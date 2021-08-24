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В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины

В Филадельфии живет одна из крупнейших украинских общин в США. Теперь 24 августа тут будут отмечать День Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Под звуки украинского гимна мэрия города подняла сине-желтый флаг, а мэр провозгласил прокламацию, что 24 августа официально признается днем ​​Украины в Филадельфии. Свое приветствие украинцам с тридцатой годовщиной Независимости прислал Губернатор штата Пенсильвания.

В церемонии приняла участие посол Украины в США Оксана Маркарова. Это ее первая официальная поездка на новой должности. Кроме того, на церемонии присутствовали иностранные дипломаты, а также генеральные и почетные консулы стран-партнеров Украины.

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Вечером одно из самых высоких зданий в центре Филадельфии, которое видно даже в пригороде, засветится желто-голубыми цветами.

Союз украинок Америки организовал украинскую общину Вашингтона отметить 30-ю годовщину Независимости Украины возложением подсолнухов к памятнику Тараса Шевченко и Мемориалу жертвам Голодомора.

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Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины также происходят в эти дни в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и других американских городах.

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Топ комментарии
+9
Чем, в первую очередь, знаменита Филaдельфия?
Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5505
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24.08.2021 23:58
+7
Молодцы! Супер!
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24.08.2021 23:40
+7
Слава Україні!
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24.08.2021 23:45
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В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины - Цензор.НЕТ 4510
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24.08.2021 23:36 Ответить
Молодцы! Супер!
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24.08.2021 23:40 Ответить
Слава Україні!
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24.08.2021 23:45 Ответить
есть у нас в Филадельфии - свои пацаны !
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24.08.2021 23:49 Ответить
И багато! У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 3368
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24.08.2021 23:58 Ответить
😏
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25.08.2021 00:02 Ответить
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 1339 У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 3608
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24.08.2021 23:54 Ответить
Чем, в первую очередь, знаменита Филaдельфия?
Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5505
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24.08.2021 23:58 Ответить
Це справжні брати!
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25.08.2021 00:06 Ответить
Не обманюйтесь . Брати візами не відгороджуються .
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25.08.2021 07:23 Ответить
В Чікаго мерша обісралась - два місяці тому пообіцяла дозволити нам пройти маршем по Мічіган Авеню в неділю 29го числа, а тиждень тому дала задню. Мовляв, не можемо гарантувати безпеку від чорнозадих гопарів, що роблять набіги на магазини в центрі міста. Гопарі їі дорожчі за нормальних людей, бо вона сама чорна підораска.
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25.08.2021 00:10 Ответить
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5239
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25.08.2021 00:18 Ответить
Нічого, ми марш таки проведем, тільки на Чікаго Авеню, в Українському Селі.
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25.08.2021 00:21 Ответить
Молодці !
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25.08.2021 00:26 Ответить
Raising of the Flag and Parade for the 30th Anniversary of the Independence of Ukraine
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25.08.2021 00:38 Ответить
Візи відмінили ? Бо все решта - це буси для індіанців . Західні цінності .
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25.08.2021 07:20 Ответить
 
 