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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Китай (2403) Пакистан (145) посольство (1045) Россия (91269) эвакуация (1754)

В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана

В Кабуле, где продолжается эвакуация международного сообщества, остаются только три посольства - России, Китая и Пакистана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет BBC.

Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле. Специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию. В своем твите во вторник Аримдам Багчи, прессекретар Министерства иностранных дел, сказал, что было принято решение об их немедленном возвращении.

Россия ранее заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства лишь частично. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

Посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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Топ комментарии
+14
Даже запариваться не стали, чтобы прикрыть себя как-то. Гордятся...
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17.08.2021 09:00
+13
Хмм..Северной Кореи не хватает...Ну и Лукашенко непонятно чего задних пасет. В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана - Цензор.НЕТ 7855
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17.08.2021 09:03
+13
Значить саме вони допомагали.
Пакистан є базою тренувань талібів. Рашка зброю давала. Китайці гроші для підкупу влади та армійців.
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17.08.2021 09:03
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У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану - Цензор.НЕТ 2023
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17.08.2021 09:59 Ответить
У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану - Цензор.НЕТ 7118
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17.08.2021 10:01 Ответить
)) мы вправе проводить любые мысленные эксперементы. то, что уже официальное признание парашей талибана, организацией не запрещённой в этой самой параше, - чисто вопрос времени. а теперь представим. проходит некоторое время и новоруцкий талибан имеет право участвовать в выборах в ихнюю госдуру, а его представитель может быть кандидатом на пост вечного *****. причём в программе стоит, что фальсификаторы выборов будут уничтожаться наблюдателями от этого движения на месте поимки, коррупционеры после победы на выборах, уже не втихаря, как до этого, а в прямом эфире,....., крепостным будет, именно обещана, - отмена крепостного права, разрешение на питиё бояры и любую курятину и куча других желаемых нисчаков, при условиях смены религии и вступления в члены движения. что произойдёт в этом случае? победят ли едросы и их клоны на выборах в госдуру, какие шансы у вечного ***** на сохранение власти,..... ну и в таком вот плане. сколько времени нужно будет новоруцкому талибану, для окончательной победы уже руцкокраснокхмерского радикализма на их отдельной взятой территории? ))))
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17.08.2021 10:04 Ответить
Симптоматично, це якраз ті три країни, що годували і озброювали талібів. Три злочинця.
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17.08.2021 10:06 Ответить
Новые братья путлеровцев , после сирийских людоедов ! Желаем веселой совместной жизни до самого скорого конца ! !
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17.08.2021 10:25 Ответить
Поки рф, якщо не виграла, то точно не програла. Говорячи картярською мовою, вона взяла досить солідний прикуп у вигляді всіх середньоазійських республік. Останні зараз мають ледь не на колінах благати рф захистити від талібану. А кого ще? США і НАТО, які "здриснули" звідти, точно ніхто не питатиме.
Пакістан? Талібану він указ.
Китай? Варіант. Але багато "але".
Вся біда в тому, що США не Афганістан залишила талібану, а Середню Азію для рф. Можливо, колись талібан добереться до мордору, та для цього йому треба пройти Середню Азію, перш за все, Казахстан - найбільш світську і найменш релігійну країну регіону, яка прикриває територією рф.
Те, що США вийшли звідти - по суті правильно. Те як вони це зробили, ні по суті, ні по формі, неправильно.
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17.08.2021 10:27 Ответить
союзнички
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17.08.2021 10:28 Ответить
Для московаії таліби терористи чим брати? Скоріше за все брати, тільки найменші.
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17.08.2021 10:45 Ответить
У столиці Афганістану залишилися тільки три посольства - Росії, Китаю і Пакистану - Цензор.НЕТ 2725
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17.08.2021 14:04 Ответить
получается мусульмане таки войной идут
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17.08.2021 10:56 Ответить
Байден красавец! "отдай врагу то что он хочет и он, сам себя уничтожит". Шаг и мат! Отомстил Меркель с потоком 2, Раша теперь в матовой ситуации, а для Украины размещение баз НАТО на территории. Раша теперь получит проблемы в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Чечне,Азербайджане и вынуждена будет перекинуть туда часть армии. А там Турция претендует на Узбеков и Таджиков - Эрдоган открыто говорит. Дальний восток шанс для Ктиайцев... Ну. а Меркель массу беженцев с террористами и проблемы в Евросоюзе. А Штаты под носом у Рашки и Крым в оточении. Шаг и возможен мат!
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17.08.2021 11:29 Ответить
Теперь рашке нужно организацию запрещенную в рашке переименовыать в орг друзей рф. Ждем как быстро.
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17.08.2021 12:24 Ответить
А наших вывезли или ещё ждут пока жареный петух у дупу клюнэ
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17.08.2021 13:27 Ответить
ВОТ КТО СТОЯЛ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ ТЕРРОРИСТОВ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ !!!
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17.08.2021 15:44 Ответить
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