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Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение обещаний президента Владимира Зеленского, которые были озвучены во время выступления по случаю Дня Независимости в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом КИУ сообщил в Facebook 25 августа.

Заявления президента касались соблюдения режима тишины на Донбассе, борьбы с коронавирусом, возвращения оккупированных территорий Украины, а также наказания лиц, подозреваемых в государственной измене.

"Большинство обещаний и заявлений, которые озвучивал Зеленский в 2020 году, не были реализованы. В частности, в течение года власти не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чем акцентировал президент во время своего выступления, а также фактически было провалено начало кампании по вакцинации от коронавируса, несмотря на заявления президента о полной готовности к ней. Также Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл "аттракционом для киевлян", – сказал глава КИУ Алексей Кошель.

Анализ заявлений Зеленского в День Независимости-2020:

1. "Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли новость, что мы договорились о тишине. Они ответили: "Мы слышим не новость. Мы слышим тишину". И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога только об одном – пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы – годами".

Не выполнено. В 2021 году перемирие было сорвано. В феврале зафиксировано 180 нарушений режима тишины, что стало самым высоким показателем с начала перемирия. За год действия режима тишины в зоне ООС погибло 45 украинских военных, 163 получили ранения.

2. "Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. И мы делаем все, чтобы наступил день, чтобы они вернулись".

Не выполнено. В течение 2020 года власти не удалось достичь прогресса в вопросе возвращения оккупированных территорий. Среди позитивных моментов в КИУ отметили проведение саммита "Крымской платформы", в котором приняли участие 46 стран мира.

3. "Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".

Не выполнено. Обещание о привлечении к ответственности лиц, подозреваемых в действиях, имеющих признаки государственной измены, не было реализовано.

Читайте также: 2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ

4. "А наша военная техника сегодня на востоке. И я уверен, так и должно быть. Танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории".

Не выполнено. 24 августа 2021 года в Киеве состоялся военный парад по случаю 30-летия независимости Украины.

5. "Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории".

Не выполнено. Украина фактически провалила кампанию с начала вакцинации против коронавируса. Несмотря на озвученные договоренности, долгое время поставки вакцин в Украину не осуществлялись, что привело к самым низким темпам вакцинации в Европе.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+42
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 495
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25.08.2021 14:39
+32
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 5912
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25.08.2021 14:41
+25
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 988
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25.08.2021 14:42
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А он вообще помнит, что 2020 был как таковой?
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25.08.2021 14:39 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 5912
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25.08.2021 14:41 Ответить
Действительно, отлично помню как Порошенко своего отца Героем Украины наградил и себе икону повесил со своим фейсом, это было круче чем золотой унитаз Януковича. Но следуя традиции Зеленский всех сделал открыв жене офис за счёт украинцев и сообщив миру, что жена это профессия. Что сморозит будущий уродец можно только догадываться.
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25.08.2021 14:51 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 3084
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25.08.2021 14:58 Ответить
якщо плюнуть усі, хто пороху дав відставку, то ти, Рома, з своїм каменем за пазухою хрен випливеш..
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25.08.2021 16:20 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8234
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25.08.2021 16:32 Ответить
дэбил- когда порох наградил своего отца ? чмо кацапское вали с украинского сайта !
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25.08.2021 15:07 Ответить
опять брешешь,кацапырла... Герой Украины (2009).

