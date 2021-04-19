2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ

Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали выполнение "стадионных обещаний" Владимира Зеленского, озвученных им во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года. По оценке КИУ, большинство обещаний Зеленского не были выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КИУ.

В частности, подчеркивается, что не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Также не выполнены заявления о прекращении войны. В то же время был достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, а также приняты законы об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.

"На сегодня Зеленскому не удалось выполнить ключевые обещания об окончании войны в Украине и росте благосостояния граждан. Зато, косметические решения о проведении реформ не дали необходимого результата. Зеленский не реализовал те революционные шаги по изменению политической системы, которые он обещал как кандидат в президенты Украины, сохранив существующий статус-кво в основных сферах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ниже приведен анализ выполнения заявлений Зеленского, озвученных им во время дебатов.

Читайте также: 2 года предвыборным обещаниям Зеленского. Большинство из них так и не выполнены до сих пор, - КИУ

1. Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?

За время президентства у Зеленского неоднократно возникали конфликты с представителями добровольческих организаций и участниками войны. В частности, по делам Стерненко, Шеремета, протестов под Офисом Президента, проведением акций протеста "Нет капитуляции" и др.

2. Как так произошло, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?

За время работы Зеленского в Украине зафиксирован экономический спад. По данным Минэкономики, в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксированы падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции. Экономический спад также фиксировался в период до начала пандемии, что стало одной из причин отставки правительства Гончарука.

3. Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, если доступных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?

Проблемы, определенные Зеленским, актуальны и сейчас. Так, 64% граждан заявляют, что они скорее не довольны медицинской реформой в Украине (группа "Рейтинг", июль-август 2020). Для 41% украинцев самой большой проблемой остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся (Центр Разумкова, июль 2020). Ситуация обострилась на фоне пандемии коронавируса, которая продемонстрировала слабость медицинской системы Украины.

4. По поводу дорог - мне нечего сказать, потому что нет дорог.

Строительство дорог стало одним из приоритетов работы Зеленского. В рамках программы "Большая стройка" в 2020 году было построено и отремонтировано более 4 тыс. км дорог государственного значения.

5. Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов.

Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата. Верховная Рада приняла законы о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте Президента. Закон об отзыве депутата принят не был.

6. Почему все ваши люди имеют обе руки?

Тема политической коррупции, в том числе, в окружении президента неоднократно поднималась в СМИ. В частности, по делу брата председателя Офиса Президента Ермака, доплат в конвертах для народных депутатов, лоббировании депутатами "Слуги Народа" интересов финансово-промышленных групп (т. н. дело депутата Юрченко). Возбуждены уголовные производства, продолжаются расследования.

7. По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку.

Одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается начала в Украине процесса деолигархизации. Несмотря на ряд заявлений, принципиально важных действий в этом направлении властью сделано не было. Как отмечают СМИ, олигархи продолжают существенно влиять на украинскую политику. Также не произошло громких коррупционных посадок, касающихся предыдущей власти, которые обещал обеспечить Зеленский.

8. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить ... И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все, что вы сделали.

Зеленскому не удалось добиться прекращения войны дипломатическим путем. В 2020 году боевые потери украинской армии, по данным Генштаба, составили 49 убитых и свыше 330 раненых. Ситуация обострилась в 2021 году в результате активизации российской агрессии. В интервью итальянской газете La Repubblica от 16 апреля 2021 года Зеленский отметил, что власти делают все возможное для поиска мирного решения, однако на данный момент первоочередной вопрос - это не допустить расширения российской агрессии. Также Зеленский согласился с утверждением о том, что со временем он стал более жестким президентом.