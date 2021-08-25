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инвестиции (1140) Эстония (1159) Кальюлайд Керсти (62)

Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует гражданам своей страны вкладывать инвестиции в украинские проекты.

Об этом она заявивала в интервью "Европейской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", отметила Кальюлайд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Эстонии Кальюлайд о членстве Украины в НАТО: Неясно, когда это станет возможным, нужно сначала дождаться поворота истории

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+151
А в чем она не права?
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25.08.2021 14:56
+74
та права, тільки мені від цієї правди гірко і соромно
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25.08.2021 14:57
+68
Лучшей оценки "работы" Зе-ко-манды и не придумаешь Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд - Цензор.НЕТ 2010
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25.08.2021 14:56
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Страница 5 из 5
НУ І ЩО НОВИЙ ЗЕ ПРОКУРОР, ЗРОБИВ.
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25.08.2021 20:28 Ответить
Надо быть полным идиотом,чтобы вкладывать деньги а страну ВОРОВ!
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25.08.2021 17:07 Ответить
Аналогично с эстонкой думаю и все остальные законопослушные страны.
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25.08.2021 17:09 Ответить
Ще одна людина майже прямим текстом сказала цьому недоумку, що поки вони будуть красти, як в останній день, жодна притомна людина не буде вкладати гроші в Україні. НАЖАЛЬ! Але воно нічого не второпало...
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25.08.2021 17:10 Ответить
patriotukrainy не будьте як росіяни, що скиглять в чатрулетці про те , що це не вони з нами воюють , а воює поганий путін. будьте громадянином , а не підданим. бо носієм влади в країні є народ. і як не путін власноруч сидить за кермом танків і стріляє в нас з гармат так і наші можновладці не з марсу завезені. вони також народ. і заходу наплювать на нашу внутривидову конкуренцію - це наші внутрішні проблеми. в формулі конкуренції між країнами - ми один цілий знак. бо ми не окуповані і нами не правлять зайди щоб ділити нас окремо . тому і питати будуть з нас усіх ( інвестують не у владу, а в країну - а країна це ми всі разом узяті)
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25.08.2021 22:17 Ответить
А я не скиглю, Я БІШУСЬ! І з чого це ви вирішили, що я винуватю лише ***** у війні з нами, наче його паства ні до чого?!! Російська помийка- це міжнародний терорист, який несе війну, розруху, горе та сльози. І крапка!!!
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28.08.2021 18:23 Ответить
Громкий плевок прямо в морду клоуну!
Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5043
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25.08.2021 17:16 Ответить
Да ладно вам,30 лет строились схемы ,укреплялись лоббистами и страховались законами, а вы хотели что бы это развалили за 2-3 года Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3517.У нас само государство это схема, в которой нормы конституции действуют только нужные для кукловодов.
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25.08.2021 17:35 Ответить
Да, ладно вам, зеоманский же не такой - он борется с коррупцией, вот и нового начальника экономической полиции, которая придет на смену налоговой полиции поставили...начальника налоговой полиции. Да, и некогда бубочке за ьнми 220-ми отпусками в год вмякой херней заниматься
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25.08.2021 19:24 Ответить
Да, и некогда бубочке за ьнми 220-ми отпусками в год вмякой херней заниматься.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А должен?
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25.08.2021 22:00 Ответить
Но ведь обещалЪ?
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25.08.2021 22:06 Ответить
А как же дайте мне 100 дней и я всех на х... и т.д. Присел Вовочка тихонько и дальше по тем же схемам денежки в карманы сует.
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25.08.2021 19:56 Ответить
Начнём с того,что он спец разговорного жанра,но не политик и не экоономист.Можно сказать он из лиги любителей, но не профессионалов.Народ перестаёт бездумно гонять с флагами,но ёщё не научился читать между строк и находить первопричины некоторых явлений,ведь у
нас,как оказалось в раговорном жанре специалистов немеряно ,а посему геть всех старых-даёшь молодёжь.Молодёжь поиздержалась продавая пирожки, и телефоны и под руководством более "опытных коллег" быстро вошла во вкус осваивая фин потоки.
Ничего нового.
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25.08.2021 21:47 Ответить
Жаль что в Украине нет ответственности президентам за невыполненный перечень обещания. За пол года не справился, пшел вон. Получается чем больше наврал, тем лучше. Наврал и сиди себе 5 лет, еще и пенсию потом получать будет и т.д ....
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25.08.2021 22:03 Ответить
Жаль что в Украине нет ответственности президентам за невыполненный перечень обещания

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если бы дело касалось только тела президента,то вопрос решился бы очень быстро,но у нас никто, ни за что не отвечает.
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25.08.2021 22:16 Ответить
Подскажите, пожалуйста, а ГДЕ ЕСТЬ такая ответственность?

