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Новости Политика Украины
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Ирландия (96) Киев (24529) МИД (6653) посольство (1044)

В Киеве открылось посольство Ирландии, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве открылось посольство Ирландии, - МИД

23 августа в Киеве торжественно открыли помещение посольства Ирландии в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности IT-секторе, в сфере инвестиций и образования", - говоиртся в сообщении.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью стратегии "Global Ireland" по расширению присутствия Ирландии в мире.

Дипломатические отношения между Украиной и Ирландией были установлены 1 апреля 1992 года, а посольство Украины в Ирландии было открыто в августе 2003 года.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну і славненько що Ірландії!
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25.08.2021 18:28 Ответить
Та да!

В Киеве открылось посольство Ирландии, - МИД - Цензор.НЕТ 3010
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25.08.2021 18:40 Ответить
О, моя любов! Об"їздив Ірландію вздовж і впоперек, до вірусяки.
Коннемара, Донегал.... Одні назви чого варті.
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25.08.2021 18:52 Ответить
а на бш леприкон закрылся магаз эля)
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25.08.2021 19:19 Ответить
Що 30 років не було посольства?
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25.08.2021 19:47 Ответить
Ірландія багато в чому нагадує мені нашу Україну - ті самі хати-мазанки, такі самі люди: відкриті, гонорові та співучі, така сама древня історія країни, котра світу дала багато чого, проте світ часто-густо все це сприймав, як годиться, не помічаючи ірландців... І голод був шалений в історії Ірландії і рабство і втеча від всього цього жахіття на чужину... І ірландський успіх - адмірали, командуючі арміями, бізнесмени та лідери держав - ірландці... але не в Ірландії... І первак в нас такий саме, як їхнє віскі, міцний, як характер та теплий, як душа...
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25.08.2021 20:22 Ответить
Не прошло и двадцати лет
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25.08.2021 22:02 Ответить
 
 