Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд не радить громадянам своєї країни вкладати інвестиції в українські проєкти.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Я раджу своїм громадянам: торгуйте з Україною, але не інвестуйте туди. Бо ви можете втратити інвестиції. І у нас вже були такі випадки, коли наші люди втрачали тут власність. І навіть отримавши рішення арбітражу на свою користь, так і не змогли повернути своє майно. І тому я не можу порадити естонцям інвестувати в Україну", - зазначила Кальюлайд.
Топ коментарі
+151 porto-franko
показати весь коментар25.08.2021 14:56
+74 Daro Doro
показати весь коментар25.08.2021 14:57
+68 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.08.2021 14:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А должен?
нас,как оказалось в раговорном жанре специалистов немеряно ,а посему геть всех старых-даёшь молодёжь.Молодёжь поиздержалась продавая пирожки, и телефоны и под руководством более "опытных коллег" быстро вошла во вкус осваивая фин потоки.
Ничего нового.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Если бы дело касалось только тела президента,то вопрос решился бы очень быстро,но у нас никто, ни за что не отвечает.
Кстати, полностью поддерживаю введение таковой.
Друзьям одалживать деньги нельзя! (с) народная мудрость
Хотя прямолинейная мадам Президент Эстонии могла бы понимать, что в этой части Европы не принято так словесно бить в морду, когда ты в гостях да ещё и на Дне рождения. Тут не Швеция, не Норвегия и не Нидерланды. Тут на правду, хоть и заслуженную, но которая звучит как оскорбление, и обидеться могут.
Згадати тільки позов до Коломойського через блокування роботи СЕС: "Канадський інвестор у галузі сонячної енергетики TIU Canada подав до суду на Нікопольський завод феросплавів через незаконне відключення СЕС від мережі."
У нас олігархи в будь який момент можуть прийняти свої закони і пограбувати будь яких інвесторів (і навіть без законів).
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд внесла немного оживления в «Крымскую платформу». Она сделала заявление, которое уже растащили на цитаты российские юмористические сайты. Приводим его текст полностью:
«Два года назад я посетила КПВВ «Чонгар» возле Крыма и я увидела там много людей разного возраста, которые двигались в Крым, чтобы увидеть своих родных и близких. Путь, через который они должны были пройти, был окружен минами. Я увидела, как трехлетний ребенок убегал от родителей через заминированное поле. Это было очень глубокое негативное переживание для меня. К сожалению, люди должны проходить через минные поля в 21 веке».
Лікування починається з діагнозу. Поки ми будемо самі себе тішити ілюзіями які ми чесні, працелюбні, гостинні і т.д.- нічого не вийде.
А хто ж це бере і дає хабарі? А хто завалив сміттям всю країну? А хто не платить податків? А хто їздить пяним? А хто знущається над безпритульними тваринками?
І таких питань мільон
І нажаль серед наших політиків жоден навіть не насмілюється говорити народу правду. Обіцяти піт і тяжку працю, як обіцяв Черчіль
Пам'ятаєте як РФ дошкуляла Петру з цією фабрикою? То перевірки, то закрили, то якісь кримінальні справи....
А тепер згадайте про хоч якісь дії щодо активів клоуна за кордоном? Не чули? Я теж!
остерегайся их !
а иначе, по щам!
по щам !
Она вся на виду и ценит своё будущее.
Кто-то должен начать говорить правду, и спасибо ей за это.
А Коломойский ? А Фирташ ? А Медведчук ?
Отключаться от центрального отопления разрешалось в 2005 году,
и люди отключались целыми кварталами (ещё при тех смешных ценах).
Власть быстро поняла свою промашку и отключение ЗАПРЕТИЛИ,
центральное отопление навязывают силой.
1. Тётка отмороженная и тупая и купленная путеным. Тогда всё понятно с этим её заявлением и предыдущим заявлением, что Украине НАТО и ЕС не видать ещё минимум 20 лет.
2. Тётка в адеквате, всё понимает, всё видит лучше чем Зеля и его присные. И тогда че-то мне кажется реально Украине не видать НАТО и ЕС ещё лет 20 минимум.
Как-то грустно. Даже когда говорят честно.