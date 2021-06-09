55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

61,2% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

По данным исследования, 61,2% граждан считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 21,1% - в правильном.

54,2% граждан заявили, что за последние два года их материальное положение ухудшилось, 35,3% - не изменилось, 9,1% - улучшилось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35,7% граждан считают намерения Зеленского провести деолигархизацию популизмом, 20,1% - стремлением к справедливости, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Вместе с тем, 29,5% граждан считают, что основную ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране несет Кабмин, 29,2% - президент, 21,3% - Верховная Рада.

50,1% граждан считают, что за два года президент Владимир Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний, 33,2% - считают, что Зеленский выполнил только некоторые свои предвыборные обещания, 9,6% - считают, что большинство предвыборных обещаний Зеленского выполнены или в процессе выполнения.

Кроме того, 66,5% граждане считают, что выполнение предвыборного обещания президента Владимира Зеленского "Конец эпохи бедности" полностью провалено, 25,3% - считают, что оно выполнено частично, 1,2% - считают, что оно полностью выполнено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Зеленского готовы проголосовать 28,1% украинцев, за Порошенко - 16,7%, за Тимошенко - 12,2%, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Отвечая на вопрос: "Как бы вы оценили в целом нынешнюю власть Президента В.Зеленского?", респонденты ответили следующее:

- Компетентна - 12,9%;

- Популистическая - 15%;

- Непрофисиональная, дилетантская - 55,3%;

- Отказ от ответа/не знаю - 16,9%.









Исследование проводилось 28 мая - 3 июня 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город / село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 2 000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью Сати (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4 % Средняя продолжительность одного интервью составила 9 минут.