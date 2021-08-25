У сбежавшего в Россию экс-регионала Царева умерла 17-летняя дочь
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Екатерина Царева скончалась еще 15 июля, но ее отец сообщил об этом только 24 августа.
О смерти дочери Олег Царев сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня умерла дочь. Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней", - написал он.
Обстоятельства смерти девушки неизвестны.
Помимо Екатерины, у Царева есть еще дочь и двое сыновей.
Олег Царев - бывший украинский предприниматель и политик, член "Партии регионов", который скрывается в России, куда сбежал после Революции Достоинства от следствия по обвинению в государственной измене и коллаборационизме.
Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение Царева к уголовной ответственности, задержание и арест 3 июня 2014 года. Его сначала задержали, но позже отпустили, и он покинул страну.
26 июня 2014 года был избран "спикером" оккупационного "парламента" так называемого "Союза народных республик ДНР и "ЛНР".
Участвовал в т. н. "Комитете спасения Украины", созданном в Москве в 2015 году бывшими украинскими чиновниками времен президентства Виктора Януковича.
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Вот если сам Царёв сдох
- это было бы похоже на новость
Згідно з повідомленнями ЗМІ, що базуються на інформації, зібраній з персональних сторінок Ольги та Максима у соціальній мережі Фейсбук, обидва навчаються у Великій Британії: Максим - у Даремському університеті (Durham University) в Англії, а Ольга в школі Ґордонстоун у Шотландії
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Девченку жаль, то, что отец предатель и дебил не повезло... И деньги ворованные папашей счастья не принесли. А скорее всего принесли несчастье, карма опасная штука...
Но повторяю, сама она ни в чём не виновата.
Не пиши того чого не знаєш.