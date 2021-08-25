УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15688 відвідувачів онлайн
Новини Події
53 386 130
смерть (6550) Царьов (169)

В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка

Новини Цензор.НЕТ Події

В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка

Катерина Царьова померла ще 15 липня, але її батько повідомив про це лише 24 серпня.

Про смерть дочки Олег Царьов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не пробачу. Частина мене померла разом з нею", - написав він.

Обставини смерті дівчини невідомі.

Крім Катерини, у Царьова є ще одна дочка і двоє синів.

Олег Царьов - колишній український підприємець і політик, член "Партії регіонів", який переховується в Росії, куди втік після Революції Гідності від слідства за звинуваченням у державній зраді і колабораціонізмі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запросила Азарова і Царьова виступити в ООН. Україна, США, ЄС і ще низка країн обурені

Верховна Рада України дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності, затримання і арешт 3 червня 2014 року. Його спочатку затримали, але пізніше відпустили, і він залишив країну.

26 червня 2014 року був обраний "спікером" окупаційного "парламенту" так званого "Союзу народних республік ДНР і ЛНР".

Брав участь у так званому "Комітеті порятунку України", створеному в Москві в 2015 році колишніми українськими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+96
А сколько украинцев погибло вследствии правления этих царевых?
показати весь коментар
25.08.2021 01:01
+58
Карма..нє?
показати весь коментар
25.08.2021 01:05
+39
Всю историю отвечали. Он же для нее воровал и предавал, для шикарной жизни.
И да, твоих детей они не пожалеют
показати весь коментар
25.08.2021 03:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это случайно не та доця, которая в 2014 году писала в соцсетях из Шотландии, что "папа пошел бить майданутых"?
показати весь коментар
25.08.2021 07:21 Відповісти
Да как то равномерно...
Вот если сам Царёв сдох
- это было бы похоже на новость
показати весь коментар
25.08.2021 07:49 Відповісти
остальных мажоров вслед за ней
показати весь коментар
25.08.2021 08:10 Відповісти
"найдостойніша" новина--кому потрібен цей моральний урод?
показати весь коментар
25.08.2021 08:10 Відповісти
А сколько чих то детей погибло на войне которую развязал царев и его подельники?
показати весь коментар
25.08.2021 08:13 Відповісти
Что за манера в СМИ называть украинских воров предпринимателями?
показати весь коментар
25.08.2021 08:32 Відповісти
21 лютого 2014 року деякі інтернет-ресурси поширили скріншот з Інстаграму доньки О. Царьова Ольги, на якому своє фото з цукеркою вона прокоментувала фразою: «Мой папа режет людей в лесу, а я пока пожру»
Згідно з повідомленнями ЗМІ, що базуються на інформації, зібраній з персональних сторінок Ольги та Максима у соціальній мережі Фейсбук, обидва навчаються у Великій Британії: Максим - у Даремському університеті (Durham University) в Англії, а Ольга в школі Ґордонстоун у Шотландії
показати весь коментар
25.08.2021 08:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти царьови, медведчуки з шуфричами та рабіновичі з мураєвими...... !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
25.08.2021 08:50 Відповісти
заїбок. лайна має бути менше.
показати весь коментар
25.08.2021 08:58 Відповісти
Передоз от наркоты?
показати весь коментар
25.08.2021 09:09 Відповісти
Жаль, скольким бы еще дала
показати весь коментар
25.08.2021 09:13 Відповісти
Бог - не фраєр! Він все бачить! Аз воздасться !!!
показати весь коментар
25.08.2021 09:48 Відповісти
Це тільки початок кари всім ворогам України !
показати весь коментар
25.08.2021 10:23 Відповісти
Наркота говорят...
показати весь коментар
25.08.2021 10:47 Відповісти
судя по опухшему лицу - бухло
показати весь коментар
25.08.2021 14:02 Відповісти
Сторчалась
показати весь коментар
25.08.2021 15:26 Відповісти
Угомонитесь патриоты фиговы, будьте мужчинами... дети за отцов не отвечают, тем более девченке было 17 лет всего. Или вы ненавидя Сталина хотите его же методами действовать? Солдат ребенка не обидит и с девушками мы не воюем, себя уважайте.
Девченку жаль, то, что отец предатель и дебил не повезло... И деньги ворованные папашей счастья не принесли. А скорее всего принесли несчастье, карма опасная штука...
Но повторяю, сама она ни в чём не виновата.
показати весь коментар
25.08.2021 16:08 Відповісти
да, девченка как девченка. пусть земля будет пухом
показати весь коментар
25.08.2021 18:05 Відповісти
зашитники руССкого мира в том числе языка попёрли - девчОнка.
показати весь коментар
25.08.2021 18:45 Відповісти
та хрен там
показати весь коментар
25.08.2021 20:17 Відповісти
Ти ії особисто знав ?
Не пиши того чого не знаєш.
показати весь коментар
25.08.2021 20:19 Відповісти
Воно,звісно,можна було б і поспвчувати. Але я не буду...
показати весь коментар
25.08.2021 20:07 Відповісти
і не треба В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка - Цензор.НЕТ 1002
показати весь коментар
25.08.2021 22:00 Відповісти
Така доля всіх Іуд Іскарітоів - не буде їм щастя ніколи В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка - Цензор.НЕТ 3266
показати весь коментар
25.08.2021 20:21 Відповісти
из горла поперло
показати весь коментар
25.08.2021 21:54 Відповісти
Нормально.Меньше ваты родится.
показати весь коментар
25.08.2021 22:07 Відповісти
В ексрегіонала Царьова, який втік до Росії, померла 17-річна дочка - Цензор.НЕТ 2092
показати весь коментар
25.08.2021 22:09 Відповісти
бабло типа рулит, а в итоге что? отправилась на встречу с Богом, но такие об этом мало задумываются , да и нечем там думать
показати весь коментар
25.08.2021 22:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 