В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины

В Филадельфии живет одна из крупнейших украинских общин в США. Теперь 24 августа тут будут отмечать День Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Под звуки украинского гимна мэрия города подняла сине-желтый флаг, а мэр провозгласил прокламацию, что 24 августа официально признается днем ​​Украины в Филадельфии. Свое приветствие украинцам с тридцатой годовщиной Независимости прислал Губернатор штата Пенсильвания.

В церемонии приняла участие посол Украины в США Оксана Маркарова. Это ее первая официальная поездка на новой должности. Кроме того, на церемонии присутствовали иностранные дипломаты, а также генеральные и почетные консулы стран-партнеров Украины.

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Вечером одно из самых высоких зданий в центре Филадельфии, которое видно даже в пригороде, засветится желто-голубыми цветами.

Союз украинок Америки организовал украинскую общину Вашингтона отметить 30-ю годовщину Независимости Украины возложением подсолнухов к памятнику Тараса Шевченко и Мемориалу жертвам Голодомора.

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Праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины также происходят в эти дни в Чикаго, Атланте, Лос-Анджелесе и других американских городах.