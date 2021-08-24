В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Филадельфии живет одна из крупнейших украинских общин в США. Теперь 24 августа тут будут отмечать День Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
Под звуки украинского гимна мэрия города подняла сине-желтый флаг, а мэр провозгласил прокламацию, что 24 августа официально признается днем Украины в Филадельфии. Свое приветствие украинцам с тридцатой годовщиной Независимости прислал Губернатор штата Пенсильвания.
В церемонии приняла участие посол Украины в США Оксана Маркарова. Это ее первая официальная поездка на новой должности. Кроме того, на церемонии присутствовали иностранные дипломаты, а также генеральные и почетные консулы стран-партнеров Украины.
Вечером одно из самых высоких зданий в центре Филадельфии, которое видно даже в пригороде, засветится желто-голубыми цветами.
Союз украинок Америки организовал украинскую общину Вашингтона отметить 30-ю годовщину Независимости Украины возложением подсолнухов к памятнику Тараса Шевченко и Мемориалу жертвам Голодомора.
Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины также происходят в эти дни в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и других американских городах.
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Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.