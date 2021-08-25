Афганистан может превратиться в оплот террористов, - Меркель
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир переоценил способность афганских сил сопротивляться талибам. Теперь возникла угроза превращения Афганистана в оплот террористов.
Об этом говорится в заявлении Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Международное сообщество ожидало, что будут бои афганских сил с набравшими силу талибами. Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление", - заявила Меркель.
Канцлер Германии отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году - воспрепятствовать тому, чтобы на территории Афганистана планировались террористические атаки в других странах.
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+45 Старый зольдат
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показать весь комментарий25.08.2021 16:08
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Последняя и единственная война, которую выиграли немцы за последние 120 лет - ето подавление восстания папуасов на острове в Микронезии, который они расстреляли из главных калибров двух тяжелых крейсеров.
Немцы их потом всех убили - но им ето почему-то не помогло.
А уж если вздумается сравнить достижения немцев, с достижениями управляющими тогда СССР евреями, да убрать помощь штатовских инженеров и конструкторов в индустриализации СССР, то тогда просто горечь обиды берёт, за советский народ, и понимаешь, что львиная доля победы над Гитлеровской коалицией принадлежит не СССР, а США. А ведь в школе нас учили совсем иному, нас обманывали, чтобы оставаться при власти.
Так что Меркель разделяет всю ответственность за решения Байдена.
вот и имеем целую страну террористов стадо тупых безнадёжных баранов..там разве что атомными бомбами можно лет на 1000 сделать тишину и покой... пока ЦИВИЛИЗ-АЦИЯ НЕ ПРОШЛА ПО КРАЮ ПРОПАСТИ из за таких уступок пока не поймут что Афган КНДР Россия ли Китай будут представлять угрозу СУЩЕСТВОВАНИЮ ВСЕГО МИРА то не примут решение угрозу надо уничтожить а не блокировать и рассчитывать на авось... даже в Библии бог считал разумным и правильным уничтожать опасные для его замысла государства, царей и их народы...
Да посію мак
Над водою.
Да заріс мій мак
Коноплею.
українська народна пісня
А расстояние не много не мало 199 км
в Гиннеса !!!
и это правильно!
рашка близко территориально, а бундеса - вкусные по уровню жизни.
к нам талибы вряд ли поедут
а если поедут, можем организовать для них шариатский батальон для борьбы с шурави на Восточном фронте
Дай, дай, дай миллиончик патронов !
Бабло, еще не полученное от рашки делила?
хай доживає поблажливим дурником