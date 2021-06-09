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Новини Політика України
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Зеленський (17470) обіцянки (25) опитування (1405) СОЦИС (61)

55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, 61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі, 21,1% - у правильному.

54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося, 35,3% - не змінилося, 9,1% - покращилося.

Також читайте: 35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Водночас 29,5% громадян вважають, що основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе Кабмін, 29,2% - президент, 21,3% - Верховна Рада.

50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок, 33,2% вважають, що Зеленський виконав лише деякі свої передвиборчі обіцянки, 9,6% вважають, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленського виконані або в процесі виконання.

Крім того, 66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено, 25,3% вважають, що воно виконане частково, 1,2% вважають, що воно повністю виконане.

Також читайте: За Зеленського готові проголосувати 28,1% українців, за Порошенка - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опитування "СОЦІСу". ІНФОГРАФІКА

Відповідаючи на питання: "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу Президента В.Зеленського?" респонденти відповіли так:

- Компетентна - 12,9%;

- Популістська - 15%;

- Непрофесійна, дилетантська - 55,3%;

- Відмова від відповіді/не знаю - 16,9%.

55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 01
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 02
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 03
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 04

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской. Позиция других граждан слишком нецензурная, чтобы её можно было озвучить
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09.06.2021 12:18
+26
***! Сами выбрали артиста, а теперь считают власть дилетантской. Не так страшен Зеленский, как мудрый нарид.
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09.06.2021 12:20
+23
І, доречі, щось не бачу варіанту відповіді "у всьому винен Порошенко", думаю 3-5% відсотка з тих, хто підтримав бубачку, перетікли б у цей варіант
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09.06.2021 12:15
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Elect a clown - expect a circus!
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09.06.2021 13:26 Відповісти
Или наоборот, скорее.
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09.06.2021 13:51 Відповісти
Что же это за сумки, с чем они, сумки которые каждый ждень грузят в багажник машины Зеленского, вынимая их перед этим из машины Шефира и Ермака?
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09.06.2021 23:14 Відповісти
Расчлененка?
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10.06.2021 08:52 Відповісти
СОЦИС солидная и профессиональная контора, но несколько смущает слово "Непрофисиональная" в её инфографике.
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09.06.2021 13:57 Відповісти
А де ви побачили це слово в інфографіці Соцісу?
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09.06.2021 16:06 Відповісти
- Непрофисиональная, дилетантская - 55,3%;Источник: https://censor.net/ru/n3270323

В тексті. Можливо це фаховий цензорівський перекладач
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09.06.2021 17:53 Відповісти
В итоге видим что артиста поддерживает всего то 12.9 % А он уже мнит о второй каденции. С *Эпоха бидности * он не только не справился , он её ещё больше усугубил. Если кто не знает то С нового года если нет нужного стажа то и соц пенсию вам не видать Об инвалидах ЗЕ энд К вообще не думают Все эти его * программы* популизм Не более. Во власти сидят люди которые туманно понимают что происходит в стране и что нужно делать, в первую очередь, чтобы начались хоть какие то положительные сдвиги Как в экономике так и соц стандартах.
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09.06.2021 14:19 Відповісти
Так зелений всього лиш продовжує "потужну пенсійну реформу", почату попередниками.
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09.06.2021 22:17 Відповісти
Іншими словами -Добиває все що ще живе Тепер це називається - Подолання злиднів Роблять все що можуть щоб чисельність пенсіонерів скоротилась....Не буде пенсіонерів то і Злиднів не буде Саме так він все це бачить
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09.06.2021 23:58 Відповісти
Саме так, видіння зе нічим не відрізняється від видінь гетьмана. Все те ж саме, один в один, тільки під іншими назвами. Та це видно і по голосуваннях в Раді, де всі антиукраїнські закони команда сивочолого повністю підтримує. Та і було б безглуздо чекати щось іншого, олігархічна антиукраїнська і антинародна система як була ще з 90-х так є і на цей час.
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10.06.2021 01:05 Відповісти
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Чего не скажешь о 73%.
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09.06.2021 15:35 Відповісти
В тих 73% вибору, фактично, не було: або зелений, або бойко. З двох зол, як кажуть, довелось вибрать менше...
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09.06.2021 22:20 Відповісти
Истина непостижима: большинство считает ЗЕ дилетантом ведущим к пропасти и……… за него готовы проголосовать!!!
Стокгольмский синдром баранов
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09.06.2021 15:37 Відповісти
Дилетантской потому что воровать не умеют? Да...порохосвинья был профессиональным вором, не подкопаешься.
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09.06.2021 15:45 Відповісти
Порох вмів красти, особливо він на армію "накрав" та на підйом держави, а при Зелі крадуть в свою кишеню не менше ніж раніше.
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09.06.2021 16:02 Відповісти
На скільки виріс зовнішній борг держави за роки його гетьманства - інформація зовсім не секретна, на сайті мінфіну у вільному доступі. А плакатись з трибун зі шматком автобуса, випрошуючи чергову позику, а потім ще цю кредитну кабалу видати за "рішучу перемогу" - оце Олексійович дійсно вмів, як ніхто. Справжній артист. В цій справі професійний зелений блазень проти сивочолого справді дилетант...
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09.06.2021 22:13 Відповісти
Есть что в прокуратуру отнести из документов о,,воровстве,, Порошенко -несите. Ваши кацапские методички не подойдут
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09.06.2021 17:51 Відповісти
Більшість виборців живе за лозунгом "Ти мені дай!", а перемагає на виборах кандидат що голосніше всіх кричить "Я вам все дам!".
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09.06.2021 16:15 Відповісти
Дилетантская-не то слово. Вернее это даже похвала для такого афериста.
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09.06.2021 20:31 Відповісти
профаны, дилетанты, некомпетентные люди рулят страной! коррупционеры в ОП и Кабмине на побегушках олигархата Ахметова, Коломойского и остальной шушеры.
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09.06.2021 22:20 Відповісти
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 5384 Здрасьте !

Де це ви набрали стільки =ґраждан= ?
А як же =маладая ******* прахвєсіаналов= ? 55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 8036
Шо - прочумалися вже ?
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10.06.2021 06:07 Відповісти
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