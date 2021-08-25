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Новини Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Події

Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану на оплот терористів.

Про це йдеться в заяві Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Міжнародна спільнота очікувала, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.

Канцлерка Німеччини зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставила перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби встановили КПП і не пропускають афганців в аеропорт Кабула. Починається паніка, - телеканал "Аль-Джазіра"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Пока Афганистан станет оплотом террористов, вам выкормленная Росияния уже давно является оплотом террористов.
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25.08.2021 15:58
+28
А чого ж Німеччина не допомогала належним чином американцям наводить порядок в Афганістані? Замість цього вона "васькалася" з кацапами
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25.08.2021 15:59
+25
Меркель лукавит. Афганистан это база террористов. Оплот терроризма это путинская расея
Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 680
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25.08.2021 16:08
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Пока Афганистан станет оплотом террористов, вам выкормленная Росияния уже давно является оплотом террористов.
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25.08.2021 15:58 Відповісти
Мадам Меркель - Капитан Очевидность, надо было об этом Байдену говорить.
Сейчас поздно.
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25.08.2021 16:07 Відповісти
Фрау Меркель, она же фрау Штази, усиленно выкармливала рашизм и оплот терроризма - РФ.
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25.08.2021 16:16 Відповісти
"Згадала баба, як дивкою була". Это те самые замечательные немцы, которые запрещали своему спецназу KSK в Афганистане стрелять... Неплохая помощь американцам, правда? А где же была всё это время немецкая военная машина? Сокращалась по самые помидоры? А потом внезапно наступил 2008-й Грузия, 2012-й Сирия, 2014-й Украина и вот теперь 2021-й Афганистан. А немцы всё возмущаются, протестуют, требуют, обеспокаиваются и вообще ведут себя как тряпка Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 173
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25.08.2021 16:18 Відповісти
Миф про немецкую военную машину - ето, собственно, тоже совковая пропаганда.
Последняя и единственная война, которую выиграли немцы за последние 120 лет - ето подавление восстания папуасов на острове в Микронезии, который они расстреляли из главных калибров двух тяжелых крейсеров.
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25.08.2021 16:37 Відповісти
В войне 1870-1871-го годов Германии и Франции, победила Германия. До этого Германия, в составе коалиции разгромила Наполеона Бонапарта. В Первую мировую Германия, Австро-Венгрия и Османская империя побеждали, но евреи устроили беспорядки в самой Германии и немцы потерпели сокрушительное поражение.
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25.08.2021 18:48 Відповісти
И там евреи все обосрали.
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25.08.2021 20:27 Відповісти
А вы подумайте, почему не только Гитлер и Гимлер, но их гоняли, ловили и сдавали практически все немцы. В Германии крайне болезненно восприняли поражение в Первой мировой, а потом десять лет страшнейшей депрессии. И против СССР гитлеровцы пошли пол лозунгом войны с "жидо-большевиками", так же как и Сталин стыдливо умалчивая, что в тот момент и Германия и СССР были единственными на планете СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМИ государствами.
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25.08.2021 21:05 Відповісти
Та шо ж такое, и тут непобедимую немецкую военную машину победили жалкие сионисты.
Немцы их потом всех убили - но им ето почему-то не помогло.
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26.08.2021 08:33 Відповісти
Да, не потянули против Антигитлеровской коалиции. Но вот ведь какая штука, так сказать исторические факты. При Гитлере и без евреев, немцы, в условиях санкций, создали отличные самолеты, еще в 1944-м у них была уже сотня реактивных истребителей Мессершмитт, именно копию немецкой ФАУ-2 первой запустил в космос Сергей Королев, создали синтетический бензин и дизтопливо, первыми применили утеплитель (пенопласт), именно у них будущий Президент США, генерал Монтгомери увидел автобаны и приказал строить американские хайвеи по их образцу, ФОЛЬЦВАГЕН Жук начали выпускать во время войны, система шлюзов в Кёнигсберге настолько совершенно, что москали до сих пор не смогли откачать воду ни с одного затопленного завода... И многое, многое другое.

