поездах?
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24.08.2021 21:06 Відповісти
ну прям, просто будут бухать и ездить в германию с немцами "по работе"
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24.08.2021 22:12 Відповісти
Ostarbeiter
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24.08.2021 22:20 Відповісти
Не понятно. Если Укрзализниця будет платить дойче бан за управление, зачем содержать управленческий персонал самой зализныци? Тем более набсовет с Серлещом по 500 тыс. ежемесячно?
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24.08.2021 21:07 Відповісти
А головним менеджером буде внучка Меркельші?
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24.08.2021 21:12 Відповісти
а шо так?внезапный дефицит рабиновичей криворогих?
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24.08.2021 21:13 Відповісти
Дебилы хоть бы поинтересовались, что это шараж-монтаж еще похлеще укрзализныци.
Нормальные в Великобритании, Японии.
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24.08.2021 21:17 Відповісти
Да, в Германии постоянно опаздывают и выпадают поезда. Японцев надо было брать.
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24.08.2021 21:36 Відповісти
Ну так через їхні шашні із здичавілими скоро будемо ржати над мерсами та БМВ як раніше над запорожцями Deutsche Bahn курируватиме пасажирські перевезення "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 9594
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25.08.2021 10:41 Відповісти
ну наверное таки поинтересовались. и распилят себе все что можно и что нельзя. а "дебилы" - это мы.
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24.08.2021 22:14 Відповісти
Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 7088
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24.08.2021 21:18 Відповісти
спалился сирожа...вангует вечерами на танюшу мундян двумя руками?
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24.08.2021 21:23 Відповісти
Ого. Она когда-то даже на человека была похожа
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24.08.2021 21:23 Відповісти
Hör zu, was ich sage! Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1046 Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1046 Deutsche Bahn будет курировать пассажирские перевозки "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1046
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24.08.2021 21:21 Відповісти
Докизделся...))
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24.08.2021 21:28 Відповісти
Oh,ja ja Waldemar,das ist fantastisch!
🤣
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24.08.2021 21:24 Відповісти
да какой подвижной состав!!! ребята, вы научитесь вначале полотно и рельсы укладывать, как дойче бан...
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24.08.2021 21:25 Відповісти
Бгг. Даже с трансляцией концерта лажанули. Ничерта не слышно
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24.08.2021 21:25 Відповісти
компутер проверь.. нормульный звук.. вот артисты так себе..
https://www.youtube.com/watch?v=OKj8KOyc6RQ
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24.08.2021 21:42 Відповісти
Не. Лажа все равно. Вокал забит аранжировкой. Разве что в наушниках терпимо.
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24.08.2021 22:10 Відповісти
повысят опять цены, а сервис останется прежним?
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24.08.2021 21:38 Відповісти
Дурик, ты хоть знеком с системой цен на ж/д в Германии? То, что не ездил видно сразу, потребуй ешё скидки для мокшан.
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24.08.2021 21:51 Відповісти
мне как бы до жопы, как там в германии.
я знаю что у нас за 30 лет все преобразования сводились только к росту цену. которые уже выше той же германии
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24.08.2021 22:05 Відповісти
Перечитай название темы и увянь.
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24.08.2021 22:12 Відповісти
как увидишь результат, а он будет именно таким как я сказал, поцелуешь себя в жопу
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24.08.2021 22:31 Відповісти
См. выше.
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24.08.2021 22:37 Відповісти
что еще выше смотреть? как ты облажался?
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24.08.2021 22:38 Відповісти
Немец из дойчебана проживет на укрзализныце не дольше карася,которого вытащили из воды.По таким дорогам поезда не ездят.То, что ездит - не поезда.При Бисмарке у них дороги были получше.
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24.08.2021 21:38 Відповісти
Не свисти, после Гитлера у них порядок на железке чуть лучше, чем в польше, где ездят по 200 рыл в купейном вагоне.
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24.08.2021 21:51 Відповісти
Ага,бардак полный.Пригородная электричка проходит за 15 минут 40 километров.По этому билету можно с вокзала проехать по городу.Везде чисто и поезда ходят минута в минуту.Есть свой флот самолетов типа "Эмбраер",которыми можно подлететь,если сложный маршрут.На вокзалах одно расписание и газеты и ни одного киоска с шаурмой.Бардак конечно.
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25.08.2021 06:24 Відповісти
да он отсидит свой контракт и свалит обратно. я таких топов видел десятки. все они только языком умели ля ля, а результата ноль
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24.08.2021 22:06 Відповісти
ну на гитаре могут сыграть)
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25.08.2021 12:12 Відповісти
Нойе орднунг.
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24.08.2021 21:43 Відповісти
фигня. сирожа -прокладка в пинжаке сам все построит. надо ему з.п. удвоить только
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24.08.2021 21:54 Відповісти
Поезда в Германии комфортные в целом, плюс незабитые(всегда много свободных мест), чистые, удобные. Но то забастовки, то опоздания.... далеко не всё гладко.
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24.08.2021 23:22 Відповісти
головне, не приймати опломбовані вагони з Німеччини
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25.08.2021 00:16 Відповісти
Как вам фраза" оценят возможности производства таких поездов в пределах международного сотрудничества с участием украинского производителя"
Немцы вместе с Меркель своего не подарят.
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25.08.2021 09:51 Відповісти
Все, пропав Deutsche Bahn! Наші корупціонери туго знають свою справу.
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25.08.2021 10:56 Відповісти
Можно себе представить, что получится из этой затеи - цены а билеты будут немецкие, а весь остальной бардак - наш, родной.
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25.08.2021 11:16 Відповісти
кто уже только эту Укрзализницю не насиловал...
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25.08.2021 12:11 Відповісти
Man hat Deutschland zu vergessen. Das sind totale Putinversteher. Und "Made in Germany" hat keine Wert mehr.
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25.08.2021 13:22 Відповісти
 
 