У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України
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У Філадельфії проживає одна з найбільших українських громад у США. Тепер 24 серпня тут відзначатимуть День України
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".
Під звуки українського гімну мерія міста піднята жовто-блакитний стяг, а мер проголосив прокламацію, що 24 серпня офіційно визнається днем України у Філадельфії. Своє привітання українців з 30-ої річницею Незалежності надіслав Губернатор штату Пенсильванія.
У церемонії взяла участь і пані посол України в США Оксана Маркарова. Це стала її перша офіційна поїздка на новій посаді. Окрім того, на церемонії були присутні іноземні дипломати, а також генеральні та почесні консули країн-партнерів України.
Увечері одна з найвищих будівель у центрі Філадельфії, яку видно навіть у передмісті, засвітиться жовто-блакитними кольорами.
Союз Українок Америки організував українську громаду Вашингтона відзначити 30-ту річницю Незалежності України покладанням соняшників до пам’ятника Тараса Шевченка та Меморіалу жертвам Голодомору.
Святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України також відбуваються цими днями в Чикаго, Атланті, Лос-Анжелесі та інших американських містах.
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Тем, что Филадельфия это первая столица США, с1790 по 1800 годы.
Тем, что в Филадельфии, Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года была подписана Декларации Независимости и была написана Конституция США.
Тем, что Филадельфия была самым крупным городом США на рубеже 18-19 веков.
И вообще, Филадельфия просто красивый город в США, Пенсильвания.