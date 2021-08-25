УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4213 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
12 576 83
День Незалежності (607) Зеленський (17387) КВУ (131) обіцянки (25)

Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ

Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок президента Володимира Зеленського, які були озвучені під час виступу з нагоди Дня Незалежності в 2020 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це КВУ повідомив у Facebook 25 серпня.

Заяви президента стосувалися дотримання режиму тиші на Донбасі, боротьби з коронавірусом, повернення окупованих територій України, а також покарання осіб, підозрюваних у державній зраді.

"Більшість обіцянок та заяв, які озвучував В. Зеленський у 2020 році, не було реалізовано. Зокрема, упродовж року владі не вдалося забезпечити всеосяжне припинення вогню, на чому наголошував президент під час свого виступу, а також фактично було провалено початок кампанії із вакцинації населення від коронавірусу, попри заяви президента про повну готовність до таких дій. Також В. Зеленський змінив своє ставлення до проведення військових парадів, які рік тому називав "атракціоном для киян", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Також читайте: 55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Аналіз заяв Зеленського в День Незалежності-2020:

  1. "Нещодавно, будучи на сході, я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовилися про "тишу". Вони відповіли: "Ми чуємо не новину. Ми чуємо тишу". І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками"

Не виконано. Режим припинення вогню діяв упродовж кількох місяців із липня 2020 р. Однак, починаючи з 2021 р., режим тиші було зірвано, що публічно визнавали представники української влади. У лютому було зафіксовано 180 порушень режиму тиші, що стало найвищим показником з початку перемир’я. Загалом за рік дії режиму тиші в зоні ООС загинули 45 українських військових, 163 отримали поранення. У серпні 2021 р. В. Зеленський заявив, що дотримання тиші все ще залишається першим кроком для конструктивних перемовин.

  1. "Кожна мама хоче, щоб усі її діти завжди були вдома. Так, на жаль, сьогодні за нашим сімейним столом бракує Донецька, Луганська і Криму. Та ми робимо все, щоб настав день, і вони повернулись."

Не виконано. Упродовж 2020 р. українській владі не вдалося досягнути прогресу в питанні повернення окупованих територій. Пропозиції В. Зеленського щодо перегляду тексту Мінських домовленостей, долучення США до Нормандського формату, особистих перемовин із В. Путіним не були реалізовані. Серед позитивів варто відзначити проведення Кримської платформи, в якій взяли участь 46 країн світу.

  1. "Ми будуємо саме таку країну! Країну, яка завжди готова дати відсіч. І байдуже, хто атакує: агресор, вірус, світова криза. Країну, де ті, хто без бою подарував частину території, будуть давати свідчення, а не проповіді з патріотизму"

Не виконано. Обіцянку щодо притягнення до відповідальності осіб, які підозрюють в діях, що мають ознаки державної зради, не було реалізовано.

  1. А наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію. А парад у нас обов’язково буде у майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території."

Не виконано. 24 серпня 2021 р. у м. Києві відбувся військовий парад з нагоди 30-ти річчя української незалежності.

  1. "Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії..."

Не виконано. Україна фактично провалила кампанію із початку вакцинації населення проти коронавірусу. Попри озвучені домовленості, упродовж тривалого часу постачання вакцин до України не відбувалося, що призвело до найнижчих темпів вакцинації в Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2 роки "стадіонним обіцянкам" Зеленського. Принципові тези про припинення війни, деолігархізацію та реформи не реалізовано, - КВУ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 495
показати весь коментар
25.08.2021 14:39
+32
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 5912
показати весь коментар
25.08.2021 14:41
+25
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 988
показати весь коментар
25.08.2021 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А он вообще помнит, что 2020 был как таковой?
показати весь коментар
25.08.2021 14:39 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 5912
показати весь коментар
25.08.2021 14:41 Відповісти
Действительно, отлично помню как Порошенко своего отца Героем Украины наградил и себе икону повесил со своим фейсом, это было круче чем золотой унитаз Януковича. Но следуя традиции Зеленский всех сделал открыв жене офис за счёт украинцев и сообщив миру, что жена это профессия. Что сморозит будущий уродец можно только догадываться.
показати весь коментар
25.08.2021 14:51 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 3084
показати весь коментар
25.08.2021 14:58 Відповісти
якщо плюнуть усі, хто пороху дав відставку, то ти, Рома, з своїм каменем за пазухою хрен випливеш..
показати весь коментар
25.08.2021 16:20 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8234
показати весь коментар
25.08.2021 16:32 Відповісти
дэбил- когда порох наградил своего отца ? чмо кацапское вали с украинского сайта !
показати весь коментар
25.08.2021 15:07 Відповісти
опять брешешь,кацапырла... Герой Украины (2009).

