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Резніков очолить українську делегацію на завтрашньому засіданні ТКГ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У четвер, 26 серпня, відбудеться загальне засідання Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Перший президент Леонід Кравчук завтра не зможе очолити українську делегацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомив речник української делегації в ТКГ, радник глави ОП Олексій Арестович.
За його словами, на завтрашніх переговорах українську сторону очолюватиме віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.
Радник глави ОП повідомив, що Кравчук все ще лікується після перенесеної операції.
Водночас, додав Арестович, поки рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в переговорах ТКГ.
Топ коментарі
+2 Olia Prokofieva
показати весь коментар25.08.2021 16:58
+1 Омерзительный
показати весь коментар25.08.2021 16:56
+1 Дяди Васи Ученик
показати весь коментар25.08.2021 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
Він ***** на всіх мовах і не обов"язково для того бути прихвостнем окупанта.
голубы сизокрылые ?
в Минске ?