в 2009 петр порошенко глава нбу при премьере йуляхе....
дай ссылку на полномочия нацбанка награждать орденами и медалями Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 894
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25.08.2021 15:08 Ответить
Совмещение государственной должности и управление частной компании это уголовное преступление. Читай кодекс и не лучше молчи об этом.
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25.08.2021 16:15 Ответить
так шо нащот нацбанков,лахта неумытая?есть полномочия награждать госнаградами? Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8264
а нащрт управления-так то в Конституции Украины все написано.и совсем не так,как у вас нарасеюшке
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25.08.2021 16:20 Ответить
так шо нащот героя Украины,есть чего сказать? Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 744шоты брешешь,а когда мордой в кучку потыкают-вертишься,как уж на сковородке?
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25.08.2021 19:19 Ответить
так шо,так и не ответишь? Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 5340 если бы ты был законником,ты бы не разбрасывался такими словами ,как вор...
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25.08.2021 19:41 Ответить
законы говоришь?на то есть юристы,специальные органы...тем более сейчас,когда зелебень спит и видит посадить пороха.а твоя версия вины или не виновности годится только для сворачивания в трубочку Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 1827.рекомендую так и сделать.
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25.08.2021 19:47 Ответить
а в трубочку все же скрути Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 9775.там твоему мнению самое место.
она сказала то,что сказала...и не таким *********,как ты комментировать ее слова.
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25.08.2021 21:59 Ответить
так він - патентований подонок...
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25.08.2021 16:37 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 495
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25.08.2021 14:39 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 2436
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25.08.2021 14:40 Ответить
Два просрані роки ..і ще три попереду. А там не факт що мудрий нарід перестане вірити телевізору і нарешті почне думати. Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 4957
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25.08.2021 15:46 Ответить
А как там обещания про кінець епохи бідності?
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25.08.2021 14:40 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 8790
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25.08.2021 14:42 Ответить
скінчилася )) разом з епохою Гідності ))) з епохою відповідальності за базар))) та й просто відповідальності за будь що...
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25.08.2021 14:42 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 988
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25.08.2021 14:42 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 7128
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25.08.2021 16:48 Ответить
Вже підкрадається.
PS TV

Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 4328

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25.08.2021 14:54 Ответить
А вы задумывались где теперь все эти хорошо одетые бабушки и дедушки,которые вечно шлялись,при Порохе, с полвареником...то то же))))
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25.08.2021 14:54 Ответить
ой...ой-ё-ёй...ну кто бы мог подумать? )))
но гаварил жеж красиво ? ))))
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25.08.2021 14:40 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 4218
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25.08.2021 14:48 Ответить
А ви щось інше очікували,від патологічного брехуна ? Ну-ну.
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25.08.2021 14:40 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 2199
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25.08.2021 14:46 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2775
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25.08.2021 14:47 Ответить
виноват короноПорошенко.
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25.08.2021 15:09 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 7673
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25.08.2021 15:12 Ответить
под коксом он - не помнит Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 6083
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25.08.2021 14:41 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8096
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25.08.2021 14:53 Ответить
как порядочный человек он должен уйти.🤣
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25.08.2021 14:41 Ответить
А оно порядочный?)))
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25.08.2021 14:46 Ответить
А оно уйдёт?
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25.08.2021 14:47 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 7651
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25.08.2021 14:42 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 2236
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25.08.2021 14:43 Ответить
Зеля -просто аферист. Кому бы удалось посадить олигарха Коломойского в кресло президента. Или сделать рынок земли где землю будут продавать по 10 000 га (планировали по 210 000 га) и это во время вой ны с Московией.
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25.08.2021 14:43 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 6548
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25.08.2021 14:44 Ответить
Это уже классика
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 3397
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25.08.2021 14:45 Ответить
«…Папа, ты обещал нас отвезти на озеро.- Я много что обещал, поэтому я - хороший отец». © Симпсоны
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25.08.2021 14:45 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 1416
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25.08.2021 14:49 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385
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25.08.2021 14:45 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2238
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25.08.2021 15:33 Ответить
Только наивный идиот, до сих пор верит в то, что зе-упырь дорвался до власти что-либо делать для страны. Это чмо пришло грабить лохов, которые его избрали.
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25.08.2021 14:46 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8230
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25.08.2021 14:51 Ответить
и позапрошлогодние - тоже не выполнил. и не выполнит. а тот, кто ждёт от него что-то - тот лох
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25.08.2021 14:46 Ответить
Ну "лох" в 2021м как то слабенько -лошищи,каких ещё свет не видывал
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25.08.2021 14:48 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2962
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25.08.2021 14:47 Ответить
Рутина...ничего нового... Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 9212
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25.08.2021 14:48 Ответить
Шо вы понимаете.
Каналы Ахметова вслед за каналами Коломойского вылизывают зад бубочки по самые гланды и утверждают, что он выполнил все обещанное.
От себя - Ахметову и Коломойскому.
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25.08.2021 14:49 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 7302
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25.08.2021 14:50 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 3317 Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 6586
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25.08.2021 14:51 Ответить
а ви йому ещ про ДиснейЗеляленд нагадайте і про Голі-босі-Вуд...про "Кремнієву долину" у Харкові і головне про программу "Повертайся і залишайся" (здається) коли він усім заробітчанам обіцяв кращі статки і долю тут.... ойц...хіба може оце спеціально під них і придумав программу про мульярд дерев?...ну ямки ж копати хтось мусить...не саме ж воно ?
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25.08.2021 14:54 Ответить
"Также Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл "аттракционом для киевлян"."