Кстати, полностью поддерживаю введение таковой.
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22.09.2021 17:23 Ответить
И да,я писал неоднократно, без изменения судовой системы,никаких реформ,никаких инвестиций.Всё ,что вы слышите от наших ветвей власти ,всё это виртуально,будете иметь "шорох орехов".
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25.08.2021 21:53 Ответить
Важко не погодитись з шановною пані Президентом...
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25.08.2021 17:29 Ответить
а ось тут повністю з нею погоджуюсь! В Україні мають заробляти українці, а не якісь всякі зальотні....
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25.08.2021 17:34 Ответить
Угу. Украинец Беня неплохо зарабатывает Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 4608
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25.08.2021 20:35 Ответить
Хорошие у нас друзья.
Друзьям одалживать деньги нельзя! (с) народная мудрость
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25.08.2021 17:35 Ответить
Эстонцы не быдло.Выбрали Президента.Настоящего.
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25.08.2021 17:59 Ответить
проверено жизнью - друзей заводить нельзя, особенно "лучших"...
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25.08.2021 20:32 Ответить
В Эстонии президента выбирает парламент.
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25.08.2021 21:19 Ответить
дякую - дууууже дякую
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25.08.2021 18:05 Ответить
Ну що тут скажеш... Особисто я вірю їй
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25.08.2021 18:24 Ответить
Слова звучат, конечно, обидно. Но есть поговорка у русских : "Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Критика заслуженная, как ни крути. Надо делать выводы и исправляться.

Хотя прямолинейная мадам Президент Эстонии могла бы понимать, что в этой части Европы не принято так словесно бить в морду, когда ты в гостях да ещё и на Дне рождения. Тут не Швеция, не Норвегия и не Нидерланды. Тут на правду, хоть и заслуженную, но которая звучит как оскорбление, и обидеться могут.
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25.08.2021 18:35 Ответить
Ей пофиг на обидки,т к вчера она видела все ,что не укладывается в голове нормального человека:президент нанимает гопника,чтоб тот облил его оппонента зелёнкой ...а если прибавить то,что этого оппонента уважает весь Запад,то скажите спасибо,шо она в морду зекретину не плюнула
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25.08.2021 20:08 Ответить
На обиженых воду возят.
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25.08.2021 21:40 Ответить
Нормальна тітка, не юлить, не викручується, а зразу каже як є.
Згадати тільки позов до Коломойського через блокування роботи СЕС: "Канадський інвестор у галузі сонячної енергетики TIU Canada подав до суду на Нікопольський завод феросплавів через незаконне відключення СЕС від мережі."
У нас олігархи в будь який момент можуть прийняти свої закони і пограбувати будь яких інвесторів (і навіть без законів).
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25.08.2021 18:37 Ответить
Ну вот теперь ясны ее спичи о сроках вступления в ес и нато. Оказывается, "эстонский инвестор" пострадал. Завтра выяснится, что этот "инвестор" еще и внучатым племяшом ей приходится.
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25.08.2021 18:38 Ответить
Критиковать пани президкнта ха ее соова может только дебил или зепил, хотя это одно и то же)))
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25.08.2021 19:26 Ответить
"
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд внесла немного оживления в «Крымскую платформу». Она сделала заявление, которое уже растащили на цитаты российские юмористические сайты. Приводим его текст полностью:
«Два года назад я посетила КПВВ «Чонгар» возле Крыма и я увидела там много людей разного возраста, которые двигались в Крым, чтобы увидеть своих родных и близких. Путь, через который они должны были пройти, был окружен минами. Я увидела, как трехлетний ребенок убегал от родителей через заминированное поле. Это было очень глубокое негативное переживание для меня. К сожалению, люди должны проходить через минные поля в 21 веке».
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25.08.2021 18:40 Ответить
Все верно. Пока не будет нормальной судебной системы никакие инвестиции сюда никогда не зайдут. Покажите того дурака кто принесет миллионы долларов чтобы открыть какое то производство в Украине а потом это всё запросто рейдернут поменяв в реестре собственника и сказав что так и было. А нормальной судебной системы тут не будет до тех пор пока олигархи будут у руля. Для украинских феодалов любые иностранцы с их инвестициями это в первую очередь конкуренты которые могут и зарплаты выше дать и условия труда лучше
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25.08.2021 18:41 Ответить
Это та, которая Зелёнкину подарила лисапет? Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5142
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25.08.2021 18:49 Ответить
Велосипед і півлітра меду.
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25.08.2021 19:36 Ответить
Что самое обидное. Сивочолый за 5 лет создал в Украине самую честную и справедливую судебную систему Европы с судьями безупречной репутации Тупицкими и Вовками. Но за 2 последних года это все разрушено
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25.08.2021 19:03 Ответить
Да гет - улучшено и реформировано. Или ты не веришь **********?
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25.08.2021 19:28 Ответить
Гірка, але правда.
Лікування починається з діагнозу. Поки ми будемо самі себе тішити ілюзіями які ми чесні, працелюбні, гостинні і т.д.- нічого не вийде.

