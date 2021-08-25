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Резников возглавит украинскую делегацию на завтрашнем заседании ТКГ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В четверг, 26 августа, состоится всеобщее заседание Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Первый президент Леонид Кравчук завтра не сможет возглавить украинскую делегацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович.
По его словам, на завтрашних переговорах украинскую сторону будет возглавлять вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
Советник главы ОП сообщил, что Кравчук все еще лечится после перенесенной операции.
В то же время, добавил Арестович, пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.
Топ комментарии
+2 Olia Prokofieva
показать весь комментарий25.08.2021 16:58
+1 Омерзительный
показать весь комментарий25.08.2021 16:56
+1 Дяди Васи Ученик
показать весь комментарий25.08.2021 17:05
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Він ***** на всіх мовах і не обов"язково для того бути прихвостнем окупанта.
голубы сизокрылые ?
в Минске ?