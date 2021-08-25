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Новости Происшествия
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смерть (4822) Царев (217)

У сбежавшего в Россию экс-регионала Царева умерла 17-летняя дочь

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

У сбежавшего в Россию экс-регионала Царева умерла 17-летняя дочь

Екатерина Царева скончалась еще 15 июля, но ее отец сообщил об этом только 24 августа.

О смерти дочери Олег Царев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней", - написал он.

Обстоятельства смерти девушки неизвестны.

Помимо Екатерины, у Царева есть еще дочь и двое сыновей.

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Олег Царев - бывший украинский предприниматель и политик, член "Партии регионов", который скрывается в России, куда сбежал после Революции Достоинства от следствия по обвинению в государственной измене и коллаборационизме.

Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности, задержание и арест 3 июня 2014 года. Его сначала задержали, но позже отпустили, и он покинул страну.

26 июня 2014 года был избран "спикером" оккупационного "парламента" так называемого "Союза народных республик ДНР и "ЛНР".

Участвовал в т. н. "Комитете спасения Украины", созданном в Москве в 2015 году бывшими украинскими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.

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Топ комментарии
+96
А сколько украинцев погибло вследствии правления этих царевых?
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25.08.2021 01:01
+58
Карма..нє?
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25.08.2021 01:05
+39
Всю историю отвечали. Он же для нее воровал и предавал, для шикарной жизни.
И да, твоих детей они не пожалеют
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25.08.2021 03:37
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Это случайно не та доця, которая в 2014 году писала в соцсетях из Шотландии, что "папа пошел бить майданутых"?
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25.08.2021 07:21 Ответить
Да как то равномерно...
Вот если сам Царёв сдох
- это было бы похоже на новость
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25.08.2021 07:49 Ответить
остальных мажоров вслед за ней
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25.08.2021 08:10 Ответить
"найдостойніша" новина--кому потрібен цей моральний урод?
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25.08.2021 08:10 Ответить
А сколько чих то детей погибло на войне которую развязал царев и его подельники?
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25.08.2021 08:13 Ответить
Что за манера в СМИ называть украинских воров предпринимателями?
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25.08.2021 08:32 Ответить
21 лютого 2014 року деякі інтернет-ресурси поширили скріншот з Інстаграму доньки О. Царьова Ольги, на якому своє фото з цукеркою вона прокоментувала фразою: «Мой папа режет людей в лесу, а я пока пожру»
Згідно з повідомленнями ЗМІ, що базуються на інформації, зібраній з персональних сторінок Ольги та Максима у соціальній мережі Фейсбук, обидва навчаються у Великій Британії: Максим - у Даремському університеті (Durham University) в Англії, а Ольга в школі Ґордонстоун у Шотландії
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25.08.2021 08:48 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти царьови, медведчуки з шуфричами та рабіновичі з мураєвими...... !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 08:50 Ответить
заїбок. лайна має бути менше.
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25.08.2021 08:58 Ответить
Передоз от наркоты?
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25.08.2021 09:09 Ответить
Жаль, скольким бы еще дала
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25.08.2021 09:13 Ответить
Бог - не фраєр! Він все бачить! Аз воздасться !!!
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25.08.2021 09:48 Ответить
Це тільки початок кари всім ворогам України !
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25.08.2021 10:23 Ответить
Наркота говорят...
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25.08.2021 10:47 Ответить
судя по опухшему лицу - бухло
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25.08.2021 14:02 Ответить
Сторчалась
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25.08.2021 15:26 Ответить
Угомонитесь патриоты фиговы, будьте мужчинами... дети за отцов не отвечают, тем более девченке было 17 лет всего. Или вы ненавидя Сталина хотите его же методами действовать? Солдат ребенка не обидит и с девушками мы не воюем, себя уважайте.
Девченку жаль, то, что отец предатель и дебил не повезло... И деньги ворованные папашей счастья не принесли. А скорее всего принесли несчастье, карма опасная штука...
Но повторяю, сама она ни в чём не виновата.
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25.08.2021 16:08 Ответить
да, девченка как девченка. пусть земля будет пухом
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25.08.2021 18:05 Ответить
зашитники руССкого мира в том числе языка попёрли - девчОнка.
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25.08.2021 18:45 Ответить
та хрен там
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25.08.2021 20:17 Ответить
Ти ії особисто знав ?
Не пиши того чого не знаєш.
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25.08.2021 20:19 Ответить
Воно,звісно,можна було б і поспвчувати. Але я не буду...
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25.08.2021 20:07 Ответить
і не треба В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка - Цензор.НЕТ 1002
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25.08.2021 22:00 Ответить
Така доля всіх Іуд Іскарітоів - не буде їм щастя ніколи В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка - Цензор.НЕТ 3266
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25.08.2021 20:21 Ответить
из горла поперло
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25.08.2021 21:54 Ответить
Нормально.Меньше ваты родится.
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25.08.2021 22:07 Ответить
В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка - Цензор.НЕТ 2092
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25.08.2021 22:09 Ответить
бабло типа рулит, а в итоге что? отправилась на встречу с Богом, но такие об этом мало задумываются , да и нечем там думать
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25.08.2021 22:28 Ответить
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