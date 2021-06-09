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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) обещания (49) опрос (2620) СОЦИС (64)

55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос

61,2% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, 61,2% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,1% - в правильном.

54,2% граждан заявили, что за последние два года их материальное положение ухудшилось, 35,3% - не изменилось, 9,1% - улучшилось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, 29,5% граждан считают, что основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет Кабмин, 29,2% - президент, 21,3% - Верховная Рада.

50,1% граждан считают, что за два года президент Владимир Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 33,2% - считают, что Зеленский выполнил только некоторые свои предвыборные обещания, 9,6% - считают, что большинство предвыборных обещаний Зеленского выполнены или в процессе выполнения.

Кроме того, 66,5% граждане считают, что выполнение предвыборного обещания президента Владимира Зеленского "Конец эпохи бедности" полностью провалено, 25,3% - считают, что оно выполнено частично, 1,2% - считают, что оно полностью выполнено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Отвечая на вопрос: "Как бы вы оценили в целом нынешнюю власть Президента В.Зеленского?", респонденты ответили следующее: 

- Компетентна - 12,9%;

- Популистическая - 15%;

- Непрофисиональная, дилетантская - 55,3%;

- Отказ от ответа/не знаю - 16,9%.

55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос СОЦИСа 01
55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос СОЦИСа 02
55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос СОЦИСа 03
55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос СОЦИСа 04

Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.
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Топ комментарии
+39
55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской. Позиция других граждан слишком нецензурная, чтобы её можно было озвучить
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09.06.2021 12:18
+26
***! Сами выбрали артиста, а теперь считают власть дилетантской. Не так страшен Зеленский, как мудрый нарид.
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09.06.2021 12:20
+23
І, доречі, щось не бачу варіанту відповіді "у всьому винен Порошенко", думаю 3-5% відсотка з тих, хто підтримав бубачку, перетікли б у цей варіант
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09.06.2021 12:15
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Elect a clown - expect a circus!
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09.06.2021 13:26 Ответить
Или наоборот, скорее.
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09.06.2021 13:51 Ответить
Что же это за сумки, с чем они, сумки которые каждый ждень грузят в багажник машины Зеленского, вынимая их перед этим из машины Шефира и Ермака?
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09.06.2021 23:14 Ответить
Расчлененка?
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10.06.2021 08:52 Ответить
СОЦИС солидная и профессиональная контора, но несколько смущает слово "Непрофисиональная" в её инфографике.
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09.06.2021 13:57 Ответить
А де ви побачили це слово в інфографіці Соцісу?
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09.06.2021 16:06 Ответить
- Непрофисиональная, дилетантская - 55,3%;Источник: https://censor.net/ru/n3270323

В тексті. Можливо це фаховий цензорівський перекладач
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09.06.2021 17:53 Ответить
В итоге видим что артиста поддерживает всего то 12.9 % А он уже мнит о второй каденции. С *Эпоха бидности * он не только не справился , он её ещё больше усугубил. Если кто не знает то С нового года если нет нужного стажа то и соц пенсию вам не видать Об инвалидах ЗЕ энд К вообще не думают Все эти его * программы* популизм Не более. Во власти сидят люди которые туманно понимают что происходит в стране и что нужно делать, в первую очередь, чтобы начались хоть какие то положительные сдвиги Как в экономике так и соц стандартах.
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09.06.2021 14:19 Ответить
Так зелений всього лиш продовжує "потужну пенсійну реформу", почату попередниками.
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09.06.2021 22:17 Ответить
Іншими словами -Добиває все що ще живе Тепер це називається - Подолання злиднів Роблять все що можуть щоб чисельність пенсіонерів скоротилась....Не буде пенсіонерів то і Злиднів не буде Саме так він все це бачить
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09.06.2021 23:58 Ответить
Саме так, видіння зе нічим не відрізняється від видінь гетьмана. Все те ж саме, один в один, тільки під іншими назвами. Та це видно і по голосуваннях в Раді, де всі антиукраїнські закони команда сивочолого повністю підтримує. Та і було б безглуздо чекати щось іншого, олігархічна антиукраїнська і антинародна система як була ще з 90-х так є і на цей час.
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10.06.2021 01:05 Ответить
Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю. Чего не скажешь о 73%.
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09.06.2021 15:35 Ответить
В тих 73% вибору, фактично, не було: або зелений, або бойко. З двох зол, як кажуть, довелось вибрать менше...
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09.06.2021 22:20 Ответить
Истина непостижима: большинство считает ЗЕ дилетантом ведущим к пропасти и……… за него готовы проголосовать!!!
Стокгольмский синдром баранов
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09.06.2021 15:37 Ответить
Дилетантской потому что воровать не умеют? Да...порохосвинья был профессиональным вором, не подкопаешься.
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09.06.2021 15:45 Ответить
Порох вмів красти, особливо він на армію "накрав" та на підйом держави, а при Зелі крадуть в свою кишеню не менше ніж раніше.
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09.06.2021 16:02 Ответить
На скільки виріс зовнішній борг держави за роки його гетьманства - інформація зовсім не секретна, на сайті мінфіну у вільному доступі. А плакатись з трибун зі шматком автобуса, випрошуючи чергову позику, а потім ще цю кредитну кабалу видати за "рішучу перемогу" - оце Олексійович дійсно вмів, як ніхто. Справжній артист. В цій справі професійний зелений блазень проти сивочолого справді дилетант...
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09.06.2021 22:13 Ответить
Есть что в прокуратуру отнести из документов о,,воровстве,, Порошенко -несите. Ваши кацапские методички не подойдут
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09.06.2021 17:51 Ответить
Більшість виборців живе за лозунгом "Ти мені дай!", а перемагає на виборах кандидат що голосніше всіх кричить "Я вам все дам!".
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09.06.2021 16:15 Ответить
Дилетантская-не то слово. Вернее это даже похвала для такого афериста.
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09.06.2021 20:31 Ответить
профаны, дилетанты, некомпетентные люди рулят страной! коррупционеры в ОП и Кабмине на побегушках олигархата Ахметова, Коломойского и остальной шушеры.
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09.06.2021 22:20 Ответить
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 5384 Здрасьте !

Де це ви набрали стільки =ґраждан= ?
А як же =маладая ******* прахвєсіаналов= ? 55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу - Цензор.НЕТ 8036
Шо - прочумалися вже ?
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10.06.2021 06:07 Ответить
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