в 2009 петр порошенко глава нбу при премьере йуляхе....
дай ссылку на полномочия нацбанка награждать орденами и медалями Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 894
показати весь коментар
25.08.2021 15:08 Відповісти
Совмещение государственной должности и управление частной компании это уголовное преступление. Читай кодекс и не лучше молчи об этом.
показати весь коментар
25.08.2021 16:15 Відповісти
так шо нащот нацбанков,лахта неумытая?есть полномочия награждать госнаградами? Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8264
а нащрт управления-так то в Конституции Украины все написано.и совсем не так,как у вас нарасеюшке
показати весь коментар
25.08.2021 16:20 Відповісти
так шо нащот героя Украины,есть чего сказать? Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 744шоты брешешь,а когда мордой в кучку потыкают-вертишься,как уж на сковородке?
показати весь коментар
25.08.2021 19:19 Відповісти
так шо,так и не ответишь? Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 5340 если бы ты был законником,ты бы не разбрасывался такими словами ,как вор...
показати весь коментар
25.08.2021 19:41 Відповісти
законы говоришь?на то есть юристы,специальные органы...тем более сейчас,когда зелебень спит и видит посадить пороха.а твоя версия вины или не виновности годится только для сворачивания в трубочку Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 1827.рекомендую так и сделать.
показати весь коментар
25.08.2021 19:47 Відповісти
а в трубочку все же скрути Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 9775.там твоему мнению самое место.
она сказала то,что сказала...и не таким *********,как ты комментировать ее слова.
показати весь коментар
25.08.2021 21:59 Відповісти
так він - патентований подонок...
показати весь коментар
25.08.2021 16:37 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 495
показати весь коментар
25.08.2021 14:39 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 2436
показати весь коментар
25.08.2021 14:40 Відповісти
Два просрані роки ..і ще три попереду. А там не факт що мудрий нарід перестане вірити телевізору і нарешті почне думати. Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 4957
показати весь коментар
25.08.2021 15:46 Відповісти
А как там обещания про кінець епохи бідності?
показати весь коментар
25.08.2021 14:40 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 8790
показати весь коментар
25.08.2021 14:42 Відповісти
скінчилася )) разом з епохою Гідності ))) з епохою відповідальності за базар))) та й просто відповідальності за будь що...
показати весь коментар
25.08.2021 14:42 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 988
показати весь коментар
25.08.2021 14:42 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 7128
показати весь коментар
25.08.2021 16:48 Відповісти
Вже підкрадається.
PS TV

Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 4328

показати весь коментар
25.08.2021 14:54 Відповісти
А вы задумывались где теперь все эти хорошо одетые бабушки и дедушки,которые вечно шлялись,при Порохе, с полвареником...то то же))))
показати весь коментар
25.08.2021 14:54 Відповісти
ой...ой-ё-ёй...ну кто бы мог подумать? )))
но гаварил жеж красиво ? ))))
показати весь коментар
25.08.2021 14:40 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 4218
показати весь коментар
25.08.2021 14:48 Відповісти
А ви щось інше очікували,від патологічного брехуна ? Ну-ну.
показати весь коментар
25.08.2021 14:40 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 2199
показати весь коментар
25.08.2021 14:46 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2775
показати весь коментар
25.08.2021 14:47 Відповісти
виноват короноПорошенко.
показати весь коментар
25.08.2021 15:09 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 7673
показати весь коментар
25.08.2021 15:12 Відповісти
под коксом он - не помнит Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 6083
показати весь коментар
25.08.2021 14:41 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8096
показати весь коментар
25.08.2021 14:53 Відповісти
как порядочный человек он должен уйти.🤣
показати весь коментар
25.08.2021 14:41 Відповісти
А оно порядочный?)))
показати весь коментар
25.08.2021 14:46 Відповісти
А оно уйдёт?
показати весь коментар
25.08.2021 14:47 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 7651
показати весь коментар
25.08.2021 14:42 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 2236
показати весь коментар
25.08.2021 14:43 Відповісти
Зеля -просто аферист. Кому бы удалось посадить олигарха Коломойского в кресло президента. Или сделать рынок земли где землю будут продавать по 10 000 га (планировали по 210 000 га) и это во время вой ны с Московией.
показати весь коментар
25.08.2021 14:43 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 6548
показати весь коментар
25.08.2021 14:44 Відповісти
Это уже классика
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 3397
показати весь коментар
25.08.2021 14:45 Відповісти
«…Папа, ты обещал нас отвезти на озеро.- Я много что обещал, поэтому я - хороший отец». © Симпсоны
показати весь коментар
25.08.2021 14:45 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 1416
показати весь коментар
25.08.2021 14:49 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания ко Дню Независимости, - КИУ - Цензор.НЕТ 1385
показати весь коментар
25.08.2021 14:45 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2238
показати весь коментар
25.08.2021 15:33 Відповісти
Только наивный идиот, до сих пор верит в то, что зе-упырь дорвался до власти что-либо делать для страны. Это чмо пришло грабить лохов, которые его избрали.
показати весь коментар
25.08.2021 14:46 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8230
показати весь коментар
25.08.2021 14:51 Відповісти
и позапрошлогодние - тоже не выполнил. и не выполнит. а тот, кто ждёт от него что-то - тот лох
показати весь коментар
25.08.2021 14:46 Відповісти
Ну "лох" в 2021м как то слабенько -лошищи,каких ещё свет не видывал
показати весь коментар
25.08.2021 14:48 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2962
показати весь коментар
25.08.2021 14:47 Відповісти
Рутина...ничего нового... Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 9212
показати весь коментар
25.08.2021 14:48 Відповісти
Шо вы понимаете.
Каналы Ахметова вслед за каналами Коломойского вылизывают зад бубочки по самые гланды и утверждают, что он выполнил все обещанное.
От себя - Ахметову и Коломойскому.
показати весь коментар
25.08.2021 14:49 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 7302
показати весь коментар
25.08.2021 14:50 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 3317 Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 6586
показати весь коментар
25.08.2021 14:51 Відповісти
а ви йому ещ про ДиснейЗеляленд нагадайте і про Голі-босі-Вуд...про "Кремнієву долину" у Харкові і головне про программу "Повертайся і залишайся" (здається) коли він усім заробітчанам обіцяв кращі статки і долю тут.... ойц...хіба може оце спеціально під них і придумав программу про мульярд дерев?...ну ямки ж копати хтось мусить...не саме ж воно ?
показати весь коментар
25.08.2021 14:54 Відповісти
"Также Зеленский изменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл "аттракционом для киевлян"."

