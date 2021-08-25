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Новости Политика Украины
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Трехсторонняя контактная группа (842) Резников (1167) Арестович Алексей (327)

Резников возглавит украинскую делегацию на завтрашнем заседании ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Резников возглавит украинскую делегацию на завтрашнем заседании ТКГ

В четверг, 26 августа, состоится всеобщее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович.

По его словам, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Советник главы ОП сообщил, что Кравчук все еще лечится после перенесенной операции.

В то же время, добавил Арестович, пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Ну и зачем мы усиливаем ТКГ целым вице-премьером. Чтобы Минским статус добавить? Ведь до этого возглавляли не правительственные, и не провластные переговорщики, такие как Кравчук,Кучма и т.д Считаю большой ошибкой, добавлять таким образом статус Минским.
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25.08.2021 16:58
+1
Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8228
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25.08.2021 16:56
+1
Юморок у тебя, болеезный, как у коровы лепеха! Мамашку поспрашай, от какого бурятского куя ты такой безизвилинный зачался!!!
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25.08.2021 17:05
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Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8228
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25.08.2021 16:56 Ответить
Бояры, засранец максимка, перебрал? Гоу ***** очко вылизывать!
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25.08.2021 17:11 Ответить
А у многих спам не открывается.Знал?😂🌷×××
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25.08.2021 17:19 Ответить
Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8094

Він ***** на всіх мовах і не обов"язково для того бути прихвостнем окупанта.
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25.08.2021 17:24 Ответить
где заседать собрались,
голубы сизокрылые ?

в Минске ?Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 3720
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25.08.2021 18:21 Ответить
Юморок у тебя, болеезный, как у коровы лепеха! Мамашку поспрашай, от какого бурятского куя ты такой безизвилинный зачался!!!
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25.08.2021 17:05 Ответить
Пост выше, для нефидюка!
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25.08.2021 17:09 Ответить
Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 2870
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25.08.2021 17:14 Ответить
Ляпота!
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25.08.2021 17:17 Ответить
Все борщ.😂🌷×××
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25.08.2021 17:21 Ответить
Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 9690
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25.08.2021 17:22 Ответить
Откуда ты, задрот,вылупился? здесь люди общаются. сдрысни. говноед. в чебурнет! Разсмерделся тут, как ***** твоей гонорейной родительницы!
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25.08.2021 17:14 Ответить
Снова пост, для говноеда-максимки, ********* по-натуре!
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25.08.2021 17:16 Ответить
Нафіга ті перемовини? Який від них ефект? Маю на увазі, для країни?
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25.08.2021 16:52 Ответить
Ну и зачем мы усиливаем ТКГ целым вице-премьером. Чтобы Минским статус добавить? Ведь до этого возглавляли не правительственные, и не провластные переговорщики, такие как Кравчук,Кучма и т.д Считаю большой ошибкой, добавлять таким образом статус Минским.
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25.08.2021 16:58 Ответить
Всё-таки в Минске встречаются? Или по скайпу?
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25.08.2021 18:49 Ответить
 
 