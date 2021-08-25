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У Києві відкрилося посольство Ірландії, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві відкрилося посольство Ірландії, - МЗС

23 серпня в Києві урочисто відкрили приміщення посольства Ірландії в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Відкриття посольства Ірландії в Києві створює додаткові можливості для розвитку торговельного співробітництва між нашими країнами і, безсумнівно, сприятиме активізації двосторонньої взаємодії в багатьох галузях, зокрема IT-секторі, у сфері інвестицій та освіти", - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коуен зазначив, що відкриття посольства в Києві є важливою віхою в розвитку двостороннього співробітництва і є частиною стратегії "Global Ireland" щодо розширення присутності Ірландії у світі.

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Дипломатичні відносини між Україною та Ірландією були встановлені 1 квітня 1992 року, а посольство України в Ірландії було відкрито в серпні 2003 року.
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Ну і славненько що Ірландії!
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25.08.2021 18:28 Відповісти
Та да!

В Киеве открылось посольство Ирландии, - МИД - Цензор.НЕТ 3010
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25.08.2021 18:40 Відповісти
О, моя любов! Об"їздив Ірландію вздовж і впоперек, до вірусяки.
Коннемара, Донегал.... Одні назви чого варті.
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25.08.2021 18:52 Відповісти
а на бш леприкон закрылся магаз эля)
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25.08.2021 19:19 Відповісти
Що 30 років не було посольства?
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25.08.2021 19:47 Відповісти
Ірландія багато в чому нагадує мені нашу Україну - ті самі хати-мазанки, такі самі люди: відкриті, гонорові та співучі, така сама древня історія країни, котра світу дала багато чого, проте світ часто-густо все це сприймав, як годиться, не помічаючи ірландців... І голод був шалений в історії Ірландії і рабство і втеча від всього цього жахіття на чужину... І ірландський успіх - адмірали, командуючі арміями, бізнесмени та лідери держав - ірландці... але не в Ірландії... І первак в нас такий саме, як їхнє віскі, міцний, як характер та теплий, як душа...
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25.08.2021 20:22 Відповісти
Не прошло и двадцати лет
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25.08.2021 22:02 Відповісти
 
 