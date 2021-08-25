Обсуждается вопрос продления программы МВФ stand-by для Украины на полгода, - Марченко

Глава Министерства финансов Сергей Марченко допускает продление текущей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) на полгода.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это обсуждается, однако окончательного решения еще нет. То есть продление программы stand-by на полгода возможно. Но говорит о таком продлении пока рано", – сказал Марченко. Он добавил, что решение должно быть согласовано с партнерами.

Министр финансов также напомнил, что Украина ожидает миссию Фонда в сентябре.

"Состоялся разговор президента Украины с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Это была инициатива исполнительного директора относительно приезда этой миссии. Ожидаем миссию в сентябре, как это и было сказано", – сказал министр финансов.

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