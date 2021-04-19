2 года "стадионным обещаниям" Зеленского. Принципиальные тезисы о прекращении войны, деолигархизации и реформах не реализованы, - КИУ
Эксперты Комитета избирателей Украины проанализировали выполнение "стадионных обещаний" Владимира Зеленского, озвученных им во время дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля 2019 года. По оценке КИУ, большинство обещаний Зеленского не были выполнены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КИУ.
В частности, подчеркивается, что не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Также не выполнены заявления о прекращении войны. В то же время был достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, а также приняты законы об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.
"На сегодня Зеленскому не удалось выполнить ключевые обещания об окончании войны в Украине и росте благосостояния граждан. Зато, косметические решения о проведении реформ не дали необходимого результата. Зеленский не реализовал те революционные шаги по изменению политической системы, которые он обещал как кандидат в президенты Украины, сохранив существующий статус-кво в основных сферах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Ниже приведен анализ выполнения заявлений Зеленского, озвученных им во время дебатов.
1. Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?
За время президентства у Зеленского неоднократно возникали конфликты с представителями добровольческих организаций и участниками войны. В частности, по делам Стерненко, Шеремета, протестов под Офисом Президента, проведением акций протеста "Нет капитуляции" и др.
2. Как так произошло, что Украина почти самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?
За время работы Зеленского в Украине зафиксирован экономический спад. По данным Минэкономики, в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксированы падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции. Экономический спад также фиксировался в период до начала пандемии, что стало одной из причин отставки правительства Гончарука.
3. Медицина. Что касается реформы, скажите мне, пожалуйста, если лекарств качественных нет, если доступных цен на лекарства нет, если нормальных условий в больницах нет, если нормальных зарплат у врачей нет, какая это нафиг реформа?
Проблемы, определенные Зеленским, актуальны и сейчас. Так, 64% граждан заявляют, что они скорее не довольны медицинской реформой в Украине (группа "Рейтинг", июль-август 2020). Для 41% украинцев самой большой проблемой остается рост цен на лекарства, которыми они чаще всего лечатся (Центр Разумкова, июль 2020). Ситуация обострилась на фоне пандемии коронавируса, которая продемонстрировала слабость медицинской системы Украины.
4. По поводу дорог - мне нечего сказать, потому что нет дорог.
Строительство дорог стало одним из приоритетов работы Зеленского. В рамках программы "Большая стройка" в 2020 году было построено и отремонтировано более 4 тыс. км дорог государственного значения.
5. Наши принципы: снятие неприкосновенности с депутатов.
Закон об импичменте. Закон об отзыве депутата. Верховная Рада приняла законы о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте Президента. Закон об отзыве депутата принят не был.
6. Почему все ваши люди имеют обе руки?
Тема политической коррупции, в том числе, в окружении президента неоднократно поднималась в СМИ. В частности, по делу брата председателя Офиса Президента Ермака, доплат в конвертах для народных депутатов, лоббировании депутатами "Слуги Народа" интересов финансово-промышленных групп (т. н. дело депутата Юрченко). Возбуждены уголовные производства, продолжаются расследования.
7. По поводу господина Коломойского, я вам сразу скажу, все люди, которые нарушают закон, все Свинарчуки, Гладковские, и если среди них будет потом Коломойский, все сядут за решетку.
Одно из основных невыполненных обещаний Зеленского касается начала в Украине процесса деолигархизации. Несмотря на ряд заявлений, принципиально важных действий в этом направлении властью сделано не было. Как отмечают СМИ, олигархи продолжают существенно влиять на украинскую политику. Также не произошло громких коррупционных посадок, касающихся предыдущей власти, которые обещал обеспечить Зеленский.
8. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить ... И что касается главнокомандующего, господин Порошенко, сейчас война. И вы мне задаете такие вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война до сих пор не закончилась. Вот такой вы главнокомандующий, спасибо вам за все, что вы сделали.