А уж если вздумается сравнить достижения немцев, с достижениями управляющими тогда СССР евреями, да убрать помощь штатовских инженеров и конструкторов в индустриализации СССР, то тогда просто горечь обиды берёт, за советский народ, и понимаешь, что львиная доля победы над Гитлеровской коалицией принадлежит не СССР, а США. А ведь в школе нас учили совсем иному, нас обманывали, чтобы оставаться при власти.
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26.08.2021 15:33 Відповісти
А чого ж Німеччина не допомогала належним чином американцям наводить порядок в Афганістані? Замість цього вона "васькалася" з кацапами
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25.08.2021 15:59 Відповісти
то есть? Германия - член НАТО и принимала участие в операции в Афгане. И солдатами и оружием.
Так что Меркель разделяет всю ответственность за решения Байдена.
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25.08.2021 16:08 Відповісти
Ану назви мені військові операції проти терористів, проведені німецькими військами в Афганістані... Кількість поранених, вбитих у цих операціях німецьких солдатів...
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25.08.2021 16:45 Відповісти
погибших вроде бы 59 и раненых более 200
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25.08.2021 17:17 Відповісти
к сожалению..религиозные фанатики террористы рождающиеся с мыслью-- что те кто не верит в их пастуха Аллаха неверные и враги подлежащие умерщвлению..то методы порядка сходны с теми что были в Германии с 1933 года... а у нас дерьмо и кратия..пардон..
вот и имеем целую страну террористов стадо тупых безнадёжных баранов..там разве что атомными бомбами можно лет на 1000 сделать тишину и покой... пока ЦИВИЛИЗ-АЦИЯ НЕ ПРОШЛА ПО КРАЮ ПРОПАСТИ из за таких уступок пока не поймут что Афган КНДР Россия ли Китай будут представлять угрозу СУЩЕСТВОВАНИЮ ВСЕГО МИРА то не примут решение угрозу надо уничтожить а не блокировать и рассчитывать на авось... даже в Библии бог считал разумным и правильным уничтожать опасные для его замысла государства, царей и их народы...
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25.08.2021 16:09 Відповісти
Содом и Гомору Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 9730
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25.08.2021 16:14 Відповісти
Оформити на довгострокові контракти через приватні військові компанії 30тисяч курдів які розгромили ІДІЛ і яких Трамп потім кинув,і бігали б ті таліби по горам і пустелям.
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25.08.2021 16:15 Відповісти
Оплот террористов-лапотная расея...
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25.08.2021 15:59 Відповісти
Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 2766
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25.08.2021 16:01 Відповісти
Ой посію мак,
Да посію мак
Над водою.
Да заріс мій мак
Коноплею.
українська народна пісня Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 1750
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25.08.2021 16:04 Відповісти
Од Києва до Лубен насіяла конопель.

А расстояние не много не мало 199 км Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 5490
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25.08.2021 16:07 Відповісти
в Гиннеса !
в Гиннеса !!! Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 6949
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25.08.2021 16:11 Відповісти
А девушка та в той дальности союза,где бросает камешки с крутого бережка у пролива Лаперуза.
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25.08.2021 16:09 Відповісти
_Старушенция путлера крепко тормозит! Террористы таль-каиды уже захватили Афганистан. Лживая лярва! Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 6661
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25.08.2021 16:02 Відповісти
и это хорошо!
и это правильно!