А хто ж це бере і дає хабарі? А хто завалив сміттям всю країну? А хто не платить податків? А хто їздить пяним? А хто знущається над безпритульними тваринками?
І таких питань мільон

І нажаль серед наших політиків жоден навіть не насмілюється говорити народу правду. Обіцяти піт і тяжку працю, як обіцяв Черчіль
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25.08.2021 19:09 Ответить
Максим Бондаренко , поживемо побачимо. як будуть зміни - значить то був діагноз, як ні - значить початок Зе некрологу. я жити в нерукопожатній країні не збираюсь.
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25.08.2021 21:56 Ответить
Ваша зеля вже пів каденції просидів...яки зміни,як що він тільки усе просирає,ворує і жре на курортах...що ви ще побачити збираєтеся ?...
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25.08.2021 23:40 Ответить
Це ж вона йому вєлік дарувала? Молодчинка- пряма!
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25.08.2021 19:35 Ответить
Не йому а "музею подарунків Президенту". Той "велік" там і знаходиться. Заезли відразу броньованим мерсом. Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 1791
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25.08.2021 19:44 Ответить
ждём от Байдена модель рояля 1:43 как раз по размеру зюзиного 21-го пальчика
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26.08.2021 08:52 Ответить
Майже всі "інвестори" України це місцеві покидьки які вивели гроші в офшори і вже як "іноземні інвестори" грабують країну офіційно сплачуючи при цьому данину армії корумпованих чиновників, суддів та прокурорів. Те що вони вже збудували тут називається "неоколоніалізм" - надвисокі кредити і найдешевша робоча сила. Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 7201
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25.08.2021 19:41 Ответить
100% усі бенефіціани по кайманах але тільки іноді з'їм фунти а так прізвища «наші»
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25.08.2021 19:52 Ответить
Тому що крадіям та мутним цапки не рубають.
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25.08.2021 20:03 Ответить
А где няни?
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25.08.2021 20:05 Ответить
Там тих естонців . Півтора каліки . Киян в три рази більше ніж естонців .
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25.08.2021 20:25 Ответить
Занял страусиную позицию..голову в песок и нет проблемы..типа - подумаешь сколько там тех эстонцев! так думают все, не только эстонцы, а они правы..инвестирование в Украину это выстрел себе в ногу.
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26.08.2021 01:34 Ответить
хороша робота Зе банди на чолі з Бенею
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25.08.2021 20:26 Ответить
Она права. Я бы тоже не стал
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25.08.2021 20:53 Ответить
Правильно! Нашелся хоть один европейский политик с железными яйцами (в даном случае с яичниками) который сказал всю правду матку о нашей стране... Надеюсь это заставит задуматся наш народ...
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25.08.2021 21:00 Ответить
не змусить ... ЖОДЕН телеканал цього все одно не показав
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25.08.2021 21:52 Ответить
Проблема в том , что не только в Украину при Зеленском не хотят инвестировать , и при Порошенко и при Януковиче и раньше были проблемы с инвестициями. Кто будет вкладывать свои деньги , если вместо правительства в Украине все время правит ОПГ (организованная преступная группировка)? Только паханы разные!
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25.08.2021 21:18 Ответить
Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 4216
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25.08.2021 21:31 Ответить
Вообще то инвестиции в страну с долгом более 65% ВВП, не надёжное мероприятие. У Эстонии нет таких резервов для рискованных действий. И не надо на Зеленского бочку катить.
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25.08.2021 21:52 Ответить
Ахаа. У США - 150%, у Японии - 300%, у бритов - овер 100%, у Дании - 250%. Продолжать? Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9437
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25.08.2021 22:14 Ответить
Ти ще бюджети порівняй цих країн та розмір ВВП та експорту а потім будеш "продолжать"
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26.08.2021 00:57 Ответить
Ты извиняюсь туповатый?? Какая разница какие цифры, ведь там долг в процентном соотношении..
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26.08.2021 02:06 Ответить
Объёмы экспорта, уровень промышленности, науки техники, образования, медицины, влияют на их инвестиционный потенциал. Так исторически сложилось, что их ценные бумаги и стабильные национальные валюты надёжный инструмент мировой торговли. Или ты думаешь, кто то из тех перечисленных тобой иностранцев, бережно хранит под своим матрасом пачки Украинских облигаций и миллионы гривен, тем самым поддерживая экономику Украины?
