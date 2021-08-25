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США могут предоставить Украине гарантии по госдолгу, - глава Минфина Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

США могут предоставить Украине гарантии по госдолгу, - глава Минфина Марченко

В США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям государственного долга.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Была встреча в казначействе США (United States Department of the Treasury. - Ред.). Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал он, комментируя свой визит в Вашингтон в июле этого года.

"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.

Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

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Автор: Ірина Дашківська
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больше долгов, хороших и разных
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25.08.2021 15:05 Ответить
А в самих США про это знают?
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25.08.2021 15:07 Ответить
Американцы много чего могут. Тут не поспоришь. Но вот будут ли делать то, что они могут?
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25.08.2021 15:13 Ответить
А что бы не распилили то нашего ЗЕбила со всей его зелёной камарильей амерекосы должны драть за это бабло как немецких актрис из порнофильмов!)
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25.08.2021 15:16 Ответить
та пусть себе заберут. там у них комфортабельные номера в тюрьмах есть... нам будет дешевле оплачивать их содержание там, чем здесь в ОПе.
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25.08.2021 15:19 Ответить
Та врятли, после медико-психиатрической экспертизы наш ЗЕбил попадёт в клинику для умственно отсталых (после нарко-реабилитационного центра, разумеется).
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25.08.2021 15:28 Ответить
А могут и не предоставить...😀
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25.08.2021 15:48 Ответить
Чи з дуба впав головою? Он президент Естонії не радить естонцям інвестувати в Україну. Вони що, тупіші від американців?
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25.08.2021 15:51 Ответить
 
 