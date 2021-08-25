У Києві відкрилося посольство Ірландії, - МЗС

23 серпня в Києві урочисто відкрили приміщення посольства Ірландії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії в багатьох галузях, зокрема IT-секторі, у сфері інвестицій та освіти", - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коуен зазначив, що відкриття посольства в Києві є важливою віхою в розвитку двостороннього співробітництва і є частиною стратегії "Global Ireland" щодо розширення присутності Ірландії у світі.

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Дипломатичні відносини між Україною та Ірландією були встановлені 1 квітня 1992 року, а посольство України в Ірландії було відкрито в серпні 2003 року.