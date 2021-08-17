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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Китай (1921) Пакистан (32) посольство (876) Росія (47229) евакуація (1928)

У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану

У Кабулі, де триває евакуація міжнародного співтовариства, залишаються тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише BBC.

Індія стала останньою країною, яка евакуювала своє посольство в Кабулі. Спеціальний рейс доставив посла країни і інших співробітників назад в Індію. У своєму твіті у вівторок Арімдам Багчі, прессекретар Міністерства закордонних справ, сказав, що було прийнято рішення про їх негайне повернення.

Росія раніше заявила, що евакуює співробітників свого посольства лише частково. Посол Росії Дмитро Жирнов заявив, що планує зустрітися з представниками "Талібану" для обговорення питань безпеки співробітників дипмісії.

Посольство Китаю в Афганістані не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

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Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

Також дивіться: 22 афганські спецпризначенці, підготовлені за стандартами НАТО, здалися без бою талібам - їх розстріляли на місці. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрився для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Даже запариваться не стали, чтобы прикрыть себя как-то. Гордятся...
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17.08.2021 09:00
+13
Хмм..Северной Кореи не хватает...Ну и Лукашенко непонятно чего задних пасет. В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана - Цензор.НЕТ 7855
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17.08.2021 09:03
+13
Значить саме вони допомагали.
Пакистан є базою тренувань талібів. Рашка зброю давала. Китайці гроші для підкупу влади та армійців.
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17.08.2021 09:03
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У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану - Цензор.НЕТ 2023
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17.08.2021 09:59 Відповісти
У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану - Цензор.НЕТ 7118
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17.08.2021 10:01 Відповісти
)) мы вправе проводить любые мысленные эксперементы. то, что уже официальное признание парашей талибана, организацией не запрещённой в этой самой параше, - чисто вопрос времени. а теперь представим. проходит некоторое время и новоруцкий талибан имеет право участвовать в выборах в ихнюю госдуру, а его представитель может быть кандидатом на пост вечного *****. причём в программе стоит, что фальсификаторы выборов будут уничтожаться наблюдателями от этого движения на месте поимки, коррупционеры после победы на выборах, уже не втихаря, как до этого, а в прямом эфире,....., крепостным будет, именно обещана, - отмена крепостного права, разрешение на питиё бояры и любую курятину и куча других желаемых нисчаков, при условиях смены религии и вступления в члены движения. что произойдёт в этом случае? победят ли едросы и их клоны на выборах в госдуру, какие шансы у вечного ***** на сохранение власти,..... ну и в таком вот плане. сколько времени нужно будет новоруцкому талибану, для окончательной победы уже руцкокраснокхмерского радикализма на их отдельной взятой территории? ))))
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17.08.2021 10:04 Відповісти
Симптоматично, це якраз ті три країни, що годували і озброювали талібів. Три злочинця.
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17.08.2021 10:06 Відповісти
Новые братья путлеровцев , после сирийских людоедов ! Желаем веселой совместной жизни до самого скорого конца ! !
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17.08.2021 10:25 Відповісти
Поки рф, якщо не виграла, то точно не програла. Говорячи картярською мовою, вона взяла досить солідний прикуп у вигляді всіх середньоазійських республік. Останні зараз мають ледь не на колінах благати рф захистити від талібану. А кого ще? США і НАТО, які "здриснули" звідти, точно ніхто не питатиме.
Пакістан? Талібану він указ.
Китай? Варіант. Але багато "але".
Вся біда в тому, що США не Афганістан залишила талібану, а Середню Азію для рф. Можливо, колись талібан добереться до мордору, та для цього йому треба пройти Середню Азію, перш за все, Казахстан - найбільш світську і найменш релігійну країну регіону, яка прикриває територією рф.
Те, що США вийшли звідти - по суті правильно. Те як вони це зробили, ні по суті, ні по формі, неправильно.
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17.08.2021 10:27 Відповісти
союзнички
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17.08.2021 10:28 Відповісти
Для московаії таліби терористи чим брати? Скоріше за все брати, тільки найменші.
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17.08.2021 10:45 Відповісти
У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану - Цензор.НЕТ 2725
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17.08.2021 14:04 Відповісти
получается мусульмане таки войной идут
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17.08.2021 10:56 Відповісти
Байден красавец! "отдай врагу то что он хочет и он, сам себя уничтожит". Шаг и мат! Отомстил Меркель с потоком 2, Раша теперь в матовой ситуации, а для Украины размещение баз НАТО на территории. Раша теперь получит проблемы в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Чечне,Азербайджане и вынуждена будет перекинуть туда часть армии. А там Турция претендует на Узбеков и Таджиков - Эрдоган открыто говорит. Дальний восток шанс для Ктиайцев... Ну. а Меркель массу беженцев с террористами и проблемы в Евросоюзе. А Штаты под носом у Рашки и Крым в оточении. Шаг и возможен мат!
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17.08.2021 11:29 Відповісти
Теперь рашке нужно организацию запрещенную в рашке переименовыать в орг друзей рф. Ждем как быстро.
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17.08.2021 12:24 Відповісти
А наших вывезли или ещё ждут пока жареный петух у дупу клюнэ
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17.08.2021 13:27 Відповісти
ВОТ КТО СТОЯЛ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ ТЕРРОРИСТОВ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ !!!
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17.08.2021 15:44 Відповісти
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