Зеленскому не удалось добиться прекращения войны дипломатическим путем. В 2020 году боевые потери украинской армии, по данным Генштаба, составили 49 убитых и свыше 330 раненых. Ситуация обострилась в 2021 году в результате активизации российской агрессии. В интервью итальянской газете La Repubblica от 16 апреля 2021 года Зеленский отметил, что власти делают все возможное для поиска мирного решения, однако на данный момент первоочередной вопрос - это не допустить расширения российской агрессии. Также Зеленский согласился с утверждением о том, что со временем он стал более жестким президентом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Сформувалася РОА-2 зі зрадників України (силовиків, цивільних та ,козачків)
-Віддалася в повне розпорядження агресору
- "командирами" військових підрозділів є кадрові військові сс країни -агресора
-Військову техніку , озброєння, екіпіровку та фінансове утримання мають також від країни -агресора
-Сталих порядків вони вирішили не міняти. Правда, вертикаль влади вирішили - суто як в ординського хана Батия... Хан сидить в кремлі і править ними без їх на те згоди
Ось тільки від десятини відмовилися і стали відбирати на свій розсуд у цивільного населення, і назвали це звільненням.... Іноді від квартири, машини -до останньої одежини вигрібають . Але свій же "освободітєль" - не чужий грабує,- це і заспокоює самих "звільнених та захищених"!!! кремлем....
Надіємося, що й фінал ЛуГандонії буде таким, яким був в Орди ! Коли помирав хан, чи призначений ним намісник - споруджували йому похоронний. курган А туди окрім необхідних у побуті речей і дружин, в обов'язковому порядку клали - вірних нукерів (помічників, прихильників) та туменних (тисячних) і найближче оточення колаборантів-подільників.
Без цього вертикаль, закладена ханом Батиєм, не працювала - розтягнуть же ж все собі , бо ж не буде вже їм з ким ділитися....
Будемо працювати та сподіваємося щоб РОА-2 при Путіні , та ******* нукери ( в т.ч. з неокупованої частини України) завершили своє існування, точно так, як і РОА при Гітлерові та ординський паханат. Батия..
А исходить из того, что есть, надо было в 2019-м.
https://www.kharkovforum.com/ims/2021/04/18/34558dd60c02d5f0681dedd.gif
Самое большее, на что спообны родить зебилы это "взять и все поделить. Да и то желательно, чтобы это для них сделал кто-то другой.
и папаша мае магазин ( ну и кое что по мелочи )
они прописаны так, что выполнить практически невозможно, поэтому записывать принятие этих Законов в копилку выполнения ПреЗЕдентом своих обещаний не стОит.
ВИСТУП актора та художнього керівника Студії «Квартал-95» Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО В латвійській ЮРМАЛІ під час фестивалю ПЕРЕД в основному РОСІЙСЬКОЮ ПУБЛІКОЮ з пародійним номером У НЬОМУ ВІН НАЗВАВ УКРАЇНУ «ЖЕБРАКОМ», А ТАКОЖ «АКТРИСОЮ НІМЕЦЬКОГО ФІЛЬМУ ДЛЯ ДОРОСЛИХ», ЯКА «ГОТОВА ПРИЙНЯТИ БУДЬ-ЯКУ КІЛЬКІСТЬ З БУДЬ-ЯКОГО БОКУ ».
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.
ПРО ЦЕ НА СВОЇЙ СТОРІНЦІ У ФЕЙСБУЦІ НАПИСАЛА ТЕЛЕВЕДУЧА, ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали. І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
кінець епохи бідності
я вам нічєво нє должен
ні обіцянок, ні пробачень
"ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром Зеленским
ОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ТОЛЬКО ОДИН СРОК
Зеленский обещает, что выборы в Раду будут проходить по открытым спискам, а "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" будут автоматическим основанием для лишения депутатского мандата. При этом он не уточняет, как именно должно происходить такое лишение мандата.
Зеленский обещает, что решение по "простых спорах" будут принимать мировые судьи, КОТОРЫХ БУДЕТ ВЫБИРАТЬ НАРОД. Что именно он понимает под словосочетанием "простые споры", Зеленский не уточняет. В то же время, он обещает, что за уголовные преступления приговор будет выносить "эффективный суд присяжных, состоящий из народа". Как будет формироваться состав присяжных, он не уточняет.
Зеленский обещает "профессиональную армию", "где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики". Он называет своей задачей "сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне натовских стандартов". Как он собирается этого достичь, он не уточняет.
В предвыборной программе Зеленский заявляет, что Украина не только должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, но и стать "со временем" их экспортером на европейский рынок. Никаких способов это сделать он не указывает.
Честным чиновникам Зеленский обещает ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ НА ДОЛЖНОСТИ, "достойные заработные платы" (не уточняя их сумму - ред.), высокий социальный статус и государственное страхование (не уточняя, чего именно).
https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
"Я боюсь, что я не успею. Я ЛОМАТЬ ЗАКОН НЕ БУДУ, НЕ БУДУ НАРУШАТЬ ЗАКОН.