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26.08.2021 06:19 Ответить
А какая разница Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 951
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25.08.2021 22:12 Ответить
Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 9188
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26.08.2021 02:05 Ответить
ну це ж не Липецька фабрика! Нащо ж його продавати? Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 3355
Пам'ятаєте як РФ дошкуляла Петру з цією фабрикою? То перевірки, то закрили, то якісь кримінальні справи....
А тепер згадайте про хоч якісь дії щодо активів клоуна за кордоном? Не чули? Я теж!
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28.08.2021 07:18 Ответить
Вова, женщины-президенты тебя явно не любят !
остерегайся их !
а иначе, по щам!
по щам ! Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 4490
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26.08.2021 02:06 Ответить
а наш ЗЕсранчик получает со всех сторон ! Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд - Цензор.НЕТ 1148
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26.08.2021 02:07 Ответить
Ото зелена с рань докерувалась!
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26.08.2021 08:42 Ответить
еврошлюха продалась за кацапськи рупии
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26.08.2021 09:44 Ответить
Эстонскому президенту нет смысла кому-то продаваться.
Она вся на виду и ценит своё будущее.
Кто-то должен начать говорить правду, и спасибо ей за это.
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26.08.2021 09:56 Ответить
Сам ты шлюха, президент Эстонии, европейская, цивилизованная, достойная женщина, которая живёт по закону страны, и которая работала до этого много лет, в Брюсселе, а ты лапоть, приедь в Эстонию, и посмотри как ту живёт народ, а если не можешь, посмотри украинских блогеров на ютубе, где они снимали сюжеты про Эстонию.
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26.08.2021 14:12 Ответить
Ахметов гнобит всю страну своей коммуналкой - это рынок ? Это по-европейски ?
А Коломойский ? А Фирташ ? А Медведчук ?
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26.08.2021 09:58 Ответить
не нравятся цены на коммуналку? откажись от услуг, делов то)))
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26.08.2021 11:25 Ответить
Отказаться от "услуги" центрального отопления ? Интересно, как ???
Отключаться от центрального отопления разрешалось в 2005 году,
и люди отключались целыми кварталами (ещё при тех смешных ценах).
Власть быстро поняла свою промашку и отключение ЗАПРЕТИЛИ,
центральное отопление навязывают силой.
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26.08.2021 11:47 Ответить
не ври, отключится ты и сейчас можешь
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26.08.2021 14:21 Ответить
БРЕХНЯ ! Никто разрешение не выдаст.
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26.08.2021 21:01 Ответить
детка, пусть твои родители сходят в жек и все узнают)))))
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28.08.2021 07:58 Ответить
Вы, конечно, очень извините, но мои друзья получили разрешение в марте 2021. Реализовали в июле. Я тому свидетель
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22.09.2021 17:34 Ответить
они сами то знают шо у них призидентша есть это как презедент монголии которой нет вообще
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26.08.2021 10:32 Ответить
ну шо апплодирую стоя мужеству женщины
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26.08.2021 10:52 Ответить
золотые слова. эстонец вложился в курорт в затоке а местная шпана тупо отжала))) безправное государство, а еще на кацов киваем
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26.08.2021 11:21 Ответить
Пока тут ЗЕ, Украину вобще лучше стороной обходить.
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26.08.2021 11:51 Ответить
Есть два варианта.

1. Тётка отмороженная и тупая и купленная путеным. Тогда всё понятно с этим её заявлением и предыдущим заявлением, что Украине НАТО и ЕС не видать ещё минимум 20 лет.

2. Тётка в адеквате, всё понимает, всё видит лучше чем Зеля и его присные. И тогда че-то мне кажется реально Украине не видать НАТО и ЕС ещё лет 20 минимум.

Как-то грустно. Даже когда говорят честно.
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22.09.2021 17:41 Ответить
Говорить можно многое, но то, что наш народ стал жить хуже это факт. Сейчас основного заработка многим не хватает, берутся за любой. Я вот думаю вообще попробовать поиграть в https://casinoboard.info/slotoking , говорят можно поднять крутой кэш
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11.11.2021 09:26 Ответить
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