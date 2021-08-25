В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка
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Катерина Царьова померла ще 15 липня, але її батько повідомив про це лише 24 серпня.
Про смерть дочки Олег Царьов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не пробачу. Частина мене померла разом з нею", - написав він.
Обставини смерті дівчини невідомі.
Крім Катерини, у Царьова є ще одна дочка і двоє синів.
Олег Царьов - колишній український підприємець і політик, член "Партії регіонів", який переховується в Росії, куди втік після Революції Гідності від слідства за звинуваченням у державній зраді і колабораціонізмі.
Верховна Рада України дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності, затримання і арешт 3 червня 2014 року. Його спочатку затримали, але пізніше відпустили, і він залишив країну.
26 червня 2014 року був обраний "спікером" окупаційного "парламенту" так званого "Союзу народних республік ДНР і ЛНР".
Брав участь у так званому "Комітеті порятунку України", створеному в Москві в 2015 році колишніми українськими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.
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Вот если сам Царёв сдох
- это было бы похоже на новость
Згідно з повідомленнями ЗМІ, що базуються на інформації, зібраній з персональних сторінок Ольги та Максима у соціальній мережі Фейсбук, обидва навчаються у Великій Британії: Максим - у Даремському університеті (Durham University) в Англії, а Ольга в школі Ґордонстоун у Шотландії
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Девченку жаль, то, что отец предатель и дебил не повезло... И деньги ворованные папашей счастья не принесли. А скорее всего принесли несчастье, карма опасная штука...
Но повторяю, сама она ни в чём не виновата.
Не пиши того чого не знаєш.