рашка близко территориально, а бундеса - вкусные по уровню жизни.
к нам талибы вряд ли поедут
а если поедут, можем организовать для них шариатский батальон для борьбы с шурави на Восточном фронте Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 5587
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25.08.2021 16:02 Відповісти
Никогда не подозевал, что Меркель такая дура.
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25.08.2021 16:06 Відповісти
Меркель лукавит. Афганистан это база террористов. Оплот терроризма это путинская расея
Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 680
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25.08.2021 16:08 Відповісти
Анжела, дай миллион... патрончиков для Украины !
Дай, дай, дай миллиончик патронов ! Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 1976
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25.08.2021 16:10 Відповісти
О, и эта старая ************ риббентроповская решила вякнуть по этому поводу. Иди уже себе на газпромовскую пенсию, и не воняй людям
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25.08.2021 16:10 Відповісти
gehe zum Teufel!
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25.08.2021 16:12 Відповісти
Может она им вступление НАТО пообещает? Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 7266
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25.08.2021 16:11 Відповісти
Причому терористів із ******** озброєнням. І хто це все це так гарно придумав? Мабуть десь працює крутий аналітичний центр по створенню терористичних країн упакованих та навчених натівцями.
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25.08.2021 16:11 Відповісти
судя по всему уже
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25.08.2021 16:11 Відповісти
а сейчас там озеро с лебедями....
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25.08.2021 16:12 Відповісти
Стесняюсь спросить у госпожи Меркель: А террористы для вас кто? Те кто в Берлине фурой на людей наезжает или те кто захватывает территории чужих государств и спонсирует войну сепаратистских образований?
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25.08.2021 16:14 Відповісти
не путайте террористов с торговыми партнёрами
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25.08.2021 16:15 Відповісти
Это да. Читал что в Афганистане имеются огромнейшие месторождения Лития. Не дай бог, немецкий капитал примет участие в разработке. Что же тогда запоет Мекель о террористах?
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25.08.2021 16:26 Відповісти
Видно мировой индустрии так много лития не надо. А то получили бы талибы по шапке так же как и иракцы.
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25.08.2021 17:46 Відповісти
Лития надо много. Но есть два нюанса: 1. Месторождения разведали советские геологи. А это уже огромный элемент неопределенности 2. Добычу еще надо организовать . В Ираке, напомню, нефть уже добывали. Причем в огромных кол-вах.
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25.08.2021 18:00 Відповісти
Строго говоря нефть в основном добывали в Кувейте, а не в Ираке. Но то уже мелочи. ИМХО если литий сильно понадобится, то талибам быстро напомнят кто тут у нас террорист. Были бы они чуть более договороспособные - им бы там и добычу организовали и всё остальное.
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25.08.2021 18:04 Відповісти
Мы же не говорили о том где больше, а где меньше добывали. Речь о том, что в Ираке была уже готовая инфраструктура. В т.ч. местные специалисты по нефтедобыче. А Афганистан - это феодализм чистой воды. Организовывать там все с полного нуля? ... Ну, такое ... Хотя, если цена лития будет расти, то договорятся. Штаты же с саудитами как-то договорились. А там ислам - тот еще ислам. Был шариат похлеще талибов. Но там нефть. Литий пока еще не нефть.
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25.08.2021 18:11 Відповісти
Шариат-шариатом. Думаю штатам глубоко посрать, что где-то там у женщин прав меньше чем у верблюда и всем заправляют не губернаторы а муллы. С саудитами оказалось возможным разговаривать и договариваться. Там более-менее стабильное государство. А с кем и как договариваться в талибане? Сегодня один командует, завтра он уже в окружении толпы девственниц на облачке. Договаривайся по новой.
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25.08.2021 18:25 Відповісти
Расписалась в своей не компетенции.Если вы пани Меркель не могли предвидеть,то как вы умудрялись занимать пост канцлера?!Или всё таки вы предвидели,а теперь включаете дурочку? Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 9834
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25.08.2021 16:16 Відповісти
Нужно звонить брату Вольдемару, пусть перетрет с басмачами, чтобы немцев не трогали 😁😁😁😁😁
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25.08.2021 16:17 Відповісти
Афганистан еще может превратиться в оплот террористов, а может не превратиться в оплот террористов. По крайней мере Талибы еще не напали на соседние государства, не оккупировали их территории. А вот Россия уже напала на Украину, Грузию, Сирию, Молдавию и оккупировала часть их территории, то есть уже стала оплотом террористов. И Меркель едет в логово террористов в Москву и ведет сомнительные переговоры с ******. Непонятная логика Меркель.
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25.08.2021 16:18 Відповісти
Йшли б ви вже бабо... в газпром.
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25.08.2021 16:18 Відповісти
Гут, фрау штазі, молодьєц. ЙЯ, йая!
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25.08.2021 16:19 Відповісти
Ясно одно.На страже демократических ценностей,оказались не те люди.Это не говорит о том,шо ценности плохие.Это говорит о том,що их взялись защищать слабые люди Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 6236
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25.08.2021 16:20 Відповісти
Канцлер Германии отметила, что международное сообщество достигло той цели, которую ставило перед собой в 2001 году- превратив ,спустя 14 лет часть украинской территории в оплот терроризма, создав его , при самом непосроедсвенном участии фрицев и французов ,по рашистскому - террористическому плану.
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25.08.2021 16:23 Відповісти
Меркель, а почему ты об этом не думала год, пол-года назад?
Бабло, еще не полученное от рашки делила?
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25.08.2021 16:29 Відповісти
тільки не кажіть фрау, що Афганістан вже терористична держава
хай доживає поблажливим дурником
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25.08.2021 16:37 Відповісти
Звичайно що в "оплот терористів"...А як же без цього?Не буде терористів то як виправдати мільярдні відрахування на озброєння,захист тощо?..
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25.08.2021 16:46 Відповісти
може стати? а чим афган був до цього часу? оплотом демократії?
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25.08.2021 17:41 Відповісти
І хто ж це підготував, навчив, забезпечував роками утримання та зарплатню 300 000 армійцям Афганістану? Я не вірю в те що в США керують ідіоти які створили армію мусульманських фанатиків яка тепер буде налічувати 400 000 без якогось "хитрого плану". Китайцям, індійцям, пакистанцям, таджикам, узбекам і кацапам приготуватися - придбати мило, вірьовки, вазелін - новий Емір на підході! Це ж як "месія" - абсолютний самодержець від Аллаха - переможець гяурів-американців, кошмар кацапських шураві, гроза жовтопиких китайців... Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 7874
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25.08.2021 18:22 Відповісти
Хай фрау не переживає за афганців,скоро добра частина їх буде в неї дома.Разом з чемоданом герича.Двійні стандарти фрау воти такі,боком мусять вилізти.
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25.08.2021 18:27 Відповісти
А вы их озабоченностями закидайте.
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25.08.2021 19:14 Відповісти
.?????......Афганистан и есть!!! ....оплот террористов и производителей героина. Ангела что, с немецкого дуба упала??? Даааа, штази совсем разленилась....полное неведение!!! Полнейшеее!!
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25.08.2021 19:17 Відповісти
Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель - Цензор.НЕТ 9072
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25.08.2021 20:02 Відповісти
Друзі, а Ви помітили, що ковіду в Афганістані немає.
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26.08.2021 08:44 Відповісти
 
 