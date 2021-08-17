В столице Афганистана остались только три посольства - России, Китая и Пакистана

В Кабуле, где продолжается эвакуация международного сообщества, остаются только три посольства - России, Китая и Пакистана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет BBC.

Индия стала последней страной, которая эвакуировала свое посольство в Кабуле. Специальный рейс доставил посла страны и других сотрудников назад в Индию. В своем твите во вторник Аримдам Багчи, прессекретар Министерства иностранных дел, сказал, что было принято решение об их немедленном возвращении.

Россия ранее заявила, что эвакуирует сотрудников своего посольства лишь частично. Посол России Дмитрий Жирнов заявил, что планирует встретиться с представителями "Талибана" для обсуждения вопросов безопасности сотрудников дипмиссии.

Посольство Китая в Афганистане не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

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Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.

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