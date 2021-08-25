УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4213 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 691 8
МВФ (1343) США (14437) Марченко Сергій (316)

США можуть надати Україні гарантії щодо держборгу, - глава Мінфіну Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

США можуть надати Україні гарантії щодо держборгу, - глава Мінфіну Марченко

США розглядають можливість відновити практику надання Україні гарантій за облігаціями державного боргу.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Була зустріч у казначействі США (United States Department of the Treasury. - Ред.). Ми обговорювали питання отримання нової гарантії, пролонгації старої, інших варіантів можливої допомоги Україні з боку США", - сказав він, коментуючи свій візит до Вашингтона в липні цього року.

"Уряд США розглядає можливість надання гарантії Україні в такому форматі. Україна є пріоритетом, якщо таке рішення ухвалять. Попередня адміністрація Трампа таку практику не застосовувала, а нинішня ще формує позицію", - додав Марченко.

Як наголосив міністр, ключовою умовою такого рішення буде продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорюється питання продовження програми МВФ stand-by для України на пів року, - Марченко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
больше долгов, хороших и разных
показати весь коментар
25.08.2021 15:05 Відповісти
А в самих США про это знают?
показати весь коментар
25.08.2021 15:07 Відповісти
Американцы много чего могут. Тут не поспоришь. Но вот будут ли делать то, что они могут?
показати весь коментар
25.08.2021 15:13 Відповісти
А что бы не распилили то нашего ЗЕбила со всей его зелёной камарильей амерекосы должны драть за это бабло как немецких актрис из порнофильмов!)
показати весь коментар
25.08.2021 15:16 Відповісти
та пусть себе заберут. там у них комфортабельные номера в тюрьмах есть... нам будет дешевле оплачивать их содержание там, чем здесь в ОПе.
показати весь коментар
25.08.2021 15:19 Відповісти
Та врятли, после медико-психиатрической экспертизы наш ЗЕбил попадёт в клинику для умственно отсталых (после нарко-реабилитационного центра, разумеется).
показати весь коментар
25.08.2021 15:28 Відповісти
А могут и не предоставить...😀
показати весь коментар
25.08.2021 15:48 Відповісти
Чи з дуба впав головою? Он президент Естонії не радить естонцям інвестувати в Україну. Вони що, тупіші від американців?
показати весь коментар
25.08.2021 15:51 Відповісти
 
 