Источник: https://censor.net/ru/n3284449
показати весь коментар
25.08.2021 14:55 Відповісти
зібрання творів порохоботів. капець, скільки у нас прихильників у злодія і брехуна Петрика ((((((((((((
показати весь коментар
25.08.2021 14:57 Відповісти
да и тех, кому в голову насрато, тоже хватает.
показати весь коментар
25.08.2021 14:59 Відповісти
Мій коментарій не спам! усім нормальним, хто читає цю сторінку і без видалень зрозуміло у кого в голові порох-но. Радійте у своєму болоті. Караван іде і буде йти, хто б не гавкав. І перемоги у нас будуть і паради, тільки ви не ті, хто сприяє перемозі...
показати весь коментар
25.08.2021 16:40 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2020
показати весь коментар
25.08.2021 15:03 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 396
показати весь коментар
25.08.2021 15:04 Відповісти
не був би ваш лис петя зараз аутсайдером, якби хоч половину зробив з своїх обіцянок. а на виборах обіцяв допомагати.. палки в колеса пхати хіба-що. вашими руками до-речі. а взагалі-то щось москаликами ******* цьому цензорі...
показати весь коментар
25.08.2021 15:21 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8732
показати весь коментар
25.08.2021 14:58 Відповісти
Цікавенько, отже виконаними обіцянками вважалось би припинення війни, повернення Криму і Донбасу під контроль України, покарання винних за їх здачу, нульова статистика по коронавірусу і відсутність параду. Я правильно розумію?
показати весь коментар
25.08.2021 15:10 Відповісти
а нашо було обiцяти? як i зарплатню в 4000 ойро... напевно, для вiруючих парамаунтiв.
показати весь коментар
25.08.2021 15:14 Відповісти
Искусство политика заключается не в том чтобы выполнить свои обещания, а в том чтобы потом объяснить почему этого не произошло.)
показати весь коментар
25.08.2021 15:41 Відповісти
Единственным итогом 2 лет является понимание что Зеленский Балабол...говорит много делает мало\ничего...и то что 1 Полуватник превратился за 2 года в Полу Украинца...всё это за наш счёт...в комплекте шел Ермак))) на этом всё...
показати весь коментар
25.08.2021 15:43 Відповісти
Зеленский не выполнил прошлогодние обещания/ Зато Зеленский - красава. В Киеве прошла торжественная церемония награждения самых красивых украинских знаменитостей 2008 г. Победителем стал Зеленский.В 2007 г. самым красивым украинцем признан Савик Шустер.
показати весь коментар
25.08.2021 16:13 Відповісти
Він і дерева не посадить.
показати весь коментар
25.08.2021 16:24 Відповісти
Сьогодні вже до кожного має дійти, що напівшостий - патологічний брехун
показати весь коментар
25.08.2021 16:40 Відповісти
Є в мене знакомий єврей--то він мені постійно говорить--ми крадемо ТІЛЬКИ в лохів. Це він підкреслює---В ЛОХІВ.
показати весь коментар
25.08.2021 17:09 Відповісти
Придётся остаться на второй срок...
показати весь коментар
25.08.2021 21:51 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 2355
показати весь коментар
26.08.2021 02:12 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 5704
показати весь коментар
26.08.2021 02:13 Відповісти
Зеленський не виконав торішні обіцянки до Дня Незалежності, - КВУ - Цензор.НЕТ 8849
показати весь коментар
26.08.2021 02:13 Відповісти
 
 