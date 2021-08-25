Афганістан може перетворитися на оплот терористів, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ Події
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що світ переоцінив здатність афганських сил чинити опір талібам. Тепер виникла загроза перетворення Афганістану на оплот терористів.
Про це йдеться в заяві Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Міжнародна спільнота очікувала, що будуть бої афганських сил з талібами, які набрали силу. Ми недооцінили, з якою блискавичною швидкістю афганські сили припинять опір", - заявила Меркель.
Канцлерка Німеччини зазначила, що міжнародна спільнота досягла тієї мети, яку ставила перед собою в 2001 році - перешкодити тому, щоб на території Афганістану планувалися терористичні атаки в інших країнах.
Топ коментарі
+45 Старый зольдат
показати весь коментар25.08.2021 15:58
+28 Яр Холодний
показати весь коментар25.08.2021 15:59
+25 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.08.2021 16:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сейчас поздно.
Последняя и единственная война, которую выиграли немцы за последние 120 лет - ето подавление восстания папуасов на острове в Микронезии, который они расстреляли из главных калибров двух тяжелых крейсеров.
Немцы их потом всех убили - но им ето почему-то не помогло.
А уж если вздумается сравнить достижения немцев, с достижениями управляющими тогда СССР евреями, да убрать помощь штатовских инженеров и конструкторов в индустриализации СССР, то тогда просто горечь обиды берёт, за советский народ, и понимаешь, что львиная доля победы над Гитлеровской коалицией принадлежит не СССР, а США. А ведь в школе нас учили совсем иному, нас обманывали, чтобы оставаться при власти.
Так что Меркель разделяет всю ответственность за решения Байдена.
вот и имеем целую страну террористов стадо тупых безнадёжных баранов..там разве что атомными бомбами можно лет на 1000 сделать тишину и покой... пока ЦИВИЛИЗ-АЦИЯ НЕ ПРОШЛА ПО КРАЮ ПРОПАСТИ из за таких уступок пока не поймут что Афган КНДР Россия ли Китай будут представлять угрозу СУЩЕСТВОВАНИЮ ВСЕГО МИРА то не примут решение угрозу надо уничтожить а не блокировать и рассчитывать на авось... даже в Библии бог считал разумным и правильным уничтожать опасные для его замысла государства, царей и их народы...
Да посію мак
Над водою.
Да заріс мій мак
Коноплею.
українська народна пісня
А расстояние не много не мало 199 км
в Гиннеса !!!
и это правильно!
рашка близко территориально, а бундеса - вкусные по уровню жизни.
к нам талибы вряд ли поедут
а если поедут, можем организовать для них шариатский батальон для борьбы с шурави на Восточном фронте
Дай, дай, дай миллиончик патронов !
Бабло, еще не полученное от рашки делила?
хай доживає поблажливим дурником