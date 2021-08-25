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Обсуждается вопрос продления программы МВФ stand-by для Украины на полгода, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Обсуждается вопрос продления программы МВФ stand-by для Украины на полгода, - Марченко

Глава Министерства финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) на полгода.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано", – сказал Марченко. Он добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию Фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", – сказал министр финансов.

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Автор: Ірина Дашківська
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а в кино было не так
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25.08.2021 11:04 Ответить
Кіно було для ЗЕлохів.
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25.08.2021 11:05 Ответить
Українські банки приймають валютні вклади від населення за ставкою 0, 01% річних. Так що валюти в Україні море і вона нікому не потрібна. А от МВФ вимагає від української влади ПІДНЯТИ пенсії в УКраїні з нинішніх 0,4 від мінімальної зарплати до 0,4 середньої зарплати в УКраїні. Тобто від 2500 гривень до 5500 гривень. А для цього потрібно різко підняти ЄСВ до рівня часів злочинного Яника.
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25.08.2021 11:33 Ответить
Зелень вже готує мішки для бабла.
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25.08.2021 11:04 Ответить
Обсуждается ермаком и шмигалем?
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25.08.2021 11:09 Ответить
Себто грошей не отримаєте, але ми можемо почекати ще пів року та подивитися: чи будете ви боротися з корупцією та впроваджувати реформи. Я правильно зрозумів?
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25.08.2021 11:58 Ответить
 
 