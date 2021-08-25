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Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины

Фонд "Партнерство за сильную Украину" ставит целью смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

Об этом сообщает посольство Великобритании, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США "помогут смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины".

Фонд начнет свою работу в декабре 2021 года. За три года он планирует привлечь от доноров до 35 млн фунтов.

"Финансирование будет направлено на инициативы, которые способствуют укреплению способности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций власти или оказанию грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", - сказано в сообщении.

Также читайте: Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ

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Топ комментарии
+4
як за поребриком спалахує пердак,
то значить, все, що Вами робиться - все ТАК !
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25.08.2021 00:17
+3
Фріців і жабоїдів у фонді не буде.
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25.08.2021 03:32
+2
Все так сложно?) Сочувствую)
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25.08.2021 01:18
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як за поребриком ******** пердак,
то значить, все, що Вами робиться - все ТАК !
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25.08.2021 00:17 Ответить
Лучше банк спермы, его хоть не разворуют.
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25.08.2021 00:17 Ответить
Все так сложно?) Сочувствую)
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25.08.2021 01:18 Ответить
Шмыгаль будет рад, новое бабло пришлют.
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25.08.2021 00:18 Ответить
Прямо наличкой отдадут лично в руки Леонид Данилычу,он же не строил Олигархат в далеком 1994 году... Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 4254
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25.08.2021 00:22 Ответить
Разворуют.Лучше конкретно тендер на больницу,школу и т.д.500 000 или миллион но на конкретный проект который можно проверить.
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25.08.2021 00:42 Ответить
Фонд начнет работу в декабре и рассчитан на 3 года,получается в год 10 с небольшим лямов фунтов....,за это бабло можно купить разве что пару-тройку баз НАТО ...в Польше к примеру... Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд в поддержку Украины - Цензор.НЕТ 3818
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25.08.2021 01:19 Ответить
Вот настоящие друзья.
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25.08.2021 03:22 Ответить
Фріців і жабоїдів у фонді не буде.
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25.08.2021 03:32 Ответить
А где же в этом списке "искренние, настоящие друзья" Украины - Германия и Франция? Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США створять фонд на підтримку України - Цензор.НЕТ 1701
Выпендриваться в нормандском формате (неизвестно на чьей стороне) они всегда готовы, а тут где-то потерялись...
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25.08.2021 10:30 Ответить
 
 