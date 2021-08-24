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У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України

У Філадельфії проживає одна з найбільших українських громад у США. Тепер 24 серпня тут відзначатимуть День України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Під звуки українського гімну мерія міста піднята жовто-блакитний стяг, а мер проголосив прокламацію, що 24 серпня офіційно визнається днем України у Філадельфії. Своє привітання українців з 30-ої річницею Незалежності надіслав Губернатор штату Пенсильванія.

У церемонії взяла участь і пані посол України в США Оксана Маркарова. Це стала її перша офіційна поїздка на новій посаді. Окрім того, на церемонії були присутні іноземні дипломати, а також генеральні та почесні консули країн-партнерів України.

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Увечері одна з найвищих будівель у центрі Філадельфії, яку видно навіть у передмісті, засвітиться жовто-блакитними кольорами.

Союз Українок Америки організував українську громаду Вашингтона відзначити 30-ту річницю Незалежності України покладанням соняшників до пам’ятника Тараса Шевченка та Меморіалу жертвам Голодомору.

Святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України також відбуваються цими днями в Чикаго, Атланті, Лос-Анжелесі та інших американських містах.

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Топ коментарі
+9
Чем, в первую очередь, знаменита Филaдельфия?
Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5505
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24.08.2021 23:58
+7
Молодцы! Супер!
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24.08.2021 23:40
+7
Слава Україні!
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24.08.2021 23:45
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В Филадельфии 24 августа признали Днем Украины - Цензор.НЕТ 4510
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24.08.2021 23:36 Відповісти
Молодцы! Супер!
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24.08.2021 23:40 Відповісти
Слава Україні!
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24.08.2021 23:45 Відповісти
есть у нас в Филадельфии - свои пацаны !
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24.08.2021 23:49 Відповісти
И багато! У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 3368
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24.08.2021 23:58 Відповісти
😏
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25.08.2021 00:02 Відповісти
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 1339 У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 3608
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24.08.2021 23:54 Відповісти
Чем, в первую очередь, знаменита Филaдельфия?
Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5505
показати весь коментар
24.08.2021 23:58 Відповісти
Це справжні брати!
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25.08.2021 00:06 Відповісти
Не обманюйтесь . Брати візами не відгороджуються .
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25.08.2021 07:23 Відповісти
В Чікаго мерша обісралась - два місяці тому пообіцяла дозволити нам пройти маршем по Мічіган Авеню в неділю 29го числа, а тиждень тому дала задню. Мовляв, не можемо гарантувати безпеку від чорнозадих гопарів, що роблять набіги на магазини в центрі міста. Гопарі їі дорожчі за нормальних людей, бо вона сама чорна підораска.
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25.08.2021 00:10 Відповісти
У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України - Цензор.НЕТ 5239
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25.08.2021 00:18 Відповісти
Нічого, ми марш таки проведем, тільки на Чікаго Авеню, в Українському Селі.
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25.08.2021 00:21 Відповісти
Молодці !
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25.08.2021 00:26 Відповісти
Raising of the Flag and Parade for the 30th Anniversary of the Independence of Ukraine
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25.08.2021 00:38 Відповісти
Візи відмінили ? Бо все решта - це буси для індіанців . Західні цінності .
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25.08.2021 07:20 Відповісти
 
 