Источник: https://censor.net/ru/n3284449
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25.08.2021 14:55 Ответить
зібрання творів порохоботів. капець, скільки у нас прихильників у злодія і брехуна Петрика ((((((((((((
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25.08.2021 14:57 Ответить
да и тех, кому в голову насрато, тоже хватает.
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25.08.2021 14:59 Ответить
Мій коментарій не спам! усім нормальним, хто читає цю сторінку і без видалень зрозуміло у кого в голові порох-но. Радійте у своєму болоті. Караван іде і буде йти, хто б не гавкав. І перемоги у нас будуть і паради, тільки ви не ті, хто сприяє перемозі...
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25.08.2021 16:40 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2020
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25.08.2021 15:03 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 396
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25.08.2021 15:04 Ответить
не був би ваш лис петя зараз аутсайдером, якби хоч половину зробив з своїх обіцянок. а на виборах обіцяв допомагати.. палки в колеса пхати хіба-що. вашими руками до-речі. а взагалі-то щось москаликами ******* цьому цензорі...
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25.08.2021 15:21 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8732
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25.08.2021 14:58 Ответить
Цікавенько, отже виконаними обіцянками вважалось би припинення війни, повернення Криму і Донбасу під контроль України, покарання винних за їх здачу, нульова статистика по коронавірусу і відсутність параду. Я правильно розумію?
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25.08.2021 15:10 Ответить
а нашо було обiцяти? як i зарплатню в 4000 ойро... напевно, для вiруючих парамаунтiв.
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25.08.2021 15:14 Ответить
Искусство политика заключается не в том чтобы выполнить свои обещания, а в том чтобы потом объяснить почему этого не произошло.)
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25.08.2021 15:41 Ответить
Единственным итогом 2 лет является понимание что Зеленский Балабол...говорит много делает мало\ничего...и то что 1 Полуватник превратился за 2 года в Полу Украинца...всё это за наш счёт...в комплекте шел Ермак))) на этом всё...
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25.08.2021 15:43 Ответить
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания/ Зато Зеленский - красава. В Киеве прошла торжественная церемония награждения самых красивых украинских знаменитостей 2008 г. Победителем стал Зеленский.В 2007 г. самым красивым украинцем признан Савик Шустер.
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25.08.2021 16:13 Ответить
Він і дерева не посадить.
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25.08.2021 16:24 Ответить
Сьогодні вже до кожного має дійти, що напівшостий - патологічний брехун
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25.08.2021 16:40 Ответить
Є в мене знакомий єврей--то він мені постійно говорить--ми крадемо ТІЛЬКИ в лохів. Це він підкреслює---В ЛОХІВ.
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25.08.2021 17:09 Ответить
Придётся остаться на второй срок...
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25.08.2021 21:51 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2355
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26.08.2021 02:12 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 5704
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26.08.2021 02:13 Ответить
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8849
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26.08.2021 02:13 Ответить
 
 