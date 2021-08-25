Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины

Фонд "Партнерство за сильную Украину" ставит целью смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщает посольство Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США "помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины".

Фонд начнет свою работу в декабре 2021 года. За три года он планирует привлечь от доноров до 35 млн фунтов.

"Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", - сказано в сообщении.

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