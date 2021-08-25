УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 377 22
Тристороння контактна група (826) Резніков (1385) Арестович Олексій (372)

Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ

У четвер, 26 серпня, відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший президент Леонід Кравчук завтра не зможе очолити українську делегацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив речник української делегації в ТКГ, радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, на завтрашніх переговорах українську сторону очолюватиме віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Радник глави ОП повідомив, що Кравчук все ще лікується після перенесеної операції.

Водночас, додав Арестович, поки рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в переговорах ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ свідомо зриває роботу гуманітарної підгрупи ТКГ, залучаючи засуджену за тероризм Пирогову, - українська делегація

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+2
Ну и зачем мы усиливаем ТКГ целым вице-премьером. Чтобы Минским статус добавить? Ведь до этого возглавляли не правительственные, и не провластные переговорщики, такие как Кравчук,Кучма и т.д Считаю большой ошибкой, добавлять таким образом статус Минским.
показати весь коментар
25.08.2021 16:58
+1
Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8228
показати весь коментар
25.08.2021 16:56
+1
Юморок у тебя, болеезный, как у коровы лепеха! Мамашку поспрашай, от какого бурятского куя ты такой безизвилинный зачался!!!
показати весь коментар
25.08.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я русский бы выучил только за то, чтоб дружно скандировать: "Путин - *****!". Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8228
показати весь коментар
25.08.2021 16:56 Відповісти
Бояры, засранец максимка, перебрал? Гоу ***** очко вылизывать!
показати весь коментар
25.08.2021 17:11 Відповісти
А у многих спам не открывается.Знал?😂🌷×××
показати весь коментар
25.08.2021 17:19 Відповісти
Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 8094

Він ***** на всіх мовах і не обов"язково для того бути прихвостнем окупанта.
показати весь коментар
25.08.2021 17:24 Відповісти
где заседать собрались,
голубы сизокрылые ?

в Минске ?Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 3720
показати весь коментар
25.08.2021 18:21 Відповісти
Юморок у тебя, болеезный, как у коровы лепеха! Мамашку поспрашай, от какого бурятского куя ты такой безизвилинный зачался!!!
показати весь коментар
25.08.2021 17:05 Відповісти
Пост выше, для нефидюка!
показати весь коментар
25.08.2021 17:09 Відповісти
Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 2870
показати весь коментар
25.08.2021 17:14 Відповісти
Ляпота!
показати весь коментар
25.08.2021 17:17 Відповісти
Все борщ.😂🌷×××
показати весь коментар
25.08.2021 17:21 Відповісти
Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ - Цензор.НЕТ 9690
показати весь коментар
25.08.2021 17:22 Відповісти
Откуда ты, задрот,вылупился? здесь люди общаются. сдрысни. говноед. в чебурнет! Разсмерделся тут, как ***** твоей гонорейной родительницы!
показати весь коментар
25.08.2021 17:14 Відповісти
Снова пост, для говноеда-максимки, ********* по-натуре!
показати весь коментар
25.08.2021 17:16 Відповісти
Нафіга ті перемовини? Який від них ефект? Маю на увазі, для країни?
показати весь коментар
25.08.2021 16:52 Відповісти
Ну и зачем мы усиливаем ТКГ целым вице-премьером. Чтобы Минским статус добавить? Ведь до этого возглавляли не правительственные, и не провластные переговорщики, такие как Кравчук,Кучма и т.д Считаю большой ошибкой, добавлять таким образом статус Минским.
показати весь коментар
25.08.2021 16:58 Відповісти
Всё-таки в Минске встречаются? Или по скайпу?
показати весь коментар
25.08.2021 18:49 Відповісти
 
 